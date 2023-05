5 E-Commerce Fähigkeiten, die Sie in der Branche brauchen

E-Commerce Branche wächst

Seine E-Commerce Fähigkeiten zu entwickeln lohnt sich. Denn online zu bestellen ist eine der schnellsten und bequemsten Möglichkeiten, etwas zu kaufen. Immer mehr Menschen sind im Internet unterwegs und bestellen die Artikel, die sie sehen. Die E-Commerce-Branche ist im Aufwind – auch in Deutschland:

Im Jahr 2019 betrug der Umsatz im E-Commerce über 67 Milliarden Euro

Im Jahr 2023 wird ein Umsatz von mehr als 122 Milliarden Euro erwartet, das entspricht nahezu einer Verdoppelung in den letzten vier Jahren

Bis zum Jahr 2027 geht man von einer Steigerung auf über 167 Milliarden Euro aus.

Wo starkes Wachstum zu erwarten ist, gibt es auch Beschäftigung. Aber welche E-Commerce-Fähigkeiten braucht man, um in der Branche erfolgreich zu sein?

Jobs im Online-Handel sind begehrt

Von der Entwicklung bis hin zum Marketing gibt es in der Branche eine breite Palette von Beschäftigungsmöglichkeiten. Für den Aufbau dieser Fähigkeiten kann eine E-Commerce Weiterbildung sinnvoll sein. Dort erhalten Interessierte eine fundierte Ausbildung in allen erforderlichen E-Commerce Fähigkeiten.

Zu den vermittelten E-Commerce Fähigkeiten gehören Spezialkenntnisse in Marketing, Kundenbeziehungen sowie Management. Sie können eine Vielzahl von Fähigkeiten entwickeln, die Sie während Ihrer gesamten Karriere nutzen können. Zu den E-Commerce Fähigkeiten gehören sowohl technische Kompetenzen als auch „Soft Skills“ – beides können Sie durch Ihre Arbeit ausbauen.

Im E-Commerce gibt es zahlreiche Stellen, die auch Jobmöglichkeiten für Digitale Nomaden bieten. Denn flexibles Arbeiten ist in dieser Branche von Anfang an normal gewesen. Ortsunabhängiges Arbeiten ist auf den meisten Stellen kein Problem. Das macht die E-Commerce Branche zu einem attraktiven Arbeitgeber für viele Menschen. Notwendig ist jedoch, die erforderlichen E-Commerce-Fähigkeiten zu erwerben beziehungsweise sie schon mitzubringen.

E-Commerce Fähigkeiten für eine Karriere in der Branche

Um einen Job im Online-Handel zu ergattern und dort Karriere zu machen, brauchen Sie verschiedene E-Commerce Fähigkeiten.

Die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Branche sind vielfältig. Aber Sie müssen Ihre E-Commerce Fähigkeiten entwickeln, um erfolgreich zu sein. Diese Fähigkeiten werden in jeder Position benötigt und können für zukünftige Jobs genutzt werden. E-Commerce ist außerdem ein Berufsfeld, in dem Sie je nach Bedarf häufig die Rolle und Position wechseln können.

Zu den grundlegenden E-Commerce Fähigkeiten, die immer von Vorteil sind, wenn Sie online Geld verdienen wollen, gehören die Folgenden:

Technische Fertigkeiten

Wie in den meisten anderen Berufen müssen Sie auch im E-Commerce technische Fähigkeiten erlernen, um eine Stelle zu bekommen. Sofern es sich nicht um eine hochspezialisierte Position handelt, müssen Sie häufig einige Grundkenntnisse beherrschen. Dazu gehören E-Commerce- und Analytics-Plattformen, Marketing-Software und SEO-Tools für den Online-Handel.

Analytische Fähigkeiten

Jedes Unternehmen stützt sich auf Daten, um Entscheidungen zu treffen, und im E-Commerce ist das nicht anders. In vielen Bereichen werden Mitarbeiter benötigt, die Daten gut analysieren können. Gerade im E-Commerce gibt es eine Menge Daten und Informationen zu verarbeiten. Dazu gehören Informationen über Kunden, Website-Analysen und Trends. All dies erfordert jemanden, der mit einer großen Menge an Daten umgehen kann.

SEO

Im Online-Handel ist es unerlässlich, dass Sie wissen, wie Sie Besucher auf Ihre Website locken und mit Hilfe von Suchmaschinenoptimierung (SEO) Besucher gewinnen können. Denn wie würde Ihr Unternehmen aussehen, wenn niemand dort etwas kaufen würde? Dies ist die Grundlage des E-Commerce. Bedeutende Positionen in der Branche hängen von den Kenntnissen der Mitarbeiter über Suchmaschinen ab. Das Erstellen erfolgreicher SEO-Kampagnen, die Recherche von Schlüsselwörtern und der Aufbau von Links sind wichtige E-Commerce Fähigkeiten, die Sie brauchen.

Texte verfassen

Schriftliche Fähigkeiten werden in den meisten Positionen gebraucht. Selbst wenn Ihre Rolle nicht inhaltsbezogen ist, könnte sie etwas mit Texten zu tun haben. Am wichtigsten ist diese Kompetenzen bei der Erstellung von Inhalten für Blogs, Produktbeschreibungen und dem Verfassen von Anzeigen.

Kommunikative Skills

Neben den technischen Fähigkeiten müssen Sie auch Ihre Soft Skills entwickeln. Die effektive Kommunikation mit Kollegen ist besonders wichtig, da die meiste Arbeit remote erledigt wird. Gute Kommunikationsfähigkeiten sind auch für den Umgang mit Kunden und Partnern wichtig.

3 Schritte für den erfolgreichen Einstieg in eine E-Commerce Stelle

Sie möchten im E-Commerce tätig werden, aber wie fangen Sie an, nach einer Stelle zu suchen? Wie bei den meisten Karrierewegen ist der Prozess ähnlich: Entwickeln Sie Ihre E-Commerce Fähigkeiten, finden Sie heraus, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil nutzen können und welche Art von Job zu Ihnen passt.

Schritt 1: Entscheiden Sie, welche Art von Stelle Sie wollen

Wenn Sie noch nicht wissen, welche Positionen zu Ihnen passen könnte, können Sie die Art der Stelle eingrenzen, die Sie suchen. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Bevorzugen Sie etwas im Bereich Marketing? Oder sind Sie eher für technische Aufgaben wie Analytiker oder Entwickler geeignet?

Fragen Sie sich, was Sie tun möchten und ob es etwas gibt, das Sie interessiert. Vielleicht sind Sie gut darin, Produkte oder Menschen zu managen. Wenn das der Fall ist, können Sie eine Managementposition bekommen, die Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen entspricht. Denken Sie darüber nach, was Sie wollen und prüfen Sie Ihre E-Commerce Fähigkeiten, bevor Sie zu den nächsten Schritten übergehen.

Schritt 2: Entwickeln Sie Ihre E-Commerce Fähigkeiten

Da Sie nun wissen, was Sie wollen, können Sie an Ihren Skills und Kompetenzen arbeiten. Dabei kann es sich entweder um Fähigkeiten handeln, die Sie bereits haben und die Sie beherrschen möchten. Oder neue Fähigkeiten, die für die Stelle erforderlich sind und die Sie erlernen können.

Je nachdem, was Sie lernen möchten, gibt es viele Möglichkeiten, dies zu tun. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Online-Kursen zu verschiedenen Themen. Es gibt allgemeine und spezielle E-Commerce-Kurse zu SEO, Analytik und anderen Themen.

Zertifikate von Plattformen wie Google Ads, Facebook Blueprint oder Amazon Advertising helfen Ihnen bei der Entwicklung Ihrer E-Commerce Fähigkeiten. Zudem ist ein offizielles Zertifikat ein Pluspunkt im Bewerbungsprozess. Dadurch steigern Sie Ihre Glaubwürdigkeit und heben sich von Ihren Mitbewerbern ab.

Schritt 3: Suchen Sie nach Einstiegspositionen

Nach der Entwicklung Ihrer E-Commerce Fähigkeiten können Sie sich nun auf Jobsuche machen. Da Jobs im Online-Handel sehr gefragt sind, finden Sie Angebote in vielen Jobbörsen und auf zahlreichen Websites. Suchen Sie dort gezielt nach Einstiegspositionen, wenn Sie bislang noch keine oder nur wenig Erfahrung in dieser Branche gesammelt haben.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie sich an Ihr Netzwerk wenden und ihm mitteilen, wonach Sie suchen. Nutzen Sie dafür auch Soziale Netzwerke wie Xing oder LinkedIn.

Viel Erfolg bei Ihrem Jobeinstieg im E-Commerce!

Wie bei jeder Jobsuche gehört jedoch auch beim Einstieg in der E-Commerce-Branche das gewisse Quäntchen Glück dazu. Da viele Jobs remote möglich sind, ist die Auswahl groß – allerdings auch die Konkurrenz. Da die Branche stark wächst, bleibt jedoch auch der Bedarf an Arbeitskräften in den kommenden Jahren hoch. Wer die entsprechenden E-Commerce Fähigkeiten mitbringt, motiviert ist und am Ball bleibt, der wird sicher eine geeignete Stelle finden.