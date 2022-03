Kaffeevollautomaten kaufen – das sollte man beachten

Leckerer Kaffee per Knopfdruck – und das nicht nur eine Sorte, sondern direkt eine große Auswahl an unterschiedlichen Kaffeespezialitäten. Die Rede ist von den beliebten Kaffeevollautomaten, welche mit vielen Funktionen, leckeren Getränken und jeder Menge Komfort begeistern. Allerdings kommen die modernen Geräte schon längst nicht mehr nur in den modernen Privatküchen zum Einsatz. Auch in Firmen erfreuen sich die Mitarbeiter an frischem und leckerem Kaffee. Doch worauf sollte man beim Kauf der Geräte achten und welche Möglichkeiten haben Firmen heutzutage?