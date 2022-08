Warum Unternehmen nicht auf die Legalisierung von Cannabis warten sollten

Lars Müller, CEO bei SynBiotic SE, dem ersten börsennotierten Cannabis-Unternehmen Deutschlands, sagt dazu:

„Cannabinoide sind vielseitig verwendbar und außer THC werden inzwischen noch viele weitere Wirkstoffe in der Schmerztherapie, zur Behandlung von Schlafstörungen oder gegen Depressionen bzw. Angstzuständen eingesetzt. Die Menschen sind auf der Suche nach Lösungen für ihre Probleme im Leben. Mit Cannabinoiden sind wir allein in der EU bereits in der Lage, einen Multi-Milliardenmarkt für Schlaf-, Schmerz- und Angstlösungen mit einem kumulierten Umsatz von über 250 Mrd. Euro für rezeptfreie und pharmazeutische Produkte zu erschließen.“

Da medizinisches Cannabis schon seit fünf Jahren in Deutschland verschrieben werden darf, müssen in diesem Segment agierende Unternehmen eigentlich gar nicht auf die von der neuen Ampel-Regierung angekündigte Legalisierung von Cannabis zum privaten Gebrauch warten. Denn der Markt für medizinisches Cannabis ist bereits durchaus profitabel.