Hohe Rendite mit einem ETF Sparplan: Welche Faktoren sind entscheidend?

Was ist ein ETF Sparplan?

Bei einem ETF Sparplan stellen Sie für Ihre Geldanlage mehrere Fonds zusammen. Deshalb kann das Sparen in einen ETF-Sparplan auch als Fondssparen bezeichnet werden.

In diesem Sparplan sind ausschließlich ETFs enthalten. Hierbei handelt es sich um Indexfonds, die an die Börse gebunden sind. Sie als Geldanleger investieren regelmäßig – z. B. einmal im Monat – einen gleichbleibenden Betrag in den Fonds und bauen sich damit ein Vermögen auf.

Ein ETF Sparplan erfreut sich bei den Geldanlegern großer Beliebtheit. Er gehört für viele Investoren auch in 2022 zu den sinnvollsten Investitionen.

Weil Sie den Sparplan flexibel nach Ihren finanziellen Möglichkeiten und Bedürfnissen gestalten können, dient Ihnen dieses Investitionsinstrument auch optimal für eine langfristige Geldanlage. Das investierte Geld können Sie dann zum Beispiel gut verwenden, um sich im Alter finanziell abzusichern.

Als monatliche Sparrate können Sie mit Ihrer Bank zum Beispiel einen Betrag von 50 Euro vereinbaren. Möchten Sie in einem Monat oder auch für einen längeren Zeitraum das Fondssparen aussetzen, ist es kein Problem, Ihre Geldanlage pausieren zu lassen oder den investierten Betrag an Ihre finanzielle Situation anzupassen.

Für Sie bedeutet dies, dass Sie die Sparrate sowohl senken als auch erhöhen können. Über dies können Sie alternativ jederzeit die Wertpapiere verkaufen oder in einen neuen ETF Sparplan einsteigen.

Hohe Rendite mit einem ETF Sparplan: Welche Vorteile können Sie nutzen?

Entscheiden Sie sich Ihr Geld in einen ETF Sparplan zu investieren, können Sie mit Ihrer Geldanlage die folgenden Vorteile nutzen:

Bei einer Investition in ETFs profitieren Sie von einem wachsenden Markt, der Ihnen viele erfolgreiche Anlagestrategien ermöglicht. Ein ETF bringt die Faktoren eines normalen Aktienkaufs und die Vorteile zusammen, die Sie mit einem Investmentfonds für sich generieren können.

Sie verteilen Ihr Geld auf viele verschiedene Aktien und erreichen damit, dass sich das Risiko Ihrer Geldanlage auf mehrere Einzelwerte verteilt. Für Ihre Anlage in einen ETF stehen Ihnen mehr als tausend verschiedene Wertpapiere zur Verfügung.

Die Kosten, die Sie in einen ETF Sparplan investieren, sind übersichtlich. Sie teilen sich in drei Bereiche auf. Dies sind die Orderkosten und die Handelskosten. Darüber hinaus müssen Sie eine geringe Summe für die Verwaltung einkalkulieren. Nutzen Sie die Aktionen, die Ihnen von einigen Brokern angeboten werden, entfallen die Handels- und Orderkosten zum Teil.

Für die Verwaltung ist kein aktives Management erforderlich. Ein aktives Management entscheidet zum Beispiel, welche Aktien in den ETF-Sparplan aufgenommen werden. Dabei können auch Aktien aufgenommen werden, die Sie lieber nicht in Ihrem Portfolio hätten. Derartige Überraschungen erleben Sie bei der Anlage in einen solchen Sparplan nicht.

Welche Risiken müssen Sie einkalkulieren?

Auch eine Geldanlage in einen ETF ist nicht absolut risikofrei. Ebenso wie bei einer regulären Anlage in Aktien unterliegt auch die Investition in einem ETF Sparplan Kursschwankungen, die dazu führen, dass die Kurse einiger Aktien aus dem Sparplan sinken. Haben Sie sich für die Geldanlage in viele Aktien entschieden, hält sich der Verlust in der Regel aber in Grenzen, weil andere Aktien mit einem positiveren Ergebnis die Kursschwankungen überstehen.

Gehören zu Ihrem Portfolio in dem ETF Sparplan auch Aktien, die in einer anderen Währung gehandelt werden, müssen Sie mit Verlusten aus Wechselkursschwankungen rechnen.

Überdenken Sie genau, in welche ETFs Sie Ihr Geld anlegen möchten. Haben Sie spezielle ETFs in Ihren Sparplan aufgenommen, kann es zu Liquiditätsengpässen kommen, die sich auch nachhaltig negativ auf Ihre Geldanlage auswirken.

Ein weiterer Nachteil kann sein, dass Sie nicht – wie als Inhaber einer Stammaktie – auf der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft ein Stimmrecht ausüben können.

Lassen Sie sich zudem von der Geldanlage in einen ETF Sparplan nicht zum Zocken verleiten. ETFs haben keine Kostenstruktur, die für Sie als Anleger leicht zu überblicken ist. Zudem sind sie liquide und immer verfügbar. Trotzdem sollten Sie bei der Aufnahme der ETFs darauf achten, dass Sie nicht spekulieren.

Investieren Sie Ihr Geld lieber in Indexfonds, als dass Sie Ihr Kapital in Nischen-ETFs anlegen. Indexfonds werden an der Börse gehandelt. Dies bedeutet, dass der Verkauf und der Kauf unter die Aufsicht des Staates fallen. Dies ist ein Faktor, den Sie als sicherheitsbewusster Anleger in jedem Fall berücksichtigen sollten.

ETFs unterliegen überdies dem aktuellen Marktrisiko. Dies bedeutet, dass Wirtschaftskrisen oder wie zuletzt die Coronakrise dermaßen in den Handel mit ETFs eingreift, dass auch Ihr ETF Sparplan sich nicht so entwickelt, wie Sie es mit dem ETF Rechner für sich ermittelt haben.

ETF Sparplan mit System: Welche Unterstützung leistet ein ETF Rechner?

Ein ETF Rechner unterstützt Sie als Geldanleger dabei, Ihre Investition in einen ETF Sparplan sicher und vorteilhaft zu planen.

Mit der Hilfe des ETF Rechners können Sie die Geldanlage nach Ihren Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten individuell gestalten. Dabei ist es Ihnen überlassen, welche Anlagestrategie Sie wählen. Grundsätzlich ergeben sich hierbei Möglichkeiten.

Entweder geben Sie die passenden Informationen zu dem Betrag, den Sie am Ende der Investitionszeit erzielen möchten. Das System ermittelt dann, wie hoch die monatliche Sparrate sein muss und welchen Betrag Sie regelmäßig investieren sollten.

Alternativ geben Sie in den Rechner die Sparrate und die Länge der Investitionszeit ein. Das System ermittelt dann, wie viel Sie maximal mit Ihrer Geldanlage in einen ETF Sparplan erzielen können.

Der ETF Rechner lässt Ihnen viel Freiraum, um die für Sie passende Anlagestrategie entwickeln zu können. Möchten Sie während Ihrer Investition einige Monate pausieren oder Ihren monatlichen Betrag erhöhen, ermittelt das System, wie sich die Anpassungen auf die Rendite mit Ihrem ETF Sparplan auswirken.

ETF Sparplan eine valide Option

Die Investition in einen ETF Sparplan ist eine alternative Möglichkeit, um mit der Geldanlage eine hohe Rendite zu erzielen. Die Geldanlage in ETFs lohnt sich besonders, weil die Investition mit mehr Vorteilen als Nachteilen verbunden ist. So minimieren sie zum Beispiel Ihr Risiko, weil Sie in mehrere Tausend Aktien investieren.

Verlaufen die Kurse einiger Aktien aus Ihrem Portfolio negativ, freuen Sie sich über die positive Entwicklung der anderen Aktien. Überdies können Sie die Kosten Ihres ETF Sparplans besser überblicken, weil dieser nicht aktiv gemanagt wird.

Professionelle Unterstützung erhalten Sie, wenn Sie für die Entwicklung der passenden Anlagestrategie einen ETF Rechner einsetzen. Dieser unterstützt Sie zum Beispiel dadurch, dass Sie ihm vorgeben, was Sie investieren möchten und wie hoch das Investitionsergebnis zum Schluss sein soll. Das System sagt Ihnen dann, wie lange Sie in den ETF Sparplan investieren müssen.

Generell ist es gut, immer mit Ihrem Geld sinnvoll umzugehen und Investments gut zu planen.