6 Tipps, um Unfälle am Arbeitsplatz zu vermeiden

In Gesundheit

Einmal nicht aufgepasst, kurz abgelenkt oder hektisch noch schnell eine Aufgabe erledigt: Unfälle am Arbeitsplatz können immer wieder vorkommen. Obwohl es dabei Branchen gibt, die es mehr betrifft als andere, kann auch in einem Bürojob ein Unfall passieren. In den schlimmsten Fällen können Betroffene die Arbeit nicht mehr oder nur noch zum Teil ausführen. Dabei kann jedes Unternehmen und jeder Beschäftigte seinen Teil leisten, um diesen Unfällen vorzubeugen. Im Folgenden zeigen wir hilfreiche Tipps, um riskante Situationen bereits im Vorfeld zu eliminieren.