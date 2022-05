5 Gründe, warum Kunden lieber bei Amazon kaufen als in Deinem Online-Shop – und was Du daraus lernen kannst

Das kannst Du von Marktplätzen lernen – 5 Gründe, warum sich Kunden für Amazon und Co. entscheiden

Die folgenden 5 Gründe führen dazu, dass sich Kunden immer wieder für Amazon, Ebay und Co. entscheiden, statt in kleinen Online-Shops mit individueller Betreuung einzukaufen. Diese Auflistung soll Dir dabei helfen

Dich für ein Geschäftsmodell zu entscheiden – eigener Online-Shop oder Plattform

Deinen eigenen Online-Shop zu optimieren

zu verstehen, was Kundenorientierung im E-Commerce bedeutet.

Grund #1: Gewohnheit

Wer bei Amazon oder Ebay einkauft, weiß: das läuft immer gleich ab. Meist ist man sogar schon eingeloggt und muss nicht mal seine Daten eintippen. Produkt gesucht, in den Warenkorb, „Kaufen“, fertig – einfacher und bequemer geht es fast nicht.

Tipp für Deinen Online-Shop: Bestellung als Gast ermöglichen

Hier ist es schwer zu konkurrieren. Du kannst aber Deinen Kunden in Deinem Online-Shop zum Beispiel die Bestellung als Gast ermöglichen. So sparen sie sich das oft als mühselig empfundene Anlegen eines Kundenkontos, das häufig zum Abbruch des Bestellvorgangs führt.

Hilfreich ist auch eine übersichtliche und nutzerfreundliche Gestaltung Deines Online-Shops, das prominente Platzieren beliebter Produkte sowie die Vorab-Werbung über Social-Media, um User auf Deine Seite zu locken.

Grund #2: Große Produktauswahl

Versuche gar nicht erst, in Sachen Produktauswahl gegen die großen Versand- und Logistik-Konzerne anzukommen. Hier ist Konkurrenz aussichtslos.

Tipp für Deinen Online-Shop: Individuelle Betreuung

Stattdessen musst Dein Online-Shop etwas bieten, was Amazon und Ebay nicht bieten können: Individuelle Betreuung und Beratung. Du kennst Dich mit Deinen Produkten richtig gut aus und weißt, was für wen geeignet ist. Schreibe persönliche Produkttexte und gib Deinem Shop so Deine Note. So kannst Du auch online ein ganz persönliches Einkaufserlebnis bieten.

Grund #3: Schneller und oft sogar kostenloser Versand

Ob Amazon oder Zalando: Die Lieferzeiten betragen nur wenige Tage und der Versand ist auch noch in vielen Fällen kostenlos. Wie sollst Du da mithalten – besonders dann, wenn Du ein Produkt auch noch selbst herstellst oder es erst beim Hersteller kaufen musst?

Die Antwort ist: Gar nicht.

Tipp für Deinen Online-Shop: Transparente Lieferzeiten

Deine einzige Möglichkeit hier zu bestehen ist, Deine Lieferzeiten transparent zu machen, sie zu begründen (individuelle Fertigung!) und zu betonen, wie sich das Shopping-Erlebnis und das Produkt von der Massenware der Versandriesen unterscheidet.

Grund #4: Einfache Rücksendung

Die Erfahrung der Kunden zeigt, dass Retouren bei großen Marktplätzen ohne Wenn und Aber, ohne Probleme oder Ärger jedweder Art ablaufen. Du garantierst Deinen Kunden das Gleiche? Erst wenn sie die Erfahrung bei Deinem Online-Shop gemacht haben, werden sie es auch glauben – und hier haben wir ein echtes Henne-Ei-Problem.

Tipp für Deinen Online-Shop: Dokumentiere Deinen Rückgabeprozess

Dokumentiere den Rückgabeprozess sauber und transparent und, sobald Du Kundenbewertungen hast, zitiere diese auf der entsprechenden Homepage. So gewinnst Du das Vertrauen Deiner Kunden.

Grund #5: Viele Rezensionen

Vor dem Kauf kommt die Information – und die geschieht in vielen Fällen über die Produktbewertungen anderer Kunden. Wo viel Traffic ist, gibt es auch viele Bewertungen; auch hier sind also die großen Händler im Vorteil. Zudem haben große Marktplätze strikte Regeln für Bewertungen; deshalb sind diese tatsächlich als „unabhängig“ zu sehen.

Tipp für Deinen Online-Shop: Verbraucherschutzsiegel

Mit Verbraucherschutzsiegeln unabhängiger Prüfstellen kannst Du diesen Nachteil ausgleichen und das Vertrauen Deiner Kunden gewinnen. Zudem kannst Du Dein Produkt zum Beispiel in Facebook-Gruppen verbilligt oder kostenlos zur Verfügung stellen und im Gegenzug eine Bewertung erhalten. Natürlich gewinnst Du auch Produktbewertungen, je länger Dein Shop besteht und je mehr zufriedene Kunden Du verzeichnen kannst.

Fazit: Auch ein kleiner Online-Shop ist konkurrenzfähig

Manche dieser Punkte kannst Du für Deinen eigenen Shop übernehmen und optimieren – manche nicht. Gewohnheit und Bequemlichkeit sowie individuelle Erfahrungen wirst Du kaum beeinflussen können, sie üben aber einen großen Einfluss auf die Kaufentscheidung aus. Du wirst nicht alle Kunden von Amazon für Deinen Shop gewinnen können, einige aber schon – wenn Du die Gründe verstehst, warum große Plattformen so attraktiv sind und Dich im Rahmen Deiner Möglichkeiten anpasst.