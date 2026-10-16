Lagerautomatisierung einführen: Vom Engpass zur passenden Lösung

Einführung einer Lagerautomatisierung: Das Wichtigste im Überblick Ob sich eine Lagerautomatisierung rechnet, entscheidet sich an fünf Stellen, lange bevor die erste Anlage steht. Engpass zuerst messen: Lagerautomatisierung lohnt sich, wenn ein gemessener Engpass verschwindet. Einige Wochen Messung von Durchsatz, Wegen, Fehlern und Flächenbelegung liefern dafür die Grundlage, ergänzt um die Auftragsdaten eines Jahres.

Lagerautomatisierung lohnt sich, wenn ein gemessener Engpass verschwindet. Einige Wochen Messung von Durchsatz, Wegen, Fehlern und Flächenbelegung liefern dafür die Grundlage, ergänzt um die Auftragsdaten eines Jahres. Technik nach Aufgabe wählen: Kommissionierhilfen, automatische Kleinteile- und Shuttle-Lager, Kompaktlager und mobile Roboter lösen jeweils andere Probleme. Den Ausschlag geben Passung, Ausfallfolgen und Erweiterbarkeit, nicht der Automatisierungsgrad.

Kommissionierhilfen, automatische Kleinteile- und Shuttle-Lager, Kompaktlager und mobile Roboter lösen jeweils andere Probleme. Den Ausschlag geben Passung, Ausfallfolgen und Erweiterbarkeit, nicht der Automatisierungsgrad. Daten und Gesamtkosten klären: Vollständige Artikel- und Auftragsdaten sowie klare Rollen von ERP, WMS und Materialflussrechner sind Voraussetzung. Ein tragfähiger Business Case erfasst alle Kostenblöcke über die Laufzeit und hält auch einem Rückgangsszenario stand.

Vollständige Artikel- und Auftragsdaten sowie klare Rollen von ERP, WMS und Materialflussrechner sind Voraussetzung. Ein tragfähiger Business Case erfasst alle Kostenblöcke über die Laufzeit und hält auch einem Rückgangsszenario stand. Rückenwind nüchtern einordnen: In der BVL-Studie „Trends und Strategien“ vom Januar 2026 steigt Automatisierung auf Platz 4, Personalmangel fällt auf Platz 15. Laut Institut der deutschen Wirtschaft schrumpft die Erwerbsbevölkerung dennoch bis 2036 um rund 4,3 Millionen Arbeitskräfte.

In der BVL-Studie „Trends und Strategien“ vom Januar 2026 steigt Automatisierung auf Platz 4, Personalmangel fällt auf Platz 15. Laut Institut der deutschen Wirtschaft schrumpft die Erwerbsbevölkerung dennoch bis 2036 um rund 4,3 Millionen Arbeitskräfte. Planung und Einführung in Etappen: Klare Ziele, ein herstellerneutrales Lastenheft, verbindliche Leistungszusagen und ein Hochlauf mit geschulten Mitarbeitern sichern den Erfolg. Für Maschinen, die ab dem 20. Januar 2027 in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, gilt laut EU-Kommission verbindlich die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230. Wer diese Punkte vor dem ersten Anbietergespräch klärt, vergleicht Angebote auf Basis eigener Zahlen und investiert in eine Anlage, die den Engpass tatsächlich beseitigt.

Warnsignale: Woran Sie erkennen, dass Ihr Lager an Grenzen stößt

Eine Lagerautomatisierung entfaltet ihren Nutzen erst, wenn klar ist, welches Problem sie lösen soll. Die Diagnose stützt sich auf Signale aus Durchsatz und Fläche, aus Personal und Fehlerquote sowie auf belastbare Zahlen. Wer den Engpass nicht beziffern kann, kann auch keine Technik sinnvoll auswählen.

Durchsatz, Auftragsspitzen und Fläche unter Druck

Ein erstes Signal sind Rückstände, die nach Auftragsspitzen in den nächsten Tag wandern. Wenn späte Bestellannahmen oder Lieferzusagen regelmäßig wackeln, stößt der Durchsatz an seine Grenze. Besonders deutlich wird das im E-Commerce-Fulfillment, wo Kunden kurze Lieferzeiten erwarten. Aufschlussreich ist der Vergleich von Auftragseingang und Versandmenge je Stunde. Öffnet sich die Schere in jeder Spitze aufs Neue, fehlt Kapazität.

Das zweite Signal ist die Fläche. Volle Regale, Ausweichplätze in Gängen und provisorische Zwischenlager kosten Zeit und erhöhen das Unfallrisiko. Wer zunächst versucht, die Lagerlogistik zu optimieren, gewinnt oft Spielraum. Reicht das nicht, ist die Verdichtung im Bestandsgebäude eine Alternative zu Neubau oder Anmietung.

Personal, Fehlerquote und Ergonomie als Engpass

In der manuellen Kommissionierung kosten Wege und Suchen viel Zeit. Neue Kräfte brauchen Einarbeitung, und diese bindet erfahrene Kollegen genau dann, wenn Aufträge drängen. Wer in Spitzenzeiten regelmäßig auf Überstunden oder Zeitarbeit angewiesen ist, sollte das als klares Warnsignal werten. Lange Einarbeitungszeiten machen zudem jeden Personalwechsel teuer.

Pickfehler wirken doppelt. Sie verursachen Retouren und Nachlieferungen und belasten die Kundenbeziehung. Hinzu kommt die körperliche Belastung beim Heben schwerer Artikel, die sich auf Dauer in Ausfallzeiten niederschlagen kann. Auch wiederkehrende Inventurdifferenzen sind ein Hinweis, denn sie entstehen oft, wenn Ware an falschen Plätzen liegt.

Warnsignale und Messgrößen im Überblick

Für jedes Warnsignal gibt es eine Messgröße, die den Eindruck aus dem Alltag in eine belastbare Zahl übersetzt. Die Übersicht zeigt, welche Größe zu welchem Signal passt und wo die Daten meist liegen.

Warnsignal Messgröße Wo die Daten liegen Rückstände nach Auftragsspitzen Offene Auftragszeilen je Stunde und Tag WMS oder ERP, Auftragshistorie Lange Wege Anteil der Wegezeit an der Pickzeit Zeitaufnahme, Scannerdaten Pickfehler Fehler je 1.000 Auftragszeilen Reklamationen, Retourengründe Volle Regale Belegungsgrad der Lagerplätze Lagerplatzverwaltung im WMS Mehrarbeit in Spitzen Überstunden und Zeitarbeitsstunden je Woche Zeiterfassung, Personalplanung Lange Einarbeitung Tage bis zur vollen Pickleistung Schichtleitung, Schulungsplan Bestandsdifferenzen Abweichungen bei Inventur und Stichproben Inventurprotokolle

Tabelle 1: Warnsignale im Lager und passende Messgrößen

Schon wenige Wochen Messung im laufenden Betrieb liefern eine belastbarere Grundlage als jede Schätzung aus dem Bauch. Ergänzt um die Auftragsdaten eines ganzen Jahres werden auch saisonale Spitzen sichtbar. Die Werte dienen später als Ausgangspunkt für Zielwerte und den Business Case der Lagerautomatisierung.

Praxisbeispiel: Wie ein Großhändler den Bedarf an Lagerautomatisierung belegt

Ausgangslage: Ein technischer Großhändler mit wachsendem Kleinteilegeschäft kommt an seine Kapazitätsgrenze. Nachmittags stauen sich Aufträge, Lieferzusagen geraten ins Wanken. In der Geschäftsführung steht die Idee im Raum, das gesamte Lager zu automatisieren. Belastbare Zahlen dazu fehlen jedoch.

Vorgehen: Das Logistikteam misst vier Wochen lang im laufenden Betrieb. Erfasst werden Pickzeiten, der Anteil der Wege, offene Auftragszeilen je Stunde und Fehler je Auftragszeile. Die Auswertung erfolgt getrennt nach Lagerbereichen, also für Kleinteile, Langgut und Palettenware. Parallel prüft das Team, welche schnell drehenden Kleinteile für eine Automatisierung in Frage kommen und welche Stammdaten dafür fehlen. Zusätzlich befragt es die Schichtleiter, an welchen Stellen sie täglich improvisieren.

Ergebnis: Der Engpass liegt in den Wegen im Kleinteilebereich während der Nachmittagsspitze, nicht in der Fläche. Die Geschäftsführung begrenzt das Vorhaben deshalb auf ein automatisiertes Lager für schnell drehende Kleinteile. Langgut und Paletten bleiben manuell. Die Messung zeigt außerdem, dass ein Teil der Fehler aus unklaren Lagerplätzen stammt. Diese Ursache behebt das Team sofort über eine neue Platzvergabe, ohne auf Technik zu warten. Als nächster Schritt folgt die Datencheckliste für das Lastenheft.

Lagerautomatisierung: Welche Technik zu welchem Engpass passt

Die Spannweite der Lagerautomatisierung reicht in der Intralogistik von einfachen Kommissionierhilfen bis zum vollautomatischen Lagersystem. Entscheidend ist, welcher Engpass verschwindet, und nicht, wie viel Technik in der Halle steht. Für den Mittelstand sind vier Systemklassen besonders relevant. Sie unterscheiden sich deutlich in Investition, Flächenbedarf und Ausfallrisiko.

Fördertechnik und Kommissionierhilfen als Einstieg

Förderstrecken verbinden Zonen wie Kommissionierung, Packplatz und Versand und ersparen den Mitarbeitern das Tragen. Kommissionierhilfen wie Pick-by-Light oder Pick-by-Voice zeigen den richtigen Lagerplatz an und senken die Fehlerquote. Sie kommen meist ohne grundlegenden Umbau aus, Förderstrecken greifen dagegen je nach Streckenführung stärker ins Layout ein. Für Betriebe mit breitem Sortiment und wechselnden Mengen sind beide oft ein wirtschaftlich sinnvoller Einstieg in die Lagerautomatisierung.

Einen Schritt weiter gehen Lagerlifte und Umlaufregale. Sie bringen Tablare oder Behälter automatisch an eine Entnahmeöffnung und setzen das Prinzip Ware-zur-Person schon auf kleiner Fläche um. Die Wege entfallen dann weitgehend.

Bevor Technik ins Spiel kommt, lohnt sich ein Blick auf die Abläufe selbst. Eine gezielte Prozessoptimierung beseitigt manche Engpässe bereits mit geringem Aufwand. Bleibt danach ein messbarer Rest, ist die Investition in Technik besser begründet.

Automatisches Kleinteilelager und Shuttle-Lager

Im klassischen automatischen Kleinteilelager fährt in jeder Gasse ein Regalbediengerät. Das ermöglicht eine hohe Lagerdichte, doch jede Gasse hängt an einem einzigen Gerät. Shuttle-Lager verteilen die Arbeit auf mehrere Fahrzeuge, meist eines je Ebene. Für den Wechsel zwischen den Ebenen sorgen Lifte. Shuttle-Lager erreichen so hohe Durchsätze, doch die Lifte können selbst zum Nadelöhr werden, wenn viele Behälter gleichzeitig die Ebene wechseln.

Andere Bauformen lassen die Fahrzeuge selbst zwischen den Ebenen wechseln und verteilen die Last damit auf viele Einheiten. Wie ein Shuttle-Lager ohne zentrale Liftanlage im laufenden Fulfillment aufgebaut sein kann, lässt sich etwa bei Advasolutions nachvollziehen. Für jede Bauform gilt dieselbe Prüffrage. Was passiert, wenn ein einzelnes Fahrzeug, ein Lift oder ein Regalbediengerät ausfällt?

Beim Shuttle-Lager zählt die Frage, was bei Ausfall eines Lifts oder Fahrzeugs geschieht. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Kompaktlager im Behälterraster

Behälter-Kompaktlager stapeln Behälter in einem dichten Raster, auf dem Roboter fahren und die Behälter greifen. So entsteht auf kleiner Grundfläche viel Lagerkapazität. Weil sich das Raster an vorhandene Grundrisse anpassen lässt, eignet es sich auch für verwinkelte Bestandshallen. Wartung und Brandschutz folgen eigenen Regeln, da die Roboter auf dem Raster fahren und es keine Gassen gibt.

Die Grenze liegt in der Ware selbst. Artikel müssen in die Behälter passen, und Behälter weiter unten im Stapel sind erst nach Umlagerungen erreichbar. Die Steuerung sortiert schnell drehende Artikel deshalb laufend nach oben. Greifen viele Aufträge auf selten genutzte Artikel zu, sinkt die Leistung. Eine Simulation mit dem eigenen Auftragsprofil macht diesen Effekt vor der Bestellung sichtbar.

Mobile Roboter für wechselnde Wege

Autonome mobile Roboter und fahrerlose Transportsysteme übernehmen Transporte zwischen Wareneingang, Lager, Kommissionierung und Versand. Ihr Vorteil ist die Flexibilität, denn neue Routen lassen sich per Software planen, ohne Fördertechnik umzubauen. Wer sein Lager schrittweise automatisieren möchte, findet hier einen flexiblen Einstieg. Weil sie sich die Wege oft mit Menschen und Staplern teilen, verdienen Sicherheitszonen und Verkehrsregeln in der Halle besondere Aufmerksamkeit.

Ein dichtes Lagersystem ersetzen mobile Roboter allerdings nicht. Ihre Stärke spielen sie aus, wenn sich Layout und Mengen häufig ändern oder bestehende Bereiche verbunden werden sollen. Manche Systeme bringen mobile Regale oder Behälter zum Kommissionierplatz und schaffen so eine Ware-zur-Person-Lösung ohne fest installierte Fördertechnik. Voraussetzung sind freie, ebene Fahrwege und eine Leitsteuerung, die mit WMS und Anlage zusammenarbeitet.

Systemklassen der Lagerautomatisierung im Vergleich

Welche Systemklasse zu welchem Engpass passt, hängt von mehreren Kriterien zugleich ab. Der Vergleich stellt die Klassen nebeneinander und zeigt ihre Stärken und Grenzen.

Kriterium Fördertechnik und Kommissionierhilfen AKL und Shuttle-Lager Behälter-Kompaktlager Mobile Roboter Löst vor allem Wege und Suchzeiten Platz und Durchsatz bei Kleinteilen Platzmangel bei behältergängiger Ware Transportwege zwischen Zonen Artikelspektrum Breit, abhängig von Fördergut und Ladungsträger Ware in Behältern, Kartons oder auf Tablaren Nur behältergängige Artikel Ladungsträger je nach Robotertyp Durchsatz Abhängig von Pickprozess und Streckenleistung Hoch, bei Shuttle-Lagern über Fahrzeuge skalierbar Hoch bei Schnelldrehern, begrenzt durch Roboterzahl und Stationen Abhängig von der Flottengröße Flächennutzung Unverändert, Strecken belegen Bodenfläche Hoch durch Höhe und schmale Gassen Sehr hoch durch dichte Stapel Unverändert, mit mobilen Regalen verdichtbar Erweiterung im Betrieb Abschnittsweise Je nach Bauform über Module und Fahrzeuge Über zusätzliche Rasterfelder und Roboter Über zusätzliche Fahrzeuge Folge eines Einzelausfalls Betroffener Abschnitt steht, Weiterarbeit von Hand möglich Je nach Bauform ist eine Gasse oder Ebene nicht erreichbar, oder die Leistung sinkt Übrige Roboter arbeiten weiter, die Leistung kann sinken Übrige Fahrzeuge übernehmen die Aufträge, die Leistung kann sinken IT-Integration Gering bis mittel Hoch Mittel bis hoch Mittel bis hoch, Flottenleitsteuerung nötig Eingriff ins Gebäude Gering, bei Förderstrecken bis mittel Hoch, Bodenplatte und Brandschutz prüfen Mittel bis hoch Gering

Tabelle 2: Systemklassen der Lagerautomatisierung im Vergleich

Jede Systemklasse adressiert damit einen anderen Engpass. In vielen Lagern sind Mischformen sinnvoll, etwa ein Kleinteilelager für Schnelldreher und mobile Roboter für die Wege zum Versand.

Experten-Tipp!

Lassen Sie sich im Angebot konkret beschreiben, was bei Ausfall eines einzelnen Fahrzeugs, Lifts oder Regalbediengeräts geschieht. Fragen Sie, welche Bereiche erreichbar bleiben und wie schnell Ihr Team manuell weiterarbeiten kann.

Auch eine gut geplante Lagerautomatisierung scheitert, wenn Stammdaten lückenhaft oder Zuständigkeiten zwischen den Systemen unklar sind. Unvollständige Artikelstammdaten führen später zu teuren Nachträgen.

ERP, WMS und Materialflussrechner: Wer was steuert

Drei Ebenen arbeiten in einem automatisierten Lager zusammen. Das ERP-System verwaltet Aufträge und Bestände aus kaufmännischer Sicht. Das Lagerverwaltungssystem, kurz WMS, steuert Lagerplätze, Kommissionieraufträge und Nachschub. Der Materialflussrechner koordiniert die Transporte und gibt sie an die Steuerungen der Anlage oder der Fahrzeugflotte weiter.

Konflikte entstehen meist an den Übergängen, etwa wenn unklar ist, welches System den Bestand führt. Diese Frage gehört vor die Ausschreibung. Erfahrungen aus einer ERP-Einführung helfen, Schnittstellen sauber zu definieren. Bei älteren ERP-Systemen kann die Anbindung mehr Zeit kosten als die Mechanik der Anlage.

Bei mobilen Robotern verschiedener Hersteller lohnt ein Blick auf offene Standards. Laut Verband der Automobilindustrie erlaubt die Schnittstelle VDA 5050 in der im April 2026 veröffentlichten Version 3.0, gemischte Flotten über eine einzige Leitsteuerung zu betreiben.

Für die Planung einer Lagerautomatisierung zählen Maße, Gewichte und Verpackungseinheiten jedes Artikels, dazu Bestände, Reichweiten und das Auftragsprofil. Entscheidend sind außerdem die Spitzen, also die stärkste Stunde und der stärkste Tag im Jahr. Retouren und Sonderprozesse gehören ebenfalls in die Analyse.

Neben Maßen und Gewichten zählen auch Eigenschaften wie Kippgefahr, die Stabilität von Kartonböden auf Förderstrecken sowie Vorgaben zu Charge oder Mindesthaltbarkeit. Fehlen Maße, lassen sie sich mit einem Vermessungsgerät im Wareneingang nacherfassen.

Schon im Wareneingang muss jede Einheit eindeutig erkannt werden. Der Standard SSCC, in Deutschland auch NVE genannt, vergibt laut GS1 Germany eine 18-stellige Nummer je Transporteinheit. Gleicht das System diese Nummer mit vorab übermittelten Lieferdaten ab, lässt sich die Einheit ohne Abtippen von Lieferscheinen zuordnen.

Ob Inhalt und Menge zusätzlich geprüft werden, legt der Wareneingangsprozess fest. Wer die Digitalisierung in der Logistik bereits vorangetrieben hat, startet hier mit Vorsprung.

Die Checkliste bündelt, welche Daten vorliegen sollten, bevor Anbieter ein System auslegen. Sie zeigt zugleich, an welchen Stellen häufig Lücken entstehen.

Datenart Wofür die Planung sie braucht Häufige Lücke Artikelstammdaten Fach- und Behältergrößen, Gewichtsgrenzen Fehlende oder veraltete Maße Bestände und Reichweiten Lagerkapazität und Nachschub Mehrere Bestandsführungen im Haus Auftragsstruktur Positionen je Auftrag, Pickleistung Nur Monatswerte statt Einzelaufträgen Spitzenlasten Auslegung auf Stunde und Saison Spitzen werden geschätzt statt gemessen Retouren Rückführung und Prüfplätze Retouren laufen außerhalb des Systems Ladungsträger und Verpackung Wahl von Behälter, Tablar oder Karton Unbekannter Anteil an Sondergrößen Hallen- und Layoutdaten Höhen, Stützen, Bodenlast, Brandabschnitte Veraltete Hallenpläne Wachstumsplanung Auslegung für die kommenden Jahre Keine abgestimmte Prognose von Vertrieb und Einkauf

Tabelle 3: Checkliste der Planungsdaten vor dem ersten Anbietergespräch

Je vollständiger diese Daten vorliegen, desto genauer legen Anbieter ihre Systeme aus und desto besser lassen sich die Angebote vergleichen. Planen Sie für die Aufbereitung genug Zeit ein, denn sie ist oft der aufwendigste Teil der Vorbereitung.

Was Lagerautomatisierung bringt und was sie wirklich kostet

Ein belastbarer Business Case stellt Nutzen und Kosten über die gesamte Laufzeit gegenüber. Ein Business Case, der nur im Wachstumsszenario trägt, ist eine Wette.

Nutzenhebel nüchtern bewerten

Der Nutzen einer Lagerautomatisierung zeigt sich selten an einer einzigen Kennzahl.

Diese Hebel gehören in die Bewertung:

Pickleistung: Kurze Wege und Ware-zur-Person-Stationen erhöhen die Zahl der Auftragszeilen je Stunde. Messen Sie den heutigen Wert, bevor Sie Zielwerte mit Anbietern vereinbaren.

Kurze Wege und Ware-zur-Person-Stationen erhöhen die Zahl der Auftragszeilen je Stunde. Messen Sie den heutigen Wert, bevor Sie Zielwerte mit Anbietern vereinbaren. Fehlerkosten: Jede Fehllieferung verursacht Retoure, Nachlieferung und Aufwand im Kundenservice. Automatische Platz- und Mengenprüfungen senken diese Kosten.

Jede Fehllieferung verursacht Retoure, Nachlieferung und Aufwand im Kundenservice. Automatische Platz- und Mengenprüfungen senken diese Kosten. Flächengewinn: Verdichtete Systeme nutzen Höhe und Gassenbreite besser aus. Das kann einen Anbau oder eine zusätzliche Halle aufschieben.

Verdichtete Systeme nutzen Höhe und Gassenbreite besser aus. Das kann einen Anbau oder eine zusätzliche Halle aufschieben. Servicegrad: Mehr Leistung in der Spitze ermöglicht spätere Bestellschlüsse und verlässliche Lieferzusagen. Das stärkt die Position gegenüber Kunden und Wettbewerbern.

Mehr Leistung in der Spitze ermöglicht spätere Bestellschlüsse und verlässliche Lieferzusagen. Das stärkt die Position gegenüber Kunden und Wettbewerbern. Personalverfügbarkeit: Der Betrieb wird unabhängiger von kurzfristig fehlenden Kräften. Erfahrung bleibt dennoch gefragt und wandert in neue Rollen an Stationen und im Leitstand.

Der Betrieb wird unabhängiger von kurzfristig fehlenden Kräften. Erfahrung bleibt dennoch gefragt und wandert in neue Rollen an Stationen und im Leitstand. Ergonomie und Sicherheit: Weniger Heben, Tragen und Laufen senkt die körperliche Belastung. Das kann Ausfallzeiten verringern und die Arbeitgeberattraktivität stärken.

Gewichten Sie die Hebel nach dem gemessenen Engpass, denn nicht jeder zählt in jedem Lager gleich viel. Eingesparte Arbeitszeit gilt nur dann als Nutzen, wenn Kosten tatsächlich entfallen oder die frei gewordene Kapazität nachweisbar zusätzlichen Wert schafft. Dieselbe Stunde darf nicht zugleich als Personalkostensenkung und als Mehrumsatz in die Rechnung eingehen.

Wer die versteckten Kosten im Warenausgang kennt, sieht zudem, was eine Fehllieferung wirklich kostet. Auch die Demografie spielt eine Rolle. Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet damit, dass die Erwerbsbevölkerung bis 2036 um rund 4,3 Millionen Arbeitskräfte schrumpft. Personalmangel allein trägt den Business Case trotzdem nicht. In der BVL-Studie ist das Thema zuletzt deutlich zurückgefallen.

Gesamtkosten der Lagerautomatisierung über die Laufzeit rechnen

Der Anschaffungspreis der Anlage ist nur ein Kostenblock unter mehreren. Integration in die IT, Anpassungen am Gebäude und der Doppelbetrieb während des Hochlaufs kommen hinzu. Über die Laufzeit folgen Wartung, Ersatzteile, Energie und Schulungen.

Welche Kostenblöcke in die Rechnung gehören und wo sie oft unterschätzt werden, zeigt die Übersicht.

Kostenblock Was dazugehört Oft unterschätzt Anlage und Regalbau Lagertechnik, Fahrzeuge, Stationen, Behälter Zusätzliche Stationen für Spitzen, Erstausstattung mit Behältern oder Tablaren Software und Integration WMS, Materialflussrechner, Schnittstellen Anpassungen an ERP und Prozessen Gebäude und Brandschutz Bodenplatte, Sprinkler, Elektrik Auflagen aus Brandschutzkonzept und Sachversicherung Umbau im Bestand Rückbau alter Regale, Umzug der Bestände Interimslager während des Umbaus Projekt und Hochlauf Planung, Tests, Doppelbetrieb Produktivitätsverlust in den ersten Wochen Betrieb und Wartung Servicevertrag, Ersatzteile, Energie Reaktionszeiten und Bereitschaftsdienste Qualifizierung Schulung von Bedienern und Technikern Freistellung während der Schulung

Tabelle 4: Kostenblöcke einer Lagerautomatisierung über die Laufzeit

Erst die Summe dieser Blöcke über dieselbe Nutzungsdauer, mit gleichen Annahmen zu Ersatzinvestitionen und Restwert, ergibt die Zahl, mit der sich Varianten fair vergleichen lassen.

Mit Szenarien rechnen

Eine einzelne Prognose für das Auftragsvolumen täuscht Sicherheit vor. Belastbarer ist eine Rechnung mit drei Szenarien für Basis, Wachstum und Rückgang, jeweils mit denselben Kostenblöcken. So wird sichtbar, wie empfindlich das Ergebnis auf Auftragsvolumen, Lohnkosten oder Energiepreise reagiert. Trägt die Rechnung nur im optimistischen Fall, spricht das für eine modulare Lösung mit späteren Ausbaustufen.

Ergänzend lohnt ein Blick auf die Amortisation der Lagerautomatisierung. Verschiebt sich der Rückfluss deutlich, sobald eine einzelne Annahme nicht eintritt, steht die Investition auf schmaler Basis. Diese Empfindlichkeit gehört offen in die Entscheidungsvorlage für Geschäftsführung und Gesellschafter.

Experten-Tipp!

Rechnen Sie den Business Case zuerst mit den schwächsten realistischen Auftragszahlen. Hält er auch dann, ist die Entscheidung belastbar. Trägt er nur im Wachstumsfall, gehört eine modulare Ausbaustufe in die Ausschreibung.

Praxisbeispiel: Drei Szenarien für ein automatisiertes Lager im Ersatzteilhandel

Ausgangslage: Ein Versandhändler für Ersatzteile verzeichnet einen wachsenden Online-Anteil. Vertrieb und Geschäftsführung erwarten jedoch sehr unterschiedliche Zuwächse. Ein Anbieter schlägt eine große Anlage vor, die auf das obere Ende der Vertriebsplanung ausgelegt ist. Die Geschäftsführung will vermeiden, dass zu viel Kapital über Jahre in ungenutzter Kapazität steckt.

Vorgehen: Der kaufmännische Leiter lässt zwei Varianten auf derselben Basis rechnen, die große Anlage und eine modulare Lösung mit vertraglich vereinbarter Erweiterungsoption. Für beide gelten dieselben Kostenblöcke, von der Integration bis zur Wartung. Jede Variante durchläuft drei Szenarien, ein Basisszenario, einen starken Zuwachs und einen Rückgang des Auftragsvolumens. Zusätzlich prüft das Team, wie stark höhere Lohnkosten das Ergebnis verschieben.

Ergebnis: Die große Anlage rechnet sich nur im Wachstumsszenario. Die modulare Lösung bleibt dagegen auch bei sinkendem Volumen tragfähig und lässt sich bei Bedarf erweitern. Die Geschäftsführung entscheidet sich für diese Variante und sichert die Erweiterung im Vertrag ab. Als Nächstes entsteht das Lastenheft. Nach dem ersten Betriebsjahr gleicht das Team die tatsächlichen Mengen mit den Szenarien ab und entscheidet über den nächsten Ausbau.

Lagerautomatisierung planen: Von den Zielen bis zum Vertrag

Ein strukturiertes Vorgehen schützt vor teuren Umwegen. Wer Ziele, Daten und Anforderungen festlegt, bevor Angebote eingeholt werden, entscheidet auf Basis von Fakten statt Prospekten. Die Planung führt in mehreren Schritten von der Zielsetzung bis zum unterschriebenen Vertrag.

Ziele, Rahmen und Projektteam festlegen

Am Anfang steht die Frage, was die Automatisierung des Lagers leisten soll. Mögliche Ziele sind mehr Durchsatz in der Spitze, weniger Pickfehler, ein späterer Bestellschluss oder gewonnene Fläche. Jedes Ziel braucht eine Kennzahl mit Ausgangswert, Zielwert und Termin. Ziele, die sich nicht messen lassen, taugen weder für die Ausschreibung noch für die Abnahme.

Ebenso wichtig ist der Rahmen. Budget, Zeitplan und die Bereiche, die automatisiert werden sollen, gehören früh auf den Tisch. Eine klare Abgrenzung verhindert, dass das Projekt unterwegs wächst, ohne dass der Nutzen mitwächst.

Für die Umsetzung braucht es ein kleines Projektteam mit klarer Leitung. Logistik, IT, Instandhaltung und Controlling gehören hinein, bei Bedarf ergänzt um einen herstellerneutralen Planer. Die Geschäftsführung gibt Ziele und Budget schriftlich frei, damit sie in Lastenheft und Abnahme wieder auftauchen.

Beginnen Sie die Gefährdungsbeurteilung für die spätere Verwendung bereits vor der Auswahl und Beschaffung der Anlage. Berücksichtigen Sie dabei Arbeitsplätze, Verkehrswege und die geplanten Abläufe.

Ist-Analyse im laufenden Betrieb durchführen

Die Ist-Analyse überführt die Warnsignale aus dem Alltag in ein vollständiges Bild des Lagers. Erfasst werden Materialfluss, Layout, Prozesszeiten und die Daten aus der Checkliste. Ein Datenabzug aus ERP und WMS über möglichst ein ganzes Jahr macht saisonale Schwankungen sichtbar. Sonderprozesse wie Retouren, Sets oder Expressaufträge verdienen eigene Aufmerksamkeit, weil sie in Durchschnittswerten untergehen.

Wer die Analyse herstellerneutral durchführt oder begleiten lässt, verhindert, dass die Lösung schon feststeht, bevor die Fakten auf dem Tisch liegen. Das Ergebnis ist eine belastbare Grundlage für Konzept, Lastenheft und Budget.

Grobkonzept und Varianten für die Lagerautomatisierung prüfen

Aus der Ist-Analyse entstehen zwei bis drei Varianten, die den Engpass auf unterschiedliche Weise lösen. Denkbar sind etwa ein Kleinteilelager für Schnelldreher, ein Kompaktlager oder eine Kombination aus Kommissionierhilfen und mobilen Robotern. Eine Simulation mit dem eigenen Auftragsprofil zeigt, welche Variante den Durchsatz in der Spitze schafft.

Parallel klärt eine Machbarkeitsprüfung, ob Gebäude, Bodenplatte und Brandschutz die Varianten tragen. Bei gemieteten Hallen gehört die frühe Abstimmung mit dem Eigentümer über Eingriffe in den Boden und Rückbaupflichten dazu. Für jede Variante entsteht ein grober Budgetrahmen, mit dem der Business Case in den drei Szenarien gerechnet wird. So scheiden ungeeignete Lösungen aus, bevor Zeit und Geld in die Ausschreibung fließen.

Lastenheft und Ausschreibung herstellerneutral aufsetzen

Das Lastenheft beschreibt, was die Anlage leisten muss, ohne eine Technik vorwegzunehmen. Nur wenn alle Anbieter auf derselben Grundlage kalkulieren, lassen sich ihre Vorschläge ehrlich gegenüberstellen.

Ins Lastenheft gehören mindestens diese Punkte:

Leistung: Durchsatz je Stunde im Normalbetrieb und in der Spitze, abgeleitet aus dem realen Auftragsprofil. Halten Sie fest, mit welchen Auftragsdaten der Nachweis erfolgt.

Durchsatz je Stunde im Normalbetrieb und in der Spitze, abgeleitet aus dem realen Auftragsprofil. Halten Sie fest, mit welchen Auftragsdaten der Nachweis erfolgt. Verfügbarkeit: Zielwert für die Anlagenverfügbarkeit und die zulässigen Folgen eines Einzelausfalls. So wird vergleichbar, wie robust die angebotenen Bauformen sind.

Zielwert für die Anlagenverfügbarkeit und die zulässigen Folgen eines Einzelausfalls. So wird vergleichbar, wie robust die angebotenen Bauformen sind. Artikelspektrum: Maße, Gewichte und Verpackungen aus der Datencheckliste, einschließlich Sondergrößen. Artikel, die nicht ins System passen, brauchen einen beschriebenen Weg daneben.

Maße, Gewichte und Verpackungen aus der Datencheckliste, einschließlich Sondergrößen. Artikel, die nicht ins System passen, brauchen einen beschriebenen Weg daneben. Schnittstellen: Klare Aufgabenteilung zwischen ERP, WMS und Materialflussrechner. Benennen Sie, wo die Bestandsführung liegt und wer die Schnittstellen pflegt.

Klare Aufgabenteilung zwischen ERP, WMS und Materialflussrechner. Benennen Sie, wo die Bestandsführung liegt und wer die Schnittstellen pflegt. Erweiterung: Wie Kapazität und Durchsatz später wachsen können, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Preise und Fristen für Ausbaustufen gehören bereits ins Angebot.

Wie Kapazität und Durchsatz später wachsen können, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Preise und Fristen für Ausbaustufen gehören bereits ins Angebot. Service: Reaktionszeiten, Ersatzteilversorgung und Fernwartung für den laufenden Betrieb. Diese Zusagen entscheiden, wie lange ein Stillstand im Ernstfall dauert.

Reaktionszeiten, Ersatzteilversorgung und Fernwartung für den laufenden Betrieb. Diese Zusagen entscheiden, wie lange ein Stillstand im Ernstfall dauert. Abnahme: Prüfkriterien, Testdaten und die Unterlagen zur Konformität. Je genauer diese Punkte vorab stehen, desto reibungsloser verläuft die Übergabe.

So aufgebaut, schützt das Lastenheft vor Missverständnissen und späten Zusatzforderungen.

Automatisierungstechnik auswählen und Angebote bewerten

Liegen die Angebote vor, beginnt die eigentliche Entscheidung. Eine Bewertungsmatrix mit vorab gewichteten Merkmalen macht sie nachvollziehbar und verhindert, dass der niedrigste Preis allein den Ausschlag gibt.

In die Bewertung gehören vor allem diese Kriterien:

Passung zum Engpass: Löst das System den gemessenen Engpass mit Ihren Artikeln und Ihrem Auftragsprofil? Eine Simulation mit eigenen Daten beantwortet das verlässlicher als Prospektwerte.

Löst das System den gemessenen Engpass mit Ihren Artikeln und Ihrem Auftragsprofil? Eine Simulation mit eigenen Daten beantwortet das verlässlicher als Prospektwerte. Ausfallsicherheit: Welche Bereiche bleiben bei Ausfall eines Fahrzeugs, Lifts oder Rechners erreichbar? Redundante Bauformen senken das Risiko eines Stillstands.

Welche Bereiche bleiben bei Ausfall eines Fahrzeugs, Lifts oder Rechners erreichbar? Redundante Bauformen senken das Risiko eines Stillstands. Erweiterbarkeit: Lassen sich Kapazität und Durchsatz getrennt und im laufenden Betrieb ausbauen? Das schützt vor einer Fehlinvestition bei unsicherem Wachstum.

Lassen sich Kapazität und Durchsatz getrennt und im laufenden Betrieb ausbauen? Das schützt vor einer Fehlinvestition bei unsicherem Wachstum. Integration: Wie aufwendig ist die Anbindung an ERP und WMS? Offene Schnittstellen und Projekterfahrung des Anbieters mit Ihrem System verkürzen die Einführung.

Wie aufwendig ist die Anbindung an ERP und WMS? Offene Schnittstellen und Projekterfahrung des Anbieters mit Ihrem System verkürzen die Einführung. Service vor Ort: Wo sitzt der Service, und welche Reaktionszeiten sagt der Anbieter vertraglich zu? Ersatzteile in der Nähe verkürzen Stillstände.

Wo sitzt der Service, und welche Reaktionszeiten sagt der Anbieter vertraglich zu? Ersatzteile in der Nähe verkürzen Stillstände. Referenzen: Besuchen Sie eine laufende Anlage bei einem Betreiber mit ähnlichem Sortiment. Dort zeigt sich, wie das System im Alltag funktioniert.

Besuchen Sie eine laufende Anlage bei einem Betreiber mit ähnlichem Sortiment. Dort zeigt sich, wie das System im Alltag funktioniert. Gesamtkosten: Vergleichen Sie die Summe aller Kostenblöcke über die Nutzungsdauer. Ein günstiger Anschaffungspreis kann durch hohe Servicekosten schnell aufgezehrt werden.

Eine vorab festgelegte Gewichtung hält die Entscheidung objektiv, auch wenn ein Angebot besonders günstig wirkt.

Vertrag und Leistungszusagen absichern

Mit der Auswahl ist die Arbeit noch nicht getan. Der Vertrag übersetzt das Lastenheft in verbindliche Zusagen. Dazu gehören Durchsatz und Verfügbarkeit, die Abnahmekriterien, der Zeitplan und die Preise für spätere Erweiterungen.

Liefern mehrere Anbieter Teile der Anlage, legt der Vertrag fest, wer die Gesamtintegration verantwortet und die Schnittstellen testet.

Werden Maschinen so angeordnet und betätigt, dass sie als Gesamtheit zusammenwirken, liegt eine Gesamtheit von Maschinen vor. Nach der Maschinenverordnung gilt sie selbst als Maschine und braucht eine eigene Konformitätsbewertung mit CE-Kennzeichnung. Klären Sie vorab, wer als Hersteller der Gesamtheit gilt und ihre Konformität erklärt. Stellt der Betreiber die Gesamtheit selbst für den Eigengebrauch zusammen, übernimmt er die Herstellerpflichten.

Zahlungen sollten an Meilensteine wie Montage, Leistungsnachweis und Abnahme gekoppelt sein. Regeln für Nachbesserungen, Vertragsstrafen bei Verzug und die Dauer der Ersatzteilversorgung schaffen Klarheit für den Ernstfall. Da Steuerungen und Antriebe meist deutlich früher veralten als Regale und Mechanik, gehört auch eine Regelung zur Abkündigung von Elektronikkomponenten in den Vertrag.

Bei der Software lohnt ein Blick auf Lizenzmodelle, Updates und den Zugriff auf die eigenen Daten. Eine juristische Prüfung vor der Unterschrift ist bei Verträgen dieser Größenordnung sinnvoll.

Projektfahrplan: Prüffragen und Ergebnisse je Etappe

Den gesamten Weg von der Zielsetzung bis zum Regelbetrieb fasst die Grafik als Fahrplan zusammen. Sie ordnet jeder Etappe die Prüffrage zu, die vor dem nächsten Schritt beantwortet sein sollte, und das Ergebnis, das am Ende vorliegt.

Infografik: Projektfahrplan – Jede Etappe endet mit einer Prüffrage, bevor der nächste Schritt beginnt. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/10/lagerautomatisierung-einfuehren-projektplan-lager-agitano.webp" alt="Infografik zur Lagerautomatisierung: Projektfahrplan in fünf Etappen mit Prüffrage und Ergebnis je Etappe" width="1200" height="2374" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/lagerautomatisierung-einfuehren/168625" rel="noopener">Projektfahrplan – Jede Etappe endet mit einer Prüffrage, bevor der nächste Schritt beginnt. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Fällt die Antwort auf eine Prüffrage negativ aus, lohnt ein Schritt zurück statt eines Sprungs nach vorn. So bleibt jede Etappe eine bewusste Entscheidung, und Korrekturen kosten deutlich weniger als nach der Bestellung.

Lagerautomatisierung in Betrieb nehmen: Abnahme, Hochlauf und Notbetrieb

Mit der Vertragsunterzeichnung beginnt die Phase, in der sich die Planung beweisen muss. Eine Anlage ist erst fertig, wenn sie im Regelbetrieb die vereinbarte Leistung bringt.

Leistungsnachweis, Abnahme und Maschinenverordnung

Bei der Abnahme zeigt sich, ob die Lagerautomatisierung hält, was Simulation und Angebot versprochen haben. Sie verläuft in Stufen. Zuerst prüfen Anbieter und Betreiber Funktionen und Schnittstellen, wo möglich schon im Werk und dann am Standort.

Nach dem Hochlauf folgt der Leistungs- und Verfügbarkeitstest mit echten Aufträgen unter vereinbarten Bedingungen, erst danach die Schlussabnahme. Legen Sie Testaufträge, Messdauer, zulässige Störzeiten und Fristen für Nachbesserungen bereits im Vertrag fest.

Für die Abnahme rückt zudem der Rechtsrahmen in den Blick. Laut DGUV gilt ab dem 20. Januar 2027 nur noch die neue EU-Maschinenverordnung, welche die bisherige Maschinenrichtlinie ablöst. Zu den Abnahmekriterien gehören die Konformitätserklärung nach dem jeweils geltenden Maschinenrecht und die Betriebsanleitung. Liegt eine Gesamtheit von Maschinen vor, gilt das auch für die Gesamtanlage.

Die technische Dokumentation selbst verbleibt beim Hersteller. Die CE-Kennzeichnung entbindet den Arbeitgeber nicht von seiner eigenen Gefährdungsbeurteilung für die konkrete Verwendung. Deren Ergebnis ist vor dem ersten Einsatz zu dokumentieren. Hängt die Sicherheit der Anlage von ihren Montagebedingungen ab, muss eine zur Prüfung befähigte Person sie vor der erstmaligen Verwendung prüfen. Wie sich neue Technologien sicher einführen lassen, erläutert ein weiterführender Beitrag.

Hochlauf der Lagerautomatisierung in Etappen planen

Eine Lagerautomatisierung mit allen Artikeln an einem Stichtag zu starten, ist riskant. Sicherer ist ein Hochlauf, der mit ausgewählten Artikelgruppen beginnt und schrittweise wächst. In dieser Zeit laufen manuelle Prozesse parallel weiter und fangen Spitzen ab. Den Start in die Saisonspitze zu legen, ist ein vermeidbarer Fehler.

Kennzahlen aus der Messphase zeigen, ab wann die Anlage ihre Zielwerte erreicht. Für jede Etappe legen Betreiber und Anbieter gemeinsam fest, welcher Wert erreicht sein muss, bevor die nächste Artikelgruppe folgt. Ein kurzer Bericht nach jeder Etappe hält fest, welche Störungen auftraten und wie sie behoben wurden. Das schafft eine belastbare Grundlage für die Schlussabnahme.

Mitarbeiter früh in die Lagerautomatisierung einbinden

Automatisierung verändert Rollen. Aus Kommissionierern werden Bediener an Ware-zur-Person-Stationen, aus erfahrenen Lagerkräften Ansprechpartner für Störungen im Leitstand. Wer Schlüsselnutzer früh in Tests einbindet, gewinnt ihr Wissen über Sonderfälle und schafft Akzeptanz im Team.

Wo ein Betriebsrat besteht, ist er schon in der Planung über Anlage, Abläufe und Arbeitsplätze zu unterrichten. Die geplanten Maßnahmen sind mit ihm zu beraten. Können Systeme Verhalten oder Leistung der Mitarbeiter überwachen, etwa über Pickleistungen je Person, hat er zudem ein Mitbestimmungsrecht.

Ergonomisch gestaltete Stationen mit passender Arbeitshöhe entlasten zusätzlich. Grundsätze aus dem Change Management helfen, Sorgen offen anzusprechen und den Wandel zu begleiten. Schulungen beginnen idealerweise vor dem Hochlauf und umfassen auch die Behebung einfacher Störungen. Für Nacht- und Wochenendschichten braucht es zudem feste Ansprechpartner.

Schlüsselnutzer aus dem Team geben ihr Wissen im Hochlauf direkt an der Ware-zur-Person-Station weiter. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Störung, Wartung und manuelle Rückfallebene

Jede Anlage steht irgendwann still, sei es durch einen Defekt, ein fehlerhaftes Software-Update oder einen Stromausfall. Ein Wartungsvertrag mit klaren Reaktionszeiten und ein Vorrat kritischer Ersatzteile verkürzen solche Phasen.

Ein belastbarer Notbetrieb regelt vorab diese Punkte:

Prioritäten: Welche Aufträge haben bei einem Stillstand Vorrang? Eilige Kunden und Fristen stehen auf einer vorbereiteten Liste.

Welche Aufträge haben bei einem Stillstand Vorrang? Eilige Kunden und Fristen stehen auf einer vorbereiteten Liste. Zugriff auf Ware: Wie kommen Mitarbeiter an die Artikel, wenn die Anlage steht? Je nach System helfen ein Puffer für Schnelldreher außerhalb der Anlage oder alternative Zugriffswege.

Wie kommen Mitarbeiter an die Artikel, wenn die Anlage steht? Je nach System helfen ein Puffer für Schnelldreher außerhalb der Anlage oder alternative Zugriffswege. Zuständigkeiten: Wer entscheidet über den Wechsel in den Notbetrieb, und wer informiert Vertrieb und Kunden? Klare Rollen verhindern Zeitverlust.

Wer entscheidet über den Wechsel in den Notbetrieb, und wer informiert Vertrieb und Kunden? Klare Rollen verhindern Zeitverlust. Wiederanlauf: In welcher Reihenfolge geht die Anlage wieder in Betrieb, und wie werden Bestände abgeglichen? Ein Abgleich nach dem Neustart vermeidet Folgefehler.

In welcher Reihenfolge geht die Anlage wieder in Betrieb, und wie werden Bestände abgeglichen? Ein Abgleich nach dem Neustart vermeidet Folgefehler. IT-Sicherheit: Getrennte Netze, abgesicherte Fernwartung und aktuelle Datensicherungen schützen vor Ausfällen durch Angriffe. Sie gehören deshalb in jedes Notfallkonzept.

Ein Notbetrieb, der nur auf dem Papier steht, hilft im Ernstfall allerdings wenig.

Experten-Tipp!

Proben Sie die manuelle Rückfallebene vor dem Go-live einmal mit echten Aufträgen und einer vollen Schicht. Erst dann zeigt sich, ob Zugänge, Listen und Zuständigkeiten im Ernstfall funktionieren.

Mitwachsen statt neu bauen: Kapazität und Durchsatz im Blick

Ein Lager wächst selten gleichmäßig. Mal fehlt Platz, mal Leistung in der Spitze. Wer sein Lager automatisieren will, sollte das Wachstum deshalb von Beginn an mitdenken. Modulare Systeme kaufen Zeit, weil sie große Entscheidungen in kleinere Schritte teilen.

Automatisiertes Lager in zwei Richtungen skalieren

Kapazität und Durchsatz lassen sich bei vielen Systemen getrennt erweitern. Mehr Lagerplätze entstehen über zusätzliche Regalmodule, Ebenen oder Rasterfelder. Mehr Leistung bringen weitere Fahrzeuge, Stationen oder Schichten. Wichtig ist, dass die Erweiterung im laufenden Betrieb möglich ist und im Vertrag mit Preisen und Fristen geregelt wird. Sonst wird aus einer modularen Lösung später doch ein Umbau.

Wer die Lagerautomatisierung so plant, kann Saisonspitzen mit zusätzlichen Fahrzeugen abfangen, sofern Stationen und, falls vorhanden, Lifte das zusätzliche Volumen bewältigen. Fläche lässt sich erst dann ausbauen, wenn das Sortiment tatsächlich wächst. Prüfen Sie dabei auch, ob Steuerung und WMS mitwachsen. Lizenzmodelle, Rechnerleistung und Schnittstellen müssen die größere Anlage ebenfalls tragen.

KI und digitaler Zwilling: Was in der Lagerautomatisierung heute trägt

Automatisierung gewinnt in der Branche weiter an Gewicht. In der Studie „Trends und Strategien“ der Bundesvereinigung Logistik stieg das Thema im Januar 2026 um fünf Plätze auf Rang 4. Künstliche Intelligenz kletterte auf Rang 12.

Im Lager zeigt KI ihren Nutzen heute etwa bei Platzvergabe, Nachschub und Wartungsprognosen. Ein digitaler Zwilling bildet Anlage und Bestände virtuell ab und erlaubt es, Änderungen vorab zu testen. Voraussetzung sind saubere, aktuelle Daten aus Anlage und Sensorik, wie sie das Internet of Things liefert.

Wer heute investiert, achtet auf offene Datenschnittstellen, damit sich solche Funktionen später nachrüsten lassen. Wie der Schritt vom Pilotprojekt in den Betrieb gelingt, zeigt der Beitrag zur KI-Implementierung im Mittelstand.

Praxisbeispiel: Wie ein Kontraktlogistiker sein Lager auf einen neuen Mandanten umstellt

Ausgangslage: Ein Kontraktlogistiker betreibt ein Shuttle-Lager für Kleinteile im Auftrag eines Mandanten aus der Kosmetikbranche. Der Vertrag läuft aus. Nachfolger ist ein Händler für Elektronikzubehör mit deutlich anderen Artikelmaßen und einem ausgeprägten Weihnachtsgeschäft. Der neue Kunde erwartet den Start innerhalb weniger Wochen.

Vorgehen: Das Team vermisst die neuen Artikel im Wareneingang und ergänzt die Stammdaten, bevor die erste Palette eingelagert wird. Die Fachaufteilung wird an die neuen Maße angepasst, ohne Regale umzubauen. Mit einem Lasttest prüft das Team, ob Stationen und Packplätze die Mehrleistung zusätzlicher Fahrzeuge aufnehmen. Danach mietet der Logistiker die Fahrzeuge für die Saison beim Anbieter. Vor dem Start probt die Schicht die manuelle Rückfallebene mit Testaufträgen des neuen Mandanten. Parallel bindet die IT das Warenwirtschaftssystem des Mandanten an und prüft die Schnittstelle mit echten Auftragsdaten. Die Umstellung erfolgt in zwei Etappen über zwei Wochenenden.

Ergebnis: Der neue Mandant geht ohne Umbau des Regalsystems in Betrieb. Die zusätzlichen Fahrzeuge fangen die Spitze im Dezember ab und gehen danach zurück. Nach der ersten Saison wertet das Team Pickleistung und Fehlerquote aus und entscheidet, ob weitere Fahrzeuge dauerhaft sinnvoll sind.

Fazit: Lagerautomatisierung beginnt beim Engpass

Lagerautomatisierung ist kein Selbstzweck. Sie rechnet sich dort, wo ein gemessener Engpass verschwindet und der Business Case auch in schwächeren Jahren trägt. Am Anfang stehen deshalb Messung, klare Ziele und vollständige Daten, erst danach die Wahl eines Systems.

Wer Engpass, Daten und Gesamtkosten kennt, trifft eine Entscheidung, die auch kritischen Nachfragen standhält. Die passende Technik ergibt sich dann aus der Aufgabe. Mal genügt eine Kommissionierhilfe, mal ist ein Shuttle-Lager, ein Kompaktlager oder eine Flotte mobiler Roboter die richtige Antwort. Eine neutrale Prüflogik sorgt dafür, dass diese Antwort aus Ihren eigenen Daten entsteht.

Ebenso wichtig ist der Betrieb. Ein herstellerneutrales Lastenheft, ein vertraglich vereinbarter Leistungsnachweis mit den erforderlichen Konformitätsunterlagen und eine geprobte Rückfallebene entscheiden darüber, ob die Anlage hält, was sie verspricht. Wer modular startet, wächst mit seinem Geschäft und bleibt handlungsfähig, auch wenn sich der Markt anders entwickelt als geplant. Wer jetzt mit der Messung beginnt, hat die Grundlage für eine fundierte Entscheidung schon in wenigen Wochen beisammen.

Häufige Fragen (FAQ) zur Lagerautomatisierung