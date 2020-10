Photovoltaik: Die nachhaltige und unabhängige Stromversorgung der Zukunft

In Zeiten, in denen unsere Gesellschaft in den verschiedensten Bereichen verstärkt auf klimafreundliches Handeln und eine nachhaltige Lebensweise setzt, erhöht sich auch die Nachfrage nach Solaranergie. Eine aktuelle Statistik aus dem Jahr 2019 zeigt, dass der Anteil der durch Photovoltaik-Anlagen erzeugten und eingespeisten Energie einen enormen Anstieg zu verzeichnen hat. Während diese 2004 nur 0,1 Prozent der Bruttostromerzeugung in Deutschland ausmachte, liegt die Zahl 14 Jahre später bereits bei 7,1 Prozent (siehe Infografik unten). Der folgende Beitrag gibt Aufschluss darüber, wie genau nutzbare Energie aus Sonnenlicht gewonnen werden kann und welche Möglichkeiten Ihnen diese Technik bietet.