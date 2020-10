Buchverlosung: „Dialog statt Spaltung! Verantwortungsbewusst kommunizieren und Brücken bauen in unserer Gesellschaft“

Das neue Buch von Patrick Nini, „Dialog statt Spaltung! – Verantwortungsbewusst kommunizieren und Brücken bauen in unserer Gesellschaft“ ist vor Kurzem erschienen. Der Kommunikationsexperte erläutert darin unter anderem, weshalb unsere heutige Welt mehr und mehr gespalten ist und Meinungen oftmals so zementiert sind, dass offene, faire und vor allem faktenbasierte Diskussionen kaum mehr möglich sind. Im Interview mit Oliver Foitzik hat Patrick Nini zahlreiche Einblicke in diese Thematik gegeben – und wir freuen uns bereits jetzt auf die Veröffentlichung der Interviews, die kommende Woche erscheinen werden. Zudem verlosen wir bis Freitag, den 30. Oktober 2020, drei Exemplare des Buches unter allen Leser*innen und Lesern. Jetzt teilnehmen und gewinnen!