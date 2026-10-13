Website-Relaunch: Mit WordPress und KI zur tragfähigen Website

Website-Relaunch: Das Wichtigste im Überblick Beim Website-Relaunch wählen Unternehmen zwischen drei Wegen, die sich in Tempo, Kontrolle und laufendem Aufwand deutlich unterscheiden. Drei Wege mit klarem Profil: Die individuelle WordPress-Website bietet volle Kontrolle bei höherem Startaufwand. Der KI-Baukasten liefert schnell einen Entwurf, bindet Website und Hosting aber an eine Plattform. WordPress mit KI-Unterstützung verbindet das Tempo der KI mit einer offenen Basis.

Die individuelle WordPress-Website bietet volle Kontrolle bei höherem Startaufwand. Der KI-Baukasten liefert schnell einen Entwurf, bindet Website und Hosting aber an eine Plattform. WordPress mit KI-Unterstützung verbindet das Tempo der KI mit einer offenen Basis. Der Betrieb entscheidet: Den Erfolg bestimmen Pflege, Erweiterbarkeit und Datenhoheit nach dem Livegang. WordPress läuft laut W3Techs auf 58,6 Prozent der Websites mit bekanntem Content-Management-System (Stand 12. Oktober 2026). Das große Ökosystem erleichtert die Wahl von Dienstleistern und einen späteren Wechsel.

Den Erfolg bestimmen Pflege, Erweiterbarkeit und Datenhoheit nach dem Livegang. WordPress läuft laut W3Techs auf 58,6 Prozent der Websites mit bekanntem Content-Management-System (Stand 12. Oktober 2026). Das große Ökosystem erleichtert die Wahl von Dienstleistern und einen späteren Wechsel. KI beschleunigt, Verantwortung bleibt: Laut Bitkom setzen 2026 erstmals 57 Prozent der Unternehmen ab 20 Beschäftigten KI ein. KI liefert Entwürfe, die fachliche Prüfung und die redaktionelle Verantwortung bleiben beim Unternehmen.

Laut Bitkom setzen 2026 erstmals 57 Prozent der Unternehmen ab 20 Beschäftigten KI ein. KI liefert Entwürfe, die fachliche Prüfung und die redaktionelle Verantwortung bleiben beim Unternehmen. Kosten über drei Jahre rechnen: Ein günstiger Einstieg schließt hohe Folgekosten nicht aus. In den Vergleich gehören Tarif oder Hosting, Wartung, interne Pflegezeit und die Kosten eines späteren Wechsels.

Ein günstiger Einstieg schließt hohe Folgekosten nicht aus. In den Vergleich gehören Tarif oder Hosting, Wartung, interne Pflegezeit und die Kosten eines späteren Wechsels. Rankings und Recht absichern: Google empfiehlt beim Umzug ein vollständiges URL-Mapping mit dauerhaften Weiterleitungen (301 oder 308). Seit dem 28. Juni 2025 gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, seit dem 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten aus Artikel 50 der KI-Verordnung. Für wachsende Unternehmensauftritte trägt in der Regel eine offene Plattform, die KI gezielt einsetzt und deren Betrieb klar geregelt ist.

Website-Relaunch: Wann er ansteht und welche Wege offenstehen

Ein Relaunch beginnt selten mit Technik. Meist steht am Anfang das Gefühl, dass der Auftritt nicht mehr zu Angebot, Zielgruppe oder Arbeitsweise passt. KI verändert den Weg zum ersten Entwurf, die Verantwortung für den Betrieb bleibt beim Unternehmen. Bevor Sie über Systeme entscheiden, lohnt deshalb ein klarer Blick auf die Gründe.

Acht Anlässe für einen Website-Relaunch

Die Auslöser für einen Neuaufbau ähneln sich über Branchen hinweg. Sie klar zu benennen hilft, später die passende technische Basis zu finden. Welche Bausteine eine starke Unternehmenspräsenz grundsätzlich braucht, beschreibt der Beitrag Firmenwebsite erstellen.

Diese acht Anlässe stehen häufig am Anfang:

Veraltete Technik: Für das eingesetzte System erscheinen keine Sicherheitsupdates mehr, oder Erweiterungen lassen sich nur mit hohem Aufwand anpassen. Jede Änderung wird dann zum Risiko für den laufenden Betrieb.

Für das eingesetzte System erscheinen keine Sicherheitsupdates mehr, oder Erweiterungen lassen sich nur mit hohem Aufwand anpassen. Jede Änderung wird dann zum Risiko für den laufenden Betrieb. Mühsame Pflege: Kleine Textänderungen brauchen externe Hilfe, neue Seiten entstehen nur über Umwege. Das Team meidet die Website, und ihre Inhalte veralten.

Kleine Textänderungen brauchen externe Hilfe, neue Seiten entstehen nur über Umwege. Das Team meidet die Website, und ihre Inhalte veralten. Neue Positionierung: Ein neues Corporate Design, eine Fusion oder ein verändertes Leistungsangebot lassen den bisherigen Auftritt alt aussehen. Die Website erzählt dann noch die Geschichte von gestern.

Ein neues Corporate Design, eine Fusion oder ein verändertes Leistungsangebot lassen den bisherigen Auftritt alt aussehen. Die Website erzählt dann noch die Geschichte von gestern. Wachstum: Neue Leistungen, Standorte oder Sprachen passen nicht in die bestehende Struktur. Formulare und Anbindungen an CRM oder Bewerbermanagement fehlen.

Neue Leistungen, Standorte oder Sprachen passen nicht in die bestehende Struktur. Formulare und Anbindungen an CRM oder Bewerbermanagement fehlen. Rückläufige Anfragen: Besucher kommen, nehmen aber kaum Kontakt auf. Versteckte Kontaktwege, fehlende Referenzen oder umständliche Formulare bremsen die Anfragen.

Besucher kommen, nehmen aber kaum Kontakt auf. Versteckte Kontaktwege, fehlende Referenzen oder umständliche Formulare bremsen die Anfragen. Schwächen auf dem Smartphone: Seiten laden langsam oder lassen sich mobil nur mühsam bedienen. Google nutzt für Indexierung und Ranking vorrangig die mobile Version einer Website.

Seiten laden langsam oder lassen sich mobil nur mühsam bedienen. Google nutzt für Indexierung und Ranking vorrangig die mobile Version einer Website. Barrierefreiheit: Gesetzliche Vorgaben und die Erwartungen der Besucher an eine zugängliche Bedienung sind gestiegen. Ältere Vorlagen erfüllen sie oft nur lückenhaft.

Gesetzliche Vorgaben und die Erwartungen der Besucher an eine zugängliche Bedienung sind gestiegen. Ältere Vorlagen erfüllen sie oft nur lückenhaft. Veränderte Suche: KI-Funktionen in Suchmaschinen und Chat-Assistenten greifen auf Inhalte von Websites zurück. Wer dort vertreten sein will, braucht technisch zugängliche Seiten mit hilfreichen, eigenständigen Informationen.

Treffen mehrere dieser Punkte zu, lohnt sich die Prüfung eines grundlegenden Neuaufbaus. Ob er wirtschaftlicher ist als gezielte Verbesserungen, zeigt die Bestandsaufnahme.

KI-Website und WordPress: Was hinter den Begriffen steckt

Der Begriff KI-Website taucht in Angeboten und Ratgebern inzwischen überall auf. Gemeint ist meist eine Website, deren Struktur, Texte und Bilder ein KI-Werkzeug aus wenigen Angaben erzeugt. Das beschreibt den Weg der Erstellung. Über das System, auf dem die Website später läuft, sagt der Begriff wenig aus.

WordPress dagegen ist ein Content-Management-System, also die Software, in der Inhalte gepflegt und ausgespielt werden. Wie flexibel sich WordPress als CMS einsetzen lässt, zeigt sich vor allem bei wachsenden Anforderungen. Auch eine WordPress-Website kann mit KI entstehen, etwa wenn KI-Werkzeuge Entwürfe für Struktur und Texte liefern.

Die eingesetzten Werkzeuge reichen von Textassistenten über Bildgeneratoren bis zu Funktionen, die direkt im Editor eines Baukastens oder als Erweiterung in WordPress arbeiten. Sie unterscheiden sich vor allem darin, wie viel Kontrolle das Unternehmen über Ergebnis und Daten behält.

Wie selbstverständlich KI geworden ist, zeigt eine Bitkom-Befragung aus dem Sommer 2026. Erstmals nutzen 57 Prozent der Unternehmen ab 20 Beschäftigten KI. Für Website-Projekte stellt sich damit weniger die Frage, ob KI zum Einsatz kommt, als die Frage, an welcher Stelle.

Drei Wege zum Website-Relaunch

Aus diesen Begriffen ergeben sich drei Wege. Sie unterscheiden sich vor allem darin, wie schnell ein erster Stand vorliegt und wer den Auftritt danach betreibt.

Diese drei Wege stehen Unternehmen beim Neuaufbau offen:

Individuelle WordPress-Website: Der klassische Weg mit eigener Installation, frei gewähltem Hosting und Gestaltung nach Maß. Er bietet die größte Freiheit und verlangt eine klare Regelung für Wartung und Pflege.

Der klassische Weg mit eigener Installation, frei gewähltem Hosting und Gestaltung nach Maß. Er bietet die größte Freiheit und verlangt eine klare Regelung für Wartung und Pflege. KI-Baukasten: Eine Plattform erzeugt aus wenigen Angaben einen fertigen Entwurf und übernimmt Hosting und Technik. Der Start gelingt schnell, Funktionen und Umzug richten sich nach den Regeln des Anbieters.

Eine Plattform erzeugt aus wenigen Angaben einen fertigen Entwurf und übernimmt Hosting und Technik. Der Start gelingt schnell, Funktionen und Umzug richten sich nach den Regeln des Anbieters. WordPress mit KI-Unterstützung: KI liefert Entwürfe für Struktur, Texte und Bilder, WordPress bildet die offene Basis für den laufenden Auftritt. So gelingt ein zügiger Start auf einer offenen, übertragbaren Basis.

Welcher Weg passt, hängt von Ihren Anforderungen an Kontrolle, Tempo und Weiterentwicklung ab, aber auch von Budget und Betreuung nach dem Start.

Die folgenden Abschnitte stellen jeden Weg mit Aufbau, Vorteilen und Nachteilen im Detail vor.

Individuelle WordPress-Website: Volle Kontrolle, klare Verantwortung

Der klassische Weg zum Website-Relaunch führt über eine eigene WordPress-Installation. Unternehmen oder ihre Dienstleister bauen den Auftritt passgenau nach den eigenen Anforderungen. Diesen Weg wählen vor allem Unternehmen, die ihre Website als zentrales Vertriebs- und Informationsinstrument verstehen. Wer die volle Kontrolle will, übernimmt damit auch die volle Verantwortung für Technik und Pflege.

So ist eine individuelle WordPress-Website aufgebaut

Im Kern besteht WordPress aus einer frei verfügbaren Open-Source-Software, die auf einem selbst gewählten Server läuft. Ein Theme legt Gestaltung und Seitenaufbau fest, Plugins ergänzen Funktionen wie Formulare, Mehrsprachigkeit oder Shop.

Gepflegt werden Inhalte im Blockeditor, in dem Texte, Bilder und Elemente als einzelne Blöcke angeordnet werden. Rollen und Rechte regeln, wer Inhalte anlegt, bearbeitet oder freigibt. So lässt sich die Website an die Arbeitsabläufe im Unternehmen anpassen.

Für den Betrieb stehen verschiedene Hosting-Modelle zur Wahl, vom einfachen Webspace bis zum spezialisierten Managed Hosting mit eigenen Sicherungs- und Update-Routinen. Professionelle Projekte arbeiten zusätzlich mit einer Testumgebung, in der Änderungen geprüft werden, bevor sie live gehen.

Fünf Vorteile: Was WordPress beim Website-Relaunch stark macht

Wer langfristig plant, profitiert vom klassischen Weg in mehrfacher Hinsicht. Der Nutzen wächst mit jedem Jahr, in dem die Website im Einsatz ist.

Fünf Vorteile sprechen für eine individuelle WordPress-Website:

Gestaltungsfreiheit: Layout, Typografie und Funktionen folgen der Marke statt einer Vorlage. Auch ungewöhnliche Seitentypen wie Konfiguratoren oder Referenzdatenbanken lassen sich umsetzen.

Layout, Typografie und Funktionen folgen der Marke statt einer Vorlage. Auch ungewöhnliche Seitentypen wie Konfiguratoren oder Referenzdatenbanken lassen sich umsetzen. Unabhängigkeit vom Anbieter: Software, Inhalte und Datenbank liegen in Ihrer Hand, auch der Serverstandort ist frei wählbar. Hoster und Dienstleister lassen sich wechseln, ohne die Website neu zu bauen, sofern Dateien, Datenbank und Zugänge verfügbar sind.

Software, Inhalte und Datenbank liegen in Ihrer Hand, auch der Serverstandort ist frei wählbar. Hoster und Dienstleister lassen sich wechseln, ohne die Website neu zu bauen, sofern Dateien, Datenbank und Zugänge verfügbar sind. Erweiterbarkeit: Plugins und Programmierschnittstellen verbinden die Website mit CRM, ERP oder Buchungssystemen. Sprachen, Standorte und neue Funktionen kommen schrittweise hinzu, ohne dass die Grundstruktur neu entstehen muss.

Plugins und Programmierschnittstellen verbinden die Website mit CRM, ERP oder Buchungssystemen. Sprachen, Standorte und neue Funktionen kommen schrittweise hinzu, ohne dass die Grundstruktur neu entstehen muss. Volle SEO-Kontrolle: Adressen, Metadaten, strukturierte Daten und Weiterleitungen lassen sich vollständig selbst steuern. Beim Relaunch ist diese Kontrolle wichtig, weil sie Google hilft, alte und neue Seiten einander zuzuordnen.

Adressen, Metadaten, strukturierte Daten und Weiterleitungen lassen sich vollständig selbst steuern. Beim Relaunch ist diese Kontrolle wichtig, weil sie Google hilft, alte und neue Seiten einander zuzuordnen. Breites Ökosystem: Nach Zählung von W3Techs laufen fast sechs von zehn Websites, deren Content-Management-System erkennbar ist, mit WordPress. Entsprechend groß ist die Auswahl an Agenturen, Entwicklern und Erweiterungen.

Diese Stärken entfalten sich vor allem dann, wenn der Auftritt über Jahre ausgebaut werden soll.

Im WordPress-Blockeditor entstehen Seiten aus einzelnen Blöcken, die das eigene Team später ohne Programmierkenntnisse pflegen kann. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Drei Nachteile: Was die Freiheit von WordPress kostet

Wer sich für eine eigene Installation entscheidet, sollte die Kehrseite von Anfang an mitdenken. Gerade kleinere Teams unterschätzen den Aufwand, der nach dem Livegang entsteht.

Drei Nachteile gehören zur ehrlichen Bilanz:

Höherer Startaufwand: Konzeption, Gestaltung und Umsetzung brauchen mehr Zeit und Budget als ein generierter Entwurf. Bis zum Livegang vergehen eher Wochen als Tage.

Konzeption, Gestaltung und Umsetzung brauchen mehr Zeit und Budget als ein generierter Entwurf. Bis zum Livegang vergehen eher Wochen als Tage. Wartungs- und Sicherheitspflicht: Seine Verbreitung macht WordPress zu einem lohnenden Ziel automatisierter Angriffe, Lücken entstehen vor allem in veralteten Erweiterungen. Kern, Theme und Plugins brauchen deshalb regelmäßige Updates, Backups und Überwachung.

Seine Verbreitung macht WordPress zu einem lohnenden Ziel automatisierter Angriffe, Lücken entstehen vor allem in veralteten Erweiterungen. Kern, Theme und Plugins brauchen deshalb regelmäßige Updates, Backups und Überwachung. Qualität hängt an der Umsetzung: Zu viele oder schlecht gepflegte Plugins bremsen Ladezeiten und erschweren Updates. Das Ergebnis ist nur so gut wie Planung und Disziplin dahinter.

Keiner dieser Punkte spricht gegen WordPress. Sie entscheiden aber darüber, wie viel Kapazität ein Unternehmen intern einplanen muss.

Wer die technische Verantwortung trägt

Bei einer eigenen Installation liegt die Verantwortung für Sicherheit und Stabilität beim Betreiber. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nennt ein ausreichendes Patchmanagement als besonders wichtige Schutzmaßnahme für Webanwendungen. Für WordPress heißt das, Updates zeitnah einzuspielen und eingesetzte Erweiterungen regelmäßig auf Sicherheitslücken zu prüfen.

Zur Betreuung gehört mehr als das Einspielen von Updates. Wer die Aufgaben kennt, kann sie intern verteilen oder gezielt vergeben.

Diese sechs Aufgaben gehören zum laufenden Betrieb:

Updates: Kern, Theme und Plugins werden zeitnah aktualisiert, idealerweise nach einem Test in der Testumgebung.

Kern, Theme und Plugins werden zeitnah aktualisiert, idealerweise nach einem Test in der Testumgebung. Backups: Regelmäßige Sicherungen an einem getrennten Ort ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung nach einem Fehler oder Angriff.

Regelmäßige Sicherungen an einem getrennten Ort ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung nach einem Fehler oder Angriff. Monitoring: Erreichbarkeit und Ladezeiten werden laufend überwacht, damit Ausfälle sofort auffallen und nicht erst durch Kundenhinweise.

Erreichbarkeit und Ladezeiten werden laufend überwacht, damit Ausfälle sofort auffallen und nicht erst durch Kundenhinweise. Formulartests: Kontakt- und Bewerbungsformulare werden regelmäßig geprüft, weil unbemerkte Fehler direkt Anfragen kosten.

Kontakt- und Bewerbungsformulare werden regelmäßig geprüft, weil unbemerkte Fehler direkt Anfragen kosten. Sicherheitsmeldungen: Neue Warnungen zu eingesetzten Erweiterungen werden verfolgt und zügig bewertet.

Neue Warnungen zu eingesetzten Erweiterungen werden verfolgt und zügig bewertet. Notfallplan: Zuständigkeiten und Abläufe für Störungen sind festgelegt, bevor ein Ernstfall eintritt.

Wer diese Aufgaben in einem festen Rhythmus erledigt, erkennt viele Probleme früh und senkt das Risiko längerer Ausfälle.

Wie sich eine Installation von Beginn an sicher aufsetzen lässt, beschreibt der Leitfaden WordPress-Website sicher erstellen. Wer diese Verantwortung nicht intern übernehmen kann, holt sich einen Partner für Umsetzung und Betreuung, etwa die Schweizer WordPress-Agentur Beyondweb.

Experten-Tipp!

Halten Sie im Wartungsvertrag fest, welche Updates in welchem Rhythmus eingespielt werden, wie oft Backups entstehen und wie schnell bei einem Ausfall reagiert wird. Klare Zusagen ersparen im Ernstfall lange Abstimmungen.

KI-Baukasten: Schneller Start mit Plattformbindung

Der zweite Weg zum Website-Relaunch verspricht vor allem Tempo. Ein KI-Baukasten erstellt aus wenigen Angaben einen vollständigen Entwurf, der sich direkt in der Plattform bearbeiten lässt. Der Baukasten ist schnell eingerichtet, seine Grenzen zeigen sich bei wachsenden Anforderungen.

So entsteht eine KI-Website im Baukasten

Wer eine Website mit KI erstellen will, beantwortet zunächst einige Fragen zu Branche, Angebot und gewünschtem Stil. Daraus erzeugt der KI-Website-Generator Seitenstruktur, Texte, Bildvorschläge und ein passendes Design.

Anschließend wird der Entwurf im Editor der Plattform angepasst. Hosting, Sicherheitszertifikat und technische Updates übernimmt der Anbieter im Rahmen seines Tarifs. Was die Website kann, bestimmen damit Funktionsumfang und Regeln der jeweiligen Plattform. Wer eine KI-Website erstellen lässt, gibt also auch einen Teil der Gestaltungshoheit an den Anbieter ab.

Die Qualität des Entwurfs hängt stark von den Angaben ab. Wer Zielgruppe, Leistungen und Tonalität präzise beschreibt, erhält brauchbarere Texte als mit wenigen Stichworten. Trotzdem bleibt der Entwurf ein Ausgangspunkt, den Fachleute prüfen und mit eigenem Wissen anreichern müssen.

Fünf Vorteile: Wann der KI-Baukasten beim Website-Relaunch punktet

Für manche Projekte ist diese Lösung eine ernsthafte Wahl. Ihre Stärken liegen dort, wo Tempo und Einfachheit mehr zählen als Individualität.

Diese fünf Vorteile machen den KI-Baukasten attraktiv:

Schneller Erstentwurf: Eine erste Fassung mit Struktur und Texten liegt nach kurzer Zeit vor. Das beschleunigt Abstimmungen, weil alle Beteiligten über etwas Konkretes sprechen.

Eine erste Fassung mit Struktur und Texten liegt nach kurzer Zeit vor. Das beschleunigt Abstimmungen, weil alle Beteiligten über etwas Konkretes sprechen. Niedrige Einstiegshürde: Bedienung und Bearbeitung erfordern kein technisches Vorwissen. Auch kleine Teams ohne eigene IT können ihren Auftritt selbst pflegen.

Bedienung und Bearbeitung erfordern kein technisches Vorwissen. Auch kleine Teams ohne eigene IT können ihren Auftritt selbst pflegen. Betrieb inklusive: Server, SSL-Zertifikat und Plattform-Updates liegen beim Anbieter, was gerade kleinen Teams Zeit spart. Inhalte, Formulare und Zugänge prüft das Unternehmen weiterhin selbst.

Server, SSL-Zertifikat und Plattform-Updates liegen beim Anbieter, was gerade kleinen Teams Zeit spart. Inhalte, Formulare und Zugänge prüft das Unternehmen weiterhin selbst. Planbare Tarifkosten: Monatliche oder jährliche Pakete machen die laufenden Ausgaben gut kalkulierbar. Zusätzliche Funktionen lassen sich als Option hinzubuchen.

Monatliche oder jährliche Pakete machen die laufenden Ausgaben gut kalkulierbar. Zusätzliche Funktionen lassen sich als Option hinzubuchen. Integrierte Funktionen: Formulare, Terminbuchung, einfache Shops oder Newsletter sind bei vielen Anbietern bereits eingebaut und aufeinander abgestimmt. Zusätzliche Erweiterungen und deren Pflege entfallen.

Für einfache Auftritte, Kampagnen oder die Prüfung einer Geschäftsidee spart der Baukasten so Zeit und Budget.

Auch ein solcher Testlauf sollte so angelegt sein, dass Texte und Bilder später in einen größeren Auftritt wandern können. Wer Inhalte von Anfang an außerhalb der Plattform ablegt, hält sich diesen Weg offen.

Drei Nachteile: Wo der KI-Baukasten an seine Grenzen kommt

Die Bequemlichkeit hat eine Kehrseite, die sich oft erst nach einigen Monaten zeigt. Spätestens wenn der Auftritt wachsen soll, treten diese Schwächen hervor. Hinzu kommt, dass der Anbieter Konditionen anpassen kann, ohne dass Kunden darauf Einfluss haben.

Drei Nachteile sollten Sie vor der Entscheidung kennen:

Plattformbindung: Website und Hosting sind bei vielen Anbietern fest verbunden, Fachleute sprechen von einem Vendor-Lock-in. Ein Umzug auf einen anderen Server ist dann oft nur als Neuaufbau möglich.

Website und Hosting sind bei vielen Anbietern fest verbunden, Fachleute sprechen von einem Vendor-Lock-in. Ein Umzug auf einen anderen Server ist dann oft nur als Neuaufbau möglich. Begrenzte Steuerung: Mehrsprachigkeit, Schnittstellen, Ladezeit-Optimierung oder technische SEO-Einstellungen hängen vom Tarif und vom Angebot der Plattform ab. Was fehlt, lässt sich nur begrenzt nachrüsten.

Mehrsprachigkeit, Schnittstellen, Ladezeit-Optimierung oder technische SEO-Einstellungen hängen vom Tarif und vom Angebot der Plattform ab. Was fehlt, lässt sich nur begrenzt nachrüsten. Austauschbare Ergebnisse: Generierte Texte und Vorlagen ähneln sich zwischen Unternehmen derselben Branche. Ohne gründliche Überarbeitung bleibt der Auftritt beliebig.

Wer diese Grenzen kennt, kann einschätzen, wie lange der Baukasten zum eigenen Vorhaben passt.

Nach dem Website-Relaunch: Der Baukasten im Alltag

Im laufenden Betrieb zeigt sich der Unterschied zwischen den Wegen am deutlichsten. Einfache Textänderungen gelingen im Baukasten schnell. Anspruchsvoller wird es, sobald Sprachversionen, Formulare mit CRM-Anbindung oder neue Seitentypen hinzukommen. Wer regelmäßig Inhalte veröffentlicht, Stellen ausschreibt oder Produkte pflegt, spürt die Grenzen der Vorlagen schneller als ein Unternehmen mit wenigen statischen Seiten.

Worauf es bei einer Struktur ankommt, die mit dem Unternehmen mitwächst, beschreibt der Beitrag zur skalierbaren Website. Wer absehbar wachsen will, prüft diese Anforderungen am besten vor der Wahl des Baukastens und nicht erst, wenn die Vorlagen nicht mehr reichen.

Pflege, Ausbau, Umzug: WordPress und KI-Baukasten im Vergleich

Ob ein Auftritt im Alltag trägt, zeigt sich an wiederkehrenden Aufgaben. Die individuelle WordPress-Website und WordPress mit KI-Unterstützung laufen auf derselben Plattform. KI verändert dort vor allem, wie Inhalte entstehen, nicht aber, wie die Website betrieben wird. Die folgende Übersicht stellt deshalb WordPress und KI-Baukasten direkt gegenüber.

Aufgabe WordPress KI-Baukasten Text ändern Im Blockeditor durch das eigene Team Im Editor der Plattform durch das eigene Team Neue Seitentypen anlegen Über Theme oder individuelle Vorlagen Im Rahmen der verfügbaren Vorlagen Sprachversion ergänzen Über Mehrsprachigkeits-Plugin oder Multisite Abhängig von Tarif und Funktionsangebot Formular an CRM anbinden Über Plugin oder Programmierschnittstelle Über die angebotenen Integrationen Sicherheitsupdates Durch Betreiber oder Dienstleister Durch den Anbieter der Plattform Rollen und Freigaben Fein abgestuft über Benutzerrollen Abhängig vom Tarif, oft wenige Rollen Ladezeit optimieren Über Hosting, Caching und Theme steuerbar Weitgehend durch die Plattform vorgegeben Datenstandort Über die Wahl des Hostings bestimmbar Durch den Anbieter festgelegt Umzug zu anderem Hoster Mit Export von Dateien und Datenbank Häufig nur als Neuaufbau

Tabelle 1: Alltagsaufgaben nach dem Relaunch im Vergleich

Die Übersicht kürt keinen pauschalen Sieger, macht aber sichtbar, an welchen Stellen ein Baukasten bei wachsenden Anforderungen an seine Grenzen kommt. Für einfache Auftritte mit seltenen Änderungen fallen die Unterschiede dagegen kaum ins Gewicht.

WordPress mit KI-Unterstützung: Tempo und Offenheit verbinden

Der dritte Weg zum Website-Relaunch löst den scheinbaren Gegensatz zwischen Tempo und Kontrolle auf. KI übernimmt Entwurfsarbeit, WordPress bleibt die offene Plattform für den laufenden Auftritt. Viele Teams nutzen KI-Werkzeuge längst im Alltag, der hybride Ansatz gibt diesem Einsatz einen klaren Rahmen. KI beschleunigt die Produktion, WordPress hält den Betrieb offen.

Wie KI und WordPress sich die Arbeit teilen

Im hybriden Ansatz kommt KI dort zum Einsatz, wo Entwürfe entstehen. Sie schlägt Seitenstrukturen vor, liefert erste Textfassungen, erzeugt Bildvarianten und formuliert Alt-Texte. Damit die Ergebnisse zur Marke passen, hinterlegen viele Teams Vorgaben zu Tonalität, Begriffen und Zielgruppen, an denen sich die KI orientiert. Fachleute prüfen und überarbeiten diese Vorschläge, bevor sie in WordPress landen.

Beim Website-Relaunch kann KI zudem den alten Auftritt auswerten, Dopplungen aufspüren und eine neue Gliederung vorschlagen. Das spart Zeit in der Konzeptphase, in der sonst viele Seiten von Hand gesichtet werden. Gerade bei gewachsenen Auftritten mit Hunderten von Seiten verschafft das schnell einen Überblick.

Wie weit KI im Relaunch gehen darf, hängt von der Aufgabe ab. Die Infografik ordnet zentrale Relaunch-Aufgaben drei Stufen zu, von KI-Arbeitsmaterial über geprüfte Vorschläge bis zu Entscheidungen, die immer beim Menschen liegen.

Infografik: Das Stufenmodell zeigt, was die KI beim Website-Relaunch vorbereitet, was Fachleute prüfen und was das Team selbst entscheidet. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/10/website-relaunch-wordpress-ki-stufenmodell-infografik-marketing-agitano.webp" alt="Infografik zum Website-Relaunch mit KI: Die KI liefert Vorschläge für Struktur und Inhalte, Fachleute prüfen Entwürfe und URL-Zuordnungen, und das Team entscheidet über KI-Dienste, Veröffentlichung und Kennzeichnung." width="1200" height="1538" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/website-relaunch-wordpress-ki/168613" rel="noopener">Das Stufenmodell zeigt, was die KI beim Website-Relaunch vorbereitet, was Fachleute prüfen und was das Team selbst entscheidet. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Entscheidend ist die klare Rollenverteilung. Die KI liefert Material, Menschen treffen die Entscheidungen und stehen für das Ergebnis ein. Wer diese Aufteilung vorab festlegt, vermeidet, dass ungeprüfte Entwürfe online gehen oder sich Zuständigkeiten verwischen.

Fünf Vorteile: Was WordPress mit KI beim Website-Relaunch leistet

Der kombinierte Weg vereint Stärken, welche die beiden anderen Wege nur einzeln bieten. Hinzu kommen Vorzüge, die erst aus dem Zusammenspiel entstehen.

Diese fünf Vorteile bringt der hybride Ansatz mit:

Kürzere Projektlaufzeit: Entwürfe für Seitenstruktur und Texte entstehen deutlich schneller als in reiner Handarbeit. Fachabteilungen reagieren auf konkrete Vorschläge statt auf leere Seiten.

Entwürfe für Seitenstruktur und Texte entstehen deutlich schneller als in reiner Handarbeit. Fachabteilungen reagieren auf konkrete Vorschläge statt auf leere Seiten. Bestand als Rohstoff: Vorhandene Texte, Leistungsbeschreibungen und Fachartikel dienen der KI als Grundlage für neue Fassungen. Wertvolles Wissen aus dem bisherigen Auftritt geht so nicht verloren.

Vorhandene Texte, Leistungsbeschreibungen und Fachartikel dienen der KI als Grundlage für neue Fassungen. Wertvolles Wissen aus dem bisherigen Auftritt geht so nicht verloren. Offene Basis bleibt: Inhalte, Theme und Datenbank bleiben exportierbar, und Hoster wie Dienstleister sind frei wählbar. Einzelne KI-Dienste oder Erweiterungen können eigene Abhängigkeiten mitbringen, die WordPress-Basis bleibt aber übertragbar.

Inhalte, Theme und Datenbank bleiben exportierbar, und Hoster wie Dienstleister sind frei wählbar. Einzelne KI-Dienste oder Erweiterungen können eigene Abhängigkeiten mitbringen, die WordPress-Basis bleibt aber übertragbar. KI auch im Betrieb: Nach dem Livegang helfen KI-Werkzeuge bei Alt-Texten, Übersetzungsentwürfen oder der Aktualisierung von Inhalten. Die Offenheit von WordPress erlaubt, Werkzeuge bei Bedarf auszutauschen.

Nach dem Livegang helfen KI-Werkzeuge bei Alt-Texten, Übersetzungsentwürfen oder der Aktualisierung von Inhalten. Die Offenheit von WordPress erlaubt, Werkzeuge bei Bedarf auszutauschen. Datenkontrolle: Unternehmen entscheiden selbst, welche KI-Dienste angebunden werden und welche Daten diese sehen. Klare Eingaberegeln und eine passende Konfiguration der Dienste halten sensible Informationen von externen Werkzeugen fern.

Damit verbindet der hybride Weg Tempo in der Produktion mit Unabhängigkeit im Betrieb.

Drei Nachteile: Was der hybride Weg an Aufwand verlangt

Auch die Kombination hat Schwächen, die in der Planung Platz brauchen. Sie betreffen vor allem Kompetenzen und Abläufe. Wer sie früh benennt, kann sie gezielt ausgleichen.

Drei Nachteile sind beim hybriden Weg einzuplanen:

Doppelte Kompetenz: Das Projekt braucht WordPress-Wissen und Übung im Umgang mit KI-Werkzeugen. Fehlt eines davon, entstehen Reibungsverluste.

Das Projekt braucht WordPress-Wissen und Übung im Umgang mit KI-Werkzeugen. Fehlt eines davon, entstehen Reibungsverluste. Bleibender Prüfaufwand: KI-Entwürfe enthalten Fehler, Verallgemeinerungen oder unpassende Formulierungen. Jede Fassung braucht eine fachliche Durchsicht, die Zeit kostet.

KI-Entwürfe enthalten Fehler, Verallgemeinerungen oder unpassende Formulierungen. Jede Fassung braucht eine fachliche Durchsicht, die Zeit kostet. Zusätzliche Rechtsfragen: Jeder angebundene KI-Dienst wirft Fragen zu Datenschutz, Nutzungsrechten und Kennzeichnung auf. Diese Klärung gehört vor den ersten Einsatz.

Der Mehraufwand lohnt sich, wenn ein Auftritt zügig entstehen und trotzdem langfristig wachsen soll.

Die Wege im direkten Vergleich

Nach dem Blick auf die einzelnen Wege lohnt die Gegenüberstellung. Die Übersicht fasst zusammen, worin sich individuelle WordPress-Website, KI-Baukasten und hybrider Ansatz unterscheiden.

Kriterium Individuelle WordPress-Website KI-Baukasten WordPress mit KI-Unterstützung Rolle der KI Keine oder punktuell Erzeugt Struktur, Texte und Design Liefert Entwürfe, Menschen entscheiden Zeit bis zum ersten Entwurf Eher Wochen Stunden bis wenige Tage Wenige Tage bis Wochen Abhängigkeit vom Anbieter Gering Hoch Gering, KI-Dienste gesondert prüfen Datenstandort Frei wählbar Vom Anbieter festgelegt Frei wählbar Betrieb Eigenes oder gemietetes Hosting Auf der Plattform des Anbieters Eigenes oder gemietetes Hosting Kontrolle über Inhalte und Code Beim Unternehmen Begrenzt durch Plattformregeln Beim Unternehmen Erweiterbarkeit Hoch über Plugins und Schnittstellen Im Rahmen des Tarifs Hoch über Plugins und Schnittstellen Startaufwand Hoch Gering Mittel Laufender Aufwand Wartung durch Betreiber Tarif, Wartung beim Anbieter Wartung plus KI-Prüfprozess Geeignet für Wachsende Auftritte mit Schnittstellen Befristete und einfache Auftritte Wachsende Auftritte mit hohem Inhaltsbedarf

Tabelle 2: Drei Wege zum Website-Relaunch im Vergleich

Welcher Weg im Einzelfall überzeugt, hängt weniger vom ersten Entwurf ab als von den Aufgaben der kommenden Jahre. Bei wachsenden Auftritten spricht vieles für eine offene Plattform, die KI gezielt zur Beschleunigung nutzt.

Ein Website-Relaunch ist auch ein Umzug. Inhalte, Zugänge und Daten müssen vom alten in den neuen Auftritt wandern, ohne dass etwas verloren geht. Wer Domain, Zugänge und Inhalte selbst besitzt, behält bei jeder späteren Entscheidung die Wahl.

Viele Probleme beim Website-Relaunch haben eine banale Ursache. Die Domain läuft auf die Agentur, Zugangsdaten liegen bei ehemaligen Mitarbeitern, oder Lizenzen sind auf fremde Konten registriert.

Gerade die Domain ist das Fundament des Auftritts. Ob die passende Unternehmensdomain sauber gewählt und abgesichert ist, bestimmt, wie frei ein Unternehmen später den Anbieter wechseln kann.

Diese sechs Punkte sollten vor dem Relaunch geklärt sein:

Registrierung: Die Domain ist auf das Unternehmen eingetragen und nicht auf einen Dienstleister.

Die Domain ist auf das Unternehmen eingetragen und nicht auf einen Dienstleister. Administrationszugang: Mindestens eine Person im Unternehmen besitzt vollen Zugriff auf Website und Server.

Mindestens eine Person im Unternehmen besitzt vollen Zugriff auf Website und Server. Hosting-Vertrag: Laufzeit, Kündigungsfrist und Datenstandort sind bekannt und dokumentiert.

Laufzeit, Kündigungsfrist und Datenstandort sind bekannt und dokumentiert. Lizenzen: Kostenpflichtige Themes, Erweiterungen oder Schriften laufen auf den Namen des Unternehmens.

Kostenpflichtige Themes, Erweiterungen oder Schriften laufen auf den Namen des Unternehmens. Tracking-Konten: Analyse- und Suchmaschinenwerkzeuge sind mit Konten des Unternehmens verknüpft.

Analyse- und Suchmaschinenwerkzeuge sind mit Konten des Unternehmens verknüpft. Formulardaten: Anfragen und Kontaktdaten lassen sich vollständig exportieren und datenschutzgerecht übertragen.

Diese Klärung kostet wenig Zeit und verhindert, dass ein Wechsel an fehlenden Rechten scheitert.

Ein gemeinsamer Termin mit Dienstleister und interner IT vor Projektstart reicht oft aus, um diese Punkte zu prüfen und Lücken zu schließen.

Experten-Tipp!

Legen Sie eine Zugangsübersicht an, die Domain, Hosting, Lizenzen und Werkzeugkonten mit Inhaber und Ablaufdatum auflistet. Aktualisieren Sie diese Übersicht bei jedem Personalwechsel und jedem neuen Dienstleister.

Was sich aus dem bisherigen System exportieren lässt

Ob ein Wechsel leicht- oder schwerfällt, hängt stark davon ab, welche Bestandteile sich mitnehmen lassen. Bei einer WordPress-Installation lassen sich Dateien und Datenbank sichern und auf einen anderen Server übertragen. Für Inhalte gibt es zudem eine eingebaute Exportfunktion, die Seiten und Beiträge als Datei bereitstellt.

Die Breite des Ökosystems hilft dabei. Laut W3Techs läuft WordPress auf 40,1 Prozent aller Websites (Stand 12. Oktober 2026), entsprechend groß ist das Angebot an Hostern und Fachleuten für einen Umzug. Bei proprietären Baukästen sind Website und Plattform dagegen oft fest verbunden. Texte und Bilder lassen sich mitnehmen, Layout und Funktionen häufig nicht.

Was beim Wechsel aus den drei Wegen mitkommt, fasst die folgende Übersicht zusammen.

Bestandteil Individuelle WordPress-Website KI-Baukasten WordPress mit KI-Unterstützung Texte und Bilder Vollständig exportierbar Meist exportierbar, teils nur manuell Vollständig exportierbar Layout und Design Mit dem Theme übertragbar Bleibt in der Regel auf der Plattform Mit dem Theme übertragbar Funktionen Mit den Plugins übertragbar, Lizenzen und Kompatibilität prüfen An die Plattform gebunden Per Plugin übertragbar, Lizenzen und Funktion vorab prüfen Formulardaten Exportierbar, sofern das Formular-Plugin Einträge speichert Abhängig von den Exportfunktionen Exportierbar, wenn das Plugin die Einträge speichert URL-Struktur Frei wählbar und beibehaltbar Teilweise durch die Plattform vorgegeben Frei wählbar und beibehaltbar SEO-Einstellungen und Metadaten Mit der Datenbank übertragbar, bei Plugin-Wechsel mit Aufwand Häufig manuell neu anzulegen Per Datenbank übertragbar, ein Plugin-Wechsel erfordert Aufwand Benutzerkonten und Rollen Mit der Datenbank übertragbar In der Regel neu anzulegen Mit der Datenbank übertragbar

Tabelle 3: Was beim Wechsel mitkommt

Die Übersicht zeigt Tendenzen, die je nach Anbieter abweichen. Vor einer Entscheidung lohnt deshalb ein Blick in die Exportfunktionen der konkreten Plattform.

Praxisbeispiel: Wenn die KI-Website einen Relaunch braucht

Ausgangslage: Ein Ingenieurbüro mit gut zwei Dutzend Mitarbeitern hatte seinen Auftritt vor anderthalb Jahren mit einem KI-Baukasten erstellt. Der Entwurf stand nach wenigen Tagen und erfüllte zunächst seinen Zweck. Dann wuchs das Büro. Projekte im Ausland kamen hinzu, außerdem ein eigener Stellenbereich und der Wunsch nach einer Referenzdatenbank mit Filterfunktion.

Vorgehen: Die Geschäftsführung prüfte zuerst, was der Baukasten-Tarif leisten konnte. Eine englische Sprachversion war nur im teureren Paket möglich, die Anbindung an das Bewerbermanagement gar nicht. Das Ingenieurbüro entschied sich deshalb für einen WordPress-Relaunch. Die Gliederung der KI-Fassung diente als Briefing für die neue Struktur. Texte und Bilder wurden exportiert und überarbeitet, für alle bisherigen Adressen entstand eine Weiterleitungsliste. Weil die Domain von Beginn an auf das Büro eingetragen war, verlief der Umzug ohne Unterbrechung.

Ergebnis: Die neue Website bildet Referenzen, Stellen und beide Sprachen ab, und das Team pflegt Inhalte selbst im Blockeditor. Als nächster Schritt steht die Anbindung der Referenzdatenbank an das Projektmanagement-System an.

Kosten: Wie Sie einen Website-Relaunch über drei Jahre vergleichen

Bei der Planung eines Website-Relaunchs schauen viele Unternehmen zuerst auf den Preis für den Start. Aussagekräftiger ist die Summe über mehrere Jahre, denn manche Posten werden erst später sichtbar. Der günstigste Start ist nicht automatisch der günstigste Weg über drei Jahre.

Einmalige und laufende Kosten realistisch planen

Die Kosten für einen Website-Relaunch setzen sich aus einmaligen und laufenden Posten zusammen. Einmalig fallen Konzeption, Gestaltung, Umsetzung, Inhalte und Tests an. KI senkt vor allem den Aufwand für Entwürfe und Produktion. Die Konzeption bleibt Denkarbeit, die Zeit und Abstimmung braucht.

Wie hoch der einmalige Aufwand ausfällt, hängt weniger vom System ab als vom Anspruch. Ein Auftritt mit wenigen Standardseiten verursacht auch mit WordPress überschaubare Kosten, während ein Baukasten bei vielen Sonderwünschen schnell an Tarifgrenzen stößt.

Bei KI-gestützten Projekten verschiebt sich zudem der Aufwand. Weniger Zeit fließt in erste Fassungen, mehr in Prüfung, Abstimmung und Feinschliff. Wer diese Verschiebung im Budget abbildet, vermeidet die Enttäuschung, dass KI ein Projekt nicht automatisch halbiert.

Laufend kommen Tarif oder Hosting, Wartung, Lizenzen und Erweiterungen hinzu. In vielen Kalkulationen fehlt ein Posten, nämlich die interne Arbeitszeit für Pflege und Freigaben.

Diese fünf Kostentreiber bestimmen, wo ein Projekt am Ende landet:

Umfang: Die Zahl der Seiten und Seitentypen wirkt sich direkt auf Konzeption und Umsetzung aus.

Die Zahl der Seiten und Seitentypen wirkt sich direkt auf Konzeption und Umsetzung aus. Funktionen: Shop, Buchung, Konfigurator oder Mitgliederbereich erhöhen den Aufwand deutlich.

Shop, Buchung, Konfigurator oder Mitgliederbereich erhöhen den Aufwand deutlich. Inhalte: Neue Texte, Fotos und Grafiken binden Budget, auch wenn KI erste Fassungen liefert.

Neue Texte, Fotos und Grafiken binden Budget, auch wenn KI erste Fassungen liefert. Schnittstellen: Jede Anbindung an CRM, ERP oder Bewerbermanagement braucht Planung, Umsetzung und Tests.

Jede Anbindung an CRM, ERP oder Bewerbermanagement braucht Planung, Umsetzung und Tests. Sprachen: Jede zusätzliche Sprachversion erweitert Übersetzung, Pflege und Prüfaufwand.

Wer diese Treiber früh benennt, erhält vergleichbare Angebote und vermeidet Nachträge.

Experten-Tipp!

Schätzen Sie vor der Entscheidung, wie viele Stunden Ihr Team monatlich für Updates, Rückfragen und Inhaltspflege aufwendet. Über drei Jahre gerechnet verändert diese interne Zeit den Kostenvergleich oft stärker als der Tarif.

Der unterschätzte Posten: Kosten des nächsten Website-Relaunchs

Ein Wechsel verursacht Kosten, die beim ersten Projekt selten auf der Rechnung stehen. Dazu gehören Neuaufbau, Datenmigration, Weiterleitungen und das Risiko, Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verlieren. Je stärker ein Auftritt an eine Plattform gebunden ist, desto höher fällt dieser Posten aus. Beim Baukasten müssen Gestaltung und Funktionen beim Wechsel häufig neu entstehen, während sich bei WordPress Theme, Inhalte und Erweiterungen weitgehend übernehmen lassen.

Auch Tarifsprünge gehören in die Rechnung. Wer im Baukasten zusätzliche Sprachen, Shopfunktionen oder Mitgliederbereiche braucht, wechselt oft in ein deutlich teureres Paket. Bei WordPress fallen dafür einmalige Umsetzungskosten und gegebenenfalls Lizenzgebühren für Erweiterungen an.

Dreijahresvergleich: So stellen Sie die Kosten der drei Wege gegenüber

Ein fairer Vergleich setzt voraus, dass für jeden Weg dieselben Kostenpositionen betrachtet werden. Die Übersicht ordnet die wichtigsten davon den drei Wegen zu. Die Einstufungen sind Orientierungswerte, denn die tatsächlichen Kosten hängen von Umfang, Funktionen und Anbieter ab.

Kostenposition Individuelle WordPress-Website KI-Baukasten WordPress mit KI-Unterstützung Konzeption und Gestaltung Hoch Gering Mittel bis hoch Umsetzung Hoch Gering Mittel Texte und Bilder Mittel bis hoch Gering bis mittel Mittel Lizenzen für Themes und Plugins Gering bis mittel Zubuchoptionen im Tarif Gering bis mittel Tarif oder Hosting Hosting nach Leistung Tarif nach Funktionsumfang Hosting nach Leistung Wartung und Updates Laufend, intern oder extern Im Tarif enthalten Laufend, intern oder extern KI-Werkzeuge Entfällt oder gering Meist im Tarif enthalten Lizenzen für eingesetzte Dienste Interne Pflegezeit Abhängig von Rollen und Abläufen Gering bei einfachen Auftritten Abhängig von Rollen und Prüfprozess Kosten eines späteren Wechsels Gering bis mittel Hoch bei Neuaufbau Gering bis mittel

Tabelle 4: Kostenpositionen für den Dreijahresvergleich

Der Vergleich macht deutlich, dass ein niedriger Einstieg spätere Kosten nicht ausschließt. Wer den nächsten Wechsel mitbedenkt, vergleicht die Wege fair. Erfassen Sie für jeden Weg zunächst den einmaligen Projektaufwand. Addieren Sie dann die laufenden Kosten und die interne Arbeitszeit für jedes der drei Jahre. Den Aufwand eines späteren Wechsels halten Sie als eigenes Szenario fest, statt ihn pauschal aufzuschlagen.

Fahrplan für den Website-Relaunch mit WordPress und KI

Unabhängig vom gewählten Weg folgt ein Website-Relaunch einer klaren Abfolge. Jede Phase baut auf den Ergebnissen der vorherigen auf, KI beschleunigt dabei vor allem Konzeption und Inhalte. Wer die Phasen in dieser Reihenfolge abarbeitet, schützt Rankings, Budget und Zeitplan.

Der Fahrplan in sieben Phasen

Einzelne Arbeiten laufen parallel, die Reihenfolge der Entscheidungen bleibt jedoch gleich. Für jeden Schritt sollte feststehen, wer ihn verantwortet und woran sein Abschluss erkennbar ist.

Diese sieben Phasen führen vom Briefing bis zum stabilen Betrieb:

Ziele und Rahmen: Das Projektteam legt fest, welche Aufgaben die Website erfüllen soll, für wen sie gebaut wird und welches Budget bereitsteht. Am Ende stehen ein Briefing mit messbaren Zielen und eine benannte Projektleitung.

Das Projektteam legt fest, welche Aufgaben die Website erfüllen soll, für wen sie gebaut wird und welches Budget bereitsteht. Am Ende stehen ein Briefing mit messbaren Zielen und eine benannte Projektleitung. Bestandsaufnahme: Seiten, Adressen, Rankings und Backlinks des alten Auftritts werden vollständig erfasst. Daraus ergibt sich, was übernommen, überarbeitet oder gestrichen wird.

Seiten, Adressen, Rankings und Backlinks des alten Auftritts werden vollständig erfasst. Daraus ergibt sich, was übernommen, überarbeitet oder gestrichen wird. Konzeption: Seitenstruktur, Navigation und Seitentypen entstehen, KI kann dafür Gliederungsvorschläge liefern. Ergebnis ist eine abgestimmte Sitemap für den neuen Auftritt.

Seitenstruktur, Navigation und Seitentypen entstehen, KI kann dafür Gliederungsvorschläge liefern. Ergebnis ist eine abgestimmte Sitemap für den neuen Auftritt. Gestaltung und Technik: Design, Theme oder Plattform werden in einer geschützten Testumgebung umgesetzt. Der Auftritt funktioniert vollständig, ist aber noch nicht öffentlich erreichbar.

Design, Theme oder Plattform werden in einer geschützten Testumgebung umgesetzt. Der Auftritt funktioniert vollständig, ist aber noch nicht öffentlich erreichbar. Inhalte: Texte, Bilder und Metadaten entstehen neu oder werden überarbeitet, auf Wunsch auf Basis von KI-Entwürfen. Jede Seite geht erst nach fachlicher Prüfung in die Freigabe.

Texte, Bilder und Metadaten entstehen neu oder werden überarbeitet, auf Wunsch auf Basis von KI-Entwürfen. Jede Seite geht erst nach fachlicher Prüfung in die Freigabe. Weiterleitungen: Für jede alte Adresse steht fest, ob sie auf eine passende neue Seite weiterleitet oder bei entfallenem Inhalt den Status 404 oder 410 liefert. Die geprüfte Zuordnungsliste liegt vollständig vor, bevor die Website live geht.

Für jede alte Adresse steht fest, ob sie auf eine passende neue Seite weiterleitet oder bei entfallenem Inhalt den Status 404 oder 410 liefert. Die geprüfte Zuordnungsliste liegt vollständig vor, bevor die Website live geht. Start und Nachsorge: Nach der Abnahme geht die Website live und wird in den ersten Wochen genau beobachtet. Abgeschlossen ist der Relaunch erst, wenn Anfragen und Sichtbarkeit stabil sind.

Bei kleinen Auftritten lassen sich einzelne Phasen zusammenfassen, bei großen Projekten lohnt ein eigener Zeitplan je Phase.

Ziele und Bestandsaufnahme: Der Start in den Website-Relaunch

Am Anfang steht die Frage, was die neue Website leisten soll. Welche Seiten sollen Anfragen bringen, welche Inhalte Vertrauen aufbauen, welche Abläufe soll sie im Unternehmen entlasten? Aus den Antworten entsteht ein Briefing mit messbaren Zielen, etwa mehr qualifizierte Anfragen oder weniger Aufwand in der Pflege. An ihm muss sich jede spätere Entscheidung über System, Gestaltung und Inhalte messen lassen.

Danach folgt eine vollständige Inventur des alten Auftritts. Sie zeigt, welche Seiten Besucher bringen, welche Inhalte veraltet sind und was im neuen Auftritt fehlen würde. Gerade bei älteren Websites tauchen dabei Seiten auf, die intern kaum jemand kennt, die aber weiterhin Besucher anziehen. Eine gute Website-Relaunch-Checkliste beginnt deshalb immer beim Bestand.

Hilfreich sind Daten aus Webanalyse und Search Console. Grundlagen dazu, wie Sichtbarkeit entsteht, bündelt der Beitrag zu SEO in der Praxis.

In die Bestandsaufnahme gehören diese sechs Punkte:

Seiteninventar: Erfassen Sie alle Seiten mit Adresse, Thema, Zuständigkeit und Datum der letzten Aktualisierung.

Erfassen Sie alle Seiten mit Adresse, Thema, Zuständigkeit und Datum der letzten Aktualisierung. URLs: Legen Sie eine vollständige Liste aller Adressen an, auch für Dateien und Bilder.

Legen Sie eine vollständige Liste aller Adressen an, auch für Dateien und Bilder. Rankings: Halten Sie fest, für welche Suchbegriffe einzelne Seiten gefunden werden.

Halten Sie fest, für welche Suchbegriffe einzelne Seiten gefunden werden. Backlinks: Prüfen Sie, welche externen Seiten auf welche Adressen verlinken.

Prüfen Sie, welche externen Seiten auf welche Adressen verlinken. Conversions: Notieren Sie, über welche Seiten Anfragen, Bewerbungen oder Bestellungen eingehen.

Notieren Sie, über welche Seiten Anfragen, Bewerbungen oder Bestellungen eingehen. Tracking: Dokumentieren Sie, welche Messwerkzeuge eingebunden sind und welche Ziele sie erfassen.

Seiten ohne Besucher und ohne strategischen Wert müssen nicht zwingend mit umziehen.

Konzeption, Gestaltung und Inhalte: Vom Entwurf zur Testumgebung

Aus Briefing und Inventar entsteht die neue Seitenstruktur. Sie legt fest, welche Seitentypen es gibt, wie die Navigation aufgebaut ist und welche Seite welches Ziel bedient. KI-Werkzeuge können Gliederungen vorschlagen oder verwandte Themen bündeln. Über Struktur und Gewichtung entscheidet jedoch das Projektteam, denn sie spiegeln die Prioritäten des Unternehmens.

Gestaltung und Technik werden anschließend in einer Testumgebung umgesetzt, auch Staging genannt. Dort entsteht der neue Auftritt zunächst außerhalb der öffentlichen Website. Ein Passwortschutz hält Unbefugte fern, die WordPress-Einstellung gegen die Indexierung ergänzt ihn, ersetzt ihn aber nicht.

Parallel entstehen die Inhalte, die schnell zum Engpass werden. Ein Redaktionsplan mit Zuständigkeit und Termin je Seite schafft hier Verbindlichkeit. Sinnvoll ist es, zuerst die Seiten fertigzustellen, die für Anfragen am wichtigsten sind, und danach Unterseiten und ältere Inhalte zu überarbeiten. KI-Entwürfe durchlaufen dieselbe fachliche Prüfung wie von Hand geschriebene Texte, und jede Seite erhält Titel und Meta-Beschreibung, bevor sie freigegeben wird.

URL-Mapping und Weiterleitungen: Rankings beim Website-Relaunch sichern

Ändern sich Adressen, braucht jede alte URL ein passendes Ziel im neuen Auftritt. Google Search Central betont, wie wichtig diese Zuordnung beim Umzug einer Website ist, und empfiehlt dauerhafte Weiterleitungen mit den Statuscodes 301 oder 308. Ohne diese Zuordnung verschenkt ein Relaunch die Sichtbarkeit, die der alte Auftritt über Jahre aufgebaut hat.

Ein fester Ablauf verhindert, dass beim Umzug Adressen verloren gehen.

So gehen Sie beim URL-Mapping Schritt für Schritt vor:

Adressliste anlegen: Übernehmen Sie alle bisherigen URLs aus der Bestandsaufnahme in eine Tabelle mit Spalten für alte Adresse, neue Adresse und Statuscode.

Übernehmen Sie alle bisherigen URLs aus der Bestandsaufnahme in eine Tabelle mit Spalten für alte Adresse, neue Adresse und Statuscode. Ziele zuordnen: Weisen Sie jeder alten Seite das inhaltlich passende neue Ziel zu. Zusammengelegte Inhalte führen auf die neue Sammelseite, Seiten ohne Nachfolger liefern den Status 404 oder 410 statt einer pauschalen Weiterleitung auf die Startseite.

Weisen Sie jeder alten Seite das inhaltlich passende neue Ziel zu. Zusammengelegte Inhalte führen auf die neue Sammelseite, Seiten ohne Nachfolger liefern den Status 404 oder 410 statt einer pauschalen Weiterleitung auf die Startseite. Weiterleitungen einrichten: Hinterlegen Sie für jede Zuordnung eine permanente Weiterleitung und vermeiden Sie Ketten über mehrere Stationen.

Hinterlegen Sie für jede Zuordnung eine permanente Weiterleitung und vermeiden Sie Ketten über mehrere Stationen. Interne Bezüge anpassen: Aktualisieren Sie Menüs, interne Links und die XML-Sitemap, damit sie direkt auf die neuen Adressen zeigen.

Aktualisieren Sie Menüs, interne Links und die XML-Sitemap, damit sie direkt auf die neuen Adressen zeigen. Weiterleitungen testen: Prüfen Sie mit einem Crawler oder dem URL-Prüftool der Search Console, ob jede alte Adresse direkt ihr Ziel erreicht.

KI kann die Zuordnung beschleunigen, indem sie alte und neue Seiten nach Inhalt abgleicht. Die fertige Liste sollte trotzdem ein Mensch prüfen, denn eine falsche Zuordnung kostet Rankings.

Start und Nachsorge: Die ersten Wochen nach dem Website-Relaunch

Vor der Umstellung steht die Abnahme. Welche Prüfungen dazugehören, fasst der nächste Abschnitt zusammen. Den Starttermin legen Unternehmen idealerweise in eine ruhige Phase ohne Kampagnen oder Messen, damit Fehler schnell auffallen und behoben werden können.

Am Tag der Umstellung aktivieren Sie die Weiterleitungen und prüfen, ob auf der neuen öffentlichen Website noch eine Noindex-Anweisung aktiv ist. Eine vergessene Sperre hält den neuen Auftritt aus den Suchergebnissen fern. Die Testumgebung selbst bleibt dagegen geschützt. Anschließend reichen Sie die neue XML-Sitemap in der Search Console ein. Ändert sich auch die Domain, meldet das Tool zur Adressänderung den Umzug zusätzlich an Google.

Nach Angaben von Google kann die Sichtbarkeit während eines Umzugs vorübergehend schwanken. Bei mittelgroßen Websites kann es einige Wochen oder länger dauern, bis die neuen Adressen in den Suchergebnissen erscheinen. Die Weiterleitungen sollten laut Google mindestens ein Jahr bestehen bleiben. Beobachten Sie in dieser Zeit Fehlerseiten, Indexierung und Formulareingänge, und bitten Sie wichtige Partner, ihre Verweise auf die neuen Adressen umzustellen.

Praxisbeispiel: Relaunch mit KI-Entwürfen und WordPress-Betrieb

Ausgangslage: Eine Steuerberatungskanzlei mit drei Partnern betrieb seit vielen Jahren einen Auftritt, den niemand gern pflegte. Leistungsseiten waren veraltet, das Kontaktformular landete in einem ungenutzten Postfach, und auf dem Smartphone war die Seite kaum bedienbar.

Vorgehen: Die Kanzlei entschied sich für WordPress mit KI-Unterstützung. Vorab legte sie Vorgaben zu Tonalität und Fachbegriffen fest, damit die Entwürfe zu ihrem Stil passten. Zuerst wertete ein KI-Werkzeug die vorhandenen Seiten aus und schlug eine Gliederung nach Mandantengruppen vor. Auf dieser Basis entstanden Erstentwürfe für alle Leistungsseiten, die jeweils ein Partner fachlich prüfte. In WordPress erhielten die Bearbeiter Rollen ohne Veröffentlichungsrecht, sodass jede Leistungsseite erst nach Freigabe durch einen Partner online ging. Parallel entstand die Weiterleitungsliste für sämtliche bisherigen Adressen. Für jede KI-gestützte Fassung hielt die Kanzlei fest, wer sie geprüft hatte.

Ergebnis: Der neue Auftritt ging nach rund zwei Monaten online, ohne dass Anfragen über alte Adressen verloren gingen. Mandanten finden ihre Leistungen nach Themen sortiert, und die Mitarbeiter aktualisieren Leistungsseiten ohne externe Hilfe. Als Nächstes plant die Kanzlei einen Bereich mit Fachbeiträgen.

Vor dem Go-live: Fünf Prüffelder für den Website-Relaunch

Kurz vor dem Livegang des Website-Relaunchs lohnt ein letzter systematischer Durchgang durch Inhalte, Technik, Barrierefreiheit, Datenschutz und Kennzeichnung. Er gilt für alle drei Wege, denn die Verantwortung für veröffentlichte Inhalte bleibt beim Unternehmen, gleich wer sie erzeugt hat.

1. Inhalte: Richtigkeit, Bildrechte und Sichtbarkeit

Generierte Texte klingen flüssig, enthalten aber Fehler, veraltete Angaben oder zu allgemeine Aussagen. Google rät in seinen Hinweisen zu KI-Inhalten, bei automatisch erzeugten Inhalten besonders auf Richtigkeit, Qualität und Relevanz zu achten. Seiten, die massenhaft ohne Mehrwert entstehen, können gegen die Richtlinien verstoßen.

Für KI-generierte Bilder gelten die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Werkzeugs, die vor der Veröffentlichung zu prüfen sind. Bei Motiven mit erkennbaren Personen ist besondere Vorsicht geboten, weil generierte Gesichter realen Menschen ähneln können. Für die Darstellung in KI-gestützten Suchfunktionen nennt Google keine zusätzlichen technischen Anforderungen. Es zählen klare Struktur und hilfreiche Inhalte. Wie sich beides gezielt verbessern lässt, zeigt der Beitrag zur Website-Optimierung.

Experten-Tipp!

Führen Sie zu jeder KI-gestützten Seite ein kurzes Prüfprotokoll mit Prüfer, Datum und den Quellen, gegen die Aussagen abgeglichen wurden. So bleibt nachvollziehbar, wer die redaktionelle Verantwortung trägt.

2. Technik und Sicherheit: Schnell, mobil und aktuell

Ladezeit und Bedienbarkeit bewerten Suchmaschinen und Besucher gleichermaßen. Google nennt für die Core Web Vitals konkrete Zielwerte. Als gut gelten ein Largest Contentful Paint (LCP) von höchstens 2,5 Sekunden und ein Cumulative Layout Shift (CLS) von höchstens 0,1. Für den Interaction to Next Paint (INP), der die Reaktion auf Eingaben misst, liegt die Grenze bei höchstens 200 Millisekunden.

Maßgeblich ist laut Google der Wert am 75. Perzentil der Seitenaufrufe, getrennt nach Mobilgeräten und Desktop. Messen lassen sich die Werte mit frei verfügbaren Werkzeugen, für einzelne Unterseiten ebenso wie für die gesamte Website. Zusätzlich lohnt ein technischer Abschluss-Check.

Diese sechs technischen Punkte sollten vor dem Livegang erfüllt sein:

Mobile Darstellung: Navigation, Texte und Formulare funktionieren auf gängigen Smartphones und in allen üblichen Browsern.

Navigation, Texte und Formulare funktionieren auf gängigen Smartphones und in allen üblichen Browsern. Messwerte: Labortests auf Mobilgeräten zeigen vor dem Start, wo die wichtigsten Seitentypen Schwächen haben. Ob die Zielwerte erreicht werden, belegen erst Felddaten aus echten Besuchen nach dem Start.

Labortests auf Mobilgeräten zeigen vor dem Start, wo die wichtigsten Seitentypen Schwächen haben. Ob die Zielwerte erreicht werden, belegen erst Felddaten aus echten Besuchen nach dem Start. Aktualität: Kern, Erweiterungen und Plattformkomponenten laufen in der aktuellen Version.

Kern, Erweiterungen und Plattformkomponenten laufen in der aktuellen Version. Datensicherung: Ein vollständiges Backup liegt vor, und die Wiederherstellung wurde einmal getestet.

Ein vollständiges Backup liegt vor, und die Wiederherstellung wurde einmal getestet. Zugangsschutz: Administrationszugänge sind mit Zwei-Faktor-Anmeldung und starken Passwörtern geschützt.

Administrationszugänge sind mit Zwei-Faktor-Anmeldung und starken Passwörtern geschützt. Verschlüsselung: Alle Seiten laufen über HTTPS, und unverschlüsselt eingebundene Inhalte sind beseitigt.

Erst wenn alle Punkte erfüllt sind, sollte der neue Auftritt online gehen.

Welche Maßnahmen Unternehmen darüber hinaus schützen, fasst der Beitrag zur Cybersicherheit zusammen.

Vor dem Go-live prüft das Team Navigation, Formulare und Ladezeit der neuen Website auf aktuellen Smartphones und Tablets. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

3. Barrierefreiheit: Pflichten prüfen, WCAG als Maßstab nutzen

Seit dem 28. Juni 2025 gilt in Deutschland das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Es erfasst nach Angaben der Bundesfachstelle Barrierefreiheit unter anderem Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, die sich an Verbraucher richten. Gemeint sind Angebote über Websites und Apps, die auf den Abschluss eines Verbrauchervertrags abzielen.

Eine reine Informationswebsite im B2B-Geschäft fällt deshalb in der Regel nicht darunter. Wer Verbrauchern online Bestellungen, Buchungen oder Vertragsabschlüsse ermöglicht, sollte den Anwendungsbereich prüfen. Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und höchstens 2 Millionen Euro Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme sind bei Dienstleistungen ausgenommen.

Unabhängig von der Pflicht verbessert Barrierefreiheit die Nutzbarkeit für alle Besucher. Technische Referenz ist laut Bundesfachstelle die Norm EN 301 549 in der Fassung V3.2.1, die auf die Web Content Accessibility Guidelines 2.1 verweist.

Im September 2026 erschien die neue Fassung V4.1.1 auf Basis der WCAG 2.2, die seit Oktober 2023 als W3C-Empfehlung vorliegen. Rechtlich maßgeblich wird sie erst, wenn die EU-Kommission sie im Amtsblatt bekannt macht.

Prüfen Sie Kontraste, Tastaturbedienung, Alternativtexte und eine klare Überschriftenstruktur. Auch bei einer als barrierefrei beworbenen Vorlage müssen die fertigen Seiten geprüft werden. Inhalte, Formulare, Navigation und nachträglich eingebundene Funktionen können neue Barrieren schaffen.

Mit jedem neuen Werkzeug stellt sich die Frage, welche Daten wohin fließen. Das gilt für Analysedienste, eingebettete Inhalte und KI-Dienste gleichermaßen. Die Datenschutzkonferenz weist darauf hin, dass es regelmäßig nicht reicht, nur Namen und Anschriften aus Eingaben zu entfernen, um personenbezogene Daten herauszuhalten.

Für Unternehmen in der Schweiz gilt seit dem 1. September 2023 das revidierte Datenschutzgesetz. Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte stellt klar, dass es technologieneutral formuliert und direkt auf KI-Anwendungen anwendbar ist. Wie Unternehmen einen Flickenteppich aus Einzellösungen vermeiden, zeigt der Beitrag zur DSGVO-Compliance im Mittelstand.

Prüfen Sie jeden eingebundenen Anbieter darauf, ob und wofür er personenbezogene Informationen verarbeitet. Davon hängt ab, welche Verträge, Hinweise und Zustimmungen nötig sind.

Dazu gehören diese fünf Prüfpunkte:

Auftragsverarbeitung: Für jeden Dienst ist geklärt, ob er personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet. Ist das der Fall, besteht ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung.

Für jeden Dienst ist geklärt, ob er personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet. Ist das der Fall, besteht ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Transparenz: Verarbeitet ein Dienst personenbezogene Daten, nennt die Datenschutzerklärung Zweck, Rechtsgrundlage sowie Empfänger oder Kategorien von Empfängern.

Verarbeitet ein Dienst personenbezogene Daten, nennt die Datenschutzerklärung Zweck, Rechtsgrundlage sowie Empfänger oder Kategorien von Empfängern. Einwilligung: Dienste, die eine Einwilligung erfordern, laden erst nach Zustimmung der Besucher.

Dienste, die eine Einwilligung erfordern, laden erst nach Zustimmung der Besucher. Drittstaaten: Bei Übermittlungen in Länder ohne Angemessenheitsbeschluss liegen geeignete Garantien vor.

Bei Übermittlungen in Länder ohne Angemessenheitsbeschluss liegen geeignete Garantien vor. Eingaberegeln: Mitarbeiter wissen, welche Informationen sie in KI-Werkzeuge eingeben dürfen und welche nicht.

Diese Punkte gelten auch für KI-Funktionen, die erst nach dem Start hinzukommen.

5. Kennzeichnung: Was der AI Act für KI-Inhalte bedeutet

Die Transparenzpflichten aus Artikel 50 der europäischen KI-Verordnung greifen seit dem 2. August 2026. Anbieter generativer KI-Systeme müssen deren Ausgaben maschinenlesbar markieren, damit sie als KI-erzeugt erkennbar sind. Für Systeme, die schon vor dem 2. August 2026 auf dem Markt waren, gilt diese Pflicht laut EU-Kommission erst ab dem 2. Dezember 2026. Betreiber, also Unternehmen, die solche Systeme einsetzen, müssen Deepfakes als künstlich erzeugt offenlegen.

Für Texte, mit denen die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse informiert werden soll, gilt ebenfalls eine Offenlegungspflicht. Sie entfällt laut Verordnungstext, wenn die Inhalte menschlich überprüft oder redaktionell kontrolliert wurden und jemand die redaktionelle Verantwortung trägt.

Ob einzelne Inhalte darunter fallen, sollten Unternehmen im Zweifel rechtlich prüfen lassen. Dokumentieren Sie in jedem Fall, wer KI-gestützte Texte fachlich prüft und die redaktionelle Verantwortung trägt. Entscheidend ist eine echte inhaltliche Prüfung. Eine reine Rechtschreib- oder Grammatikprüfung reicht dafür laut EU-Kommission nicht. Unabhängig von der Pflicht schafft ein offener Umgang mit KI Vertrauen bei Kunden und Bewerbern.

Welcher Weg zu Ihrem Website-Relaunch passt

Die richtige Wahl für Ihren Website-Relaunch ergibt sich aus Ihrem Vorhaben, Ihren Ressourcen und Ihren Plänen für die nächsten Jahre. Eine pauschale Antwort gibt es nicht, wohl aber klare Signale, die in eine Richtung weisen. Ein Pilot mit einer echten Leistungsseite zeigt mehr als jede Demo.

Sechs Vorhaben und der passende Weg zum Website-Relaunch

Sechs Ausgangslagen begegnen Unternehmen beim Relaunch besonders oft. Die Übersicht ordnet ihnen einen Weg zu und nennt das Signal, bei dem die Entscheidung neu geprüft werden sollte.

Vorhaben Passender Weg Signal für eine Neubewertung Befristete Kampagnen- oder Eventseite KI-Baukasten Die Seite soll dauerhaft bestehen bleiben Relaunch einer einfachen Visitenkarten-Website KI-Baukasten, wenn Umfang und Funktionen überschaubar bleiben Sprachen, Shop oder Schnittstellen werden nötig Wachsende B2B-Website mit Schnittstellen Individuelle WordPress-Website Inhalte werden schneller gebraucht, als das Team sie schreiben kann Onlineshop mit wachsendem Sortiment Individuelle WordPress-Website mit Shopsystem Die Pflege der Produkttexte bindet zu viel Zeit Mehrsprachiger Auftritt für mehrere Länder WordPress mit KI-Unterstützung Übersetzungsentwürfe gehen ohne fachliche Prüfung online Relaunch mit gewachsener Sichtbarkeit WordPress mit KI-Unterstützung Der Prüfaufwand für KI-Entwürfe übersteigt den Zeitgewinn

Tabelle 5: Vorhaben und passender Weg

Die Zuordnung ist ein Ausgangspunkt. Ändern sich Ziele oder Ressourcen, lohnt es sich, die Entscheidung erneut zu prüfen. Betrachten Sie dabei nicht nur den heutigen Stand. Ein Auftritt, der in zwei Jahren Sprachen, Stellenbörse oder Shop tragen soll, braucht schon heute eine Basis, die das zulässt.

Der Pilottest: Eine Leistungsseite, zwei Wege

Bevor Sie sich festlegen, testen Sie die zwei Wege, die für Ihr Vorhaben ernsthaft infrage kommen, an einer echten Aufgabe. Bauen Sie dieselbe Leistungsseite in beiden Varianten, binden Sie ein Formular an, ändern Sie anschließend einen Inhalt und prüfen Sie die Darstellung auf dem Smartphone. Klären Sie zum Schluss, wie sich die Seite exportieren ließe.

Beziehen Sie die Personen ein, welche die Website später pflegen, denn sie merken schnell, wo Abläufe haken. Der Pilot liefert in wenigen Tagen ein belastbares Bild von Aufwand und Grenzen. Wie Unternehmen KI-Vorhaben vom ersten Test in den Regelbetrieb bringen, beschreibt der Beitrag zur KI-Implementierung im Mittelstand.

Bewerten Sie das Ergebnis anschließend nach festen Kriterien. Dazu gehören der Zeitaufwand bis zur fertigen Seite, die Qualität der Texte nach Überarbeitung, die Bedienbarkeit im Alltag und der Aufwand für Formular und Export. So wird aus einem Bauchgefühl ein nachvollziehbarer Vergleich.

Experten-Tipp!

Wählen Sie für den Pilot Ihre anspruchsvollste Leistungsseite, etwa mit Formular, Tabelle und mehreren Ansprechpartnern. An einfachen Seiten bestehen alle Wege, an komplexen zeigen sich die Unterschiede.

Sieben Fragen an Anbieter und Agentur vor dem Website-Relaunch

Ob Baukasten-Anbieter oder Dienstleister, die Antworten auf einige Grundfragen zeigen schnell, wie belastbar ein Angebot ist. Lassen Sie sich die Antworten schriftlich geben. Achten Sie weniger auf Versprechen als auf konkrete Zusagen, die sich in einem Vertrag festhalten lassen.

Diese sieben Fragen gehören in jedes Erstgespräch:

Eigentum: Wem gehören Domain, Inhalte, Design und Code nach Projektende? Export: Welche Bestandteile lassen sich in welchem Format exportieren? Wartung: Wer spielt Updates ein, wie oft, und was ist im Preis enthalten? Schnittstellen: Welche Anbindungen an CRM, ERP oder andere Systeme sind möglich, und was kosten sie? KI-Einsatz: Welche KI-Dienste kommen zum Einsatz, und welche Daten erhalten sie? Barrierefreiheit: Nach welchem Standard wird geprüft, und wer dokumentiert das Ergebnis? Ausstieg: Wie läuft eine Kündigung ab, und welche Unterstützung gibt es beim Wechsel?

Klare Antworten auf diese Fragen sind ein gutes Zeichen. Legen Sie die Antworten mehrerer Anbieter nebeneinander, bevor Sie sich entscheiden.

Fazit: Beim Website-Relaunch gibt der Betrieb den Ausschlag

Ein Website-Relaunch ist mehr als ein neues Design. Er legt fest, wie ein Unternehmen seinen Auftritt in den kommenden Jahren pflegt, erweitert und absichert. Der KI-Baukasten überzeugt bei befristeten und einfachen Vorhaben, die individuelle WordPress-Website bei wachsenden Anforderungen mit vielen Schnittstellen. Beide Wege haben ihre Berechtigung, solange sie zum Vorhaben passen.

Für Unternehmen mit regelmäßig neuen Inhalten und wachsenden Anforderungen ist WordPress mit KI-Unterstützung meist der tragfähigste Weg. Er verbindet das Tempo der KI mit der Offenheit einer etablierten Plattform. Voraussetzung sind klare Rollen, eine dokumentierte Fachprüfung und ein Freigabeprozess, der auch den Anforderungen der KI-Verordnung standhält.

Die Weichen dafür stellt die Vorbereitung. Wer vor dem Start Domain und Zugänge sichert, die Kosten über drei Jahre vergleicht, Weiterleitungen sauber plant und einen Pilot wagt, entscheidet auf belastbarer Grundlage. So entsteht ein Auftritt, der über den ersten Entwurf hinaus Bestand hat und mit dem Unternehmen wachsen kann.

Häufige Fragen (FAQ) zum Website-Relaunch mit WordPress und KI