Lohnen sich Give-Aways in Zeiten von Online-Marketing?

In den vergangenen Jahren gab es kaum Gegenstände, auf die keine Firmenlogos gedruckt wurde, egal ob Schildmützen, Tassen, Schlüsselbänder oder Kugelschreiber. Im Marketing bildet der Einsatz von Werbeartikeln schließlich eine der beliebtesten Methoden überhaupt. Dies ist kaum verwunderlich, denn Sie als Unternehmen profitieren durch die kleinen Aufmerksamkeiten von vielfältigen Vorteilen. Empfänger*innen erfahren durch gebrandete Flaschenöffner, USB-Sticks und Handytaschen einen Mehrwert in ihrem Alltag und Ihr Unternehmen und Ihre Werbebotschaft verankern sich fest im Gedächtnis der Kund*innen. Doch sind Werbeartikel in Zeiten des Online-Marketings überhaupt noch zeitgemäß und lohnend? Der folgende Beitrag klärt auf.