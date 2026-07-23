Domain Check: So finden Sie die passende Unternehmensdomain

Domain Check: Das Wichtigste im Überblick Ein Domain Check beantwortet die Verfügbarkeitsfrage in Sekunden, die unternehmerische Entscheidung fällt auf fünf anderen Ebenen. Verfügbarkeit ist eine reine Registerauskunft: Die Abfrage zeigt, ob die Kombination aus Name und Endung im Register frei ist. Über Qualität, Vorgeschichte und Zulässigkeit der Adresse sagt sie nichts.

Die Abfrage zeigt, ob die Kombination aus Name und Endung im Register frei ist. Über Qualität, Vorgeschichte und Zulässigkeit der Adresse sagt sie nichts. Markenrechte bleiben ungeprüft: Beim Deutschen Patent- und Markenamt gingen allein im Jahr 2025 über 96.000 Markenanmeldungen ein. Eine eigene Vorabrecherche ist mit überschaubarem Aufwand möglich und kann teure Korrekturen kurz vor dem Start verhindern.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt gingen allein im Jahr 2025 über 96.000 Markenanmeldungen ein. Eine eigene Vorabrecherche ist mit überschaubarem Aufwand möglich und kann teure Korrekturen kurz vor dem Start verhindern. Verständlichkeit schlägt Suchbegriff: Ein Name, den Menschen nach einmaligem Hören richtig schreiben, trägt weiter als eine erzwungene Wortkombination. Google ordnet die eigenständige Rankingwirkung von Suchbegriffen im Domainnamen als gering ein.

Ein Name, den Menschen nach einmaligem Hören richtig schreiben, trägt weiter als eine erzwungene Wortkombination. Google ordnet die eigenständige Rankingwirkung von Suchbegriffen im Domainnamen als gering ein. Die Endung wirkt vor allem auf Menschen: Sie steuert Erwartung und Vertrauen der Zielgruppe. Eine Länderendung signalisiert zusätzlich die geografische Ausrichtung. Einen allgemeinen Rankingvorteil erzeugt keine Endung.

Sie steuert Erwartung und Vertrauen der Zielgruppe. Eine Länderendung signalisiert zusätzlich die geografische Ausrichtung. Einen allgemeinen Rankingvorteil erzeugt keine Endung. Gepflegte Registrierungsdaten sichern den Bestand: Seit der NIS2-Umsetzung im Dezember 2025 gelten strengere Anforderungen an Inhaberangaben. Bei „.de“-Domains kann eine ausbleibende Verifizierung bis zur Löschung der Adresse führen. Erst im Zusammenspiel dieser fünf Ebenen entsteht eine Adresse, die dem Unternehmen über Jahre dient und im Ernstfall nicht zur Baustelle wird.

Was ein Domain Check prüft und was er offenlässt

Der Begriff klingt nach einer umfassenden Prüfung. Tatsächlich beantwortet die Abfrage eine einzige, eng umrissene Frage. Wer weiß, welche Auskunft dahintersteht, kann das Ergebnis richtig einordnen und die übrigen Prüfungen bewusst selbst übernehmen.

Wer die Auskunft im Domain Check gibt

Hinter jeder Endung steht eine Registry. Sie führt das zentrale Verzeichnis aller Domains unterhalb dieser Endung. Registrare wiederum nehmen Aufträge entgegen und tragen Domains für ihre Kunden ein.

Ein Domain Check fragt genau diesen Registrierungsbestand ab, nicht das Namenssystem des Internets. Der Unterschied ist praktisch relevant: Eine Domain kann längst registriert sein, ohne dass eine Website oder ein Mailserver dahinterliegt. Eine reine Namensauflösung würde sie deshalb übersehen.

Für Unternehmen hat das eine praktische Folge. Eine Adresse gilt als vergeben, sobald der Eintrag existiert. Ob dahinter ein aktives Geschäft steht oder nur ein geparkter Platzhalter, beantwortet erst der zweite Blick. Genau dort liegt häufig die Chance auf eine Adresse, die auf den ersten Blick verloren scheint.

Neben der Verfügbarkeit lassen sich zu bestehenden Domains auch Registrierungsdaten abrufen. Die technische Grundlage dafür hat sich in den vergangenen Jahren verschoben.

Für generische Endungen wie „.com“ oder „.shop“ ist seit dem 28. Januar 2025 das Registration Data Access Protocol maßgeblich, kurz RDAP. Es hat den alten WHOIS-Dienst als verbindliche Quelle abgelöst, wie die Internetverwaltung ICANN mitteilte. Für Länderendungen gilt das nicht. Die deutsche Registry DENIC betreibt für „.de“ weiterhin eine eigene Domainabfrage mit eigenen Regeln.

Der Unterschied ist kein technisches Detail. Er bestimmt, wo Sie Informationen zu einer vergebenen Adresse finden und wie viel davon öffentlich einsehbar ist. Bei generischen Endungen liefert die Auskunft strukturierte Angaben zu Status und Registrierungsdatum. Bei Länderendungen gelten die Regeln der jeweiligen Registry, und die fallen im europäischen Vergleich unterschiedlich aus.

Was der Domain Check bewusst offenlässt

Die Auskunft ist rein technisch. Alles, was über die Registrierbarkeit hinausgeht, bleibt Aufgabe des Unternehmens. Wer diese Lücke kennt, plant die passenden Schritte gleich mit ein.

Diese Punkte klärt kein Verfügbarkeitswerkzeug für Sie:

Marken- und Namensrechte: Ob ein Dritter bereits Rechte an dem Begriff hält, bleibt ungeprüft. Das gilt auch für ähnlich klingende Zeichen.

Ob ein Dritter bereits Rechte an dem Begriff hält, bleibt ungeprüft. Das gilt auch für ähnlich klingende Zeichen. Vorgeschichte der Adresse: Eine Domain, die zuvor schon einmal registriert war, kann für Spam oder fragwürdige Inhalte genutzt worden sein.

Eine Domain, die zuvor schon einmal registriert war, kann für Spam oder fragwürdige Inhalte genutzt worden sein. Sprachliche Stolperfallen: Ungewollte Doppeldeutigkeiten oder schwierige Schreibweisen fallen erst im Alltag auf.

Ungewollte Doppeldeutigkeiten oder schwierige Schreibweisen fallen erst im Alltag auf. Eignung für Auslandsmärkte: Ob der Name in anderen Sprachräumen trägt, muss gesondert bewertet werden.

Ob der Name in anderen Sprachräumen trägt, muss gesondert bewertet werden. Passung zur Marke: Ob die Adresse zur Positionierung und zum künftigen Angebot passt, ist eine unternehmerische Entscheidung.

Die Prüfung liefert also einen Filter für den ersten Schritt. Die Bewertung bleibt beim Unternehmen.

Besonders die Vorgeschichte lohnt einen zweiten Blick. Prüfen Sie zu einem freien Kandidaten die Suchergebnisse und zusätzlich ein öffentliches Webarchiv. Aktuelle Treffer allein zeigen frühere Nutzungen oft nicht mehr. Eine technisch freie Domain kann eine Historie mitbringen, die nicht zur geplanten Marke passt.

Vier Ergebnisse des Domain Checks richtig lesen

Die Rückmeldungen der Werkzeuge ähneln sich, unterscheiden sich aber in der Bezeichnung. „Verfügbar“ und „vergeben“ beruhen unmittelbar auf der Registerabfrage. Hinweise auf reservierte oder eingeschränkt vergebbare Begriffe folgen aus den Regeln der Registry. Verkaufsangebote ergänzen Anbieter oder angeschlossene Marktplätze. Die Übersicht ordnet alle vier Fälle ein und nennt den jeweils sinnvollen nächsten Schritt.

Ergebnis Was dahintersteht Sinnvoller nächster Schritt Verfügbar Die Kombination aus Name und Endung ist im Register frei. Auf die Auswahlliste setzen und rechtlich vorprüfen. Vergeben Die Domain ist eingetragen, unabhängig davon, ob eine Website läuft. Nutzung und Erreichbarkeit des Inhabers prüfen. Reserviert oder nur eingeschränkt vergebbar Die Registry hält den Begriff zurück oder knüpft ihn an Bedingungen. Vergaberegeln der Endung lesen, Alternative vorbereiten. Zum Verkauf angeboten Die Domain ist vergeben und wird über einen Marktplatz gehandelt. Budgetrahmen festlegen, bevor Sie in Verhandlungen gehen.

Die vier gängigen Rückmeldungen und der jeweils passende nächste Schritt.

Erst diese Einordnung macht aus einer Ampelfarbe eine Entscheidungsgrundlage. Wie Sie dabei systematisch vorgehen, ohne sich in Varianten zu verlieren, zeigt der nächste Abschnitt. Hilfreich ist auch der Blick in die Grundlagen der Domainregistrierung.

Den Domain Check strukturiert durchführen

Viele Unternehmen tippen den Wunschnamen ins Suchfeld und registrieren die erste freie Variante. Das spart zehn Minuten und kostet oft Jahre. Eine geordnete Reihenfolge führt schneller zu einem Ergebnis, das trägt.

Ein Domain Check am Anfang des Prozesses hat außerdem einen Nebeneffekt, den viele unterschätzen: Er diszipliniert die Namensdiskussion. Sobald sichtbar wird, welche Varianten überhaupt zur Verfügung stehen, verlagert sich das Gespräch von Geschmacksfragen auf belastbare Optionen.

Erst die Longlist, dann das Suchfeld

Am Anfang steht eine Sammlung von Kandidaten, nicht ein einzelner Favorit. Drei Wege haben sich bewährt: der Firmenname, ein eigenständiges Kunstwort und eine beschreibende Kombination aus Leistung und Region.

Zwölf bis zwanzig Einträge sind ein praxistauglicher Richtwert. Notieren Sie zu jedem Namen, wofür er steht und wo seine Schwäche liegt. Diese Liste ist später die Grundlage für jede Diskussion im Team und verhindert, dass Geschmack über Eignung entscheidet.

Jetzt folgt der technische Abgleich. Prüfen Sie jeden Kandidaten einzeln, nicht nur den Favoriten. Der Browserverlauf ersetzt dabei keine Dokumentation. Notieren Sie zu jedem Namen das Datum der Abfrage, die geprüften Endungen und das Ergebnis. Diese Liste brauchen Sie spätestens dann, wenn die Entscheidung im Team mehrere Wochen dauert.

Bevor Budget in Logo, Briefbogen und Website fließt, lässt sich jede Domain auf Verfügbarkeit prüfen. Das kostet Minuten und verhindert, dass ein bereits gestalteter Auftritt später am Namen scheitert. Wer parallel schon an der Struktur der Unternehmenswebsite arbeitet, spart sich mit dieser Reihenfolge spätere Korrekturen an Menüs, Mailadressen und Druckstücken.

Experten-Tipp!

Prüfen Sie jeden Favoriten zusätzlich in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich sowie, sofern sprachlich sinnvoll, in der Mehrzahlform. Diese Varianten decken häufige Abweichungen ab, durch die Kunden später auf einer fremden Seite landen können.

Vorschläge des Werkzeugs nicht ungeprüft übernehmen

Ist die Wunschdomain vergeben, liefern die Werkzeuge Alternativen. Diese Vorschläge folgen einer Verfügbarkeitslogik, nicht einer Markenlogik.

Eine angehängte Silbe oder eine ungewohnte Endung macht eine Adresse technisch registrierbar. Ob sie zum Unternehmen passt, bleibt offen. Behandeln Sie einen solchen Treffer deshalb wie einen neuen Kandidaten und nehmen Sie ihn zurück in die Auswahlliste. Legen Sie ihn nicht direkt in den Warenkorb.

Nehmen Sie zusätzlich die Sicht der Zielgruppe ein. Ein Name, der in der Geschäftsführung Beifall findet, kann bei Kunden Rückfragen auslösen. Zwei ehrliche Rückmeldungen aus dem Vertrieb ersparen später lange Diskussionen und teure Korrekturen.

Praxisbeispiel: Wie ein Maschinenbauer den Domain Check systematisch nutzte

Ausgangslage: Ein mittelständischer Sondermaschinenbauer mit rund 120 Beschäftigten gliedert einen Servicebereich als eigene Gesellschaft aus. Der Arbeitstitel steht seit Monaten, die passende „.de“-Adresse ist jedoch vergeben. Marketing und Geschäftsführung diskutieren seit Wochen über Alternativen, ohne zu einem Ergebnis zu kommen.

Vorgehen: Das Team stellt die Diskussion um und sammelt zunächst 18 Namensideen in drei Gruppen: Firmenname mit Zusatz, eigenständiges Kunstwort und beschreibende Variante. Anschließend wird jeder Kandidat einzeln auf Verfügbarkeit geprüft und mit Datum in einer Übersicht erfasst. Für jeden freien Namen folgt eine kurze Recherche in Suchmaschinen und im Markenregister. Vier Kandidaten fallen wegen ähnlicher Zeichen heraus, die in einem gleichen oder benachbarten Waren- und Dienstleistungsbereich eingetragen sind. Sechs weitere scheiden wegen unklarer Schreibweise am Telefon aus. Die verbleibenden Namen bewertet das Team anschließend nach einem festen Raster mit acht Kriterien, von der Verständlichkeit bis zur Eignung für Mailadressen.

Ergebnis: Nach zwei Wochen bleiben drei tragfähige Namen übrig, jeweils mit freier „.de“- und „.com“-Adresse und ohne offensichtlichen Konflikt in der Vorabrecherche. Die Geschäftsführung entscheidet sich für das Kunstwort, weil es sich international einsetzen lässt. Die beiden anderen Adressen werden nicht registriert, die Rechercheergebnisse aber dokumentiert. Bei der nächsten Ausgründung startet das Team damit auf einer belastbaren Grundlage.

Acht Kriterien für eine tragfähige Unternehmensdomain

Eine Adresse begleitet ein Unternehmen über Jahre. Sie steht auf Rechnungen, in Signaturen, auf Fahrzeugen und in Stellenanzeigen. Acht Kriterien entscheiden darüber, ob sie diese Aufgaben erfüllt oder täglich kleine Reibung erzeugt. Sie lassen sich in drei Gruppen ordnen: Sprache, Marke und Alltag.

Sprachliche Klarheit und der Radiotest

Die erste Gruppe umfasst Verständlichkeit, Schreibweise und Aussprache. Der schnellste Test dafür ist der Radiotest: Sprechen Sie die Adresse einmal aus und lassen Sie eine unbeteiligte Person sie aufschreiben. Weicht das Ergebnis ab, ist der Name im Alltag teuer.

Radiotest mit Headset und Tablet: Wer den Namen hört, muss ihn schreiben können. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Kritisch sind drei Muster: Zahlen, Bindestriche und Umlaute. Ein Zahlwort lässt sich als Ziffer oder ausgeschrieben verstehen. Ein Bindestrich verschwindet beim Diktieren am Telefon. Ein Umlaut wird mal ausgeschrieben, mal als Grundvokal getippt. Alle drei erzeugen mehrere plausible Schreibweisen, und jede falsche davon kann Kunden auf einer fremden Seite landen lassen. Hinzu kommt die Betonung: Wer bei jedem Gespräch nachfragen muss, wo der Ton liegt, verliert Zeit.

Markenfähigkeit und Erweiterbarkeit

Die zweite Gruppe betrifft die Marke selbst. Eine rein beschreibende Bezeichnung erklärt zwar das Angebot, ist markenrechtlich aber häufig nicht oder nur eingeschränkt schutzfähig und grenzt sich kaum von Marktbegleitern ab. Ein eigenständiger Name wirkt anfangs erklärungsbedürftig und hält dafür deutlich länger. Welche Rolle Wiedererkennung beim Aufbau von Sichtbarkeit und Markenvertrauen spielt, zeigt sich spätestens im Wettbewerbsvergleich.

Ebenso wichtig ist der Blick nach vorn. Eine Adresse, die ein einzelnes Produkt oder eine Region benennt, wird zur Bremse, sobald das Angebot wächst. Prüfen Sie den Namen deshalb gegen die Fünfjahresfrage. Angenommen, das Unternehmen erschließt ein zweites Geschäftsfeld oder liefert künftig auch ins Ausland: Trägt die Adresse dann noch? Wer diese Frage früh stellt, spart sich einen Wechsel, der Sichtbarkeit, Verlinkungen und Vertrauen kostet.

Die dritte Gruppe umfasst Länge, Eignung für Mailadressen und internationale Verwendbarkeit. Geprüft wird sie nicht am Bildschirm, sondern im Tagesgeschäft: in der Signatur, auf dem Lieferschein und im Telefonat mit einem Kunden, der mitschreibt.

Kurze Namen gewinnen hier doppelt, weil sie sich schneller eintippen und seltener verstümmeln. Wie stark eine professionelle E-Mail-Adresse auf die Außenwirkung einzahlt, unterschätzen gerade kleinere Betriebe. Bei internationalen Plänen kommt eine weitere Prüfung hinzu: Lassen Sie den Namen von jemandem gegenlesen, der die Zielsprache spricht. Unerwünschte Nebenbedeutungen fallen sonst erst auf der ersten Auslandsmesse auf.

Warum das Keyword kein neuntes Kriterium ist

Kaum eine Annahme hält sich so hartnäckig wie die, ein Suchbegriff in der Adresse hebe das Ranking. Google selbst ordnet diesen Einfluss deutlich zurückhaltender ein.

Google hält in seinem Leitfaden zur Suchmaschinenoptimierung fest: Suchbegriffe im Domainnamen oder im URL-Pfad entfalten für sich genommen kaum Wirkung. Sichtbar werden sie vor allem in der Ergebnisliste. Ein Suchbegriff kann Nutzern zeigen, worum es geht, und die Klickentscheidung stützen. Für die Platzierung selbst zählen Inhalt, Struktur und Autorität. Wer zwischen einer sperrigen Wortkombination und einem einprägsamen Markennamen schwankt, entscheidet sich im Zweifel für die Marke. Mehr zum Zusammenspiel der Hebel finden Sie in unserer Einordnung zum digitalen Marketing.

Das Bewertungsraster für Ihre Auswahlliste

Aus den acht Kriterien wird ein Werkzeug, sobald die Kandidaten nebeneinanderliegen. Das folgende Raster nennt zu jedem Kriterium die Prüffrage und das Warnsignal, an dem ein Kandidat erkennbar schwächelt.

Kriterium Prüffrage Warnsignal Verständlichkeit Wird der Name beim ersten Hören erfasst? Er muss erklärt werden Schreibweise Liegt nur eine Schreibweise nahe? Mehrere plausible Varianten Aussprache Bleibt die Betonung eindeutig? Rückfragen im Telefonat Markenfähigkeit Ist der Name unverwechselbar? Rein beschreibende Bezeichnung Erweiterbarkeit Passt er zu künftigen Angeboten? Enge Produkt- oder Ortsbindung Länge Lässt sich der Name zügig eintippen? Lange Wortkette mit Trennzeichen E-Mail-Eignung Funktioniert er nach dem @-Zeichen? Adresse wird unübersichtlich Internationalität Trägt der Begriff auch im Ausland? Unerwünschte Nebenbedeutung

Bewertungsraster für die Auswahl einer Unternehmensdomain.

Vergeben Sie je Kriterium einen bis fünf Punkte und halten Sie das Ergebnis für jeden Kandidaten fest. Zwei Kriterien wirken dabei als Ausschluss: Wer bei Verständlichkeit oder Schreibweise schwach abschneidet, scheidet aus, auch wenn die Gesamtsumme stimmt. Diese beiden Punkte begegnen Ihnen jeden Tag.

Welche Domainendung zum Unternehmen passt

Die Domainendung entscheidet mit darüber, wie eine Adresse gelesen wird. Sie transportiert Herkunft, Anspruch und manchmal auch die Branche. Der Markt hat sich hier zuletzt spürbar bewegt.

Was die Endung tatsächlich signalisiert

Die Wirkung liegt vor allem bei den Menschen, die eine Adresse lesen. Eine Länderendung schafft im Heimatmarkt Vertrautheit, eine internationale Endung signalisiert Reichweite.

Eine Endung erzeugt keinen allgemeinen Rankingvorteil. Zwei Ebenen sind zu trennen. Für die Platzierung selbst beschreibt Google das Signal der Endung als in der Regel schwach. Für die geografische Zuordnung dagegen ist eine Länderendung wie „.de“ ein deutlicher Hinweis auf den Zielmarkt, für Nutzer wie für Suchmaschinen. Wer eine Endung allein wegen vermeintlicher Rankingvorteile wählt, optimiert am falschen Hebel.

Entscheidend ist deshalb, wen Sie erreichen wollen. Ein Handwerksbetrieb mit regionalem Einzugsgebiet profitiert von der vertrauten Länderendung. Ein Softwareanbieter mit Kunden in mehreren Ländern fährt mit einer internationalen Adresse besser, auch wenn der Heimatmarkt vorerst überwiegt.

Klassische Endungen im direkten Vergleich

Für Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem deutschen Markt kommen drei Endungen in die engere Wahl. Die Übersicht stellt sie nach vier Merkmalen gegenüber, die in der Praxis den Ausschlag geben.

Merkmal .de .com .eu Signalwirkung Vertrautheit im deutschen Markt Internationale Ausrichtung Europäischer Bezug Zielmarkt Deutschland Weltweit Europäische Union Verfügbarkeit Bei kurzen Begriffen häufig eingeschränkt Bei kurzen Wortnamen stark eingeschränkt Je nach Begriff größere Auswahl Zu beachten Wirkt außerhalb Deutschlands schwächer Kein eindeutiger geografischer Bezug Gilt bei Google als generische Endung

Die drei klassischen Endungen nach vier Entscheidungsmerkmalen.

Wie eng der Namensraum inzwischen ist, zeigt eine Zahl der deutschen Registry DENIC. Nach deren Angaben überschritt der Bestand Ende Juni 2026 die Marke von 18 Millionen registrierten „.de“-Domains. Viele kurze, sprechende Begriffe sind dort seit Jahren vergeben.

Branchenendungen nüchtern einordnen

Endungen wie „.shop“, „.digital“ oder „.consulting“ schaffen Luft, wo klassische Adressen belegt sind. Sie ordnen das Angebot direkt zu und erlauben kurze, sprechende Namen.

Vor der Entscheidung für eine solche Domainendung gehören vier Punkte auf den Tisch:

Bekanntheit bei der Zielgruppe: Im B2B-Umfeld sind viele dieser Endungen weiterhin ungewohnt und lösen Rückfragen aus.

Im B2B-Umfeld sind viele dieser Endungen weiterhin ungewohnt und lösen Rückfragen aus. Verhalten am Telefon: Wer die Adresse durchgibt, muss die Endung oft buchstabieren. Das kostet in jedem Gespräch Sekunden.

Wer die Adresse durchgibt, muss die Endung oft buchstabieren. Das kostet in jedem Gespräch Sekunden. Kosten über die Laufzeit: Verlängerungspreise liegen bei manchen Endungen deutlich über denen der Klassiker und ändern sich häufiger.

Verlängerungspreise liegen bei manchen Endungen deutlich über denen der Klassiker und ändern sich häufiger. Langfristige Markenbildung: Eine sehr spezifische Endung bindet die Marke an ein Geschäftsmodell, das sich ändern kann.

Für einen klar abgegrenzten Shop oder ein Projekt kann eine solche Endung die bessere Wahl sein. Für den zentralen Unternehmensauftritt bleibt die klassische Adresse in den meisten Fällen die ruhigere Entscheidung.

Eine Zwischenlösung hat sich bewährt: Der Auftritt läuft über die klassische Adresse, die Branchenendung verweist als zusätzliche Adresse darauf. So bleibt die Hauptadresse stabil, und Sie sammeln Erfahrung damit, wie Ihre Zielgruppe auf die neue Endung reagiert.

Regionale Endungen für regional verankerte Unternehmen

Zwischen Länderendung und Branchenendung steht eine dritte Gruppe, die im Mittelstand oft übersehen wird: Endungen wie „.berlin“, „.bayern“, „.hamburg“ oder „.ruhr“. Sie richten sich an Unternehmen, deren Geschäft an eine Region gebunden ist.

Der Reiz liegt auf der Hand. Kurze, sprechende Namen sind dort häufiger frei, und die Herkunft steht direkt in der Adresse. Für einen Handwerksbetrieb, eine Kanzlei oder einen Gastronomiebetrieb mit klarem Einzugsgebiet kann das die Wiedererkennung stärken. Kritisch wird es, sobald das Geschäft die Region verlässt: Eine Stadtendung im Namen wirkt bei überregionalen Ausschreibungen wie eine Selbstbegrenzung. Prüfen Sie deshalb, ob die regionale Bindung Teil Ihrer Positionierung bleiben soll oder nur den aktuellen Stand beschreibt.

Experten-Tipp!

Wenn Sie mit einer regionalen Endung arbeiten, sichern Sie die entsprechende „.de“-Adresse zusätzlich, sofern sie verfügbar ist. Das hält Ihnen den Wechsel offen, falls das Geschäft später über die Region hinauswächst.

Ausblick: Was die neue ICANN-Runde für den Endungsmarkt bedeutet

Zum ersten Mal seit 2012 können Organisationen wieder eine eigene Top-Level-Domain beantragen. Das verändert den Markt mittelfristig, nicht sofort.

Für die 2026er Runde hat ICANN das Bewerbungsfenster des New gTLD Program auf den Zeitraum vom 30. April bis zum 12. August 2026 festgelegt. Die Größenordnung zeigt schnell, an wen sich das Verfahren richtet. Die Gebühr liegt bei 227.000 US-Dollar je Endung. Hinzu kommen Technik, Beratung und die Pflichten eines Registry-Betreibers. Danach folgen Prüfung, Vertrag und Freischaltung. Das dauert weitere Jahre.

Für ein mittelständisches Unternehmen ändert das am nächsten Domain Check nichts. Die Runde ist keine Handlungsoption, sondern eine Marktbeobachtung. Relevant wird sie erst, wenn neue Endungen im eigenen Wettbewerbsumfeld auftauchen. Bis dahin bleibt die Entscheidung zwischen Länderendung, internationaler Endung und gegebenenfalls einer regionalen oder branchenbezogenen Adresse.

Wenn die Wunschdomain bereits vergeben ist

Der häufigste Fall ist auch der unangenehmste: Der Name steht, die Wunschdomain ist weg. Jetzt entscheidet sich, ob ein Unternehmen eine tragfähige Alternative entwickelt oder eine Notlösung registriert, die es jahrelang begleitet.

Alternativen entwickeln statt Notlösungen registrieren

Wichtig ist die Reihenfolge. Prüfen Sie zunächst die naheliegenden Endungen und Schreibvarianten. Ist keine davon strategisch tragfähig, beginnt die systematische Alternativensuche. Der erste Reflex führt dabei oft zum Bindestrich oder zu einer angehängten Zahl. Beides schwächt die Adresse an genau den Stellen, an denen sie stark sein müsste.

Diese Wege führen erfahrungsgemäß zu belastbaren Alternativen:

Zusatz mit Bedeutung: Ein Wort wie group, systems oder werk ergänzt den Namen sinnvoll und bleibt aussprechbar.

Ein Wort wie group, systems oder werk ergänzt den Namen sinnvoll und bleibt aussprechbar. Neue Wortschöpfung: Ein eigenständiger Kunstname ist häufig besser verfügbar und markenfähig. Automatisch frei oder schutzfähig ist er dadurch nicht; die Prüfung bleibt nötig.

Ein eigenständiger Kunstname ist häufig besser verfügbar und markenfähig. Automatisch frei oder schutzfähig ist er dadurch nicht; die Prüfung bleibt nötig. Getrennte Produktadresse: Marke und Produkt bekommen eigene Adressen. Das entlastet die Suche nach dem einen perfekten Namen.

Marke und Produkt bekommen eigene Adressen. Das entlastet die Suche nach dem einen perfekten Namen. Andere klassische Endung: Wenn der Zielmarkt es zulässt, löst der Wechsel von „.de“ auf „.com“ das Problem ohne Namensänderung.

Wenn der Zielmarkt es zulässt, löst der Wechsel von „.de“ auf „.com“ das Problem ohne Namensänderung. Regionaler Bezug: Ein Ortsname trägt, solange das Geschäft regional bleibt. Bei Expansionsplänen ist er riskant.

Meiden Sie dagegen mehrere Bindestriche, absichtliche Tippfehler und jede Nähe zu bekannten Marken. Solche Adressen sind schnell registriert und später schwer zu korrigieren.

Eine vergebene Domain prüfen und ansprechen

Vergeben heißt nicht unerreichbar. Viele registrierte Adressen zeigen keine öffentlich erreichbare Website. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie ungenutzt oder verkäuflich sind: Eine Domain kann für Mailverkehr, interne Systeme, Weiterleitungen oder ein geplantes Projekt reserviert sein. Bevor Sie ein Angebot machen, lohnt sich deshalb ein kurzer Überblick.

Rufen Sie die Adresse auf und beobachten Sie, ob eine Website, eine Weiterleitung oder eine Parkseite erscheint. Anschließend geben die Registrierungsdaten Auskunft. Für generische Endungen ist seit Anfang 2025 RDAP die maßgebliche Quelle. So hat es die Internetverwaltung ICANN bei der Umstellung mitgeteilt. Für „.de“ übernimmt die Domainabfrage der DENIC diese Rolle. Personenbezogene Angaben bleiben geschützt. Bei „.de“-Domains juristischer Personen sind seit Anfang 2026 zusätzliche Angaben öffentlich einsehbar, was die Ansprache erleichtern kann.

Den Domain-Nachmarkt realistisch einschätzen

Zeigt der Domain Check eine Adresse als vergeben und wirkt sie ungenutzt, führt der Weg über den Nachmarkt. Dort werden bereits registrierte Domains weiterverkauft, entweder direkt zwischen den Beteiligten oder über Marktplätze und Broker.

Formulieren Sie die Anfrage knapp, ohne Ihr Interesse zu erklären, und nennen Sie zunächst keinen Preis. Wer erkennen lässt, dass ein Markenauftritt am Namen hängt, verhandelt teurer. Rechnen Sie damit, dass gehandelte Adressen deutlich über den Registrierungskosten liegen, und legen Sie Ihre Obergrenze fest, bevor das Gespräch beginnt. Ein Broker kann die Verhandlung anonym führen und die Übertragung über einen etablierten Treuhandservice begleiten. Dafür fällt in der Regel eine Provision an. Der Aufwand lohnt sich vor allem dann, wenn der strategische Wert der Domain die Kosten rechtfertigt.

Bleibt die Anfrage unbeantwortet, ist das eine Antwort. Setzen Sie sich in diesem Fall eine Frist und gehen Sie danach mit dem zweitbesten Kandidaten weiter. Binden Sie den Start Ihres Vorhabens nicht an eine Domain, über die jemand anderes entscheidet.

Marken- und Namensrechte vor der Registrierung prüfen

Dieser Schritt gilt für jeden Kandidaten, auch für den, den der Domain Check gerade als frei gemeldet hat. Denn die Registrierung einer Domain sagt nichts darüber aus, ob ein Zeichen bereits geschützt ist. Genau hier entstehen die Konflikte, die später am teuersten werden.

Warum die technische Freigabe keine rechtliche ist

Bei frei registrierbaren Domains gilt das Prinzip der zeitlichen Priorität. Ein Domain Check und die anschließende Registrierung klären allein, ob die gewünschte Adresse noch verfügbar ist. Eine inhaltliche Prüfung findet nicht statt. Reservierte oder eingeschränkt vergebbare Bezeichnungen unterliegen zusätzlichen Regeln.

Wie dicht das Feld ist, zeigt die Jahresstatistik des Deutschen Patent- und Markenamts: Allein im Jahr 2025 gingen dort 96.328 Markenanmeldungen ein. Dazu kommen die Unionsmarken des europäischen Markenamts EUIPO. Daneben bestehen Rechte außerhalb der Markenregister. Ein unterscheidungskräftiges Unternehmenskennzeichen kann bereits durch die Benutzung im geschäftlichen Verkehr Schutz erlangen. Namensrechte gelten unabhängig von einer Markeneintragung. Wer einen Begriff registriert, der einem geschützten Zeichen zu nahe kommt, riskiert die Adresse und den bereits gestalteten Auftritt.

Wo Sie kostenfrei recherchieren können

Eine erste Einschätzung gelingt ohne Budget. Vier frei zugängliche Quellen reichen für den Anfang aus, und keine davon erfordert eine Anmeldung.

Markenrecherche am Monitor: Der Blick ins Register gehört vor die Domainregistrierung. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Diese Recherchen gehören vor jede Registrierung:

Deutsche Marken: Das Register des Patentamts weist eingetragene und angemeldete Zeichen mit ihrem Rechts- und Verfahrensstand aus.

Das Register des Patentamts weist eingetragene und angemeldete Zeichen mit ihrem Rechts- und Verfahrensstand aus. Unionsmarken und internationale Zeichen: Die Datenbanken des EU-Amts decken den europäischen Bestand ab, ergänzt um international registrierte Marken.

Die Datenbanken des EU-Amts decken den europäischen Bestand ab, ergänzt um international registrierte Marken. Handels- und Unternehmensregister: Sie zeigen eingetragene Firmennamen. Suchen Sie ergänzend nach geschäftlichen Bezeichnungen, deren Schutz durch Benutzung entstehen kann.

Sie zeigen eingetragene Firmennamen. Suchen Sie ergänzend nach geschäftlichen Bezeichnungen, deren Schutz durch Benutzung entstehen kann. Suchmaschinen und Branchenverzeichnisse: Sie decken Anbieter auf, die den Begriff bereits verwenden, obwohl keine eingetragene Marke sichtbar ist.

Achten Sie dabei nicht nur auf identische Schreibweisen. Auch ähnlich klingende oder ähnlich geschriebene Zeichen können Konflikte auslösen, wenn für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen ältere Kennzeichenrechte bestehen.

Den Einstieg bilden zwei Werkzeuge: das DPMAregister für den deutschen Bestand und TMview für den europäischen und internationalen. Planen Sie für den ersten Durchgang eine ruhige Stunde ein und notieren Sie jeden Treffer, der Ihrem Kandidaten nahekommt.

Wann eine anwaltliche Prüfung angezeigt ist

Die Eigenrecherche macht offensichtliche Konflikte sichtbar. Sie ersetzt keine rechtliche Bewertung. Ob zwei Zeichen verwechslungsfähig sind, hängt von Ähnlichkeit, Branchennähe und Bekanntheit ab und lässt sich nicht aus einer Trefferliste ablesen. Wann sich der Weg zum spezialisierten Rechtsanwalt lohnt, richtet sich nach dem gebundenen Budget und der geplanten Reichweite der Marke.

Eine anwaltliche Einschätzung ist vor allem in diesen Fällen sinnvoll:

Erhebliche Investitionen: Wenn Gestaltung, Messeauftritt und Kampagne am Namen hängen.

Wenn Gestaltung, Messeauftritt und Kampagne am Namen hängen. Geplante Markenanmeldung: Wenn der Name selbst als Marke eingetragen werden soll.

Wenn der Name selbst als Marke eingetragen werden soll. Treffer in der Vorabrecherche: Wenn ein ähnliches Zeichen im gleichen Waren- oder Dienstleistungsbereich auftaucht.

Wenn ein ähnliches Zeichen im gleichen Waren- oder Dienstleistungsbereich auftaucht. Internationale Nutzung: Wenn der Auftritt über den deutschen Markt hinausgehen soll.

Dokumentieren Sie Ihre Recherche in jedem Fall mit Datum und Suchergebnis. Das kostet wenige Minuten und macht den Rechercheweg sowie den damaligen Kenntnisstand später nachvollziehbar.

Praxisbeispiel: Wie ein Dienstleister einen Namenskonflikt rechtzeitig erkannte

Ausgangslage: Ein Beratungsunternehmen aus Süddeutschland entwickelt ein digitales Weiterbildungsangebot und findet dafür einen eingängigen Produktnamen. Die passende Adresse ist frei, das Gestaltungsbudget für Logo, Landingpage und Messeauftritt ist bereits freigegeben. Der Start ist für das kommende Quartal geplant.

Vorgehen: Vor der Registrierung nimmt sich die Marketingleitung zwei Stunden für eine Vorabrecherche. Neben der Suchmaschine prüft sie das kostenfreie Markenregister des Patentamts und die europäische Datenbank. Dabei zeigt sich ein nahezu gleichlautendes Zeichen, eingetragen für Schulungsleistungen und damit für denselben Dienstleistungsbereich. Das Unternehmen holt eine anwaltliche Einschätzung ein, die eine Verwechslungsgefahr für wahrscheinlich hält. Parallel prüft das Team zwei Ausweichnamen nach demselben Muster.

Ergebnis: Der Produktname wird geändert, bevor die eigentliche Gestaltung beginnt. Logo und Landingpage entstehen mit dem neuen Namen, die Adresse wird registriert und die Recherche dokumentiert. Angepasst werden mussten lediglich ein Konzeptentwurf und eine interne Präsentation. Verglichen mit einer Abmahnung nach dem Launch bleibt der Aufwand damit überschaubar. Seitdem ist die Markenrecherche im Unternehmen ein fester Schritt vor jeder Produkteinführung.

Nach dem Domain Check: Inhaberschaft, Pflichten und Schutz

Mit der Registrierung endet die Namenssuche und beginnt die Verwaltung. Dieser Teil bekommt häufig wenig Aufmerksamkeit und kann besonders teure Zwischenfälle verursachen. Seit der Umsetzung der NIS2-Richtlinie sind die Anforderungen zudem gestiegen.

Inhaberschaft und Zugriffsrechte eindeutig regeln

Wer eine Domain registrieren lässt, entscheidet zugleich, wer später über sie verfügt. Der häufigste Fehler entsteht aus Bequemlichkeit. Die Domain läuft auf das private Konto eines Mitarbeiters. Oder auf die Agentur, die vor Jahren die Website gebaut hat.

Bei geschäftskritischen Domains sollte das Unternehmen selbst oder die rechtlich verantwortliche Person als Inhaber eingetragen sein. Hinterlegen Sie eine geschäftliche Sammeladresse als Kontakt, keine persönliche. Verlässt jemand das Unternehmen oder endet die Zusammenarbeit, bleibt die Adresse sonst am alten Zugang hängen. Läuft eine Domain aus nachvollziehbaren Gründen über einen Dienstleister, müssen Verfügungsrechte, Herausgabe und Übergabe vertraglich eindeutig geregelt sein.

Bei Projekten mit WordPress als Content-Management-System liegen Technik, Inhalte, Hosting und Domainverwaltung in der Praxis häufig eng beieinander. Gerade deshalb gehören die jeweiligen Zugänge und Zuständigkeiten getrennt dokumentiert, unabhängig vom eingesetzten System.

Ebenso wichtig ist der Blick auf den Bestand. Viele Unternehmen halten Adressen aus früheren Kampagnen oder Produktnamen, ohne zu wissen, auf wen sie laufen. Ein einmaliger Überblick schafft Klarheit und deckt regelmäßig Verträge auf, die niemand mehr betreut.

Was die NIS2-Umsetzung bei „.de“-Domains ändert

Hier sind zwei Ebenen zu trennen. Artikel 28 der NIS2-Richtlinie verpflichtet die Register der Top-Level-Domains und die Anbieter von Registrierungsdiensten, genaue und vollständige Registrierungsdaten zu erheben und zu pflegen. In Deutschland gilt die Umsetzung seit dem 6. Dezember 2025. Wie diese Pflicht in der Praxis wirkt, zeigt sich am deutschen Namensraum besonders deutlich.

Die DENIC hat ihre Domainabfrage entsprechend angepasst. Seit Ende Januar 2026 werden dort die Inhaberdaten juristischer Personen veröffentlicht. Seit dem 14. April 2026 durchlaufen Domain- und Kontaktaufträge zusätzlich eine automatisierte Risikoprüfung. Diese Prüfung greift risikobasiert und nicht bei jedem Vorgang. Fallen Angaben auf, folgt eine Verifizierungsanfrage über den betreuenden Anbieter. Bleibt die Klärung aus, kann die Adresse in Quarantäne gehen und am Ende gelöscht werden.

Praktisch heißt das: Ein Postfach, das niemand liest, ist zu einem Risiko geworden. Hinterlegen Sie eine Adresse, die im Unternehmen mehrere Personen erreicht. Und behandeln Sie eine Anfrage zur Bestätigung wie eine Frist.

Der Domain Check ist damit nicht das Ende, sondern der Beginn einer Betreuungsaufgabe. Eine allgemeine Pflicht, die eigenen Daten jedes Jahr aktiv zu bestätigen, gibt es nicht. Wer die Verwaltung einmal sauber aufsetzt, sollte die Angaben aber mindestens jährlich und bei jeder organisatorischen Änderung selbst kontrollieren.

Verlängerung, Sperren und Zugänge organisieren

Die übrigen Schutzmaßnahmen sind schnell eingerichtet und werden dennoch oft übersehen. Sie senken die verbreiteten Verlust- und Ausfallrisiken deutlich.

Diese Punkte gehören in jede Verwaltung:

Automatische Verlängerung: Aktivieren Sie die Verlängerung und halten Sie die hinterlegten Zahlungsdaten aktuell.

Aktivieren Sie die Verlängerung und halten Sie die hinterlegten Zahlungsdaten aktuell. Transferschutz: Nutzen Sie die Schutzmechanismen der jeweiligen Endung. Generische Endungen kennen üblicherweise eine Transfersperre und einen Autorisierungscode. Bei „.de“ läuft der Wechsel über eine AuthInfo, die 30 Tage gültig ist.

Nutzen Sie die Schutzmechanismen der jeweiligen Endung. Generische Endungen kennen üblicherweise eine Transfersperre und einen Autorisierungscode. Bei „.de“ läuft der Wechsel über eine AuthInfo, die 30 Tage gültig ist. Zwei-Faktor-Authentifizierung: Der Zugang zur Verwaltung verdient denselben Schutz wie das Onlinebanking.

Der Zugang zur Verwaltung verdient denselben Schutz wie das Onlinebanking. Dokumentierte Zuständigkeit: Halten Sie fest, wer Zugriff hat und wer im Vertretungsfall übernimmt.

Halten Sie fest, wer Zugriff hat und wer im Vertretungsfall übernimmt. Regelmäßige Kontrolle: Prüfen Sie einmal jährlich Inhaberdaten, Kontaktadresse, Nameserver und DNS-Einträge.

Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Schaden eines Ausfalls. Fällt eine geschäftskritische Domain aus, können Website und Mailverkehr gleichzeitig ausfallen, und zwar ohne Vorwarnung an Kunden oder Lieferanten.

Ergänzend lohnt der Blick auf DNSSEC. Das Verfahren versieht die DNS-Daten mit kryptografischen Signaturen. Systeme, die diese Signaturen prüfen, erkennen manipulierte Antworten und verhindern Umleitungen auf fremde Server. Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter das Verfahren unterstützt. Es ersetzt allerdings weder den Schutz des Anbieterkontos noch eine sauber geregelte Inhaberschaft.

Ein Sicherheitszertifikat schützt die Verbindung zu Ihrer Website. Es schützt weder die Inhaberschaft noch den Zugang zur Verwaltung. Beides gehört in die IT-Sicherheitsstrategie des Unternehmens, ebenso wie die üblichen Maßnahmen gegen Cyberangriffe.

Experten-Tipp!

Tragen Sie den Vertrags- oder Verlängerungstermin Ihrer wichtigsten Domains in den Unternehmenskalender ein, mit einer Erinnerung acht Wochen vorher. So bleibt genug Zeit, falls eine Zahlung scheitert oder eine Kontaktadresse nicht mehr erreichbar ist.

Ein weiterer Punkt betrifft die Übergabe. Wechselt der Dienstleister, gehören Zugangsdaten, Registrarkonto und DNS-Einträge in eine geordnete Übergabe. Ohne diese Dokumentation beginnt jede Zusammenarbeit mit einer Suche nach Zuständigkeiten.

Vom Domain Check zur dauerhaft gesicherten Adresse

Alle Schritte greifen ineinander und haben jeweils eine eigene Stolperstelle. Die folgende Grafik führt die Stationen zusammen und benennt zu jeder die Prüffrage sowie den Fehler, der in der Praxis am meisten Zeit kostet.

Infografik: Von der Namensidee zur gesicherten Domain – Sieben Stationen mit Prüffrage und häufigem Fehler · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/07/domain-check-infografik-7-schritte-agitano-scaled.webp" alt="Infografik zum Domain Check: sieben Stationen von der Namensidee bis zur gesicherten Domain, je Station mit Prüffrage und Stolperstein" width="1129" height="2560" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/domain-check-unternehmen/167858" rel="noopener">Von der Namensidee zur gesicherten Domain – Sieben Stationen mit Prüffrage und häufigem Fehler – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

So wird sichtbar, an welcher Stelle im Prozess Ihr Unternehmen gerade steht und welche Prüfung noch offen ist. Besonders die letzten beiden Stationen bekommen im Alltag die geringste Aufmerksamkeit, weil die Adresse zu diesem Zeitpunkt bereits erreichbar ist.

Fazit: Ein Domain Check ist der Anfang, nicht die Entscheidung

Die Verfügbarkeitsabfrage erledigt in Sekunden, wofür es früher Anrufe brauchte. Sie bleibt trotzdem ein Filter. Ob eine Adresse trägt, entscheidet sich an anderen Fragen: Versteht die Zielgruppe den Namen? Hält er einer Markenrecherche stand? Passt er noch zum Angebot, wenn das Unternehmen in fünf Jahren anders aussieht?

Eine Domain ist kein technischer Einkauf, sondern ein langlebiges Wirtschaftsgut. Sie verdient dieselbe Sorgfalt wie ein Firmenname und dieselbe Pflege wie ein Vertrag mit Frist. Wer Auswahl, rechtliche Prüfung und organisatorische Absicherung zusammen denkt, kommt zu einer Adresse, die Vertrauen schafft und über Jahre trägt.

Für die Praxis bleiben zwei Sätze. Wer eine überzeugende und geprüfte Kombination gefunden hat, registriert sie zügig und auf den richtigen Inhaber. Und wer bereits Adressen betreut, nimmt sich einmal im Jahr eine halbe Stunde für Inhaberdaten, Laufzeiten und Zugänge. Diese halbe Stunde ist die günstigste Versicherung im ganzen Prozess, gemessen an dem, was ein Ausfall der Adresse kostet.

Häufige Fragen (FAQ) zum Domain Check