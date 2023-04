Scrum Master Zertifizierung: Lohnt sie sich?

Agile Management und Scrum

Seit etwa 2015 sind agile Methoden im Projektmanagement – auch außerhalb der IT-Abteilungen – auf dem Vormarsch. Lief die Umstellung anfangs noch zäh, so ist heute Agilität schon mehr oder weniger zum Standard geworden. Im Gegensatz zum klassischen Wasserfall-Management geht agiles Management flexibel vor.

Dazu nutzt die Methode Iterationen, beständige Verbesserungen. In mehreren Schleifen wird das Produkt beständig optimiert. Zwischen den Iterationen finden Feedback-Loops mit Kunden und anderen Stakeholdern statt, in denen nachjustiert oder angepasst werden kann. Damit lassen sich Projekte leichter an sich ändernde Rahmenbedingungen anpassen. Diese können neue Rahmenbedingungen sein, neue technologische Entwicklungen oder veränderte Kundenwünsche.

Die bekannteste agile Management-Methode ist Scrum. Durch sie können Teams komplexe Aufgaben effizient und flexibel bearbeiten.

Die Scrum-Rollen

Scrum-Teams sind nicht hierarchisch strukturiert. Stattdessen stehen Eigenverantwortung und selbstständiges Arbeiten im Vordergrund. Keine der Rollen ist gegenüber der anderen weisungsbefugt. Dennoch gibt es eine Aufgabenverteilung, um effizient Projekte managen zu können. In Scrum-Teams gibt es verschiedene Rollen. Dabei handelt es sich um den Scrum Master, den Product Owner und die Entwickler-Teams.

Der Scrum Master nimmt eine Mittlerrolle zwischen dem Product-Owner und dem Team ein.

Der Product Owner ist für die Optimierung des Produkts verantwortlich und beurteilt den Entwicklungsfortschritt

Die Entwickler-Teams bestehen aus Experten unterschiedlicher Disziplinen und setzen die Aufgaben aus dem Backlog um.

Die Aufgaben eines Scrum Masters

Zu den zentralen Aufgaben des Scrum Masters gehören im Wesentlichen drei Dinge:

Einen effizienten Projektablauf zu gewährleisten: Er versucht beständig, den Prozess zu optimieren. Dazu räumt er Hindernisse aus und sorgt so dafür, dass die Team-Mitglieder optimal arbeiten können. Die korrekte Implementierung des Scrum-Prozesses: Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass die Scrum-Prinzipien eingehalten werden. Auch über die agilen Werte wacht der Scrum Master. Diese sind zum Beispiel Transparenz, Fokussierung, Commitment und Mut. Den Informationsfluss zwischen Team und Product Owner garantieren: Diese Aufgabe erfüllt er, indem er die Scrum Meetings moderiert und als Schnittstelle fungiert. Zu den Meetings gehören Daily-Stand-ups, Spring Reviews und Retrospektiven.

Scrum Master Zertfizierung: Welche Kompetenzen weist sie nach?

Als Scrum Master muss man sowohl Soft Skills als auch Hard Skills mitbringen. Während die Soft Skills oftmals eine Frage der persönlichen Entwicklung sind, lassen sich die formellen Kompetenzen und Fähigkeiten im Rahmen einer Scrum Master Zertifizierung nachweisen. Verschiedene Firmen bieten Trainings und Zertifizierungen für agile Methoden an. Beispielsweise eignen sich die Scrum Master Zertifizierungen bei Pureconsultant.de.

Kompetenzen und Fähigkeiten, die die Scrum Master Zertifizierung vermittelt

Eine Scrum Master Zertifizierung weist unter anderem folgende Kompetenzen nach:

Kenntnisse über agiles Projektmanagement und agile Methoden

Wissen über das Scrum Framework und das Agile Manifesto sowie agile Prinzipien

Rolle und Aufgaben des Scrum Masters

Detaillierte Kenntnisse über Scrum Events und ihren Ablauf

Soft Skills, die ein Scrum Master braucht

Da ein Scrum Master nicht nur Manager, sondern auch Coach und Moderator ist, ist Sozialkompetenz zentral. So muss er in der Lage sein, flexibel auf die Bedürfnisse der Teams zu reagieren und optimales Arbeiten zu garantieren. Dazu sind Empathie und Einfühlungsvermögen notwendig. Auch sollte ein Scrum Master neugierig bleiben und Interesse sowohl an Menschen als auch an neuen Themen mitbringen. Um Konflikte zu lösen, Vorgehensweisen zu erklären und Informationen weiterzugeben sind zudem kommunikative Fähigkeiten von Vorteil.

All diese Kompetenzen sind zum einen eine Frage der Persönlichkeit, zum anderen eine Frage der Erfahrung. Sie lassen sich nicht im Rahmen einer Scrum Master Zertifizierung erwerben, obwohl sie ebenso wichtig sind wie die formalen Kenntnisse und Fähigkeiten. Ein erfolgreicher Scrum Master wird man daher nur mit Erfahrung in der Nutzung agiler Methoden.

Wozu eine Scrum Master Zertifizierung?

Nun könnte man fragen: Wenn die Sozialkompetenz so ein entscheidender Erfolgsfaktor für Scrum Master sind, wozu dann überhaupt eine Scrum Master Zertifizierung?

Ganz einfach: Weil die Scrum Master Zertifizierung einen wichtigen Karrierevorteil bietet. Wer die Scrum Master Zertifizierung durchläuft, hat einen Nachweis über seine Kenntnisse und Fähigkeiten in der Anwendung von Scrum in der Hand. Potenziellen Arbeitgebern zeigt sie, dass das Wissen und die Fähigkeiten vorhanden sind, um Scrum in Projekten erfolgreich anzuwenden. Die Zertifizierung ist somit ein echter Wettbewerbsvorteil und eröffnet neue Positionen sowie Karriere- und Aufstiegschancen.

Die Scrum Master Zertifizierung ist aber durchaus zeitaufwändig. Um den Nachweis zu erhalten, müssen die Kursteilnehmer eine Prüfung bestehen, die die oben genannten Inhalte abfragt. Auf diese sollte man sich gezielt vorbereiten. Die Kosten für die Schulungen und Kurse sowie für die Scrum Master Zertifizierung liegen bei 1.000-1.500 Euro.

Lohnt sich die Scrum Master Zertifizierung?

Ja, die Scrum Master Zertifizierung lohnt sich für alle, die in der Projektmanagement-Branche tätig sind. Denn sie weist Kenntnisse und Fähigkeiten im agilen Projektmanagement allgemein sowie detailliertes Wissen über Scrum und seine Anwendung nach. Agiles Management hat aufgrund der höheren Effizienz, des besseren Outputs und der stärkeren Kundenorientierung stark an Bedeutung gewonnen hat. Eine wichtige Rolle spielt auch der Wertewandel in der Arbeitswelt: Arbeitnehmende wollen zunehmend selbstbestimmt und flexibel arbeiten. Aufgrund des Fachkräftemangels sind Unternehmen gezwungen, diese Wünsche zu erfüllen. Die Scrum Master Zertifizierung lohnt sich also für Unternehmen, die inhouse Kompetenzen aufbauen wollen. Ebenso profitieren Projektmanagerinnen, die mit der Scrum Master Zertifizierung in die eigene Karriere investieren.