Ihre Kaffeemaschine im Büro benötigt regelmäßige Pflege

Hier ein kleiner Tipp: Bestimmen Sie jeden Tag einen anderen Kollegen, der sich um die Reinigung und Pflege der Kaffeemaschine kümmert. Auf diese Weise sorgt jeder im Büro dafür, dass sie einwandfrei funktioniert. Das Reinigungsteam, welches meist nach Arbeitsende putzt, trinkt vermutlich keinen Kaffee aus dieser Maschine. Daher wird dieses die Kaffeemaschine im Büro auch weniger gründlich säubern.

So pflegen Sie die Kaffeemaschine im Büro in nur drei Schritten

Um sicherzustellen, dass Sie immer eine leckere und frische Tasse Kaffee im Büro haben, ist es besonders wichtig, die Kaffeemaschine gut zu pflegen. Wir zeigen Ihnen die drei wichtigsten Schritte:

Schritt 1: Tägliche Reinigung der Kaffeemaschine im Büro

Im ersten Schritt geht es um die tägliche Reinigung der Maschine, um die gröbsten Verschmutzungen zu entfernen und dafür zu sorgen, dass sich kein Schimmel bildet.

a. Kaffeesatzbehälter entleeren und auswaschen

Der Kaffeesatzbehälter muss unbedingt täglich entleert werden. Gerade im Tresterbehälter kann sich rasch Schimmel bilden, da es hier schön warm und feucht ist. Das feuchte Kaffeemehl bietet einen idealen Nährboden für Pilze und Bakterien.

b. Tropfschale ausleeren und ausspülen

Unterhalb der Tasse werden Wasser- und Kaffeereste aufgefangen, die schnell eintrocknen können. Entleeren Sie die Schale der Kaffeemaschine daher täglich. Spülen Sie diese mit klarem Wasser aus, da die Reste schnell anfangen können, übel zu riechen.

c. Brühgruppe mit einem Pinsel reinigen

Bei Kaffeevollautomaten können Sie die Brühgruppe häufig entnehmen und diese mit einem dafür vorgesehenen Pinsel gründlich abbürsten. Bitte sehen Sie jedoch davon ab, die Brühgruppe unter fließendem Wasser zu säubern. Sie könnten Sie dauerhaft schädigen und die Maschine damit unbrauchbar machen.

d. Innenseite und Außenseite abputzen

Nehmen Sie einen feuchten Lappen und wischen Sie die über die Innen- und Außenseite, um Flecken, Wasserspritzer und Kaffeemehl zu entfernen und die Maschine wieder in schönsten Glanz erstrahlen zu lassen.

Schritt 2: Das Entkalken der Kaffeemaschine im Büro ist besonders wichtig

Je nachdem wie hart oder weich das Wasser in Ihrer Gegend ist, werden Sie von der Maschine entsprechend an das Entkalken erinnert. Hierzu können Sie üblicherweise den Härtegrad des Wassers einstellen. So weiß die Kaffeemaschine, wie oft entkalkt werden muss.

Verwenden Sie zum Entkalken ausschließlich die vom Hersteller zugelassenen Produkte, da die Maschine ansonsten schweren Schaden nehmen und auch die Gerätegarantie erlöschen kann. Dies gilt im Übrigen auch für bei den Reinigungsmitteln.

Schritt 3: Die Reinigung der Leitungen und der Brühgruppe

In regelmäßigen Abständen wird Sie Ihre Kaffeemaschine auch daran erinnern, dass eine Reinigung notwendig wird. Es gilt, Kaffeeöle und -fette zu beseitigen, die bei einer Entkalkung nicht entfernt werden können. Auch hier ist es wichtig, ausschließlich die vom Hersteller entwickelten Spezial-Reinigungstabletten zu verwenden. Wenn Sie zum Beispiel eine Krups Maschine haben, sollten Sie demnach nur Krups Reinigungstabletten verwenden und so weiter.

Wenn Sie andere Produkte nutzen, ist die schonende Reinigung gefährdet und die Kaffeemaschine im Büro kann langfristig Schaden nehmen.

Was sind eigentlich Kaffeeöle?

Kaffeeöle kommen in den rohen und gerösteten Samen des Kaffeestrauches vor. Sie dienen dem späteren Kaffee als Geschmacksträger und haben einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäure-Resten. Ohne Kaffeeöl könnte auf dem Espresso keine Crema entstehen.

Die Öle können nach rund einem Jahr ranzig werden, was alte Kaffeebohnen entsprechend muffig riechen lässt. Bewahren Sie daher langfristig in einer verschlossenen Dose auf – am besten im Kühlschrank. Auf diese Weise verlangsamt sich dieser Prozess.

Beim Brühen des Kaffees in einem Kaffeevollautomaten entsteht eine Emulsion aus Wasser und Kaffeeöl, die sich in den Leitungen, Schläuchen und Dichtungen absetzt und dort verhärten kann. Eine regelmäßige Reinigung Ihrer Kaffeemaschine im Büro – über das reine Entkalken hinaus – ist daher sehr wichtig. So können Sie sicherstellen, dass Sie stets den besten Kaffee erhalten.

Übrigens: Kaffeeöl wird auch in Kosmetikprodukten und Sonnenschutzmitteln eingesetzt, da es leicht Sonnen schützende Eigenschaften aufweist.