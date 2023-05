Affiliate Marketing ist ein Begriff, der in der digitalen Geschäftswelt immer wieder auftaucht. Aber was steckt wirklich dahinter? In diesem Beitrag tauchen wir tief in die faszinierende Affiliate Business Welt ein. Wir erklären, was Affiliate Marketing genau ist, wie es funktioniert und welche Rolle es in der modernen Online-Wirtschaft spielt. Hier erhalten Sie wertvolle Praxistipps, um Affiliate Marketing für Ihr Business Model nutzen zu können!