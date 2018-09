Ohne Schufa, sicher und schnell zum Wunschmobil? So geht’s mit dem passenden Autokredit

Trotz des gegenwärtigen Abgasskandals und drohender innerstädtischer Fahrverbote: Das Auto ist noch immer das liebste Verkehrsmittel der Deutschen. Aktuellen Umfragen zufolge nutzen es knapp die Hälfte aller Bundesbürger tagtäglich: ob auf dem Weg zur Arbeit oder für Freizeitaktivitäten. Bahnt sich jedoch eine größere Panne an, ist guter Rat teuer. Denn Neu- wie Gebrauchtwagen kosten viel Geld. Um schnell ein Ersatzfahrzeug zu bekommen, greifen deshalb viele auf Kredite zurück. Doch was passiert, wenn ein Schufa-Eintrag vorliegt? Erfahren Sie hier grundlegendes über Schufa-Einträge, was hinter einem Autokredit steckt und welche Stolperfallen Sie besser im Blick behalten sollten, damit Sie freie Fahrt mit Ihrem Wunschfahrzeug haben.