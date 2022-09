Wie Sie mit Ihrem Webshop stets trendy bleiben

1. Arbeiten Sie mit Google Trends

Wenn Sie auf die Seite Google Trends gehen, erhalten Sie anhand eines Suchbegriffs Trends rund um diesen Begriff. Sie erfahren, wonach die Leute in diesem Zusammenhang gesucht haben. Das kann bei der Auswahl neuer Produkte für Ihren Webshop sehr hilfreich sein. Die Nutzung ist kostenlos und Sie erfahren alles zu den aktuellsten Suchtrends.

Außerdem werden auf der Seite allgemeine Trends angezeigt und News aus vielen Bereichen zusammengefasst, aus denen man ebenfalls bestimmte Entwicklungen ablesen kann. Davon kann Ihr Online Shop stark profitieren.

2. Gehen Sie auf Amazon und Ebay und lassen sie sich die Bestseller anzeigen

Nutzen Sie die beiden großen Marktplätze Amazon und Ebay, um die Topseller ausfindig zu machen. Natürlich können Sie nicht sicher sein, dass diese Produkte auch bei Ihnen im Online Shop gut laufen werden. Jedoch ist diese Variante allemal besser, als ein neues Produkt einfach so aus dem Blauen heraus zu versuchen.

Auch hier können Sie gewisse Trends und Entwicklungen für Ihren eigenen Webshop ableiten. Wenn Sie beispielsweise sehen, dass Kissen, Kerzen oder Handtücher bevorzugt in Erdtönen gekauft werden, könnten Sie Ihr neues Produkt auch in dieser Farbfamilie auswählen.

3. Arbeiten Sie mit einem guten Großhändler zusammen

Wenn Sie mit dem richtigen Großhandel zusammenarbeiten, wird auch dieser Ihnen immer die neusten Trends anbieten. Denn hier arbeiten professionelle Einkäufer, die Ihnen die Recherchearbeit bereits abgenommen haben. Die Einkäufer machen im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes, als nach den besten Trends zu schauen und diese Produkte dann in ihren Bestand aufzunehmen, wo Sie diese dann bequem finden können.

Gerade im Bereich des Großhandel Wohnaccessoires ergeben sich beispielsweise immer wieder tolle Möglichkeiten, um neue Produkte für Ihren Online Shop zu finden.

4. Influencer sind eine gute Quelle der Inspiration

Auch wenn Influencer hierzulande noch keinen so großen Einfluss haben wie im asiatischen Raum oder in den USA, können Sie dennoch eine Quelle der Inspiration sein. Influencer in Ihrer Nische werden oft von Firmen angesprochen, um deren neueste Produkte zu testen und zu präsentieren. Hier finden Sie also das, was den Herstellern selbst wichtig ist und was diese für den nächsten Trend halten. Dies kann sehr wertvoll für Ihre Webshop sein.

5. YouTube, Pinterest und TikTok nutzen

Video- und Bildportale wie YouTube, Pinterest und TikTok sind ebenfalls eine unendliche Quellen für die neuesten Trends. Hier erfahren Sie, was die Leute am häufigsten sehen und was sie interessiert. Nutzen Sie diese Informationen, wenn es darum geht, neue Produkte für Ihren Online Shop zu finden.

Pinterest ist hierbei wirklich besonders interessant. Sie können Sie sich in Ruhe Tausende von Bildern anschauen, die die Menschen thematisch sortiert hochgeladen haben. Sie können nach Farben, nach Produkten und nach Dekorationsideen schauen. Gerade im Bereich der Wohnaccessoires und Wohnkultur sind die Möglichkeiten unbegrenzt.

Hier können Sie nach Schlüsselwörtern suchen und neue Entwicklungen erkennen. Sie sehen auch, wie viele Personen ein Bild ihrem persönlichen “Bilderbuch” zugefügt haben. So sehen Sie, was den Menschen besonders gut gefällt. Diese Plattformen sind wirkliche Inspirationsquellen für Ihren Webshop.

Trends für Online Shop erkennen: Je früher, desto besser

Je früher Sie einen Trend erkennen, umso besser ist das natürlich. Das kann Ihnen einen entscheidenden Marktvorteil bringen. Wenn Sie zu den ersten gehören, die das Produkt anbieten, können Sie sich von Ihren Mitbewerbern abheben. Wenn diese dann später auch auf den Zug aufspringen, konnten Sie bereits viele Artikel verkaufen und haben sich einen Namen gemacht.

Mit den richtigen Trends den eigenen Webshop pushen

Wenn Sie mit Ihrem Online Shop und Ihrem Produktsortiment immer am Puls der Zeit bleiben wollen, haben Sie viele Möglichkeiten, um die neuesten Entwicklungen zu finden und zu sehen. Viele Quellen im Internet bieten die entsprechenden Informationen. Manchmal muss man einfach nur wissen, wo man am besten sucht und nachschaut.

Vertrauensvolle und partnerschaftliche Großhändler sind natürlich auch eine ausgezeichnete Quelle für Trends und neue Entwicklungen. Hier arbeiten professionelle Einkäufer und Experten, die Ihnen die Trendsuche abnehmen und Ihnen die besten und trendigsten Produkte verkaufen können.

Am Ende werden Ihre Kunden Ihnen für die Mühen und das richtige Händchen mit vielen Käufen in Ihrem Webshop danken.