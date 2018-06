Mit Live-Videos mehr Kunden gewinnen – Interview mit Birgit Quirchmayr

Mit Marketing lässt sich die eigene Reichweite steigern. Doch damit ist es nicht getan. Um die Wunschkunden für sich zu gewinnen und wirkliche Erfolge zu verbuchen, kommt mehr und mehr Live-Videos eine Schlüsselrolle zu. Birgit Quirchmayr erklärt beim Social Media Sommer-Camp 2018, worauf es dabei ankommt. Im Interview vorab gibt sie Einblicke über die inhaltlichen und technischen Besonderheiten von Live-Videos auf Social Media-Kanälen, die Ihnen langfristig zum Erfolg verhelfen können.



Live-Videos als Schlüssel – Birgit Quirchmayr im Interview

Schönen guten Tag Frau Quirchmayr, Sie bringen schon einige Erfahrung mit der professionellen Videoproduktion mit. Welche Bedeutung kommt dem Videomarketing heute aus Ihrer Sicht zu, um mehr Reichweite zu generieren, gerade aus Unternehmersicht?

Videos und Live-Videos bekommen auf allen Social Media-Kanälen eine höhere Reichweite, da die Plattformen Videos bevorzugt in den Newsfeed bringen. Dadurch haben UnternehmerInnen eine größere Chance ihre Wunschkunden zu erreichen und mehr Bekanntheit für ihren Expertenstatus und ihre Produkte zu bekommen.

Sie verraten den Interessierten in Ihrem Webinar, welche Schlüsselrolle etwa Live-Videos haben können. Worin liegt der große Unterschied zwischen Live-Videos gegenüber anderen Video- oder Bild-Posts?

Bei Live-Videos kommt es zu einer direkten Interaktion innerhalb der online Plattform. Der Zuschauer kann in real time Fragen stellen und bekommt direkt vom Experten die Antwort. Diese Interaktion baut sehr schnell eine Verbindung und Vertrauen zwischen der Unternehmerin und den Zusehern auf. Live-Videos haben eine sehr viel höhere Interaktionsrate im Vergleich zu Videos. Dadurch erreichen wir mit Live-Videos mehr Menschen.

Viele Unternehmen pflegen bereits aktiv Accounts auf Videoplattformen wie YouTube. Worauf sollte man gezielt achten, wenn man sich für einen oder mehrere Kanäle entscheidet, um dort ein Video zu veröffentlichen?

Wichtig ist, dass die veröffentlichten Videos den Wunschkunden einen Nutzen bieten. Die Videos und Live-Videos sollen Fragen der Kunden beantworten, Inspirieren oder einfach auch unterhalten. Je besser man seine Zielgruppe kennt, desto relevanteren Content kann man erstellen.

Welche Kanäle man auswählt hängt davon ab, wo sich die Zielgruppe bevorzugt aufhält. Facebook deckt ein sehr breites Spektrum ab und gerade mit Facebook Werbung kann ich als Unternehmer sehr viele relevante Zielgruppen erreichen.

YouTube ist ebenfalls eine sehr wichtige Plattform, da sie die zweitgrößte Suchmaschine nach Google darstellt. Menschen gehen auf YouTube und tippen Fragen ein – daher ist es wichtig, dass man Frage – Antwort Videos aus YouTube veröffentlicht.

Allem voran ist natürlich auch das Equipment ausschlaggebend. Welche technische Ausstattung und Hilfsmittel sollte jemand zur Hand haben, um effiziente und gleichzeitig ansprechende Live-Videos zu erstellen?

Man braucht nicht viel für ein gutes Live-Video, denn noch wichtiger als das Equipment ist der Inhalt.

Was ich empfehle:

Achte auf eine stabile Internetverbindung Guter Ton: Beim Smartphone das Headset nutzen, beim Computer entweder das eingebaute Mikro oder ein externes Mikrophon. Licht: Nutze das Tageslicht (immer mit dem Gesicht zur Lichtquelle) oder verwende ein Ringlicht. Bei Handy Live-Videos verwende ein Stativ oder einen Handy Stick.

Einen Überblick über die Produktempfehlungen findest du hier: https://www.birgitquirchmayr.com/technik-toolsempfehlungen/

Welche Rolle spielt die Interaktion mit den Usern und Userinnen, die das Video aufrufen?

Bei Live-Videos ist es sehr wichtig, dass man es als Gespräch mit seinen Zusehern betrachtet. Live-Videos sind keine Präsentation, sondern es sollten regelmäßig Fragen an die Zuseher gestellt werden und auch direkt auf die Fragen und Kommentare live eingegangen werden.

Dadurch bekommt das Live-Video sowohl auf Facebook als auch auf YouTube eine höhere Reichweite.

Wichtig: Das Video sehen sehr viele Menschen in der Aufzeichnung. Daher behalte die Kommentare auf den Plattformen immer im Auge und antworte auch darauf.

Beim Wort Live-Videos können schon mal Lampenfieber oder sogar der spontane Angstschweiß auftreten. Welche drei Tipps können Sie jemandem empfehlen, der etwa schnell nervös vor der Kamera wird?

Es geht nicht um dich, sondern um den Nutzen, den du deinen Zusehern bringst.

Stell dir vor, du führst ein Gespräch: Sprich mit deinen Zuschauern, stelle Fragen, gehe auf Kommentare ein.

Der Weg entsteht beim Gehen. Je öfter du Live gehst, desto leichter wird es.

Was erwartet die Teilnehmer am 23. Juli von 10:00-11:00 Uhr darüber hinaus in Ihrem Webinar „Kostengünstig und effizient mit Videos Reichweite generieren“?

Im Webinar gehen wir speziell auf diese 3 Punkte ein:

Wie du einfach und effizient mit (live) Videos startest. Ganze 3 geniale Apps, mit denen du schnell Videos erstellen kannst. Wie du auch souverän vor der Kamera wirkst, selbst wenn du nervös bist.

Vielen Dank, Frau Quirchmayr, für die interessanten Ausführungen zur effektiven Produktion und Reichweitensteigerung mit Live-Videos.

Das Interview mit Birgit Quirchmayr führte Karin Kreuzer, Redakteurin des Wirtschafts- und Mittelstandsmagazins AGITANO.

Über Birgit Quirchmayr

Birgit Quirchmayr macht Live-Videos aus Leidenschaft. Sie zeigt dir, wie du einfach und effizient (Live) Videos für dein Online Business nutzt.

Dank 15 Jahren Erfahrung in der Führungskräfte-Entwicklung und über zwei Jahren als Online-Unternehmerin weiß sie sehr genau, wie Unternehmer sich souverän und effizient online präsentieren können.

Mehr zu Birgit Quirchmayr finden Sie unter https://www.birgitquirchmayr.com.