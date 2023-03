Stromkosten im Haushalt reduzieren: 25 Spar-Tipps

Stromkosten im Haushalt reduzieren ‚Äď Unser 25 Tipps im √úberblick

Diese Liste zeigt Ihnen, wie Sie schnell und effektiv Ihre Stromkosten im Haushalt senken können. So können Sie sofort Energie einsparen.

Auf LED-Beleuchtung umstellen Netzstecker bei Ger√§ten ausschalten K√ľhlschrank richtig nutzen Beim Kochen Energie sparen W√§schetrockner und Waschmaschine effizient nutzen Richtig heizen und l√ľften Warmwasser sparsam nutzen Beim B√ľgeln Energie sparen Bewusster mit Energie umgehen Elektroger√§te regelm√§√üig warten Alte Stromfresser ersetzen Energieeffiziente Computer & Co. kaufen Energiesparmodus bei Ger√§ten nutzen K√ľhlschrank und Gefrierschrank richtig aufstellen Energiesparende Kochmethoden anwenden Helle Farben und Reflektoren f√ľr bessere Lichtausbeute einsetzen Energiesparlampen f√ľr Au√üenbeleuchtung einsetzen Fenster und T√ľren abdichten Geb√§uded√§mmung √ľberpr√ľfen und sanieren Solaranlagen nutzen Smart Home-Technologie einsetzen W√§rmer√ľckgewinnung nutzen Energieverbrauch regelm√§√üig kontrollieren Energieanbieter vergleichen Energiesparberatung in Anspruch nehmen

Wenn sie diese Maßnahmen Рoder zumindest einige davon Рumsetzen, können Sie gezielt Ihre Stromkosten im Haushalt reduzieren.

25 Tipps zum Stromsparen im Detail: So können Sie die Stromkosten im Haushalt reduzieren

Wer Strom spart, der senkt auch seine Kosten. Zudem dient die Einsparung auch der Umwelt: Die Energieerzeugung ist ressourcenintensiv. Stromkosten im Haushalt zu reduzieren ist daher auch nachhaltig und dient der Zukunft unseres Planeten. So setzen Sie unsere 25 Tipps im Alltag um:

Tipp 1: Auf LED-Beleuchtung umstellen

LED-Lampen sind die beste Wahl f√ľr effiziente Beleuchtung. Der Stromverbrauch ist um bis zu 85% niedriger im Vergleich zur Gl√ľhbirne. Zudem haben sie eine deutlich l√§ngere Lebensdauer. Sie reduzieren also nicht nur die Stromkosten im Haushalt, sondern auch die Ausgaben f√ľr Leuchtmittel.

Achten Sie beim Kauf von LEDs auf die richtige Farbtemperatur und Helligkeit. So schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

Tipp 2: Netzstecker bei Geräten ausschalten

Viele elektronische Ger√§te verbrauchen auch im Standby-Modus Strom. Sie sollten Sie daher nicht nur ausschalten, sondern auch vom Netz zu trennen. Netzstecker, die man ein- und ausschalten kann, sind daf√ľr bestens geeignet.

Daf√ľr eignen sich abschaltbare Steckerleisten, mit denen Sie mehrere Ger√§te gleichzeitig vom Strom trennen k√∂nnen. Dieser einfache Schritt kann Ihre Stromrechnung merklich reduzieren.

Tipp 3: K√ľhlschrank richtig nutzen

Der K√ľhlschrank ist einer der gr√∂√üten Stromverbraucher im Haushalt. Mit ein paar Verhaltensregeln lassen sich hier Stromkosten im Haushalt deutlich reduzieren.

Er sollte zum Beispiel nicht zu kalt eingestellt sein. Eine Temperatur von 7 Grad Celsius ist ausreichend.

Warme Speisen lassen sie zun√§chst drau√üen abk√ľhlen und stellen sie erst dann in den K√ľhlschrank.

√Ėffnen sie die K√ľhlschrankt√ľr nicht unn√∂tig und lassen Sie sie keinesfalls offenstehen.

Eine regelm√§√üige Reinigung der R√ľckseite des K√ľhlschranks, zum Beispiel Staub entfernen, verbessert die Leistung und reduziert den Energieverbrauch.

Tipp 4: Beim Kochen Energie sparen

Wer bei Kochen den Deckel weglässt, verliert viel Energie. Verschließen Sie also stets die Töpfe und nutzen sie Kochgeschirr, das auf die Herdplatte passt. Besonders energieeffizient sind Induktionsherde. Sie die Energie direkt auf den Topfboden, somit geht weniger Wärme verloren.

Tipp 5: Wäschetrockner und Waschmaschine effizient nutzen

Ein Wäschetrockner ist meistens unnötig. Sparen Sie Energie, indem Sie die Wäsche aufhängen und an der frischen Luft trocknen. Zusätzlich schonen Sie dadurch Ihre Kleidung.

Wenn Sie dennoch einen Trockner benutzen, achten Sie darauf, dass die Wäsche vorher gut geschleudert wird. So kommt sie schon relativ trocknen in den Trockner.

Auch beim Waschen lassen sich Stromkosten im Haushalt reduzieren. Machen Sie die Waschmaschine möglichst voll. Waschen Sie zudem mit niedrigen Temperaturen.

Tipp 6: Richtig heizen und l√ľften

Achten Sie darauf, Ihre Räume nicht zu stark zu beheizen. Jedes Grad weniger spart Energie und somit Geld. Empfohlen wird eine Raumtemperatur von 20 Grad Celsius im Wohnzimmer und 18 Grad Celsius im Schlafzimmer.

L√ľften Sie einige Minuten mit komplett ge√∂ffnetem Fenster und schlie√üen Sie es danach wieder. Fenster in Dauer-Kippstellung treiben den Energiebedarf und damit die Kosten in die H√∂he.

Tipp 7: Warmwasser sparsam nutzen

Wer das Wasser mit Strom erhitzt, kann durch die Senkung des Warmwasserverbrauchs die Stromkosten im Haushalt deutlich reduzieren. Verk√ľrzen Sie die Dauer Ihrer Duschen und verwenden Sie einen Sparduschkopf. Lassen Sie das Wasser nicht unn√∂tig laufen, zum Beispiel beim Einseifen unter der Dusche oder beim H√§ndewaschen. Und f√ľllen Sie die Sp√ľlmaschine immer komplett, bevor Sie sie einschalten.

Tipp 8: Beim B√ľgeln Energie sparen

Weniger B√ľgeln spart Energie! Wie gelingt das? Ein paar konkrete Beispiele:

Sch√ľtteln Sie die W√§sche gut aus. H√§ngen Sie diese m√∂glichst faltenfrei auf. Und streichen Sie diese glatt, bevor Sie mit dem B√ľgeln beginnen.

Nutzen Sie die Restw√§rme des B√ľgeleisens, indem Sie es kurz vor Ende des B√ľgelvorgangs ausschalten.

B√ľgeln Sie mehrere Kleidungsst√ľcke hintereinander, so nutzen Sie die Hitze optimal aus. Denn am meisten Strom verbraucht das Eisen beim Aufheizen, nicht beim Halten der Temperatur.

Nutzen Sie ebenfalls diese Möglichkeiten, um die Stromkosten im Haushalt zu reduzieren.

Tipp 9: Bewusster mit Energie umgehen

Um Stromkosten im Haushalt zu reduzieren, sollten Sie sich bewusst mit Ihrem Energieverbrauch auseinandersetzen. Eignen Sie sich Verhaltensweisen an, um Energie zu sparen und Verschwendung zu vermeiden. Ein paar Beispiele, wie das geht:

Schalten Sie beispielsweise das Licht aus, wenn Sie einen Raum verlassen.

Überlegen Sie, ob Sie elektronische Geräte wirklich benötigen oder ob es Alternativen gibt.

Behalten Sie Ihren Energieverbrauch im Blick, indem Sie Energiemonitoring-Systeme oder Verbrauchsmessgeräte nutzen. So identifizieren Sie Einsparpotenziale.

Tipp 10: Elektrogeräte regelmäßig warten

Eine regelm√§√üige Wartung Ihrer Elektroger√§te kann den Energieverbrauch reduzieren und ihre Lebensdauer verl√§ngern. Die Gefriertruhe sollten Sie regelm√§√üig abtauen und reinigen, um die K√ľhlleistung zu verbessern. Filter und L√ľftungsschlitze sollten immer sauber sein, so dass die K√ľhlung und Luftzufuhr einwandfrei funktionieren. Besorgen Sie rechtzeitig Ersatzteile und sparen Sie so erhebliche Ausgaben.

Tipp 11: Alte Stromfresser ersetzen

Sie √ľberlegen, sich eine neue Waschmaschine oder einen neuen K√ľhlschrank zu kaufen? Achten Sie unbedingt auf deren Energieeffizienz. Eventuell kann es sich sogar lohnen, alte Elektroger√§te zu ersetzen, auch wenn sie noch funktionst√ľchtig sind.

Moderne Geräte mit einer guten Energieeffizienzklasse (z.B. A+++) verbrauchen deutlich weniger Strom als ältere Modelle. Langfristig zahlt sich daher die Investition durch Einsparungen bei den Stromkosten aus.

Tipp 12: Energieeffiziente Computer & Co. kaufen

Achten Sie beim Kauf von Computern, Laptops, Fernsehern oder anderen Unterhaltungselektronikgeräten auf deren Energieverbrauch. Geräte mit einer guten Energieeffizienzklasse verbrauchen weniger Strom und sparen Ihnen somit Geld.

Beispielsweise bei Fernsehern gibt es hier erhebliche Unterschiede, die auch mit der Bildschirmgr√∂√üe zusammenh√§ngen. √úberlegen Sie sich, ob es wirklich immer das gr√∂√üte Modell sein muss. Ber√ľcksichtigen Sie beim Kauf die Energieeffizienzklasse.

Tipp 13: Energiesparmodus bei Geräten nutzen

Viele Elektroger√§te verf√ľgen √ľber einen Energiesparmodus, der den Energieverbrauch reduziert. Aktivieren Sie diesen Modus bei Computern, Fernsehern, Druckern und anderen Ger√§ten. So sparen Sie Strom und erh√∂hen die Lebensdauer der Ger√§te.

Tipp 14: K√ľhlschrank und Gefrierschrank richtig aufstellen

Ist die Umgebung k√ľhl, brauchen K√ľhl- oder Gefrierschrank weniger Energie. Der Ort, an dem K√ľhlger√§te stehen, spielt deshalb eine wichtige Rolle f√ľr den Stromverbrauch. Stellen Sie diese Ger√§te deshalb nicht neben W√§rmequellen wie dem Herd oder in direkter Sonneneinstrahlung auf.

Achten Sie au√üerdem darauf, dass gen√ľgend Abstand zur Wand vorhanden ist. Damit kann die Luft besser zirkulieren und die Ger√§te effizienter arbeiten.

Tipp 15: Energiesparende Kochmethoden anwenden

Kochen geh√∂rt zu den energieintensivsten T√§tigkeiten im Haushalt. Da hier W√§rme erzeugt werden muss, geht dies immer mit einem hohen Stromverbrauch einher. Schnellkocht√∂pfe sorgen f√ľr eine k√ľrzere Garzeit. Wenn Sie weniger Wasser in den Topf geben, brauchen Sie auch weniger Energie, um dieses zu erhitzen.

Beim Backen und beim Kochen können Sie die Stromkosten im Haushalt zudem reduzieren, indem Sie die Restwärme nutzen.

Tipp 16: Helle Farben und Reflektoren f√ľr bessere Lichtausbeute einsetzen

Hell gestrichene W√§nde und Decken reflektieren das Licht besser und sorgen so f√ľr mehr Helligkeit. Dadurch k√∂nnen Sie eventuell auf zus√§tzliche Beleuchtung verzichten und somit die Stromkosten im Haushalt senken. Reflektoren an Lampen oder Leuchten helfen ebenfalls dabei, das Licht gezielt zu verteilen. So wird der Raum effizienter ausgeleuchtet ‚Äď ohne zus√§tzliche Leuchtmittel.

Tipp 17: Energiesparlampen f√ľr Au√üenbeleuchtung einsetzen

Auch bei der Au√üenbeleuchtung k√∂nnen Sie Energie sparen, indem Sie auf energiesparende Lampen setzen. F√ľr Ihre Garten- oder Eingangsbeleuchtung verwenden Sie LED- oder Solarlampen.

Zudem sollten Sie Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder installieren. So wird die Beleuchtung nur dann genutzt, wenn sie wirklich benötigt wird. So können Sie die Stromkosten im Haushalt deutlich senken.

Tipp 18: Fenster und T√ľren abdichten

Undichte Fenster und T√ľren f√ľhren zu W√§rmeverlusten und einem erh√∂hten Heizbedarf. √úberpr√ľfen Sie die Dichtungen und erneuern Sie sie gegebenenfalls. So verbessern Sie die Energieeffizienz Ihres Hauses. Zugleich k√∂nnen Sie die Stromkosten im Haushalt senken.

Tipp 19: Geb√§uded√§mmung √ľberpr√ľfen und sanieren

Eine gute W√§rmed√§mmung kann den Energieverbrauch f√ľr Heizung und K√ľhlung erheblich reduzieren. Wenn Sie Eigent√ľmer sind, √ľberpr√ľfen Sie, ob Ihr Haus ausreichend ged√§mmt ist. Investieren Sie gegebenfalls in geeignete Ma√ünahmen, um die Stromkosten im Haushalt zu reduzieren.

Tauschen Sie die Fenster aus oder dämmen Sie das Dach. Auch eine Dämmung der Wände kommt in Frage, um Wärmeverluste zu vermeiden.

Tipp 20: Solaranlagen nutzen

Die Nutzung von Solaranlagen kann Ihre Stromkosten im Haushalt erheblich senken. Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach oder an der Fassade Ihres Hauses erzeugen Strom. Bei Sonnenschein k√∂nnen Sie ins Netz einspeisen und erhalten daf√ľr eine Verg√ľtung.

Mittlerweile gibt es auch technische M√∂glichkeiten, den Solarstrom in Batterien zu speichern. So k√∂nnen Sie Ihren eigenen Strom verbrauchen. Durch den selbst erzeugten Strom k√∂nnen Sie die Stromkosten im Haushalt erheblich reduzieren und sch√ľtzen auch die Umwelt.

Tipp 21: Smart Home-Technologie einsetzen

Mit Smart Home-Systeme k√∂nnen Sie gezielt Ihre Stromkosten im Haushalt reduzieren. Sie k√∂nnen zum Beispiele Ihre Heizung, die Beleuchtung und Elektroger√§te intelligent steuern. Nutzen Sie programmierbare Thermostate, um die Raumtemperatur an Ihre Bed√ľrfnisse anzupassen. Auch Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder steuern Licht oder andere Elektroger√§te, so dass Energie effizient genutzt werden kann.

Tipp 22: W√§rmer√ľckgewinnung nutzen

Ein W√§rmer√ľckgewinnungssystem nutzt die Abw√§rme von elektrischen Ger√§ten oder aus der Raumluft, um Wasser zu erw√§rmen. Dies tr√§gt zu einer effizienteren Nutzung der Energie bei. So k√∂nnen Sie sehr gezielt Ihre Stromkosten im Haushalt reduzieren.

Tipp 23: Energieverbrauch regelmäßig kontrollieren

Behalten Sie Ihren Stromverbrauch im Auge. Lesen Sie die Z√§hlerst√§nde regelm√§√üig ab. Vergleichen Sie diese mit den Werten der Vorjahre. So merken Sie schnell, ob Ihre Bem√ľhungen erfolgreich sind.

Auf dieser Basis können gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen, um die Stromkosten im Haushalt weiter abzusenken.

Tipp 24: Energieanbieter vergleichen

Die Preise verschiedener Stromversorger unterscheiden sich teils deutlich. Deshalb kann es sich lohnen, verschiedene Energieanbieter miteinander zu vergleichen. Um Stromkosten im Haushalt zu reduzieren ist ein Anbieterwechsel oft eine gute M√∂glichkeit. Vergleichsportale im Internet helfen bei der Suche und bieten oftmals sogar Pr√§mien f√ľr den Abschluss neuer Vertr√§ge.

Tipp 25: Energiesparberatung in Anspruch nehmen

Viele Energieversorger, Kommunen und unabhängige Organisationen bieten Energiesparberatungen an. Gemeinsam mit den Experten nehmen Sie Ihren Energieverbrauch unter die Lupe und analysieren Ihr Einsparpotenzial. Durch solche gezielten Maßnahmen können Sie Ihren Stromverbrauch reduzieren und die Stromkosten im Haushalt reduzieren.

Stromkosten im Haushalt reduzieren geht ganz einfach

Mit unseren 25 Ma√ünahmen haben Sie riesiges Einsparpotenzial in der Hand. Damit k√∂nnen Sie Ihre Stromkosten im Haushalt senken. Manche Ma√ünahmen sorgen nur f√ľr geringe Einsparungen, andere haben mehr Potenzial.

In der Summe sorgen √Ąnderungen im Verhalten f√ľr mehr Geld im Portemonnaie. Zudem sorgt es f√ľr einen nachhaltigeren Lebensstil.