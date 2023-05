Arbeiten mit SAP: So profitieren Sie davon

Arbeiten mit SAP: Grundlagen

Das Unternehmen SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware, vordergründig der Software SAP ERP. Diese unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren, sie effizienter zu gestalten und zu optimieren.

SAP ERP wird in einer Vielzahl von Branchen in der Wirtschaft eingesetzt. Sowohl der Einzelhandel als auch die Logistikbranche arbeiten mit SAP. Ziel ist es, die betriebliche Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und den Umsatz zu erhöhen.

Die Kernkomponenten von SAP ERP

SAP ERP besteht aus mehreren Kernkomponenten, die als Module bezeichnet werden. Jedes Modul ist auf einen bestimmten Geschäftsbereich oder Prozess ausgerichtet, wie zum Beispiel Finanzwesen, Personalwesen, Materialwirtschaft oder Vertrieb.

Um das Arbeiten mit SAP möglichst effizient zu gestalten, sind diese Module sind miteinander integriert. Dadurch wird ein nahtloser Informationsfluss zwischen den verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens.

Über die Nutzung in verschiedenen Unternehmensabteilungen hinweg ist hier auch das Arbeiten mit SAP selbst eine Möglichkeit, die sich zum Beispiel an neuen Entwicklungen wie Cloud Computing oder In-Memory Datenbanken orientiert. So hat SAP in den letzten Jahren eine neue Generation von ERP-Software namens SAP S/4HANA eingeführt. Sie basiert auf der HANA-Datenbank und bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche, schnellere Verarbeitungszeiten und erweiterte Funktionen. Entsprechend bringt sie viele berufliche Perspektiven hinsichtlich des Updates oder der Einführung von SAP ERP mit.

Durch das Arbeiten mit SAP bieten sich Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Auch für die eigenen Karriereziele sind Kompetenzen in SAP förderlich. Um die richtige Weiterbildung zu finden, sollten Sie zunächst die Grundlagen verstehen und die verschiedenen Möglichkeiten erkunden.

Berufliche Perspektiven durch das Arbeiten mit SAP

Da immer mehr Unternehmen das Arbeiten mit SAP für sich entdecken, steigt die Bedeutung der Software. Dadurch entstehen zahlreiche Job-Perspektiven für Fachleute, die sich auf dieses Gebiet spezialisieren möchten.

Die Vielfalt der SAP-Module und -Technologien eröffnet Karrierewege in verschiedenen Bereichen und Branchen. In diesem Abschnitt werden wir einige der Karrieremöglichkeiten in der SAP-Welt aufzeigen. Wir beleuchten zudem die Fähigkeiten und Qualifikationen, die für den Erfolg in diesen Rollen erforderlich sind.

SAP-Berater

Eine der gefragtesten Positionen in der SAP-Branche ist die des SAP-Beraters. SAP-Berater analysieren die Anforderungen von Unternehmen. Sie entwickeln Lösungen auf der Basis von SAP Software und implementieren diese effektiv. Berater sind Experten in einem oder mehreren SAP-Modulen und bieten strategische Beratung sowie technische Unterstützung.

SAP Berater zählen mit SAP Experten zu den lukrativsten Positionen. Zugleich benötigen sie aber auch einen sehr umfangreichen und tiefen Einblick in SAP benötigen. Den entsprechenden Positionen gehen viele SAP-Weiterbildungen und -Schulungen sowie einige Jahre Erfahrung voraus.

SAP-Entwickler

SAP-Entwickler sind für die Erstellung und Anpassung von SAP-Anwendungen verantwortlich. Sie nutzen die ABAP-Programmiersprache und andere SAP-Technologien. So entwickeln sie Anwendungen, die durch das Arbeiten mit SAP Geschäftsprozesse optimieren und die Effizienz steigern.

SAP-Entwickler müssen über ausgeprägte Programmierkenntnisse sowie über ein tiefes Verständnis der Geschäftsprozesse verfügen. Ein Abschluss in Informatik, eine Ausbildung zum Fachinformatiker oder eine Umschulung in die IT sind ideale Anfangsvoraussetzungen für eine Karriere als SAP-Entwickler.

SAP-Administrator

SAP-Administratoren sind für die Wartung und Verwaltung von SAP-Systemen verantwortlich. Sie stellen sicher, dass die Systeme reibungslos funktionieren, kümmern sich um die Systemkonfiguration, überwachen die Leistung und sorgen für die Sicherheit der Daten.

SAP-Administratoren müssen über technisches Know-how und Kenntnisse in den Bereichen Systemadministration, Datenbanken und Netzwerke verfügen. IT Kenntnisse sind auch hier sehr wichtig, gehen jedoch eher in Richtung Infrastruktur, IT Security und auch Betriebssysteme. Im Gegensatz zu SAP-Entwicklern programmieren sie nicht am SAP System.

Branchenspezifische SAP-Experten

SAP wird in verschiedenen Branchen eingesetzt. Daher gibt es auch Fachleute, die sich auf das Arbeiten mit SAP in bestimmten Branchen und auf die Anwendung bestimmter Module spezialisiert haben. Diese Experten kennen die spezifischen Anforderungen ihrer Branche und wissen, wie SAP-Software am besten eingesetzt werden kann.

Beispiele hierfür sind SAP-Experten in den Bereichen Logistik, Fertigung oder Einzelhandel. SAP-Experten benötigen hierfür sehr viel Erfahrung. Meist haben sie mehrere Jahre als SAP-Berater, SAP-Entwickler oder ähnliches gearbeitet.

SAP-Module und ihre Anwendungsbereiche: Finden Sie Ihren Schwerpunkt

Die SAP-Software SAP ERP besteht aus einer Vielzahl von Modulen, die verschiedene Geschäftsbereiche und Prozesse abdecken. Um den richtigen Schwerpunkt für Ihre SAP-Karriere zu finden, sollten Sie hier umfangreiche Kenntnisse haben. Dann steht einem Werdegang als Entwickler, Berater, Experte oder Admin nichts mehr im Wege.

Arbeiten mit SAP im Finanzwesen (FI)

Das Finanzwesen-Modul ist eines der Kernmodule von SAP. Es unterstützt die Verwaltung und Optimierung aller Finanzprozesse in einem Unternehmen. Hierzu gehören Buchhaltung, Finanzberichterstattung, Kostenrechnung und Liquiditätsmanagement.

Fachleute, die sich auf dieses Modul spezialisieren, arbeiten eng mit der Finanzabteilung zusammen. Sie sind für die Implementierung und Wartung von SAP-Lösungen verantwortlich, die auf Finanzprozesse abzielen.

SAP im Controlling (CO) einsetzen

Das Controlling-Modul ist eng mit dem Finanzwesen-Modul verknüpft. Es unterstützt Unternehmen bei der Planung, Steuerung und Überwachung ihrer Kosten und Leistungen. Hierzu gehören Kostenstellenrechnung, Profit-Center-Rechnung und Produktkostenrechnung. SAP-Experten in diesem Bereich arbeiten mit dem Management zusammen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu analysieren und zu verbessern.

Materialwirtschaft (MM) als SAP-Modul

Das Materialwirtschafts-Modul unterstützt alle Prozesse rund um den Einkauf, die Lagerhaltung und das Bestandsmanagement von Materialien und Waren. Es hilft Unternehmen, ihre Lieferkette effizient zu verwalten und die Materialkosten zu senken. SAP-Fachleute, die sich auf Materialwirtschaft spezialisieren, arbeiten mit Einkaufs- und Lagerabteilungen zusammen. Dadurch gewährleisten sie optimale Prozesse für den Materialfluss.

Arbeiten mit SAP im Vertrieb (SD)

Das Vertriebsmodul deckt alle Aspekte des Verkaufs und der Distribution von Produkten und Dienstleistungen ab. Dazu gehören Auftragsbearbeitung, Versand, Fakturierung und Kundenbetreuung. SAP-Experten in diesem Bereich arbeiten eng mit Vertriebs- und Marketingabteilungen zusammen. So stellen sie sicher, dass Kundenanforderungen effizient und effektiv erfüllt werden.

Personalwesen (HR)

Das Personalwesen-Modul unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung ihrer wichtigsten Ressource: den Mitarbeitern. Es umfasst Funktionen wie Personaladministration, Gehaltsabrechnung, Zeitwirtschaft und Talentmanagement. SAP-Experten in diesem Bereich arbeiten mit der Personalabteilung zusammen, um die effektive Verwaltung von Mitarbeiterinformationen und -prozessen zu gewährleisten.

Unternehmen und Karriere vorantreiben durch Arbeiten mit SAP

Es gibt noch viele weitere Module – und damit verbunden Unternehmensabteilungen, Branchen und Positionen, durch das Arbeiten mit SAP profitieren können. Durch die Spezialisierung auf ein oder mehrere Module können Sie Ihre Karriere in der SAP-Welt vorantreiben und Ihre Fähigkeiten in bestimmten Geschäftsbereichen oder Branchen vertiefen.