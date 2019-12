Ortsunabhängig leben und arbeiten: was haben eigentlich Digitale Nomaden für Jobs? Die Vorurteile halten sich hartnäckig, sodass viele nach wie vor meinen, dass alle selbständig sind und nur an begehrten Reisezielen arbeiten. Im Folgenden erfahren Sie, wie das Geld Verdienen als digitaler Nomade wirklich aussieht, welche Jobs sich tatsächlich eignen – und wie Sie die richtige Inspiration finden, sich womöglich selbst neu auszurichten, beruflich wie in Ihrem Leben allgemein.

Eben nicht nur selbständig: Was digitale Nomaden für Jobs haben

In den Köpfen der Menschen herrschen zu diesem Begriff oft dieselben Bilder vor: Digitale Nomaden haben ausschließlich Jobs wie Blogger, reisen permanent umher und arbeiten am Strand oder auf dem Segelboot. Allerdings ist für digitale Nomaden ihr Wohnsitz in der Realität nicht zwangsläufig so mobil – und sie sind nicht unbedingt darauf angewiesen, ihr ganzes Leben auf möglichst schöne Panorama-Aufnahmen und aufregende Erlebnisse auszurichten.

Um genau zu sein: Sie müssen noch nicht einmal vollkommen wohnungslos sein, auch wenn die Möglichkeiten dafür inzwischen deutlich umfangreicher sind und Firmen teilweise sogar speziell für diese Art des Arbeitens und Lebens Angebote generieren, beispielsweise CO-Living-Projekte. Wichtig ist nur, dass Sie als digitaler Nomade eines können: ortsunabhängig arbeiten. Und das funktioniert in einer ganzen Bandbreite von Berufen – Jobs für digitale Nomaden gibt es viele.

Digitale Nomaden: Top-Berufe, die man von überall aus ausüben kann

Sieht man sich aktuelle Stellenausschreibungen genauer an, zeichnen sich laut Joblift besonders fünf Tätigkeitsbereiche als geeignete Jobs für digitale Nomaden aus:

Software-Entwicklung

Text

Marketing

Data Analysis

Vertrieb.

Man muss jedoch nicht zwangsläufig in diesen Bereichen beheimatet sein oder gleich als Quereinsteiger den Neuanfang wagen. Denn mit den richtigen Grundlagen schaffen es nicht nur Menschen in diesen Bereichen, als digitale Nomaden Geld zu verdienen.

Tipp für eine (berufliche) Neuorientierung und als digitaler Nomade

Die oben genannten Jobs eignen sich vor allem für digitale Nomaden in Festanstellung. Ebenfalls gute Optionen finden sich jedoch auch in Tätigkeiten wie

Freelancer

Webdesigner

Social Media Experts, beispielsweise zu Instagram oder LinkedIn

Online Marketer oder auch Growth Hacker

Anbieter für Online-Kurse in eigenen Fachgebieten.

Wenn Sie die richtigen Grundlagen dafür schaffen und Stolpersteine vermeiden möchten, um erfolgreich Geld zu verdienen als digitaler Nomade, empfiehlt es sich, sich eingehend dazu zu informieren, welche Optionen einem konkret zur Verfügung stehen.

Online-Kurse für geeignete Jobs als digitaler Nomade – von Themen wie Freelancing und Webdesign über E-Mail-, Social Media, Growth Hacking und Online Marketing bis hin zur Erstellung eigener Online-Kurse

Der richtige Umgang mit Geld

Personal Branding

E-Commerce

Steuerkurs, beispielsweise für Reisekosten – was für digitale Nomaden umso wichtiger ist

Wie Sie Ihren eigenen Traumjob finden können – ganz allgemein und für Ihr ideales Online-Business.

Wie Sie nun Geld verdienen möchten – als digitaler Nomade auf Reisen, an einem festen Standort oder in einer Mischung aus beidem – bleibt letztendlich Ihnen überlassen.

Für eine berufliche Neuausrichtung – und natürlich für das eigene Traumleben – ist es nie zu spät; und der Aufwand lohnt sich. Der erste Schritt zu einem besseren Lebensgefühl und mehr Freude im Job: Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!