Buch „Getting Things Done“: Effizienz im Alltag steigern

Inhaltszusammenfassung von „Getting Things Done“

„Getting Things Done“ ist ein revolutionäres Buch, das sich mit der Kunst der Produktivitätssteigerung befasst. Der Autor David Allen präsentiert in diesem Werk eine Methode, die es Lesern ermöglicht, ihre Arbeitslast effizienter zu bewältigen. Dieses Buch richtet sich an alle, die in ihrem Beruf nach Wegen suchen, um effektiver zu arbeiten. Seine Ansätze lassen sich auch auf das Privatleben übertragen.

Kernthema des Buches

Im Mittelpunkt von „Getting Things Done“ steht die Idee, dass man Arbeitsabläufe effizienter gestalten kann. Allen konzentriert sich darauf, wie man Aufgaben organisiert und stressfrei erledigt. Das Buch ist für diejenigen gedacht, die täglich mit vielen Aufgaben und Unterbrechungen umgehen müssen. Aufbau des Buches „Getting Things Done“ Das Buch gliedert sich in mehrere Abschnitte, die unterschiedliche Aspekte der Methode beleuchten: Grundlagen: Zuerst erklärt Allen die Basisprinzipien seiner Methode. Er zeigt auf, wie wichtig es ist, Gedanken und Aufgaben zu notieren und in ein System zu überführen. Die Methode im Detail: Dann stellt Allen die fünfstufige Methode vor. Diese Schritte sind: Erfassen, Klären, Organisieren, Überprüfen und Engagieren. Anwendung im Alltag: Zum Schluss gibt es praktische Tipps für die tägliche Anwendung. Viele Beispiele und Fallstudien machen es leicht, die Methode zu verstehen und umzusetzen. Cover des Buches „Getting Things Done“ von Bestseller-Autor David Allen (© Little, Brown Book Group)

Das Konzept von „Getting Things Done“

Das Buch basiert auf der Idee, dass man sich besser auf aktuelle Aufgaben konzentrieren kann, wenn man andere Aufgaben in einem System speichert. Dies hilft dem Gehirn, sich nicht ständig an unerledigte Aufgaben zu erinnern.

Mit der „Getting Things Done“-Methode steigern Leser ihre Produktivität und senken ihren Stress. Sie erreichen dadurch mehr berufliche und persönliche Zufriedenheit. Das Buch bietet nicht nur Theorie, sondern auch praktische Anleitungen für den Alltag.

Zusammenfassend ist „Getting Things Done“ mehr als ein Buch über Zeitmanagement. Es ist eine Strategie zur Verbesserung der persönlichen und beruflichen Effizienz. Es kann jedem helfen, mehr aus seiner Zeit zu machen.

„Getting Things Done“: Kernaussagen und zentrale Learnings

„Getting Things Done“ von David Allen ist eine umfassende Anleitung für ein effizienteres Arbeiten und Leben. Hier betrachten wir die wichtigsten Aussagen des Buches und deren Bedeutung für die Leser.

1. Die Kunst des Erfassens

Allen betont die Wichtigkeit des Erfassens aller Aufgaben und Verpflichtungen.

Notieren Sie alles: Es ist essentiell, jede Idee und jede Aufgabe zu erfassen. Dies hilft, den Kopf frei zu bekommen und sich besser auf aktuelle Aufgaben zu konzentrieren.

Keine Details vergessen: Selbst kleinste Details können später wichtig werden. Daher ist es entscheidend, alles festzuhalten.

Regelmäßiges Überprüfen: Eine regelmäßige Überprüfung der notierten Inhalte stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

Dieser Prozess des Erfassens ist der erste Schritt, um Ordnung in das Chaos des Alltags zu bringen. Es ermöglicht uns, alle Gedanken und Aufgaben an einem Ort zu sammeln und so den mentalen Stress zu reduzieren.

2. Richtig klären

Das Klären der erfassten Informationen ist ein entscheidender Schritt, um aus vagen Gedanken klare, umsetzbare Schritte zu machen.

Entscheidungen treffen: Jede Information wird daraufhin überprüft, ob und wie sie umgesetzt werden soll.

Nächste Schritte definieren: Für jede handlungsbedürftige Aufgabe wird der nächste konkrete Schritt festgelegt.

Unwichtiges eliminieren: Nicht relevante Aufgaben werden aussortiert, um den Fokus auf das Wesentliche zu lenken.

Durch das Klären werden die gesammelten Informationen bewertet und in handelbare Aktionen umgewandelt. Dies hilft, Prioritäten zu setzen und den Arbeitsfluss zu optimieren.

3. Struktiert organisieren

Organisieren bedeutet, die geklärten Aufgaben und Informationen in eine strukturierte Ordnung zu bringen.

Priorisieren: Die wichtigsten und dringendsten Aufgaben werden identifiziert und zuerst bearbeitet.

Kategorisieren: Aufgaben werden in sinnvolle Kategorien eingeteilt, um einen besseren Überblick zu erhalten.

Planen: Es wird festgelegt, wann und wie jede Aufgabe erledigt wird.

Diese Organisation der Aufgaben ermöglicht es, einen klaren und effizienten Plan für die Umsetzung zu haben. Sie hilft dabei, den Arbeitsfluss zu strukturieren und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

4. Das Prinzip der regelmäßigen Überprüfung

Regelmäßige Überprüfungen sind entscheidend, um auf Kurs zu bleiben und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Wöchentliche Überprüfung: Einmal pro Woche wird das System durchgegangen, um den Fortschritt zu kontrollieren.

Anpassungen vornehmen: Veränderungen im Arbeitsumfeld oder bei persönlichen Zielen werden berücksichtigt.

Prioritäten aktualisieren: Die gesetzten Prioritäten werden regelmäßig überprüft und angepasst.

Diese regelmäßigen Überprüfungen helfen dabei, den Überblick zu bewahren und flexibel auf Veränderungen im Arbeitsumfeld oder in persönlichen Zielen zu reagieren.

5. Engagement und aktives Handeln

Engagement und aktives Handeln sind der Schlüssel zum Erfolg der „Getting Things Done“-Methode.

Aktives Engagieren: Sich auf die ausgewählte Aufgabe konzentrieren und sie effizient zu Ende bringen.

Vermeidung von Ablenkungen: Ablenkungen werden minimiert, um einen klaren Fokus zu bewahren.

Ergebnisorientiertes Handeln: Zielgerichtetes Arbeiten an Aufgaben, um konkrete Ergebnisse zu erreichen.

Indem man sich voll und ganz seinen Aufgaben widmet und die geplanten Schritte umsetzt, kann man sie effektiver und effizienter erledigen. Dies führt zu spürbaren Erfolgen und einer gesteigerten Zufriedenheit im beruflichen und persönlichen Leben.

„Getting Things Done“ bietet somit einen ganzheitlichen Ansatz, um

die Arbeitsleistung zu erhöhen

die allgemeine Lebensqualität zu verbessern.

Es lehrt uns, wie man durch Erfassen, Klären, Organisieren, Überprüfen und aktives Handeln die Herausforderungen des Alltags erfolgreich meistern kann.

Inspirierende Zitate aus „Getting Things Done“

In „Getting Things Done“ finden sich zahlreiche Zitate, die nicht nur inspirieren, sondern auch zum Nachdenken anregen. Hier sind drei besonders starke Zitate und ihre Interpretationen.

„Dein Verstand ist für das Hervorbringen von Ideen da, nicht für das Aufbewahren.“

Dieses Zitat betont die Bedeutung, Gedanken und Ideen festzuhalten, statt sie im Kopf zu behalten. Der menschliche Geist ist kreativ und sollte sich auf das Generieren neuer Ideen konzentrieren. Wenn wir versuchen, alles im Kopf zu behalten, verlieren wir den Fokus und die Kreativität leidet.

Dieses Zitat lehrt uns, ein zuverlässiges System zum Festhalten unserer Gedanken zu nutzen. So bleibt unser Geist frei für das, was er am besten kann – kreativ sein.

„Man kann Dinge erst dann effektiv managen, wenn man sie konkret macht.“

Dieses Zitat unterstreicht die Wichtigkeit, Aufgaben und Projekte zu konkretisieren. Vage Ideen oder unklare Ziele führen zu Unsicherheit und Ineffizienz.

Wenn wir unsere Aufgaben klar definieren, wissen wir genau, was zu tun ist. Dies führt zu einer effizienteren Arbeitsweise und hilft uns, unsere Ziele schneller zu erreichen. Es ermutigt uns, Dinge nicht nur als abstrakte Gedanken zu betrachten, sondern sie in handelbare Schritte umzuwandeln.

„Stress entsteht nicht durch zu viel zu tun. Stress entsteht, wenn man nicht klar hat, was zu tun ist.“

Dieses Zitat adressiert eine häufige Ursache von Stress: die Unklarheit darüber, was zu tun ist. Viele Menschen fühlen sich überwältigt, weil sie keinen klaren Plan haben.

Dieses Zitat betont die Bedeutung eines organisierten Systems. Wenn wir wissen, was unsere nächsten Schritte sind, können wir den Stress reduzieren. Es erinnert uns daran, dass ein klarer Plan und eine organisierte Herangehensweise uns helfen, unsere Aufgaben stressfrei(er) zu bewältigen.

Diese Zitate aus „Getting Things Done“ bieten tiefe Einblicke in die Prinzipien effektiver Selbstorganisation und Produktivitätssteigerung. Sie zeigen uns, wie wir unseren Geist entlasten, unsere Aufgaben effektiver managen und unseren Alltagsstress minimieren können.

Zielgruppe und Relevanz von „Getting Things Done“

„Getting Things Done“ spricht eine breite Zielgruppe an und bietet wertvolle Einsichten für verschiedene Lesergruppen.

Für wen ist das Buch?

Dieses Buch richtet sich an ein vielfältiges Publikum. Dazu gehören:

Berufstätige: Menschen, die in einem hektischen Arbeitsumfeld tätig sind und ihre Produktivität steigern möchten. Führungskräfte: Manager und Teamleiter, die effektiver arbeiten und ihre Teams besser organisieren möchten. Selbstständige und Unternehmer: Diejenigen, die viele Hüte tragen und ihre vielfältigen Aufgaben effizient bewältigen müssen. Studenten und Akademiker: Personen im akademischen Bereich, die ihre Forschung und Studien effektiver organisieren wollen. Jeder, der sein Zeitmanagement verbessern möchte: Menschen, die das Gefühl haben, ständig hinter ihren Aufgaben herzulaufen und mehr Struktur in ihren Alltag bringen wollen.

Warum ist das Buch für diese Zielgruppe relevant?

„Getting Things Done“ ist für diese Zielgruppen relevant, weil es spezifische Lösungen für verbreitete Zeitmanagement-Herausforderungen bietet. Es hilft, Stress zu reduzieren und bietet klare Methoden zur effektiven Aufgabenbewältigung:

Effizienzsteigerung: Das Buch lehrt Techniken, die die Aufgabenbewältigung schneller und effizienter machen. Es hilft, Zeit zu sparen und mehr in kürzerer Zeit zu erreichen. Stressreduktion: Ein klarer Plan und organisiertes Vorgehen helfen, das Gefühl der Überforderung zu verringern. Dies führt zu einem ruhigeren und kontrollierteren Arbeitsalltag. Erreichung persönlicher und beruflicher Ziele: Durch verbessertes Zeitmanagement können Ziele leichter erreicht werden. Dies gilt sowohl für kurzfristige Projekte als auch für langfristige Vorhaben. Verbesserte Entscheidungsfindung: Das Buch bietet Strategien, um Prioritäten zu setzen und wichtige von unwichtigen Aufgaben zu unterscheiden. Dies führt zu besserer Entscheidungsfindung. Förderung der Kreativität und Innovation: Durch die Reduzierung von Stress und die Verbesserung der Organisation können sich Leser auf kreativere und innovativere Tätigkeiten konzentrieren.

Der Nutzen für den Leser von „Getting Things Done“

Der Nutzen von „Getting Things Done“ liegt in der Umwandlung komplexer Zeitmanagement-Theorien in einfache, praktische Schritte. Leser lernen, ihre Aufgaben und Projekte effektiv zu managen, was zu einem produktiveren und zufriedeneren Leben führt. Das Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die ihre Zeit besser nutzen und ihre Ziele erreichen möchten.

Praktische Anwendung von „Getting Things Done“ im Business und Alltag

„Getting Things Done“ ist nicht nur ein Konzept, sondern eine praktische Methode, die sowohl im Geschäftsleben als auch im persönlichen Alltag angewendet werden kann. Hier sind drei konkrete Beispiele, die die Anwendung der Methode illustrieren.

Szenario 1: Projektmanagement im Büro

Ein Teamleiter in einem mittelständischen Unternehmen steht vor der Herausforderung, ein neues Projekt zu planen und zu leiten. Die „Getting Things Done“-Methode hilft ihm dabei, folgendermaßen:

Erfassung aller Aufgaben: Zuerst werden alle Aufgaben, die mit dem Projekt verbunden sind, erfasst und notiert. Priorisierung und Delegation: Anschließend werden die Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisiert. Bestimmte Aufgaben werden an Teammitglieder delegiert. Regelmäßige Überprüfung: Der Teamleiter plant wöchentliche Meetings, um den Fortschritt zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Durch diese strukturierte Herangehensweise wird das Projekt effizient geführt, und der Teamleiter behält stets den Überblick.

Szenario 2: Zeitmanagement für Selbstständige

Eine selbstständige Grafikdesignerin kämpft mit der Balance zwischen Kundenprojekten und administrativen Aufgaben. Die „Getting Things Done“-Methode unterstützt sie dabei, ihre Zeit besser zu nutzen:

Klare Trennung von Aufgaben: Sie trennt kreative Aufgaben von administrativen Tätigkeiten. Einteilung der Arbeit in Blöcke: Sie plant spezifische Zeitblöcke für bestimmte Aufgaben, z. B. Vormittags für kreatives Arbeiten, Nachmittags für Kundenkommunikation und Verwaltung. Flexibilität in der Planung: Sie bleibt flexibel, um auf unvorhergesehene Anforderungen oder kreative Impulse reagieren zu können.

Diese Methode hilft ihr, produktiver zu arbeiten und gleichzeitig kreative Freiräume zu bewahren.

Ein Universitätsstudent verwendet „Getting Things Done“, um sein Studium und Nebenjobs zu managen:

Übersicht über alle Verpflichtungen: Er erstellt eine Liste aller Kurse, Prüfungen, Abgabetermine und Arbeitszeiten. Priorisierung und Zeitmanagement: Er plant seine Woche im Voraus, setzt Prioritäten bei den Aufgaben und teilt seine Zeit entsprechend ein. Regelmäßige Selbstreflexion: Er überprüft regelmäßig seine Fortschritte und passt seine Pläne bei Bedarf an.

Durch diese Strukturierung schafft er es, sein Studium erfolgreich zu meistern und gleichzeitig beruflich aktiv zu bleiben.

Diese Beispiele zeigen, wie „Getting Things Done“ in verschiedenen Lebensbereichen angewendet werden kann, um effizienter zu arbeiten und gleichzeitig ein ausgeglichenes Leben zu führen.

Kritische Bewertung von „Getting Things Done“

„Getting Things Done“ ist ein einflussreiches Buch, das vielen Menschen hilft, ihre Produktivität zu steigern. Doch wie bei jedem Ansatz gibt es sowohl Stärken als auch Schwächen.

Stärken des Buches und des Ansatzes

Die Stärken von „Getting Things Done“ liegen in mehreren Bereichen:

Praktische Anwendbarkeit: Die Methode ist sehr praxisorientiert und kann leicht in den Alltag integriert werden. Sie bietet konkrete Schritte und Techniken zur Verbesserung der Produktivität. Flexibilität: Der Ansatz ist flexibel und kann an verschiedene Arbeitsstile und -umgebungen angepasst werden. Er ist sowohl für Berufstätige als auch für Studenten nützlich. Reduzierung von Stress: Viele Nutzer berichten, dass die Anwendung der Methode zu weniger Stress und Überforderung führt. Steigerung der Effizienz: Durch die klare Strukturierung von Aufgaben und Prioritäten können Aufgaben effizienter erledigt werden. Förderung der Klarheit und Konzentration: Das System hilft dabei, den Kopf frei zu bekommen und sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren.

Schwächen des Buches und des Ansatzes

Trotz seiner Stärken weist „Getting Things Done“ auch einige Schwächen auf:

Initialer Aufwand: Die Einführung des Systems kann anfangs zeitintensiv sein. Es erfordert Disziplin und Geduld, um die Methode vollständig zu implementieren. Überforderung durch Komplexität: Einige Leser finden den Ansatz zu komplex oder überwältigend, besonders wenn sie sich an ein weniger strukturiertes Arbeitsumfeld gewöhnt sind. Erfordert kontinuierliche Pflege: Das System muss regelmäßig gepflegt und überprüft werden, was für manche Nutzer mühsam sein kann. Nicht für jeden geeignet: Nicht jeder Arbeitsstil passt zum „Getting Things Done“-Ansatz. Einige Menschen bevorzugen intuitivere oder flexiblere Methoden.

Insgesamt bietet „Getting Things Done“ einen soliden Rahmen für verbesserte Produktivität und Stressmanagement. Es ist jedoch wichtig, dass sich jeder Nutzer bewusst ist, dass der Ansatz Anpassungen und Engagement erfordert und nicht für jeden ideal sein könnte.

Über den Autor von „Getting Things Done“

David Allen, der Autor von „Getting Things Done“, ist eine renommierte Persönlichkeit im Bereich des Zeitmanagements und der persönlichen Produktivität.

Wer ist David Allen?

David Allen ist nicht nur ein einfacher Autor. Er ist ein Vordenker und Innovator in der Welt der Produktivitätsstrategien. Als Berater, Redner und Autor hat er einen maßgeblichen Einfluss auf das Verständnis von Effizienz und Zeitmanagement weltweit ausgeübt.

Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in verschiedenen Branchen, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen, hat Allen ein tiefgreifendes Verständnis für die Herausforderungen entwickelt, mit denen Menschen in ihrem beruflichen und privaten Leben konfrontiert sind. Seine Erkenntnisse und Methoden haben ihm weltweite Anerkennung und Respekt eingebracht.

Die Motivation hinter dem Buch

Allens Antrieb für das Schreiben von „Getting Things Done“ war vielschichtig:

Bedarf an effektiven Zeitmanagement-Methoden: Er sah, dass viele Menschen in ihrem täglichen Leben mit Zeitmanagement und Produktivität kämpfen. Sein Ziel war es, eine zugängliche und anwendbare Methode zu entwickeln, die Menschen wirklich hilft. Persönliche Erfahrungen: Durch seine vielfältigen beruflichen Erfahrungen entwickelte Allen ein profundes Verständnis für die Auswirkungen von Stress und Unordnung auf die Leistungsfähigkeit. Wunsch, anderen zu helfen: Er war motiviert von dem Wunsch, sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen, um anderen zu helfen, sowohl ihre Arbeit als auch ihr Leben besser zu organisieren und zu managen.

Ziele des Buches

Mit „Getting Things Done“ wollte David Allen:

Praktische Lösungen anbieten: Er strebte danach, eine Methode bereitzustellen, die sowohl theoretisch fundiert als auch in der Praxis anwendbar ist. Verbesserung der Lebensqualität: Allens Ziel war es, Menschen zu helfen, ihren Stress zu reduzieren und ihre Produktivität zu steigern, was letztlich zu einer besseren Lebensqualität führen sollte. Anpassungsfähigkeit und Flexibilität: Er wollte aufzeigen, dass seine Methode in verschiedenen Lebensbereichen und Berufen anwendbar und wirksam ist.

David Allens „Getting Things Done“ ist das Resultat seiner umfangreichen Erfahrung und Beobachtung. Das Buch bietet wertvolle Einsichten und praktische Werkzeuge, die vielen Menschen dabei geholfen haben, ihre Arbeit und ihr Leben effizienter zu gestalten.

Vergleichbare Bücher zu „Getting Things Done“

Neben „Getting Things Done“ gibt es eine Vielzahl anderer Bücher, die sich mit Produktivität und Zeitmanagement beschäftigen. Jedes bietet einen einzigartigen Ansatz und wertvolle Einsichten.

„Die 7 Wege zur Effektivität“ von Stephen R. Covey

Stephen R. Coveys Buch ist weit mehr als ein Zeitmanagement-Ratgeber. Es geht um Charakterentwicklung und effektive Lebensführung. Covey stellt sieben Prinzipien vor. Diese reichen von proaktiver Lebensgestaltung bis hin zum Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben.

Das Buch hilft Lesern, sowohl im Beruf als auch im persönlichen Leben erfolgreicher zu sein.

„The One Thing“ von Gary Keller und Jay Papasan

In „The One Thing“ konzentrieren sich Gary Keller und Jay Papasan auf die Kraft der Fokussierung. Sie argumentieren, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, sich auf die eine, wesentlichste Aufgabe zu konzentrieren. Das Buch bietet Strategien, um Ablenkungen zu minimieren und Prioritäten klar zu setzen.

Es ist ideal für alle, die sich oft verzetteln und nach einem Weg suchen, ihre Ziele effizienter zu erreichen.

„Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World“ von Cal Newport

Cal Newport beschäftigt sich in „Deep Work“ mit der Kunst der konzentrierten Arbeit. Er erklärt, wie wichtig ungestörte Arbeitsphasen für komplexe Aufgaben sind. Newport gibt Tipps, wie man Ablenkungen minimiert und sich auf das Wesentliche konzentriert.

Das Buch ist ideal für Menschen, die in einer ablenkungsreichen Welt tiefgründige Arbeit leisten möchten.

„Eat That Frog“ von Brian Tracy

In „Eat That Frog“ konzentriert sich Brian Tracy auf das Überwinden von Aufschieberitis. Er erklärt, wie wichtig es ist, mit der schwierigsten Aufgabe des Tages zu beginnen. Tracy gibt 21 Tipps, um produktiver zu werden. Diese reichen von Prioritätensetzung bis hin zur Vermeidung von Ablenkungen.

Das Buch ist ideal für Menschen, die oft zögern und ihre Produktivität steigern wollen.

„Die 4-Stunden-Woche“ von Timothy Ferriss

Timothy Ferriss bricht in „Die 4-Stunden-Woche“ mit der herkömmlichen Arbeitsweise. Er zeigt, wie man durch Outsourcing, Automatisierung und effizientes Zeitmanagement mehr Freizeit gewinnen kann.

Das Buch ist voller unkonventioneller Ideen, wie man weniger arbeitet, aber mehr erreicht. Es ist perfekt für Abenteuerlustige, die einen anderen Lebensstil anstreben.

„The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business“ von Charles Duhigg

Charles Duhigg untersucht in „The Power of Habit“, wie Gewohnheiten unser Leben und Arbeiten beeinflussen. Er zeigt auf, wie man schlechte Gewohnheiten durchbricht und positive entwickelt. Das Buch erklärt, wie Gewohnheiten entstehen und wie man sie zu seinem Vorteil nutzen kann.

Es ist besonders wertvoll für Menschen, die ihre täglichen Routinen verbessern wollen.

Jedes dieser Bücher bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt der Produktivität und des Zeitmanagements. Sie ergänzen „Getting Things Done“ perfekt. Zudem bieten sie Lesern verschiedene Methoden und Techniken, um effizienter und zufriedener zu leben und zu arbeiten.

Die transformative Kraft von „Getting Things Done“

„Getting Things Done“ ist mehr als nur ein Buch über Zeitmanagement. Es ist eine Lebensphilosophie.

Dieses Buch ist ein wertvolles Werkzeug für jeden, der seine Produktivität steigern und ein ausgeglicheneres Leben führen möchte. Die Stärken des Buches liegen in seiner praktischen Anwendbarkeit und der Flexibilität der vorgestellten Methoden. Obwohl es anfängliche Anstrengungen erfordert, um die Techniken zu erlernen und umzusetzen, ist der langfristige Nutzen unbestreitbar.

„Getting Things Done“ ist speziell für alle Menschen, die ihren Alltag effektiver gestalten wollen. Es bietet

Techniken zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben

Strategien zur Stressreduktion

Ansätze zur Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität.

Ob für Berufstätige, Führungskräfte, Selbstständige oder Studierende – „Getting Things Done“ hat wertvolle Einsichten und Werkzeuge mit dabei, die in jedem Lebensbereich anwendbar sind.