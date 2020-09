Buchverlosung: „Schluss mit Bullsh*it-Innovationen – So machen Sie echte Innovation zum Teil Ihrer Unternehmens-DNA“

Das neue Buch von Bianca Prommer „Schluss mit Bullsh*it-Innovationen – So machen Sie echte Innovation zum Teil Ihrer Unternehmens-DNA“ ist vor kurzem erschienen. Die Innovationsexpertin erläutert darin, warum in so vielen Unternehmen immer noch bloßes „Bullshit-Bingo“ gespielt wird, wenn es um Innovationen geht, und weshalb es dabei leider oft bei oberflächlichen oder falsch aufgebauten Innovationsaktivitäten bleibt. Im Interview mit Oliver Foitzik hat Bianca Prommer einige spannende Einblicke in dieses Thema gegeben: Dieses hochspannende Gespräch mit zahlreichen wertvollen Impulsen – für Unternehmen und Mitarbeitende – können Sie kommende Woche lesen. Im Anschluss an die Veröffentlichung verlost AGITANO drei Exemplare unter allen Leserinnen und Lesern: Jetzt teilnehmen und gewinnen!

Echtes innovatives Denken und Tun – statt Bullsh*it-Innovationen

Innovation quasi als Alibihaltung – in der Unternehmenshierarchie angeordnet von „oben nach unten“. Das kann nicht funktionieren. Denn nur das, was Mitarbeiter*innen selbst mitgestalten, wofür sie selber brennen, kann zum integralen Teil der Unternehmens-DNA werden. Innovation sollte in Unternehmen auf allen Ebenen in „Fleisch und Blut“ übergehen, nur dann kann echte Innovation stattfinden. In ihrem Buch fordert Bianca Prommer dazu auf, innovatives Denken in den Unternehmen zur automatisch ablaufenden Kompetenz zu machen!

Die Autorin setzt das Thema eingängig und humorvoll anhand der – immer wieder von Fakten und praxisnahem Wissens-Input unterstützten, sich durch das Buch ziehenden – Geschichte der fiktiven Frisch & Schnell GmbH um.

Mehr über diese kraftvollen Aufforderungen zu echtem innovativen Denken und Tun erfahren Sie in unserer Interviewreihe, die nächste Woche am 29. September 2020 startet. Im Anschluss verlost AGITANO unter allen Teilnehmer*innen drei Exemplare dieses unterhaltsamen innovativen Leitfadens.

Über Bianca Prommer

Bianca Prommer ist Beraterin, Trainerin, Coach und Vortragsrednerin. Sie gilt als führende Expertin zum Thema Innovation. Bianca Prommer hat neben ihrer Tätigkeit als Führungskraft in der Automobilindustrie eine Ausbildung zur Wirtschaftsingenieurin absolviert und danach ein Studium im Bereich „Innovation & Leadership“ abgeschlossen. Als Leiterin eines Fachhochschul-Instituts hat sie drei Jahre lang Start-ups und Gründer auf dem Weg von der Idee zum erfolgreichen Geschäftsmodell begleitet. Heute berät und trainiert sie Unternehmen in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz als Innovationsermöglicherin und zeigt auf, wie echte und nachhaltige Innovation funktioniert und in den Unternehmen langfristig wirksam implementiert werden kann. In ihren mitreißenden Keynotes bringt sie die zahlreichen Fallstricke im Bereich Innovation humorvoll auf den Punkt und liefert kraftvolle Lösungsimpulse. Mehr erfahren Sie unter www.growth-factory.at.

Buchverlosung: 3 Exemplare von „Schluss mit Bullsh*it-Innovationen – So machen Sie echte Innovation zum Teil Ihrer Unternehmens-DNA“

Die Buchverlosung zu „Schluss mit Bullsh*it-Innovationen – So machen Sie echte Innovation zum Teil Ihrer Unternehmens-DNA“ von Bianca Prommer läuft bis Freitag, den 02. Oktober 2020, 23.59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am Dienstag, den 06. Oktober 2020, bekannt gegeben und per E-Mail benachrichtigt.

So einfach geht die Teilnahme:

Fan auf der AGITANO Facebook-Fanseite werden: www.facebook.com/AGITANO.Themenportal FB-Beitrag zur Buchverlosung „Schluss mit Bullsh*it-Innovationen – So machen Sie echte Innovation zum Teil Ihrer Unternehmens-DNA“ liken und darunter die Frage beantworten, „warum ich das Buch haben möchte“. Hier geht’s zum Post: Beitrag auf Facebook zur Buchverlosung. Bitte hinterlegen Sie unten im Formular Ihre Kontaktdaten, damit wir die Gewinner*innen einfach und schnell informieren können.

Wir wünschen allen Teilnehmer*innen viel Erfolg!

