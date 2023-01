Bett kaufen: 5 Tipps für das perfekte Bett zu Hause

Tipp 1: In der richtigen Größe das Bett kaufen

Kaum etwas irritiert während des Nachtschlafes mehr, als wenn die Gliedmaßen über das Bett hinaus hängen, weil es schlichtweg zu klein ist. Da die Gelenke so nur unzureichend gestützt werden, knicken sie unbemerkt ab. Über einen längeren Zeitraum hinweg können sich hieraus gesundheitliche Einschränkungen ergeben.

Um gesund zu leben und gut zu schlafen, hat die richtige Größe des Bettes daher eine sehr große Bedeutung. Dabei spielt auch eine Rolle, ob es sich um ein Single-Bett oder ein Doppelbett handelt.

Folgende Größen sind bei einem Bett empfehlenswert:

Singles: 90 x 200 cm

Paare: 180 x 200 cm

Ein-Kind-Familie: 200 x 200 cm

Beachten Sie also beim Bettenkauf die benötigte Bettengröße, um das für sie perfekte Bett zu finden.

Zusammen oder getrennt schlafen? – Wohlüberlegt Betten kaufen

Was für Singles kein Thema ist, ist bei Paaren meist die Gretchenfrage. Während die einen aus romantischer Überzeugung heraus auf ein Doppelbett setzen, entscheiden sich andere aus wirtschaftlichen Gründen gegen zwei Einzelbetten.

Ganz gleich, ob man Betten mit kleinem Budget kaufen oder etwas tiefer in die Tasche greifen möchte: Die Entscheidung für ein Einzel- oder Doppelbett sollte stets nach dem persönlichen Ruhebedürfnis getroffen werden.

Bei einem Doppelbett mit durchgehender Matratze ist bei einem leichten Schlaf jede Bewegung des Partners in der Nacht spürbar. Das birgt das Risiko, nicht durchschlafen zu können und die Tiefschlafphasen zu unterbrechen. Wer dennoch nicht auf ein Doppelbett verzichten möchte, kann sich beim Bettenkauf für zwei getrennte Matratzen entscheiden.

Tipp 2: Große Modell-Vielfalt bei Bettenkauf berücksichtigen

Bei der Wahl eines Bettes gehen die Geschmäcker auseinander. Während die einen mit einem Metallbett im Antik-Stil liebäugeln, ist für andere ein Funktionsbett das einzig Wahre. Wonach lassen sich die verschiedenen Modelle differenzieren? Worauf sollten Sie für das perfekte Bett achten?

Gesundheitlicher Aspekt beim Bett kaufen

Der Gesundheit zuliebe ist es wichtig, hierbei die Unterstützung einer Matratze für das gesamte Körperskelett zu berücksichtigen. Ein Futonbett beispielsweise eignet sich für alle, die gern auf einer etwas festeren Matratze nächtigen.

Bei einem Boxspringbett hingegen bietet vor allem der angenehme Einstieg einen hohen Komfort. Da bei einem solchen Modell nach dem Schichtsystem mehrere Matratzen und ein Topper übereinander liegen, begeistert ein Boxspringbett mit einer hervorragenden Federung. Des Weiteren ist es geräuscharm und sehr stabil.

Wohnlicher Aspekt beim Bett kaufen

Neben dem Liegekomfort ist es außerdem sehr wichtig, sich mit den unterschiedlichen Materialien auseinanderzusetzen. Da nachhaltiges Wohnen immer beliebter wird, lohnt es sich, auf ein Bett aus hochwertigen Hölzern zurückzugreifen. Darüber hinaus verleiht ein Holzbett dem Raum ein warmes Ambiente und schenkt Körper und Geist pures Wohlgefühl.

Funktionaler Aspekt beim Bett kaufen

Damit Möbelstücke auf lange Zeit ansehnlich bleiben, ist es wichtig, sie hinreichend zu pflegen. Dabei sollte der Aufwand idealerweise gering ausfallen. Ein Metallbett hat hierbei die Nase vorn.

Wer jede Ecke des eigenen Zuhauses für zusätzlichen Stauraum nutzen möchte, ist mit einem Funktionsbett gut beraten. Ein solches Bett verfügt über einen Bettkasten. In einigen Fällen lässt er sich herausziehen. In anderen wiederum wird das gesamte Bett nach oben geklappt. So lassen sich Winterbetten und viele andere Gegenstände des Haushalts platzsparend verstauen.

Berücksichtigen Sie diese Aspekte bei der Auswahl Ihres perfekten Bettes für zu Hause.

Tipp 3: Der Matratze beim Bettenkauf Aufmerksamkeit schenken

Eines der wohl wichtigsten Kriterien beim Bettenkauf ist die richtige Matratze. Sie entscheidet darüber, ob man sich am nächsten Morgen wie gerädert fühlt oder der neue Tag mit Vergnügen beginnt.

Moderne Matratzen sind so konzipiert, dass sie für eine punktgenaue Entlastung der Wirbelsäule, der Schultern und der Beine sorgen. Dabei ist es auch entscheidend, die richtige Matratzenhärte zu wählen. Ausgiebiges Probeliegen ist daher Pflicht!

Des Weiteren sollten Paare nicht den Fehler machen, sich bei zwei getrennten Matratzen zwangsläufig für das gleiche Modell zu entscheiden. Da das Komfortbedürfnis bei jeder Person hochindividuell ist, dürfen es gern zwei verschiedene Matratzen sein.

Bei Bedarf schafft eine sogenannte Liebesbrücke für die Besucherritze eines Doppelbetts mehr Nähe zum Partner.

Tipp 4: Allergikerfreundliches Bett kaufen

Die beste Matratze und das beste Bettgestell nützen nur wenig, wenn der Nachtschlaf durch den Ausbruch einer Allergie zur Qual wird. Wer unter einer Hausstauballergie leidet, ist aufgrund dessen gut beraten, auf ein Holz- oder Metallbett zurückzugreifen.

In Polsterbetten hingegen ist das Risiko einer Überpopulation von Hausstaubmilben sehr groß. Dies gilt auch für das Risiko, dass es durch den abgesonderten Milbenkot nachts zu asthmatischen Beschwerden kommen kann. Ebenso ist es in einem solchen Fall hilfreich, auf eine allergikerfreundliche Matratze zu setzen.

In vielen Fällen bieten die Hersteller Probeliegen in den eigenen vier Wänden an, um das perfekte Bett zu finden. Diese Zeit sollte intensiv genutzt werden, um sich unter Umständen noch umentscheiden zu können.

Tipp 5: Stylishes Bett kaufen

Zeitgenössisches Wohnen bedeutet Harmonie zwischen dem Innendesign und den darin befindlichen Möbeln. Daher sollte das perfekte Bett für das eigene Zuhause eine ansprechende Optik bei Form und Farbe haben. Mit einem Bett lassen sich farbenfrohe Kontraste kreieren.

Wer es etwas schlichter mag, wählt ein zeitloses Modell, welches sich organisch in das Interieur integriert. Eine Steppung im Kopfteil von Polsterbetten verleiht Räumen einen ansprechenden Akzent.

Finden Sie ihr perfektes Bett beim Bettenkauf

Ein passendes Bettenmodell für ein wunderbares Körpergefühl und eine hochwertige Matratze sind für einen gesunden Nachtschlaf unerlässlich. Designästhetische Komponenten runden das perfekte Bett ab.

Mit den oben genannten Punkten, haben Sie die richtige (Entscheidungs-)Basis, um das richtige Bett für sich zu kaufen. So gehen Sie kein Risiko beim Bettenkauf ein und können zur Schlafhygiene aktiv beitragen.