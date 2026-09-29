Ahrefs Alternativen: Welche SEO-Tools Ahrefs wirklich ersetzen

Ahrefs Alternativen: Das Wichtigste im Überblick Ahrefs lässt sich ersetzen, aber selten durch ein einzelnes Werkzeug. Welche Lösung passt, entscheiden Aufgaben, Teamgröße und Budget. Kein Eins-zu-eins-Ersatz: Ahrefs deckt fünf Kernaufgaben ab, vom Linkprofil über Keywords, Wettbewerb und Technik bis zu Rankings. Für Backlinks nutzt Ahrefs einen eigenen Crawl-Index. SE Ranking, Semrush, Sistrix und Ubersuggest übernehmen alle fünf, Mangools vier davon, Majestic im Kern die Linkanalyse.

Ahrefs deckt fünf Kernaufgaben ab, vom Linkprofil über Keywords, Wettbewerb und Technik bis zu Rankings. Für Backlinks nutzt Ahrefs einen eigenen Crawl-Index. SE Ranking, Semrush, Sistrix und Ubersuggest übernehmen alle fünf, Mangools vier davon, Majestic im Kern die Linkanalyse. Die passende Lösung je Ausgangslage: SE Ranking passt zu Agenturen und Teams mit Berichtspflicht, Semrush zu SEO im Verbund mit Werbung, Sistrix zu langen Zeitreihen im DACH-Raum. Kleine Budgets decken Mangools und Ubersuggest ab, die spezialisierte Linkarbeit Majestic.

SE Ranking passt zu Agenturen und Teams mit Berichtspflicht, Semrush zu SEO im Verbund mit Werbung, Sistrix zu langen Zeitreihen im DACH-Raum. Kleine Budgets decken Mangools und Ubersuggest ab, die spezialisierte Linkarbeit Majestic. Nutzerplätze treiben die Kosten: Ahrefs Lite kostet 119 Euro im Monat, enthält einen Platz und lässt sich vorab nicht testen. Ein Dreierteam zahlt bei Ahrefs Standard 341,20 Euro, SE Ranking Growth und Sistrix Plus enthalten drei Plätze für 235 und 239 Euro, bei jeweils anderem Funktionsumfang.

Ahrefs Lite kostet 119 Euro im Monat, enthält einen Platz und lässt sich vorab nicht testen. Ein Dreierteam zahlt bei Ahrefs Standard 341,20 Euro, SE Ranking Growth und Sistrix Plus enthalten drei Plätze für 235 und 239 Euro, bei jeweils anderem Funktionsumfang. KI-Sichtbarkeit gehört auf die Prüfliste: Laut Bitkom nutzen 50 Prozent der Internetnutzer zumindest gelegentlich KI-Chats statt der klassischen Suche (November 2025). Ein Ersatz sollte deshalb Nennungen in ChatGPT, Perplexity, Gemini und den AI Overviews erfassen können.

Laut Bitkom nutzen 50 Prozent der Internetnutzer zumindest gelegentlich KI-Chats statt der klassischen Suche (November 2025). Ein Ersatz sollte deshalb Nennungen in ChatGPT, Perplexity, Gemini und den AI Overviews erfassen können. Automatisierung per MCP: SE Ranking und Sistrix binden KI-Assistenten in allen Tarifen per MCP an, Semrush ab dem Tarif Starter. Auswertungen lassen sich so im Dialog abrufen statt über Exporte.

SE Ranking und Sistrix binden KI-Assistenten in allen Tarifen per MCP an, Semrush ab dem Tarif Starter. Auswertungen lassen sich so im Dialog abrufen statt über Exporte. Google als kostenlose Messbasis: Seit dem 31. August 2026 zeigt die Search Console weltweit Impressionen in AI Overviews und AI Mode. Wettbewerbsdaten fehlen dort, deshalb ergänzt sie jede Suite, ersetzt sie aber nicht. Wer wechselt, testet zuerst mit echten Projekten, sichert die Daten vor der Kündigung und lässt beide Systeme einige Wochen parallel laufen.

Warum Profis nach einer Ahrefs Alternative suchen

Ahrefs hat sich mit eigenem Crawler und umfangreichem Linkindex einen festen Platz in professionellen SEO-Teams erarbeitet. Anlass für einen Wechsel sind weniger die Daten als das Kostenmodell und veränderte Anforderungen. Neben der Kostenlogik treiben vor allem zwei Themen die Suche: die Messung von KI-Sichtbarkeit und die Anbindung von SEO-Daten an KI-Assistenten. Beide vertieft das Kriterienkapitel.

Kostenlogik: Credits, Nutzerplätze und fehlende Testphase

Die Tarife Lite, Standard und Advanced enthalten je einen Nutzerplatz. Jede weitere Person kostet nach Anbieterangabe monatlich 37,40 Euro im Tarif Lite, 56,10 Euro im Tarif Standard und 74,80 Euro im Tarif Advanced. Lite lässt dabei höchstens zwei zusätzliche Nutzer zu, Standard fünf und Advanced zehn.

Hinzu kommt ein Credit-System. Im Tarif Lite stehen je Nutzer 1.000 Credits pro Monat bereit. Sie werden beim Öffnen von Reports und beim Filtern in Site Explorer, Keywords Explorer und weiteren Recherche-Werkzeugen verbraucht. Ab Standard gilt stattdessen ein Fair-Use-Modell ohne feste Obergrenze. Wer mit Lite ein Team versorgt, stößt deshalb zuerst an diese Grenze.

Eine Testphase bietet Ahrefs nicht an. Wer prüfen will, ist auf den kostenlosen Zugang für die eigene, verifizierte Domain angewiesen. Für Teams, die Kosten pro Kopf und pro Auswertung planen müssen, wird das Modell damit schwer kalkulierbar.

Was eine Ahrefs Alternative mindestens abdecken muss

Ahrefs vereint fünf Kernaufgaben: die Backlink-Analyse im Site Explorer, die Keyword-Recherche im Keywords Explorer, die Wettbewerbsanalyse fremder Domains, den technischen Website-Audit im Site Audit und das Rank-Tracking.

Ergänzend kommen der Content Explorer, das Modul Brand Radar für KI-Sichtbarkeit sowie API und MCP hinzu. Warum Verweisprofile weiterhin Gewicht haben, erläutert der Beitrag zu Off-Page-SEO.

Wie weit die sechs Tools und die Google-Werkzeuge diese Kernaufgaben übernehmen, zeigt die Ersatz-Matrix auf einen Blick.

Lösung Backlink-Analyse Keyword-Recherche Wettbewerbsanalyse Website-Audit Rank-Tracking SE Ranking enthalten, kleinerer Index enthalten enthalten enthalten täglich Semrush enthalten enthalten enthalten, mit Werbedaten enthalten täglich Sistrix enthalten enthalten enthalten, mit Sichtbarkeitsindex enthalten täglich oder wöchentlich Mangools enthalten (LinkMiner) enthalten (KWFinder) teilweise nicht enthalten wöchentlich, täglich im Tarif Agency Majestic Schwerpunkt nur ergänzend linkbezogen nicht enthalten kein eigenes Tracking, ab Pro Rank Tracker auf Search-Console-Basis Ubersuggest enthalten, mit Zeilenlimit enthalten enthalten Seiten-Check wöchentlich Google-Werkzeuge nur eigene Domain Keyword-Planer nicht enthalten teilweise kein Tracking, nur Durchschnittsposition

Tabelle 1: Welche Ahrefs-Kernaufgaben die Alternativen abdecken

Die Matrix zeigt Abdeckung, keine Datentiefe. Wie groß ein Linkindex ist und wie frisch seine Daten sind, klären die Kriterien weiter unten im Beitrag.

Die Kurzantwort: Welche Ahrefs Alternative zu welchem Einsatz passt

Jede Lösung ist nach demselben Raster eingeordnet, also nach Zielgruppe und dem Einsatz, den sie am besten trägt. Die Reihenfolge ist keine Wertung:

SE Ranking: Passt zu Agenturen und Inhouse-Teams, die viele Projekte laufend messen und berichten. Stärkster Einsatz: wiederkehrende Berichte aus Rankings, Wettbewerbsdaten und KI-Nennungen.

Passt zu Agenturen und Inhouse-Teams, die viele Projekte laufend messen und berichten. Stärkster Einsatz: wiederkehrende Berichte aus Rankings, Wettbewerbsdaten und KI-Nennungen. Semrush: Passt zu Marketingteams, die SEO gemeinsam mit Anzeigen und Content planen. Stärkster Einsatz: kanalübergreifende Keyword- und Wettbewerbsanalyse.

Passt zu Marketingteams, die SEO gemeinsam mit Anzeigen und Content planen. Stärkster Einsatz: kanalübergreifende Keyword- und Wettbewerbsanalyse. Sistrix: Passt zu Unternehmen und Agenturen im DACH-Raum, die Entwicklungen über Jahre belegen müssen. Stärkster Einsatz: Update-, Relaunch- und Marktanalysen mit dem Sichtbarkeitsindex.

Passt zu Unternehmen und Agenturen im DACH-Raum, die Entwicklungen über Jahre belegen müssen. Stärkster Einsatz: Update-, Relaunch- und Marktanalysen mit dem Sichtbarkeitsindex. Mangools: Passt zu Freelancern und kleinen Teams mit Fokus auf Inhalte. Stärkster Einsatz: Keyword-Recherche und SERP-Analyse für die Themenplanung.

Passt zu Freelancern und kleinen Teams mit Fokus auf Inhalte. Stärkster Einsatz: Keyword-Recherche und SERP-Analyse für die Themenplanung. Majestic: Passt zu Linkaufbau-Teams und Agenturen mit Linkaudits. Stärkster Einsatz: Bewertung von Linkprofilen und Suche nach Linkquellen.

Passt zu Linkaufbau-Teams und Agenturen mit Linkaudits. Stärkster Einsatz: Bewertung von Linkprofilen und Suche nach Linkquellen. Ubersuggest: Passt zu Selbstständigen und kleinen Unternehmen mit einer Website. Stärkster Einsatz: günstige Grundversorgung aus Recherche, Tracking und Website-Check.

Passt zu Selbstständigen und kleinen Unternehmen mit einer Website. Stärkster Einsatz: günstige Grundversorgung aus Recherche, Tracking und Website-Check. Google-Werkzeuge: Passen zu jeder verifizierten Website. Stärkster Einsatz: gemessene Daten zu Klicks, Impressionen, KI-Impressionen und Ladezeiten der eigenen Seiten.

Wo die Lösungen Ahrefs voraus sind, wo sie zurückbleiben und wie sie KI-Sichtbarkeit und Schnittstellen abdecken, zeigt die Vergleichstabelle im Überblickskapitel.

Wer parallel den Abschied von Semrush prüft, findet die dortigen Kriterien im Vergleich der Semrush Alternativen.

Ahrefs Alternativen bewerten: Sieben Kriterien für den Profi-Einsatz

Funktionslisten sehen bei den Anbietern ähnlich aus. Unterschiede zeigen sich bei Datenherkunft, Aktualisierungstakt, Teamlogik und Automatisierung. Die folgenden Kriterien machen diese Unterschiede prüfbar, jeweils mit Blick auf das, was Ahrefs heute leistet.

Ahrefs stützt seine Linkdaten auf einen eigenen Crawler. Für den Vergleich zählt, ob eine Alternative selbst crawlt oder Daten zukauft, wie schnell neue und verlorene Links erscheinen und wie weit die Historie zurückreicht.

Größenangaben der Anbieter lassen sich kaum vergleichen, weil jede Plattform nach eigener Methode zählt. Aufschlussreicher ist ein Test mit Domains, deren Linkprofil Sie kennen.

Achten Sie zusätzlich darauf, wie ein Anbieter mit Spam-Links und gelöschten Seiten umgeht. Ein Index, der tote Verweise lange mitführt, wirkt größer, liefert für Audits aber weniger verwertbare Daten.

Für deutschsprachige Märkte zählt die regionale Tiefe mehr als die weltweite Größe einer Datenbank. Prüfen Sie, ob Suchvolumen, Suchintention und Rankings für Deutschland, Österreich und die Schweiz getrennt vorliegen.

In der Wettbewerbsanalyse sollten sich Keyword-Lücken zwischen mehreren Domains auswerten lassen. Prüfen Sie außerdem, ob Werte für Mobil und Desktop getrennt vorliegen. Hilfreich ist es auch, wenn eine Ahrefs Alternative Keywords in Clustern gruppiert und nach Suchintention filtert, denn das spart bei großen Keyword-Sets manuelle Sortierarbeit.

Takt des Rank-Trackings

Ahrefs aktualisiert Positionen im Rank Tracker standardmäßig wöchentlich. Mehrere Alternativen erheben Rankings täglich, andere ebenfalls wöchentlich oder erst in höheren Tarifen täglich.

Bei Relaunches, Core Updates und saisonalen Kampagnen entscheidet dieser Takt darüber, ob ein Einbruch nach einem Tag oder erst nach einer Woche auffällt.

Prüfen Sie außerdem, wie Keywords gezählt werden: Ein Begriff, der in zwei Suchmaschinen oder an zwei Standorten verfolgt wird, verbraucht je nach Anbieter zwei Einheiten des Kontingents. Wer viele Standorte betreut, sollte das Limit deshalb in Kombinationen aus Keyword, Suchmaschine und Ort rechnen.

Sichtbarkeit in KI-Antworten

Antwortsysteme ergänzen die klassische Trefferliste. Laut einer Studie der Landesanstalt für Medien NRW vom Juli 2026 setzen 36 Prozent der befragten Chatbot-Nutzer die Systeme auch für Kaufentscheidungen ein.

Eine Ahrefs Alternative sollte deshalb Prompts verfolgen, Nennungen und zitierte Quellen erfassen und Mitbewerber vergleichen. Ahrefs selbst deckt diesen Bereich mit Brand Radar ab.

Unterscheiden Sie dabei zwischen Werkzeugen, die nur Googles eigene KI-Flächen auswerten, und solchen, die ChatGPT, Perplexity oder Gemini einbeziehen. Besonders aufschlussreich ist die Auswertung zitierter Quellen. Sie zeigt, welche fremden Seiten eine Nennung auslösen und wo eigene Inhalte fehlen. Welche Rolle generative Suchsysteme spielen, ordnet das Interview zu generativen Suchsystemen ein.

Automatisierung über API und MCP

Eine API liefert Daten für Dashboards, Datenpipelines und feste Berichte. Das Model Context Protocol, kurz MCP, verbindet SEO-Daten dagegen direkt mit KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT oder Cursor. Dadurch lassen sich Auswertungen im Dialog abrufen. Bei Ahrefs, SE Ranking und Semrush laufen solche Abfragen über dasselbe Kontingent wie die API, bei anderen Anbietern lohnt ein Blick in die Tarifbedingungen.

Entscheidend ist, ab welchem Tarif API und MCP enthalten sind und wie der Verbrauch angerechnet wird. Ahrefs selbst bietet beides ab dem Tarif Lite. Welche Anbieter Schnittstellen für Reporting und Automatisierung bereitstellen, zeigt die Übersicht der SEO-API-Anbieter.

Prüfen Sie für produktive Abläufe zusätzlich Authentifizierung, Rate Limits, Lese- und Schreibrechte sowie den tatsächlichen Datenumfang der Schnittstelle. Klären Sie außerdem, welche Projekt- und Kundendaten über MCP an externe KI-Assistenten gelangen und ob dies mit Ihren Datenschutz- und Kundenvereinbarungen vereinbar ist.

Teamfähigkeit, Reporting und Nutzerplätze

Ein Werkzeug trägt im Team nur, wenn mehrere Personen gleichzeitig arbeiten können. Achten Sie auf enthaltene Nutzerplätze, Preise für weitere Zugänge und Lesezugänge für Kunden oder Geschäftsführung.

Hilfreich sind Rollen mit abgestuften Rechten, damit Redaktion, Fachabteilung und Management jeweils nur sehen und ändern, was ihre Aufgabe erfordert. Für Konzerne kommen Single Sign-on und Protokolle über Änderungen hinzu.

Agenturen brauchen zusätzlich White-Label-Berichte, die unter eigener Marke an Kunden gehen. Wie sich Aufgaben zwischen Strategie und Umsetzung verteilen, beschreibt das Berufsbild des SEO-Managers.

Positionsverläufe und Projektstrukturen lassen sich meist exportieren. Erfassen Sie zusätzlich gespeicherte Filter, Alerts, Berichtsvorlagen und API-Abläufe, damit sie beim Umstieg gezielt übernommen oder neu aufgebaut werden. Berechnete Kennzahlen wie Domain Rating oder ein Sichtbarkeitsindex folgen dagegen der Methodik des jeweiligen Anbieters und lassen sich nicht übertragen.

Planen Sie deshalb eine Übergangszeit ein, in der beide Systeme dieselben Keywords messen, damit sich Berichte über den Bruch hinweg lesen lassen. Halten Sie dabei Suchmaschine, Land, Gerät, Standort und Aktualisierungstakt gleich, so bleiben Abweichungen zwischen den Systemen interpretierbar.

Damit beim Wechsel keine Nachweise verloren gehen, empfiehlt sich ein geordneter Ablauf in fünf Schritten, den die Infografik zusammenfasst.

Wichtig ist der Zeitpunkt: Mit dem Ende der bezahlten Laufzeit stuft Ahrefs das Konto auf den kostenlosen Zugang herab, Projekte werden eingefroren und der volle Exportzugriff endet. Exporte gehören deshalb frühzeitig in die Restlaufzeit und nicht in ihre letzten Tage.

Experten-Tipp!

Legen Sie vor dem Test zehn Domains fest, deren Linkprofil Sie gut kennen. Vergleichen Sie für diese Domains die Zahl der verweisenden Domains zwischen Ahrefs und dem Kandidaten. Große Abweichungen zeigen früh, wo der Index Lücken hat.

Die Gesamtschau bündelt die Ergebnisse der sechs Tool-Kapitel und der Google-Werkzeuge. Verglichen wird, was beim Wechsel den Unterschied macht: Stärke und Grenze gegenüber Ahrefs, KI-Sichtbarkeit und Schnittstellen. Die Preise folgen gesondert im Kostenkapitel, damit sie auf einheitlicher Basis nebeneinanderstehen.

Methodik: Kriterien, Quellen und Stand der Angaben

Grundlage sind die sieben Kriterien aus dem vorigen Kapitel. Die toolbezogenen Angaben stammen von den Seiten der Anbieter und wurden im September 2026 geprüft. Die Nutzungsdaten stammen aus den im Text genannten Studien.

Die Preise stehen so im Text, wie sie die deutschsprachigen Preisseiten ausweisen. Sistrix und Majestic nennen sie ausdrücklich ohne Umsatzsteuer. Wo ein Anbieter einzelne Preise nur in US-Dollar nennt, etwa Semrush bei Zusatznutzern höherer Tarife, steht der Dollarbetrag.

Bewertet wurde jede Ahrefs Alternative entlang der fünf Kernaufgaben von Ahrefs sowie der Kriterien KI-Sichtbarkeit, Automatisierung und Teamfähigkeit. Maßgeblich war dabei der dokumentierte Lieferumfang der Tarife, nicht die Darstellung in Werbematerialien.

Einen eigenen Produkttest hat die Redaktion nicht durchgeführt. Die Reihenfolge der Kapitel ist keine Rangfolge. Die redaktionelle Einordnung verantwortet Herausgeber Oliver Foitzik.

Die Vergleichstabelle: Stärken, Grenzen, KI-Sichtbarkeit und Schnittstellen

Jede Zeile beantwortet dieselben vier Fragen: Wo ist die Lösung Ahrefs voraus, wo bleibt sie zurück, wie misst sie KI-Sichtbarkeit und welche Schnittstellen bietet sie? Stärken und Grenzen können aus unterschiedlichen Tarifstufen stammen, die Zeilen beschreiben deshalb das Anbieterprofil.

Lösung Stärke gegenüber Ahrefs Grenze gegenüber Ahrefs KI-Sichtbarkeit API und MCP SE Ranking Täglicher Ranking-Takt, drei Plätze im Tarif Growth Kleinerer Backlink-Index Im Grundtarif für fünf Sprachmodelle, Add-on für AI Overviews und AI Mode API-Credits und MCP ab Core Semrush Mehr Kanäle, tägliche Rankings Zusatznutzer und Toolkits kosten extra Ab Starter für Google, ChatGPT, Perplexity und Gemini MCP ab Starter, API ab Advanced Sistrix Über elf Jahre Historie ab Professional Einstieg mit drei Monaten Historie AI Check und Prompt Research in allen Paketen, derzeit als Beta ohne Aufpreis MCP in allen Paketen, API ab Plus Mangools Geringe Kosten, KI-Monitoring im Paket Kein Website-Audit AI Search Watcher PRO mit bis zu 500 Prompts in jedem Tarif API und MCP in allen Tarifen Majestic Historischer Linkindex, Trust Flow Kaum Funktionen jenseits von Links Nicht Kern des Angebots API im eigenen Tarif Ubersuggest Einmalzahlung möglich Geschätzte Daten, enge Limits Zehn bis zwanzig Prompts je Projekt MCP-Server, keine API Google-Werkzeuge Messdaten der eigenen Website direkt von Google Keine Daten zu fremden Domains KI-Impressionen in AI Overviews und AI Mode APIs für Search Console und PageSpeed Insights

Tabelle 2: Stärken, Grenzen, KI-Sichtbarkeit und Schnittstellen je Lösung

Keine Lösung übernimmt alle Stärken von Ahrefs zugleich. Wer Linkdaten und Kundenreporting gleich gewichtet, landet deshalb oft bei einer Kombination, die das Entscheidungsframework am Ende aufgreift. Markieren Sie vorab, welche Spalten für Ihr Team Pflicht und welche verzichtbar sind, bevor Sie Anbieter kontaktieren.

Mit SE Ranking steht eine Plattform im Vergleichsfeld, die klassische Rankings, KI-Sichtbarkeit und Reporting in einem Workflow zusammenführt. Gegenüber Ahrefs verschiebt sich der Schwerpunkt vom Linkindex hin zur Verbindung von Suchdaten, KI-Antworten und Automatisierung. Der Anbieter ist seit 2013 am Markt und richtet sich an Agenturen ebenso wie an Inhouse-Teams.

Für wen sich SE Ranking als Ahrefs Alternative eignet

Die Plattform spielt ihre Stärken dort aus, wo Sichtbarkeit laufend gemessen und an Dritte berichtet wird. Fünf Konstellationen profitieren davon:

Agenturen mit vielen Mandaten: Kundenprojekte, Zugänge und Berichte lassen sich in einer Oberfläche verwalten, ohne für jede Aufgabe ein eigenes Werkzeug zu pflegen.

Kundenprojekte, Zugänge und Berichte lassen sich in einer Oberfläche verwalten, ohne für jede Aufgabe ein eigenes Werkzeug zu pflegen. Inhouse-Teams mit Berichtspflicht: Rankings, Wettbewerbsdaten und KI-Nennungen landen in denselben Projekten. Das erleichtert Monatsberichte an Geschäftsführung oder Vertrieb.

Rankings, Wettbewerbsdaten und KI-Nennungen landen in denselben Projekten. Das erleichtert Monatsberichte an Geschäftsführung oder Vertrieb. Teams, die GEO aufbauen: Wer Nennungen in Antwortsystemen erst messbar machen will, startet ohne Zusatzmodul und erweitert bei Bedarf.

Wer Nennungen in Antwortsystemen erst messbar machen will, startet ohne Zusatzmodul und erweitert bei Bedarf. Unternehmen mit lokalem Fokus: Lokales Rank-Tracking und ein Listing-Management für Verzeichnisse gehören zu beiden frei buchbaren Tarifen.

Lokales Rank-Tracking und ein Listing-Management für Verzeichnisse gehören zu beiden frei buchbaren Tarifen. Teams ohne eigene Entwickler: Auswertungen lassen sich per KI-Assistent anstoßen, ohne dass jemand Schnittstellen programmieren muss.

Weniger passend ist die Suite für reine Linkaudits, bei denen die Tiefe des Backlink-Index den Ausschlag gibt.

Funktionen entlang der Ahrefs-Kernaufgaben

Die Funktionen lassen sich den Kernaufgaben von Ahrefs zuordnen und reichen bis zur KI-Sichtbarkeit und zu Schnittstellen:

Backlink-Analyse: Backlink-Checker und Backlink-Monitoring erfassen verweisende Domains, Ankertexte sowie neue und verlorene Links, ohne Mengenbegrenzung im Tarif.

Backlink-Checker und Backlink-Monitoring erfassen verweisende Domains, Ankertexte sowie neue und verlorene Links, ohne Mengenbegrenzung im Tarif. Keyword-Recherche: Die Recherche liefert Suchvolumen, Schwierigkeit und verwandte Begriffe. Für eigene Listen stehen zusätzlich 17.500 oder 50.000 Einträge in der Keyword-Datenbank bereit.

Die Recherche liefert Suchvolumen, Schwierigkeit und verwandte Begriffe. Für eigene Listen stehen zusätzlich 17.500 oder 50.000 Einträge in der Keyword-Datenbank bereit. Wettbewerbsanalyse: Sichtbarkeit fremder Domains, deren Top-Seiten und Keyword-Lücken lassen sich unbegrenzt auswerten.

Sichtbarkeit fremder Domains, deren Top-Seiten und Keyword-Lücken lassen sich unbegrenzt auswerten. Website-Audit: Der Crawler prüft 250.000 Seiten pro Monat im Tarif Core und zwei Millionen im Tarif Growth, ergänzt um Onpage-Checker und SERP-Analyse.

Der Crawler prüft 250.000 Seiten pro Monat im Tarif Core und zwei Millionen im Tarif Growth, ergänzt um Onpage-Checker und SERP-Analyse. Rank-Tracking: Positionen werden für 2.000 oder 5.000 Keywords erhoben, dazu kommen Google Top 100 und Share of Voice.

Positionen werden für 2.000 oder 5.000 Keywords erhoben, dazu kommen Google Top 100 und Share of Voice. KI-Sichtbarkeit: Der Grundtarif verfolgt Prompts in fünf Sprachmodellen samt zitierter Quellen. Das Add-on AI Search ergänzt den KI-Ergebnis-Tracker für AI Overviews, AI Mode, Perplexity und ChatGPT sowie das Dashboard SE Visible.

Der Grundtarif verfolgt Prompts in fünf Sprachmodellen samt zitierter Quellen. Das Add-on AI Search ergänzt den KI-Ergebnis-Tracker für AI Overviews, AI Mode, Perplexity und ChatGPT sowie das Dashboard SE Visible. API und MCP: Der MCP-Server stellt über 180 SEO- und GEO-Funktionen für Claude, ChatGPT, Cursor oder Gemini CLI bereit, ergänzt um quelloffene Claude Skills für fertige Berichte.

Anbindungen an Looker Studio, Matomo, Google Analytics und Search Console verknüpfen die Daten mit bestehenden Berichten.

Stärken gegenüber Ahrefs

Im direkten Vergleich mit Ahrefs heben sich fünf Punkte ab:

Teamarbeit im Grundpreis: Der Tarif Growth deckt ein kleines Team ohne Aufpreis für Plätze ab. Bei Ahrefs bringt jeder Tarif bis Advanced nur einen Platz mit.

Der Tarif Growth deckt ein kleines Team ohne Aufpreis für Plätze ab. Bei Ahrefs bringt jeder Tarif bis Advanced nur einen Platz mit. Test vor dem Kauf: Die Testphase läuft 14 Tage und verlangt keine Kreditkarte, sodass sich ein echtes Projekt vor der Entscheidung abbilden lässt.

Die Testphase läuft 14 Tage und verlangt keine Kreditkarte, sodass sich ein echtes Projekt vor der Entscheidung abbilden lässt. Täglicher Ranking-Takt: Positionen werden jeden Tag neu erhoben, der Rank Tracker von Ahrefs misst standardmäßig im Wochenrhythmus.

Positionen werden jeden Tag neu erhoben, der Rank Tracker von Ahrefs misst standardmäßig im Wochenrhythmus. Mehr Prompts im Einstieg: Das tägliche Prompt-Kontingent von Core übersteigt die fünf bis 20 eigenen Prompts, die Ahrefs je nach Paket in Brand Radar vorsieht.

Das tägliche Prompt-Kontingent von Core übersteigt die fünf bis 20 eigenen Prompts, die Ahrefs je nach Paket in Brand Radar vorsieht. Begleiteter Umzug: Bei Jahresabos übernimmt der Anbieter die Migration kostenlos. Projekte und Ranking-Historien lassen sich importieren.

Diese Vorteile wirken vor allem dort, wo mehrere Personen regelmäßig mit denselben Projekten arbeiten.

Grenzen von SE Ranking

Drei Einschränkungen sollten Sie einplanen, bevor Sie SE Ranking als Ahrefs Alternative einsetzen:

Kleinerer Backlink-Index: Nach eigener Angabe des Anbieters fällt der Linkindex kleiner aus als bei Ahrefs. Für forensische Linkaudits großer Domains kann das den Ausschlag geben.

Nach eigener Angabe des Anbieters fällt der Linkindex kleiner aus als bei Ahrefs. Für forensische Linkaudits großer Domains kann das den Ausschlag geben. Einarbeitung für erweiterte Funktionen: Der Funktionsumfang ist breit. Bis Berichtsvorlagen, Prompt-Sets und API-Abläufe sitzen, braucht ein Team Einarbeitungszeit.

Der Funktionsumfang ist breit. Bis Berichtsvorlagen, Prompt-Sets und API-Abläufe sitzen, braucht ein Team Einarbeitungszeit. Agenturfunktionen gegen Aufpreis: White-Label-Berichte, Kundenplätze und der Lead-Generator gehören zum Agency Pack, das ausschließlich im Jahresabo buchbar ist.

Hinzu kommt, dass Core Daten nur sechs Monate zurück vorhält und je Login nur eine aktive Sitzung erlaubt.

Der Anbieter führt zwei frei buchbare Tarife und eine individuelle Enterprise-Variante, die Preise gelten je Monat:

Core: 109 Euro im Monat, im Jahresabo 87,20 Euro pro Monat. Enthalten sind 10 Projekte, ein Manager-Platz, 2.000 Keywords und 100 Prompts im täglichen Tracking sowie 25.000 API-Credits.

109 Euro im Monat, im Jahresabo 87,20 Euro pro Monat. Enthalten sind 10 Projekte, ein Manager-Platz, 2.000 Keywords und 100 Prompts im täglichen Tracking sowie 25.000 API-Credits. Growth: Der Tarif kostet 235 Euro im Monat, bei Jahreszahlung 188 Euro pro Monat. Dafür gibt es 30 Projekte, drei Manager-Plätze, 5.000 Keywords, 250 Prompts, 100.000 API-Credits und Daten über die gesamte Projektlaufzeit.

Der Tarif kostet 235 Euro im Monat, bei Jahreszahlung 188 Euro pro Monat. Dafür gibt es 30 Projekte, drei Manager-Plätze, 5.000 Keywords, 250 Prompts, 100.000 API-Credits und Daten über die gesamte Projektlaufzeit. Enterprise: Preis auf Anfrage, mit individuellen Limits, vollem API-Zugriff und flexiblen Vertragsmodellen.

Preis auf Anfrage, mit individuellen Limits, vollem API-Zugriff und flexiblen Vertragsmodellen. Add-ons: Das Agency Pack kostet ab 59 Euro und das API-Add-on ab 39 Euro im Monat, beide ausschließlich bei jährlicher Abrechnung. AI Search liegt bei 79 Euro monatlich oder 63,20 Euro im Jahresabo.

Wer jährlich zahlt, spart 20 Prozent. Der Test umfasst ein reduziertes Kontingent mit bis zu 750 Keywords und 20 Prompts pro Tag.

Einsatzgebiete im Arbeitsalltag

Im Alltag trägt SE Ranking vor allem wiederkehrende Abläufe:

Content-Briefings: Keyword-Recherche, SERP-Analyse und Wettbewerbsdaten fließen über einen Claude Skill in ein strukturiertes Briefing.

Keyword-Recherche, SERP-Analyse und Wettbewerbsdaten fließen über einen Claude Skill in ein strukturiertes Briefing. Relaunch-Monitoring: Nach einer Umstellung zeigen die Positionsdaten früh, welche Verzeichnisse verlieren. Das Monitoring von Seitenänderungen meldet ungewollte Anpassungen.

Nach einer Umstellung zeigen die Positionsdaten früh, welche Verzeichnisse verlieren. Das Monitoring von Seitenänderungen meldet ungewollte Anpassungen. Wettbewerbslücken: Der Abgleich mehrerer Domains legt Keywords offen, für die Mitbewerber ranken und die eigene Website fehlt.

Der Abgleich mehrerer Domains legt Keywords offen, für die Mitbewerber ranken und die eigene Website fehlt. Prompt-Monitoring: Ein fest definiertes Prompt-Set zeigt Monat für Monat, in welchen Antworten die Marke genannt und welche Quellen zitiert werden.

Ein fest definiertes Prompt-Set zeigt Monat für Monat, in welchen Antworten die Marke genannt und welche Quellen zitiert werden. Automatisiertes Reporting: Monatsberichte entstehen über den Report Builder, Looker Studio oder die API, ohne Daten manuell zu kopieren.

So wird aus Einzeldaten ein durchgängiger Ablauf von der Recherche bis zum Bericht, den mehrere Personen parallel bearbeiten können.

Semrush verbindet SEO-Daten mit Werkzeugen für Werbung, Marktanalyse und Content und deckt damit mehr Marketingkanäle ab als Ahrefs. Als Ahrefs Alternative eignet sich die Suite vor allem dort, wo SEO im Zusammenspiel mit bezahlter Suche und Redaktion geplant wird. Die aktuelle Tarifstruktur verbindet klassische SEO-Funktionen mit der Messung von KI-Sichtbarkeit.

Eignung: Wann Semrush die passende Ahrefs Alternative ist

Die Suite spielt ihre Breite in diesen Konstellationen aus:

Marketingteams mit Anzeigenbudget: Wer bezahlte und organische Suche gemeinsam plant, findet Keyword- und Wettbewerbsdaten beider Kanäle in einer Quelle.

Wer bezahlte und organische Suche gemeinsam plant, findet Keyword- und Wettbewerbsdaten beider Kanäle in einer Quelle. Redaktionen mit hohem Ausstoß: Wer viele Beiträge plant, spart Wege, wenn Themenrecherche und Optimierung im selben System laufen.

Wer viele Beiträge plant, spart Wege, wenn Themenrecherche und Optimierung im selben System laufen. Unternehmen mit mehreren Märkten: Teams mit Länderseiten oder Filialen brauchen Rankings je Standort und Gerät.

Teams mit Länderseiten oder Filialen brauchen Rankings je Standort und Gerät. Organisationen mit Governance-Bedarf: Große Teams mit mehreren Marken benötigen Rechteverwaltung, Protokolle und verbindliche Service-Level.

Große Teams mit mehreren Marken benötigen Rechteverwaltung, Protokolle und verbindliche Service-Level. Teams, die KI-Sichtbarkeit neben SEO aufbauen: Wer Nennungen in Antwortsystemen verfolgen will, findet dafür kombinierte Tarife, die SEO und KI-Sichtbarkeit in einer Oberfläche zusammenführen.

Für kleine Teams mit reinem SEO-Fokus kann die Breite dagegen mehr Kosten als Nutzen erzeugen.

Funktionen im Überblick

Entlang der Ahrefs-Kernaufgaben und darüber hinaus bietet Semrush diese Bausteine:

Backlink-Analyse: Für beliebige Domains zeigt die Suite das Linkprofil mit Linkquellen, Linktexten und der Entwicklung über die Zeit.

Für beliebige Domains zeigt die Suite das Linkprofil mit Linkquellen, Linktexten und der Entwicklung über die Zeit. Keyword-Recherche: Keyword-Ideen, Suchintention und Schwierigkeit gehören zum SEO-Kern, im Einstiegstarif in reduziertem Umfang.

Keyword-Ideen, Suchintention und Schwierigkeit gehören zum SEO-Kern, im Einstiegstarif in reduziertem Umfang. Wettbewerbsanalyse: Mitbewerber-Insights zeigen organische Rankings und Keyword-Lücken. Markt- und Trafficdaten liefert ein eigenes Toolkit.

Mitbewerber-Insights zeigen organische Rankings und Keyword-Lücken. Markt- und Trafficdaten liefert ein eigenes Toolkit. Site Audit: Der technische Crawl gehört zu jedem Tarif, ab Starter ergänzt um eine auf KI-Crawler ausgerichtete Prüfung.

Der technische Crawl gehört zu jedem Tarif, ab Starter ergänzt um eine auf KI-Crawler ausgerichtete Prüfung. Position Tracking: Die Positionsverfolgung erfasst Rankings für Desktop und Mobil in einer gemeinsamen Ansicht.

Die Positionsverfolgung erfasst Rankings für Desktop und Mobil in einer gemeinsamen Ansicht. KI-Sichtbarkeit und MCP: Ab Starter verfolgt die Suite Prompts und Markenstimmung in KI-Antworten und bindet KI-Assistenten per MCP an.

Die Bereiche lassen sich in einem Konto bündeln und über ein Berichtsmodul zeitgesteuert versenden.

Suiten wie Semrush und SE Ranking verbinden organische und bezahlte Suche, sodass SEO- und SEA-Team Keywords und Budgets gemeinsam planen. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Stärken gegenüber Ahrefs

Gegenüber Ahrefs sprechen fünf Argumente für Semrush:

Mehr Kanäle: Werbe-, Content- und Social-Daten lassen sich im selben Konto ergänzen, während Ahrefs sich auf organische Daten konzentriert.

Werbe-, Content- und Social-Daten lassen sich im selben Konto ergänzen, während Ahrefs sich auf organische Daten konzentriert. Prüfung vor dem Kauf: Ein siebentägiger Test und ein eingeschränkter kostenloser Zugang erlauben einen Blick in die Suite.

Ein siebentägiger Test und ein eingeschränkter kostenloser Zugang erlauben einen Blick in die Suite. Tägliche Rankings: Positionen werden täglich aktualisiert, was Schwankungen nach Updates schneller sichtbar macht.

Positionen werden täglich aktualisiert, was Schwankungen nach Updates schneller sichtbar macht. Größere Prompt-Kontingente: Starter verfolgt 50 Prompts täglich, Pro+ 100 und Advanced 200.

Starter verfolgt 50 Prompts täglich, Pro+ 100 und Advanced 200. Branding als Add-on: Das Add-on Pro-Bericht ergänzt Berichte im eigenen Branding für 19,18 Euro im Monat.

Wie stark diese Vorteile wiegen, hängt davon ab, wie viele Kanäle Ihr Team tatsächlich betreut.

Grenzen im Vergleich

Drei Einschränkungen wiegen beim Wechsel von Ahrefs schwer:

Zusätzliche Nutzer kosten extra: Weitere Zugänge beginnen bei 43 Euro im Monat und werden in den höheren Tarifen teurer. Für die KI-Sichtbarkeitsfunktionen berechnet Semrush je Zusatznutzer einen weiteren Aufpreis von 99 US-Dollar.

Weitere Zugänge beginnen bei 43 Euro im Monat und werden in den höheren Tarifen teurer. Für die KI-Sichtbarkeitsfunktionen berechnet Semrush je Zusatznutzer einen weiteren Aufpreis von 99 US-Dollar. Wichtige Funktionen erst in höheren Tarifen: Historische SEO-Daten gibt es ab Pro+, die API erst im Tarif Advanced.

Historische SEO-Daten gibt es ab Pro+, die API erst im Tarif Advanced. Toolkits als Kostentreiber: Traffic-, Local- oder Social-Funktionen erfordern eigene Toolkits, die den Monatsbetrag erhöhen.

Wer nur die organischen Kernaufgaben von Ahrefs ersetzen will, bezahlt bei Semrush also einen Teil der Breite mit.

Für die Kalkulation lohnt es sich, zusätzliche Toolkits erst nach dem Test zu buchen, wenn feststeht, welche Daten das Team tatsächlich nutzt.

Die deutschsprachige Preisseite nennt vier frei buchbare Tarife:

SEO: 134,21 Euro im Monat, bei Jahreszahlung umgerechnet 112,52 Euro. Enthalten sind fünf Websites und 500 täglich verfolgte Keywords.

134,21 Euro im Monat, bei Jahreszahlung umgerechnet 112,52 Euro. Enthalten sind fünf Websites und 500 täglich verfolgte Keywords. Starter: Der Tarif kostet 190,84 Euro, im Jahresabo 158,40 Euro pro Monat, und ergänzt KI-Sichtbarkeit sowie MCP-Zugang.

Der Tarif kostet 190,84 Euro, im Jahresabo 158,40 Euro pro Monat, und ergänzt KI-Sichtbarkeit sowie MCP-Zugang. Pro+: Für 286,74 Euro, jährlich gezahlt 238 Euro, steigen die Limits auf 15 Websites und 1.500 Keywords.

Für 286,74 Euro, jährlich gezahlt 238 Euro, steigen die Limits auf 15 Websites und 1.500 Keywords. Advanced: Die größte Selbstbedienungsstufe liegt bei 526,49 Euro, im Jahresabo bei 436,99 Euro, und umfasst 40 Websites, 5.000 Keywords sowie Share of Voice.

Jährliche Zahlung spart bis zu 17 Prozent. Für Konzerne gibt es individuelle Enterprise-Konditionen.

Einsatzgebiete im Marketingalltag

Im Alltag verbindet Semrush Aufgaben, die sonst auf mehrere Werkzeuge verteilt sind:

Budgetplanung zwischen SEO und SEA: Suchvolumen und Klickpreise zeigen, wo Anzeigen organische Lücken überbrücken und wo Inhalte langfristig günstiger sind.

Suchvolumen und Klickpreise zeigen, wo Anzeigen organische Lücken überbrücken und wo Inhalte langfristig günstiger sind. Redaktionsplanung: Die Themenrecherche liefert Fragen und Unterthemen, die Content-Optimierung prüft Entwürfe gegen rankende Seiten.

Die Themenrecherche liefert Fragen und Unterthemen, die Content-Optimierung prüft Entwürfe gegen rankende Seiten. Marktbeobachtung: Mit dem Traffic- und Markt-Toolkit lassen sich Marktanteile und Trafficquellen von Mitbewerbern verfolgen.

Mit dem Traffic- und Markt-Toolkit lassen sich Marktanteile und Trafficquellen von Mitbewerbern verfolgen. Standortvergleiche: Rankings je Stadt und Gerät zeigen Unterschiede zwischen Märkten und Endgeräten.

Rankings je Stadt und Gerät zeigen Unterschiede zwischen Märkten und Endgeräten. Markenmonitoring in KI-Antworten: Stimmung und Nennungen in Antwortsystemen fließen neben SEO-Kennzahlen in denselben Bericht.

Damit eignet sich die Suite als Drehscheibe für mehrere Marketingdisziplinen, sofern das Team diese Disziplinen auch tatsächlich selbst verantwortet.

Wie sich Reichweite über mehrere Kanäle planen lässt, beschreibt der Beitrag zu digitalen Werbestrategien.

Sistrix als Ahrefs Alternative: Sichtbarkeitsindex und lange Historie für den DACH-Raum

Sistrix stammt aus Bonn und hat mit dem Sichtbarkeitsindex eine Kennzahl geprägt, auf die sich Agenturen, Publisher und Unternehmen im deutschsprachigen Raum regelmäßig beziehen. Wer Ahrefs vor allem für Marktbeobachtung und Wettbewerbsvergleiche nutzt, findet hier eine Datenreihe, die weit zurückreicht. Linkdaten, Crawling und KI-Analysen ergänzen diesen Kern.

Eignung für Publisher, Agenturen und Unternehmen

Die Toolbox passt zu Organisationen, die Entwicklungen belegen und erklären müssen:

Publisher und Redaktionen: Wer die Folgen von Google-Updates auf die Reichweite erklären muss, braucht eine lange, einheitlich erhobene Zeitreihe.

Wer die Folgen von Google-Updates auf die Reichweite erklären muss, braucht eine lange, einheitlich erhobene Zeitreihe. Agenturen im DACH-Raum: Der Sichtbarkeitsindex ist bei vielen Kunden bekannt und erleichtert die Kommunikation von Ergebnissen.

Der Sichtbarkeitsindex ist bei vielen Kunden bekannt und erleichtert die Kommunikation von Ergebnissen. Unternehmen vor einem Relaunch: Vorher-Nachher-Vergleiche über mehrere Jahre machen Auswirkungen nachvollziehbar.

Vorher-Nachher-Vergleiche über mehrere Jahre machen Auswirkungen nachvollziehbar. E-Commerce-Teams: Marktplatz-Auswertungen zu Produkten, Marken und Kategorien ergänzen die organische Sicht.

Marktplatz-Auswertungen zu Produkten, Marken und Kategorien ergänzen die organische Sicht. Teams mit Schulungsbedarf: Seminare gehören zu jedem Paket, ab der zweiten Stufe auch in Präsenz.

Für reine Linkaufbau-Projekte ist der Zuschnitt dagegen breiter als nötig.

Funktionen der Toolbox

Die Toolbox deckt die Kernaufgaben von Ahrefs mit diesen Modulen ab:

Sichtbarkeitsindex: Die zentrale Kennzahl bildet die organische Präsenz einer Domain ab und macht Mitbewerber direkt vergleichbar.

Die zentrale Kennzahl bildet die organische Präsenz einer Domain ab und macht Mitbewerber direkt vergleichbar. Keyword- und Domainanalyse: Recherche, Rankings fremder Domains und Wettbewerbsvergleich übernehmen die Keyword- und Wettbewerbsaufgaben.

Recherche, Rankings fremder Domains und Wettbewerbsvergleich übernehmen die Keyword- und Wettbewerbsaufgaben. Backlinks: Ein Backlink-Index gehört zur Grundausstattung jedes Pakets.

Ein Backlink-Index gehört zur Grundausstattung jedes Pakets. Crawling und Onpage: Projekte mit monatlichem Crawl zwischen 30.000 und vier Millionen URLs übernehmen den technischen Audit.

Projekte mit monatlichem Crawl zwischen 30.000 und vier Millionen URLs übernehmen den technischen Audit. Rank-Tracking in Projekten: Eigene Keyword-Sets lassen sich täglich oder wöchentlich abfragen, auf Wunsch auch für einzelne Städte. Das Kontingent reicht je Paket von 2.500 bis 100.000 SERP-Updates.

Eigene Keyword-Sets lassen sich täglich oder wöchentlich abfragen, auf Wunsch auch für einzelne Städte. Das Kontingent reicht je Paket von 2.500 bis 100.000 SERP-Updates. KI-Analyse: AI Check und Prompt Research zeigen, wie eine Marke in AI Overviews, AI Mode, ChatGPT und Perplexity vorkommt und welche Fragen dort gestellt werden.

AI Check und Prompt Research zeigen, wie eine Marke in AI Overviews, AI Mode, ChatGPT und Perplexity vorkommt und welche Fragen dort gestellt werden. MCP-Anbindung: Eine MCP-Schnittstelle verbindet die Daten in allen Paketen mit KI-Assistenten.

Search Console und Analytics lassen sich zusätzlich anbinden, sodass Schätzwerte und Messdaten in denselben Projekten nebeneinanderstehen.

Stärken gegenüber Ahrefs

Im Vergleich mit Ahrefs zeichnen Sistrix fünf Eigenschaften aus:

Längere Zeitreihe: Ab dem Paket Professional reicht die Historie mehr als elf Jahre zurück, Ahrefs Advanced bietet fünf Jahre.

Ab dem Paket Professional reicht die Historie mehr als elf Jahre zurück, Ahrefs Advanced bietet fünf Jahre. Mehrere Konten ab Plus: Das Paket Plus enthält drei, Professional sechs Benutzerkonten. Bei Ahrefs enthält jeder Tarif nur einen Platz.

Das Paket Plus enthält drei, Professional sechs Benutzerkonten. Bei Ahrefs enthält jeder Tarif nur einen Platz. Prompt-Kontingente im Paketpreis: Die monatlichen Prompt-Aktualisierungen reichen je nach Paket von 9.300 bis 139.500. Während der Beta-Phase ist die KI-Analyse ohne Aufpreis enthalten, eine spätere separate Berechnung behält sich der Anbieter vor.

Die monatlichen Prompt-Aktualisierungen reichen je nach Paket von 9.300 bis 139.500. Während der Beta-Phase ist die KI-Analyse ohne Aufpreis enthalten, eine spätere separate Berechnung behält sich der Anbieter vor. Kostenloser Test: Vierzehn Tage lang lässt sich die Toolbox ohne Kosten mit eigenen Domains prüfen.

Vierzehn Tage lang lässt sich die Toolbox ohne Kosten mit eigenen Domains prüfen. Anbieter aus Deutschland: Support, Seminare und Vertragswerk sind auf den deutschsprachigen Markt ausgerichtet.

Besonders die Zeitreihe ist ein Argument, das sich nachträglich nicht aufholen lässt.

Grenzen von Sistrix

Drei Punkte begrenzen den Einsatz als Ahrefs Alternative:

Kurze Historie im Einstieg: Das Paket Start blickt nur drei Monate zurück, die Stärke der Zeitreihe greift dort also nicht.

Das Paket Start blickt nur drei Monate zurück, die Stärke der Zeitreihe greift dort also nicht. API gestaffelt: Start enthält keinen API-Zugang, Plus einen begrenzten, erst Professional den vollen.

Start enthält keinen API-Zugang, Plus einen begrenzten, erst Professional den vollen. Zusatzkonten kostenpflichtig: Jedes weitere Benutzerkonto kostet 24,90 Euro im Monat, im Paket Start lassen sich keine ergänzen.

Ein Gratistarif gehört ebenfalls nicht zum Angebot.

Vier Pakete stehen zur Wahl, die Preise gelten monatlich zuzüglich Umsatzsteuer:

Start: 119 Euro, mit drei Projekten und einem Benutzerkonto.

119 Euro, mit drei Projekten und einem Benutzerkonto. Plus: 239 Euro, mit 15 Projekten und fünf Jahren Datenhistorie.

239 Euro, mit 15 Projekten und fünf Jahren Datenhistorie. Professional: 419 Euro, mit 40 Projekten sowie Berichten im eigenen Branding und Telefon-Support.

419 Euro, mit 40 Projekten sowie Berichten im eigenen Branding und Telefon-Support. Premium: 799 Euro, mit 100 Projekten sowie Rollen- und Rechteverwaltung.

Alle Pakete sind monatlich kündbar. Zusätzliche Projekte kosten ab Plus zwischen 5,99 und 9,90 Euro.

Die Paketwahl entscheidet über den Blick zurück. Wer die lange Zeitreihe als Hauptargument für Sistrix sieht, plant von Beginn an mit dem Paket Professional und nicht mit dem Einstieg.

Einsatzgebiete der Toolbox

In der Praxis trägt Sistrix vor allem diese Arbeitsabläufe:

Update-Analyse: Nach einem Google-Update zeigt der Indexverlauf, welche Verzeichnisse und Mitbewerber gewinnen oder verlieren.

Nach einem Google-Update zeigt der Indexverlauf, welche Verzeichnisse und Mitbewerber gewinnen oder verlieren. Relaunch-Begleitung: Werte vor und nach einer Migration belegen, ob die Umstellung Sichtbarkeit gekostet hat.

Werte vor und nach einer Migration belegen, ob die Umstellung Sichtbarkeit gekostet hat. Wettbewerbsmonitoring: Regelmäßige Vergleiche mit einer festen Gruppe von Mitbewerbern machen Verschiebungen im Markt sichtbar.

Regelmäßige Vergleiche mit einer festen Gruppe von Mitbewerbern machen Verschiebungen im Markt sichtbar. Content-Planung: Ab Plus unterstützen Content-Werkzeuge wie Planer und Plagiatsprüfung die Redaktion.

Ab Plus unterstützen Content-Werkzeuge wie Planer und Plagiatsprüfung die Redaktion. Fragen aus KI-Antworten: Prompt Research liefert Fragen, zu denen die Marke in Antwortsystemen auftauchen sollte.

Damit wird die Toolbox zum Frühwarnsystem für organische Sichtbarkeit.

Wie aus solchen Vergleichen konkrete Prioritäten entstehen, beschreibt der Beitrag zur Online-Konkurrenzanalyse.

Mangools: Schlanker Einstieg in Keyword-Recherche und Linkprüfung

Hinter Mangools steht ein Paket aus fünf SEO-Werkzeugen und einem KI-Monitoring mit bewusst einfach gehaltener Oberfläche. Als Ahrefs Alternative trägt es Recherche, Rankings und Linkprüfung in kleinerem Umfang, einen technischen Crawler enthält es nicht.

Die Werkzeuge greifen ineinander, sodass sich ein Keyword von der Recherche bis zur Positionsverfolgung in einer Oberfläche begleiten lässt. Für Teams mit begrenztem Budget ist das Paket damit ein pragmatischer Einstieg.

Mangools als Ahrefs Alternative für kleine Teams und Freelancer

Das Paket richtet sich an Anwender, die schnell zu Ergebnissen kommen wollen:

Freelancer: Wer wenige Kundenprojekte betreut, bekommt Recherche, Tracking und Linkdaten zu überschaubaren Kosten.

Wer wenige Kundenprojekte betreut, bekommt Recherche, Tracking und Linkdaten zu überschaubaren Kosten. Content-Marketing-Teams: Die Keyword-Recherche mit Schwierigkeitsbewertung unterstützt die Themenauswahl für Blogs und Ratgeber.

Die Keyword-Recherche mit Schwierigkeitsbewertung unterstützt die Themenauswahl für Blogs und Ratgeber. Kleine Unternehmen: Wer ohne eigene SEO-Spezialisten arbeitet, braucht Auswertungen, die sich ohne lange Schulung lesen lassen.

Wer ohne eigene SEO-Spezialisten arbeitet, braucht Auswertungen, die sich ohne lange Schulung lesen lassen. Betreiber von Nischenseiten: Für spezialisierte Websites mit überschaubarer Keyword-Zahl reichen die Kontingente der unteren Tarife.

Für spezialisierte Websites mit überschaubarer Keyword-Zahl reichen die Kontingente der unteren Tarife. Teams im Übergang: Wer Ahrefs kündigt und den Linkaufbau vorübergehend pausiert, überbrückt Recherche und Tracking zu geringen Kosten.

Wer große Websites technisch prüfen muss, braucht zusätzlich ein Crawling-Werkzeug.

Funktionen des Pakets

Die Bausteine verteilen sich auf die Kernaufgaben von Ahrefs und die KI-Sichtbarkeit:

KWFinder: Die Keyword-Recherche mit Suchvolumen, Schwierigkeit und Vorschlägen bildet den Kern des Pakets.

Die Keyword-Recherche mit Suchvolumen, Schwierigkeit und Vorschlägen bildet den Kern des Pakets. SERPChecker: Die Analyse der Suchergebnisse zeigt lokalisierte Treffer, SERP-Features und Kennzahlen der rankenden Seiten.

Die Analyse der Suchergebnisse zeigt lokalisierte Treffer, SERP-Features und Kennzahlen der rankenden Seiten. SERPWatcher: Das Rank-Tracking lokalisiert Positionen bis auf Städteebene.

Das Rank-Tracking lokalisiert Positionen bis auf Städteebene. LinkMiner: Die Backlink-Analyse listet verweisende Seiten und hilft bei der Suche nach Linkchancen.

Die Backlink-Analyse listet verweisende Seiten und hilft bei der Suche nach Linkchancen. SiteProfiler: Ein Domain-Überblick fasst Autorität, Linkprofil und Top-Inhalte einer Website zusammen.

Ein Domain-Überblick fasst Autorität, Linkprofil und Top-Inhalte einer Website zusammen. Schnittstellen: Eine API, individuelle Datenexporte und ein MCP-Server ergänzen die Oberfläche.

Eine API, individuelle Datenexporte und ein MCP-Server ergänzen die Oberfläche. AI Search Watcher PRO: Das KI-Monitoring für ChatGPT, Google und weitere Sprachmodelle gehört inzwischen zu jedem Tarif.

Eine Browser-Erweiterung und kostenlose Mini-Werkzeuge runden das Angebot ab.

Stärken gegenüber Ahrefs

Gegenüber Ahrefs punktet Mangools mit fünf Eigenschaften:

Geringe Einstiegshürde: Die Oberfläche ist nach Darstellung des Anbieters auf schnelle Ergebnisse ausgelegt und kommt ohne lange Konfiguration aus.

Die Oberfläche ist nach Darstellung des Anbieters auf schnelle Ergebnisse ausgelegt und kommt ohne lange Konfiguration aus. Alle Werkzeuge in jedem Tarif: Jeder Tarif enthält das komplette Paket. Die Stufen unterscheiden sich bei Limits, Nutzerplätzen und dem Takt des Rank-Trackings.

Jeder Tarif enthält das komplette Paket. Die Stufen unterscheiden sich bei Limits, Nutzerplätzen und dem Takt des Rank-Trackings. Niedrige Kosten: Bereits der Jahrestarif der höchsten Stufe bleibt unter dem Monatspreis von Ahrefs Lite.

Bereits der Jahrestarif der höchsten Stufe bleibt unter dem Monatspreis von Ahrefs Lite. Rückgaberecht: Eine Geld-zurück-Garantie für 48 Stunden senkt das Risiko beim Einstieg.

Eine Geld-zurück-Garantie für 48 Stunden senkt das Risiko beim Einstieg. KI-Monitoring ohne Aufpreis: Bis zu 500 überwachte Prompts sind in jedem Tarif enthalten und liegen damit deutlich über dem Prompt-Kontingent von Brand Radar bei Ahrefs.

Für kleine Teams zählt vor allem, dass die Kosten planbar bleiben.

Grenzen von Mangools

Drei Lücken bleiben beim Umstieg von Ahrefs offen:

Kein Website-Audit: Ein Crawler für technische Prüfungen fehlt, diese Ahrefs-Aufgabe muss ein anderes Werkzeug übernehmen.

Ein Crawler für technische Prüfungen fehlt, diese Ahrefs-Aufgabe muss ein anderes Werkzeug übernehmen. Wöchentliches Tracking: Positionen werden in den Tarifen Basic und Premium nur wöchentlich aktualisiert, täglich erst im Tarif Agency.

Positionen werden in den Tarifen Basic und Premium nur wöchentlich aktualisiert, täglich erst im Tarif Agency. Einzelplatz im Basic: Im Tarif Basic lassen sich keine weiteren Nutzer ergänzen, zusätzliche Plätze gibt es erst ab Premium.

Wie tief die Linkdaten reichen, sollte ein Test mit bekannten Domains klären, bevor Linkaudits auf dem Paket aufbauen.

Das Paket gibt es in drei Tarifen, bei jährlicher Zahlung sinkt der Preis um rund 35 Prozent:

Basic: Gedacht für Einzelpersonen und Freelancer, für 61 Euro im Monat oder 37,70 Euro im Jahresabo, ohne Zusatzplätze.

Gedacht für Einzelpersonen und Freelancer, für 61 Euro im Monat oder 37,70 Euro im Jahresabo, ohne Zusatzplätze. Premium: Ausgelegt für Marketingteams, zu 81 Euro monatlich, bei Jahreszahlung 52,70 Euro, mit bis zu drei zusätzlichen Plätzen.

Ausgelegt für Marketingteams, zu 81 Euro monatlich, bei Jahreszahlung 52,70 Euro, mit bis zu drei zusätzlichen Plätzen. Agency: Für Agenturen und professionelle SEO-Anwender kostet die oberste Stufe 141 Euro, im Jahresabo 97,70 Euro, mit bis zu fünf zusätzlichen Plätzen.

Die Tarife unterscheiden sich vor allem in den Limits, etwa 100, 500 oder 1.200 Keyword-Abfragen pro 24 Stunden.

Zu beachten ist, dass diese Limits täglich neu gelten. Wer an einem Tag viele Keywords recherchiert, stößt in den unteren Tarifen früher an Grenzen als bei einem Monatskontingent, das sich frei verteilen lässt.

Einsatzgebiete im Redaktionsalltag

Seine Stärken zeigt das Paket in klar umrissenen Aufgaben:

Themenfindung: Keyword-Ideen mit geringer Schwierigkeit zeigen, wo neue Inhalte realistische Chancen haben.

Keyword-Ideen mit geringer Schwierigkeit zeigen, wo neue Inhalte realistische Chancen haben. SERP-Check vor dem Schreiben: Die Analyse der rankenden Seiten zeigt, welche Inhaltsform die Suchenden erwarten.

Die Analyse der rankenden Seiten zeigt, welche Inhaltsform die Suchenden erwarten. Regionale Rankings: Positionen auf Städteebene helfen Filialnetzen und Dienstleistern mit regionalem Fokus.

Positionen auf Städteebene helfen Filialnetzen und Dienstleistern mit regionalem Fokus. Linkchancen: Verweisende Seiten von Mitbewerbern liefern Ansatzpunkte für eigene Kooperationen.

Verweisende Seiten von Mitbewerbern liefern Ansatzpunkte für eigene Kooperationen. Schnelle Domain-Einschätzung: Vor Partnerschaften oder Gastbeiträgen zeigt der Domain-Überblick, wie stark eine Website aufgestellt ist.

Für diese Abläufe braucht es keine Suite im dreistelligen Preisbereich.

Wie Recherche und Inhalt zusammenspielen, zeigt der Beitrag zur SEO-Optimierung von Inhalten.

Majestic als Ahrefs Alternative für die reine Linkanalyse

Majestic konzentriert sich auf Linkdaten und führt dafür einen fortlaufend aktualisierten Fresh Index sowie einen historischen Index. Als Ersatz übernimmt das Werkzeug im Kern die Backlink-Analyse von Ahrefs, dort aber mit eigenen Metriken und langer Linkhistorie. Für die übrigen Kernaufgaben braucht es einen Partner, der Keywords, Rankings und Technik abdeckt.

Eignung für Linkaufbau und Linkaudits

Majestic lohnt sich für Teams, deren Arbeit sich um Verweise dreht:

Linkaufbau-Teams: Wer Kooperationen und Gastbeiträge plant, bewertet Quellen nach Vertrauen und Themennähe.

Wer Kooperationen und Gastbeiträge plant, bewertet Quellen nach Vertrauen und Themennähe. Agenturen mit Linkaudits: Bei neuen Mandaten zeigt die Linkhistorie, wie ein Profil entstanden ist.

Bei neuen Mandaten zeigt die Linkhistorie, wie ein Profil entstanden ist. Berater für Einzelprojekte: Wer Linkprofile punktuell begutachtet, braucht tiefe Daten ohne den Ballast einer Suite.

Wer Linkprofile punktuell begutachtet, braucht tiefe Daten ohne den Ballast einer Suite. Domainhandel und Due Diligence: Vor dem Kauf einer Domain zeigt der historische Index frühere Verlinkungen.

Vor dem Kauf einer Domain zeigt der historische Index frühere Verlinkungen. Ergänzung zu einer Suite: Teams mit SE Ranking, Sistrix oder Semrush erhalten eine zweite, unabhängige Linkquelle.

Als alleinige Ahrefs Alternative reicht Majestic damit nicht aus, seine Rolle ist die einer zweiten, spezialisierten Meinung zu Linkdaten.

Funktionen der Linkplattform

Die Plattform bietet für die Linkanalyse diese Werkzeuge:

Site Explorer: Die Domainanalyse zeigt verweisende Domains, Backlinks, Ankertexte und die am stärksten verlinkten Seiten.

Die Domainanalyse zeigt verweisende Domains, Backlinks, Ankertexte und die am stärksten verlinkten Seiten. Trust Flow und Citation Flow: Trust Flow beschreibt die Autorität, Citation Flow die Popularität eines Links. Beide Werte sind zur gemeinsamen Auswertung gedacht.

Trust Flow beschreibt die Autorität, Citation Flow die Popularität eines Links. Beide Werte sind zur gemeinsamen Auswertung gedacht. Fresh und Historic Index: Der Fresh Index deckt die vergangenen rund vier Monate ab. Der historische Index reicht von Juni 2006 bis März 2024 und wurde zuletzt im Mai 2024 aktualisiert.

Der Fresh Index deckt die vergangenen rund vier Monate ab. Der historische Index reicht von Juni 2006 bis März 2024 und wurde zuletzt im Mai 2024 aktualisiert. Bulk Backlink Checker: Viele URLs lassen sich in einem Durchgang auf ihre Linkkennzahlen prüfen.

Viele URLs lassen sich in einem Durchgang auf ihre Linkkennzahlen prüfen. Vergleichswerkzeuge: Ab Pro lassen sich Domains nebeneinanderlegen, etwa um Quellen zu finden, die mehrere Mitbewerber verlinken.

Ab Pro stehen zudem Exporte der Rohdaten bereit.

Experten-Tipp!

Prüfen Sie neue Kampagnenlinks im Fresh Index, der täglich aktualisiert wird. Den historischen Index reservieren Sie für Audits zu Mandatsbeginn. So bleiben Analyseeinheiten für die Aufgaben verfügbar, die sie wirklich brauchen.

Stärken gegenüber Ahrefs

Als Linkspezialist bietet Majestic gegenüber Ahrefs fünf Vorteile:

Günstiger Linkfokus: Wer nur Linkdaten braucht, zahlt für den Einstieg weniger als für Ahrefs Lite.

Wer nur Linkdaten braucht, zahlt für den Einstieg weniger als für Ahrefs Lite. Zweite Datenquelle: Ein unabhängig erhobener Index hilft, Lücken im Linkbestand eines anderen Anbieters zu erkennen.

Ein unabhängig erhobener Index hilft, Lücken im Linkbestand eines anderen Anbieters zu erkennen. Themenbezug der Links: Topical Trust Flow ordnet Verweise nach Branchen und zeigt, ob ein Link fachlich passt.

Topical Trust Flow ordnet Verweise nach Branchen und zeigt, ob ein Link fachlich passt. Rückgabefrist: Neukunden erhalten für Lite und Pro eine siebentägige Geld-zurück-Garantie und können die Daten so ohne Risiko prüfen.

Neukunden erhalten für Lite und Pro eine siebentägige Geld-zurück-Garantie und können die Daten so ohne Risiko prüfen. Spezialisierte Filter: Die Auswahl nach Vertrauen, Thema und Linktyp ist konsequent auf Linkarbeit zugeschnitten.

Gerade als Zweitquelle neben einer Suite spielt Majestic diese Vorteile aus.

Grenzen von Majestic

Drei Einschränkungen gehören zur Spezialisierung:

Kaum Funktionen jenseits von Links: Keyword-Recherche und Website-Audit fehlen, Rankings zeigt der Tarif Pro nur auf Basis der Search Console.

Keyword-Recherche und Website-Audit fehlen, Rankings zeigt der Tarif Pro nur auf Basis der Search Console. Historischer Index erst ab Pro: Im Tarif Lite stehen nur die Daten des Fresh Index bereit.

Im Tarif Lite stehen nur die Daten des Fresh Index bereit. API nur im eigenen Tarif: Programmgesteuerter Zugriff erfordert den deutlich teureren API-Tarif.

Lite und Pro enthalten zudem nur einen Nutzer, erst der API-Tarif bringt fünf Plätze mit.

Majestic berechnet drei Tarife, die Preise gelten ohne Umsatzsteuer:

Lite: 46,99 Euro monatlich oder 39,16 Euro im Jahresplan, mit einer Million Analyseeinheiten für die Prüfung einer kleinen Zahl von Websites.

46,99 Euro monatlich oder 39,16 Euro im Jahresplan, mit einer Million Analyseeinheiten für die Prüfung einer kleinen Zahl von Websites. Pro: Für 94,99 Euro, im Jahresplan 79,16 Euro, erhalten Agenturen, Domainhändler und SEO-Berater 20 Millionen Analyseeinheiten und den historischen Index.

Für 94,99 Euro, im Jahresplan 79,16 Euro, erhalten Agenturen, Domainhändler und SEO-Berater 20 Millionen Analyseeinheiten und den historischen Index. API: Die Stufe für Entwickler und Agenturen mit eigener Datenanbindung kostet 379,99 Euro, jährlich 316,66 Euro, mit 100 Millionen Analyseeinheiten.

Die Jahrespreise sind als monatliche Entsprechung einer Zahlung für zwölf Monate ausgewiesen.

Welcher Tarif passt, hängt vor allem am Bedarf nach historischen Daten. Für laufendes Prospecting genügt Lite, Audits zu Mandatsbeginn und Prüfungen vor einem Domainkauf setzen dagegen Pro voraus.

Einsatzgebiete in der Linkarbeit

Wiederkehrende Abläufe mit Majestic sind:

Linkaudit zu Mandatsbeginn: Die Historie zeigt, ob ein Profil organisch gewachsen ist oder Altlasten enthält.

Die Historie zeigt, ob ein Profil organisch gewachsen ist oder Altlasten enthält. Prospecting: Quellen, die mehrere Mitbewerber verlinken, aber nicht die eigene Domain, liefern Kontaktziele.

Quellen, die mehrere Mitbewerber verlinken, aber nicht die eigene Domain, liefern Kontaktziele. Verlustanalyse: Verlorene Links wichtiger Seiten lassen sich identifizieren und gezielt zurückgewinnen.

Verlorene Links wichtiger Seiten lassen sich identifizieren und gezielt zurückgewinnen. PR-Erfolgskontrolle: Neue Verweise nach einer Pressemeldung zeigen, welche Medien berichtet haben.

Neue Verweise nach einer Pressemeldung zeigen, welche Medien berichtet haben. Linkprofile im Wettbewerb: Mehrere Domains nebeneinander zeigen, wo Mitbewerber stärker verlinkt sind.

Diese Aufgaben profitieren von der Spezialisierung mehr als von einer breiten Suite, weil Filter und Kennzahlen konsequent auf Links zugeschnitten sind.

Ubersuggest: Günstige Recherche mit Einmalzahlung

Ubersuggest gehört zum Angebot von Neil Patel und richtet sich an Einzelprojekte und kleine Unternehmen. Als Ahrefs Alternative deckt es alle fünf Kernaufgaben ab, allerdings mit engeren Limits und geschätzten Daten. Besonders ist das Bezahlmodell, das neben dem Abo einen dauerhaften Zugang erlaubt.

Ubersuggest als Ahrefs Alternative für Einzelprojekte

Ubersuggest passt zu Anwendern mit überschaubarem Bedarf:

Solo-Selbstständige: Wer eine eigene Website betreut, erhält Recherche, Tracking und Audit zu niedrigen Kosten.

Wer eine eigene Website betreut, erhält Recherche, Tracking und Audit zu niedrigen Kosten. Kleine Teams: Eine begrenzte Zahl an Projekten und Berichten deckt den Bedarf kleiner Organisationen ab.

Eine begrenzte Zahl an Projekten und Berichten deckt den Bedarf kleiner Organisationen ab. Einsteiger: Videokurse und E-Mail-Unterstützung erleichtern den Start.

Videokurse und E-Mail-Unterstützung erleichtern den Start. Content-Creator: Keyword-Ideen und Suchintention helfen bei der Themenplanung.

Keyword-Ideen und Suchintention helfen bei der Themenplanung. Nischenseiten: Websites mit engem Themenfeld kommen mit den Kontingenten der unteren Stufen aus.

Für Agenturen mit vielen Mandaten oder automatisierten Berichten reicht der Zuschnitt nicht aus.

Funktionen der Plattform

Die Plattform bildet die Kernaufgaben von Ahrefs in kompakter Form ab:

Keyword-Recherche: Je nach Stufe stehen 20.000 bis 100.000 Vorschläge pro Monat bereit, ergänzt um Suchintention.

Je nach Stufe stehen 20.000 bis 100.000 Vorschläge pro Monat bereit, ergänzt um Suchintention. Rank-Tracking: Positionen werden wöchentlich aktualisiert, auch für mobile Ergebnisse.

Positionen werden wöchentlich aktualisiert, auch für mobile Ergebnisse. Seiten-Check: Der wöchentliche Crawl prüft je Bericht 1.000 bis 10.000 Seiten.

Der wöchentliche Crawl prüft je Bericht 1.000 bis 10.000 Seiten. Wettbewerb: Fünf bis fünfzehn Mitbewerber lassen sich dauerhaft beobachten, samt Top-Seiten und stärksten Suchbegriffen.

Fünf bis fünfzehn Mitbewerber lassen sich dauerhaft beobachten, samt Top-Seiten und stärksten Suchbegriffen. Backlinks: Berichte liefern 2.000 bis 10.000 Zeilen, mit einem Verlauf über drei Jahre.

Berichte liefern 2.000 bis 10.000 Zeilen, mit einem Verlauf über drei Jahre. KI-Sichtbarkeit: Zehn bis zwanzig Prompts je Projekt werden je nach Stufe monatlich bis wöchentlich geprüft.

Zehn bis zwanzig Prompts je Projekt werden je nach Stufe monatlich bis wöchentlich geprüft. MCP-Server: Seit Juli 2026 lässt sich das Konto mit KI-Assistenten wie Claude oder Cursor verbinden.

Eine Browser-Erweiterung zeigt Kennzahlen zusätzlich direkt in den Suchergebnissen.

Der MCP-Server setzt auf das offene Model Context Protocol auf, das auch Ahrefs, SE Ranking, Semrush, Sistrix und Mangools nutzen. Bei einem späteren Toolwechsel bleibt der KI-Assistent deshalb nutzbar. Anbindung und einzelne Prompts oder Abläufe müssen dann gegebenenfalls angepasst werden.

Stärken gegenüber Ahrefs

Gegenüber Ahrefs hat Ubersuggest fünf Vorzüge:

Einmalzahlung: Statt eines Abos ist ein dauerhafter Zugang per Einmalzahlung möglich, ein Modell ohne Gegenstück bei Ahrefs.

Statt eines Abos ist ein dauerhafter Zugang per Einmalzahlung möglich, ein Modell ohne Gegenstück bei Ahrefs. Niedriger Monatspreis: Die kleinste Stufe kostet rund ein Viertel des Monatspreises von Ahrefs Lite.

Die kleinste Stufe kostet rund ein Viertel des Monatspreises von Ahrefs Lite. Kostenloser Basiszugang: Drei Abfragen pro Tag stehen ohne Zahlung bereit.

Drei Abfragen pro Tag stehen ohne Zahlung bereit. Monatliche Kündbarkeit: Bei monatlicher Abrechnung besteht keine Mindestlaufzeit, Einrichtungsgebühren fallen nicht an.

Bei monatlicher Abrechnung besteht keine Mindestlaufzeit, Einrichtungsgebühren fallen nicht an. Testversion: Eine kostenlose Testversion erlaubt einen Blick in die Plattform, bevor ein Abo startet.

Für kleine Budgets überwiegen diese Vorzüge oft die engeren Limits.

Grenzen von Ubersuggest

Drei Einschränkungen sollten Sie kennen:

Keine API: Programmgesteuerte Abfragen außerhalb von KI-Assistenten sind nach Anbieterangabe nicht möglich.

Programmgesteuerte Abfragen außerhalb von KI-Assistenten sind nach Anbieterangabe nicht möglich. Geschätzte Daten: Die Werte stammen nach eigener Darstellung aus mehreren zugekauften Quellen und werden ausdrücklich als Schätzungen bezeichnet.

Die Werte stammen nach eigener Darstellung aus mehreren zugekauften Quellen und werden ausdrücklich als Schätzungen bezeichnet. Einmalkauf ohne Rückgabe: Dauerhafte Zugänge werden nicht erstattet, prüfen lässt sich das Angebot vorher nur im Test.

Für Kundenberichte sollten Sie diese Datenbasis offen benennen.

Die Schätzwerte eignen sich gut, um Größenordnungen und Trends zu erkennen. Für belastbare Prognosen gegenüber Geschäftsführung oder Kunden gehört ein Abgleich mit den Messdaten der Search Console dazu.

Ubersuggest bietet drei Stufen, jeweils im Monatsabo oder als dauerhaften Zugang:

Individual: Die Einstiegsstufe für ein Projekt und einen Nutzer kostet 29 Euro im Monat oder einmalig 290 Euro.

Die Einstiegsstufe für ein Projekt und einen Nutzer kostet 29 Euro im Monat oder einmalig 290 Euro. Business: Sieben Projekte und zwei Nutzer gibt es für 49 Euro monatlich, dauerhaft für einmalig 490 Euro.

Sieben Projekte und zwei Nutzer gibt es für 49 Euro monatlich, dauerhaft für einmalig 490 Euro. Enterprise: Die größte Stufe mit 15 Projekten und fünf Nutzern liegt bei 99 Euro monatlich, als dauerhafter Zugang bei 990 Euro.

Ein Jahresabo bietet der Anbieter nicht an. Der dauerhafte Zugang wird derzeit als zeitlich begrenzte Aktion beworben und enthält die KI-Sichtbarkeit nur in reduzierter Form. Die Vollversion kostet dann 9 bis 69 Euro im Monat zusätzlich.

Einsatzgebiete für kleine Budgets

Sinnvoll einsetzen lässt sich Ubersuggest in diesen Abläufen:

Regelmäßiger Website-Check: Der wöchentliche Crawl zeigt neue Fehler, bevor sie Rankings kosten.

Der wöchentliche Crawl zeigt neue Fehler, bevor sie Rankings kosten. Themenplanung für Blogs: Keyword-Vorschläge mit Suchintention füllen den Redaktionsplan für mehrere Monate.

Keyword-Vorschläge mit Suchintention füllen den Redaktionsplan für mehrere Monate. Wettbewerbsvergleich im Kleinen: Die beobachteten Mitbewerber zeigen, mit welchen Seiten sie Besucher gewinnen.

Die beobachteten Mitbewerber zeigen, mit welchen Seiten sie Besucher gewinnen. Prompt-Stichproben: Ein kleines Prompt-Set zeigt, ob die Marke in KI-Antworten überhaupt vorkommt.

Ein kleines Prompt-Set zeigt, ob die Marke in KI-Antworten überhaupt vorkommt. Abfragen im Dialog: Über den MCP-Server lassen sich Auswertungen direkt aus einem KI-Assistenten anstoßen.

So entsteht mit geringem Budget ein Grundgerüst für laufende Suchmaschinenoptimierung.

Welche Grundlagen darüber hinaus Sichtbarkeit tragen, fassen die Praxistipps zur Suchmaschinenoptimierung zusammen.

Google-Werkzeuge als kostenlose Basis neben jeder Ahrefs Alternative

Die Werkzeuge von Google ersetzen keine Suite, liefern aber Daten aus erster Hand: Die Search Console misst Klicks und Impressionen der eigenen Website, Trends und Keyword-Planer zeigen die Nachfrage in der Google-Suche. Vor allem die Search Console bildet für jede Ahrefs Alternative die Referenz, an der sich geschätzte Werte messen lassen müssen. Alle hier genannten Dienste sind ohne Lizenzkosten nutzbar.

Google Search Console als Pflichtbasis

Die Search Console zeigt Klicks, Impressionen, Klickrate und durchschnittliche Position der eigenen Website in der Google-Suche. Im Leistungsbericht lassen sich bis zu 1.000 Top-Suchanfragen abrufen, die Standardansicht umfasst die letzten drei Monate. Über die Search-Console-API oder den Bulk-Export nach BigQuery lassen sich deutlich mehr Zeilen auswerten. Anders als eine Suite, die Traffic aus Positionen und Suchvolumen schätzt, misst die Search Console tatsächliche Klicks.

Neu ist ein eigener Bericht für generative KI-Funktionen. Laut der Search Console-Hilfe ist er seit dem 31. August 2026 für alle Websites weltweit verfügbar und zeigt Impressionen in AI Overviews und AI Mode nach Seiten, Geräten und Ländern.

Google Trends für Saisonalität und Marktverschiebungen

Google Trends zeigt das relative Interesse an Suchbegriffen im Zeitverlauf und nach Regionen. Absolute Suchvolumina liefert der Dienst nicht, dafür macht er Saisonmuster, Nachfragespitzen und aufkommende Themen sichtbar. Nützlich sind auch die verwandten Suchanfragen, die zeigen, welche Begriffe gemeinsam mit einem Thema an Bedeutung gewinnen.

Für die Redaktionsplanung hilft der Vergleich mehrerer Begriffe, um die Formulierung zu finden, die Suchende tatsächlich verwenden, etwa ob eher nach SEO-Tool oder nach SEO-Software gesucht wird.

Google Keyword Planner für Suchvolumen an der Quelle

Der Keyword-Planer stammt aus Google Ads und liefert Suchvolumen, Keyword-Ideen und Gebotsschätzungen. Voraussetzung für den Zugang ist ein Google-Ads-Konto.

Der dort ausgewiesene Wettbewerb bezieht sich auf die Anzeigenauktion, nicht auf die organische Suche. Ohne aktive Anzeigenausgaben erscheinen Suchvolumina zudem häufig nur als Spannen. Für SEO-Zwecke eignet sich der Planer deshalb vor allem, um die Größenordnungen zu prüfen, die eine Ahrefs Alternative schätzt.

PageSpeed Insights und CrUX für Core Web Vitals

PageSpeed Insights kombiniert Labordaten aus Lighthouse mit Felddaten aus dem Chrome User Experience Report, kurz CrUX. Die Felddaten bilden laut Google-Dokumentation die Erfahrungen echter Nutzer über die letzten 28 Tage ab.

Damit ergänzt der Dienst den Website-Audit einer Suite: Der Crawler findet technische Fehler, PageSpeed Insights zeigt, wie schnell Seiten bei realen Besuchen laden, sofern CrUX genügend Felddaten für die URL oder den Origin hat. Worauf es bei Ladezeit und Technik insgesamt ankommt, beschreibt der Beitrag zur Website-Optimierung.

Für große Websites lohnt zusätzlich der Bericht zu den Core Web Vitals in der Search Console, der Seitengruppen statt einzelner URLs bewertet und so Muster in Vorlagen sichtbar macht.

Looker Studio als Ergänzung für Entscheider

Looker Studio führt Daten aus Search Console, Google Analytics und vielen Drittanbietern in Dashboards zusammen. SE Ranking bietet dafür eine direkte Anbindung, weitere Anbieter ebenfalls.

Ein Dashboard in Looker Studio bündelt Daten aus Search Console und SEO-Suite für die Geschäftsführung. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Für Geschäftsführung und Vertrieb entsteht so eine Sicht, die Rankings, KI-Impressionen und Anfragen nebeneinanderstellt, ohne dass jemand die Oberfläche einer SEO-Suite öffnen muss. Agenturen erhalten auf diesem Weg Berichte, die Kunden auch ohne eigenen Zugang zur Suite lesen können.

Grenzen der Google-Werkzeuge

Auch zusammengenommen decken die Google-Werkzeuge nur einen Teil der Ahrefs-Aufgaben ab. Als Ahrefs Alternative fehlen ihnen vier Dinge:

Wettbewerbsdaten: Rankings, Inhalte und Sichtbarkeit fremder Domains lassen sich nicht abrufen. Ahrefs ist genau auf solche Schätzungen spezialisiert.

Rankings, Inhalte und Sichtbarkeit fremder Domains lassen sich nicht abrufen. Ahrefs ist genau auf solche Schätzungen spezialisiert. Fremde Linkprofile: Die Search Console zeigt eine Auswahl externer Links zur eigenen Property, aber keine Linkprofile von Mitbewerbern.

Die Search Console zeigt eine Auswahl externer Links zur eigenen Property, aber keine Linkprofile von Mitbewerbern. KI-Antworten außerhalb von Google: Nennungen in ChatGPT, Perplexity oder Claude erfasst keiner der Dienste.

Nennungen in ChatGPT, Perplexity oder Claude erfasst keiner der Dienste. Agenturberichte: White-Label-Vorlagen und Zugänge für Kunden über viele Domains hinweg gehören nicht zum Umfang.

Diese Lücken füllt eine kommerzielle Suite, die Google-Daten ergänzt statt sie zu ersetzen.

Wie groß der Anteil der Suchen inzwischen ist, der über KI-Chats läuft, zeigt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom.

Experten-Tipp!

Exportieren Sie vor der Buchung eines KI-Moduls die KI-Impressionen aus der Search Console für den verfügbaren Zeitraum. Diese Basislinie zeigt später, ob Maßnahmen wirken, und hilft, die Werte der Suite einzuordnen.

Was Ahrefs Alternativen kosten: Preise und Abrechnungsmodelle

Die Einzelkapitel nennen Tarife im Zusammenhang, dieser Abschnitt legt sie nebeneinander. Ein fairer Vergleich rechnet Nutzerplätze, Credits und Zusatzmodule mit ein. Der Listenpreis allein reicht für die Einordnung nicht aus. Die Budgetverantwortung liegt dabei häufig beim Online-Marketing-Manager, der Kosten und Nutzen der Werkzeuge gegenüber der Geschäftsführung vertreten muss.

Einstiegspreise der Ahrefs Alternativen im direkten Vergleich

Verglichen wird je Lösung der kleinste reguläre Tarif für die laufende SEO-Arbeit, einmal bei monatlicher und einmal bei jährlicher Zahlung, jeweils pro Monat. Bei Ahrefs ist das Lite, weil Starter nur einen eingeschränkten Funktionsumfang bietet. Ahrefs steht als Bezugspunkt in der ersten Zeile.

Lösung Tarif Monatlich Jährlich, je Monat Nutzer inklusive Prüfmöglichkeit Ahrefs (Bezugspunkt) Lite 119 € 99 € 1 kein Test, Gratiszugang für die eigene Domain SE Ranking Core 109 € 87,20 € 1 14 Tage Test ohne Kreditkarte Semrush SEO 134,21 € 112,52 € 1 7 Tage Test, kostenloser Zugang Sistrix Start 119 € keine Jahresstaffel ausgewiesen 1 14 Tage Test Mangools Basic 61 € 37,70 € 1, keine Zusatzplätze 48 Stunden Geld zurück, kostenloses Konto Majestic Lite 46,99 € 39,16 € 1 7 Tage Geld zurück Ubersuggest Individual 29 € kein Jahresabo, einmalig 290 € 1 kostenlose Testversion Google-Werkzeuge entfällt kostenlos kostenlos mehrere je Property entfällt

Tabelle 3: Kleinster regulärer Tarif je Lösung, Preis pro Monat (Stand September 2026)

Die Spanne der Einstiegspreise ist groß, die Unterschiede bei den Möglichkeiten, ein Werkzeug zu prüfen, ebenso. Wer mehrere Ahrefs Alternativen testen will, plant die Tests deshalb so, dass sie sich zeitlich überschneiden. Reduzierte Kontingente in Testphasen reichen für ein Pilotprojekt, bilden aber selten ein komplettes Kundenportfolio ab.

Was den Endbetrag treibt: Nutzer, Credits und Add-ons

Am deutlichsten wirkt sich die Zahl der Nutzer aus. Verglichen wird jeweils ein Tarif für laufende Teamarbeit mit mehreren Projekten und Historie. Grundlage ist die monatliche Zahlung, ergänzt um die Plätze, die für drei Personen fehlen:

Ahrefs Standard: 229 Euro plus zwei weitere Plätze zu je 56,10 Euro, zusammen 341,20 Euro.

229 Euro plus zwei weitere Plätze zu je 56,10 Euro, zusammen 341,20 Euro. SE Ranking Growth: 235 Euro mit drei enthaltenen Manager-Plätzen.

235 Euro mit drei enthaltenen Manager-Plätzen. Sistrix Plus: 239 Euro mit drei enthaltenen Benutzerkonten.

239 Euro mit drei enthaltenen Benutzerkonten. Semrush Pro+: 286,74 Euro plus zwei Zusatznutzer, die in diesem Tarif laut Semrush je 80 US-Dollar kosten. Damit liegt der Betrag für drei Personen über dem von Ahrefs Standard.

Funktionsumfang und Limits der Tarife unterscheiden sich, verglichen werden hier allein die Grundbeträge für drei Personen.

Orientierungswerte auf Basis der Listenpreise im September 2026. Credits, Zusatzmodule und Rabatte verändern den tatsächlichen Betrag.

Neben den Plätzen verschieben Credits und Zusatzmodule die Rechnung. Agenturfunktionen, KI-Module und größere API-Kontingente werden bei mehreren Anbietern separat berechnet, zwei der SE-Ranking-Add-ons ausschließlich im Jahresabo.

Jahresabos senken die Monatsrate spürbar, bei Mangools etwa um 35 Prozent. Im Gegenzug binden sie das Budget für zwölf Monate. Sinnvoll sind sie deshalb erst, wenn der Test gezeigt hat, dass das Werkzeug die Aufgaben Ihres Teams trägt. Planen Sie für den Umstieg zusätzlich eine zeitweise Doppelzahlung ein, wenn altes und neues System während der Vergleichsphase parallel laufen.

Experten-Tipp!

Rechnen Sie Credits in konkrete Aufgaben um, etwa in Analysen pro Monat oder Abfragen pro Kundenbericht. Erst diese Übersetzung zeigt, ob ein Kontingent den Arbeitsalltag trägt oder zum Engpass wird.

Praxisbeispiel: Wie ein Industrieteam die Credit-Grenze hinter sich ließ

Ausgangslage: Ein Maschinenbauer mit rund 800 Beschäftigten betreibt drei Länderdomains. Das dreiköpfige Onlineteam arbeitete mit Ahrefs Lite und einem Zusatzplatz. Zum Quartalsende reichten die Credits regelmäßig nicht für die Keyword- und Wettbewerbsanalysen, die in den Bericht an die Geschäftsführung einflossen. Einen dritten Platz hatte das Team aus Kostengründen nicht gebucht, eine Person arbeitete deshalb ohne eigenen Zugang. Für die Beobachtung von Wettbewerbern in drei Märkten fehlte zudem ein täglicher Ranking-Takt.

Vorgehen: Das Team listete zuerst alle Auswertungen des letzten Quartals auf und ordnete sie den fünf Kernaufgaben zu. Tiefe Linkanalysen fielen nur zweimal im Jahr an, Rankings, Audits und Wettbewerbsdaten dagegen jede Woche. Auf dieser Basis wählte es eine Suite mit drei enthaltenen Plätzen, API-Credits und täglichem Rank-Tracking. Vor der Kündigung sicherte es Positionsverläufe und Linklisten der wichtigsten Mitbewerber. Für die beiden Linkaudits pro Jahr bucht es seitdem jeweils einen Monat bei einem Linkspezialisten. Der Quartalsbericht entsteht über die API in Looker Studio, Rückfragen der Geschäftsführung beantwortet das Team per KI-Assistent direkt aus den Daten.

Ergebnis: Die monatlichen Kosten sind seitdem fest kalkulierbar, und alle drei Personen arbeiten mit eigenem Zugang. Der Bericht an die Geschäftsführung entsteht ohne manuelle Exporte, Rückfragen lassen sich am selben Tag beantworten. Die Lücke beim Linkindex fängt der zeitweise gebuchte Spezialist auf.

Entscheidungsframework: Welche Ahrefs Alternative zu Ihrem Setup passt

Eine pauschal beste Ahrefs Alternative gibt es nicht, weil Teams Ahrefs für sehr unterschiedliche Aufgaben einsetzen. Den Ausschlag geben der Engpass, der heute Arbeit kostet, und die Aufgabe, die Ahrefs in Ihrem Team tatsächlich erfüllt. Grundbegriffe der Suchmaschinenoptimierung setzt dieser Rahmen voraus.

Die Zuordnung nach Ausgangslage: Wählen Sie …, wenn …

Die Auslöser beschreiben Situationen, keine Funktionen. Jeder Punkt nennt die Lösung, die zu dieser Ausgangslage passt:

Berichte und KI-Sichtbarkeit aus einer Hand: Wählen Sie SE Ranking, wenn Ihr Team mehrere Kunden oder Standorte betreut und Rankings, KI-Nennungen und Berichte ohne Medienbruch verbinden will.

Wählen Sie SE Ranking, wenn Ihr Team mehrere Kunden oder Standorte betreut und Rankings, KI-Nennungen und Berichte ohne Medienbruch verbinden will. SEO im Verbund mit Werbung: Wählen Sie Semrush, wenn bezahlte und organische Suche im selben Team geplant werden und Budget für eine breite Suite vorhanden ist.

Wählen Sie Semrush, wenn bezahlte und organische Suche im selben Team geplant werden und Budget für eine breite Suite vorhanden ist. Nachweise über Jahre: Wählen Sie Sistrix, wenn Sie Entwicklungen im deutschsprachigen Markt gegenüber Geschäftsführung oder Kunden über lange Zeiträume belegen müssen.

Wählen Sie Sistrix, wenn Sie Entwicklungen im deutschsprachigen Markt gegenüber Geschäftsführung oder Kunden über lange Zeiträume belegen müssen. Recherche im kleinen Team: Wählen Sie Mangools, wenn vor allem Keywords recherchiert und Rankings beobachtet werden und ein technischer Audit anderweitig abgedeckt ist.

Wählen Sie Mangools, wenn vor allem Keywords recherchiert und Rankings beobachtet werden und ein technischer Audit anderweitig abgedeckt ist. Linkaufbau und Linkaudits: Wählen Sie Majestic, wenn Linkdaten den Kern Ihrer Arbeit bilden und eine Suite die übrigen Aufgaben übernimmt.

Wählen Sie Majestic, wenn Linkdaten den Kern Ihrer Arbeit bilden und eine Suite die übrigen Aufgaben übernimmt. Einzelprojekt mit festem Budget: Wählen Sie Ubersuggest, wenn eine einzelne Website mit überschaubarem Aufwand betreut wird und laufende Kosten minimal bleiben sollen.

Wählen Sie Ubersuggest, wenn eine einzelne Website mit überschaubarem Aufwand betreut wird und laufende Kosten minimal bleiben sollen. Messung der eigenen Domain: Wählen Sie die Google-Werkzeuge zusätzlich, wenn Sie Zugriff auf die Property haben, denn sie liefern gemessene Google-Daten zur eigenen Website.

Passen zwei Punkte auf Ihre Lage, lohnt der Blick auf die Kombinationen im nächsten Abschnitt.

Die KI-Sichtbarkeit taucht in mehreren Ausgangslagen auf, weil Antwortsysteme inzwischen auch Kaufentscheidungen begleiten, wie die Erhebung der Landesanstalt für Medien NRW zeigt. Für Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Angeboten sollte ein Prompt-Monitoring deshalb Teil des Setups sein, gleich welche Lösung den Kern bildet.

Kombinationen, die Ahrefs gemeinsam ersetzen

In vielen Setups ist nicht ein einzelnes Werkzeug die beste Ahrefs Alternative, sondern das Zusammenspiel aus Suite, Spezialwerkzeug und Google-Daten. Die Übersicht zeigt naheliegende Kombinationen je Ausgangslage und benennt, welche Lücke danach noch bleibt.

Ausgangslage Kombination Deckt ab Bleibt offen Agentur mit Kundenberichten SE Ranking Growth mit Agency Pack Rankings, KI-Sichtbarkeit, White-Label-Berichte, Kundenzugänge Linkhistorie in forensischer Tiefe Automatisierte Berichte im Inhouse-Team SE Ranking Core mit MCP und Looker Studio Berichte und Abfragen per KI-Assistent Mehrere Nutzer, dafür ist Growth nötig Marketing mit Anzeigenbudget Semrush Starter und Search Console SEO- und Werbedaten, KI-Sichtbarkeit, eigene Klickdaten API erst im Tarif Advanced Inhouse-Team im DACH-Raum Sistrix Professional und Search Console Lange Zeitreihe, Wettbewerb, eigene Klick- und KI-Daten Tägliche Rankings vieler Standorte nur im Rahmen des SERP-Kontingents Content-Team mit schmalem Budget Mangools, Search Console und PageSpeed Insights Keywords, SERPs, Rankings, Ladezeiten Technischer Crawl großer Websites Linkaufbau und Digital PR Majestic Pro und eine Suite nach Wahl Linkhistorie, Linkquellen, Keyword- und Audit-Daten Zwei Verträge und doppelte Projektpflege Einzelprojekt mit kleinem Budget Ubersuggest und Google-Werkzeuge Recherche, Tracking, Website-Check, eigene Messdaten Belastbare Wettbewerbsdaten und API-Anbindung

Tabelle 4: Tool-Kombinationen als Ersatz für Ahrefs und verbleibende Lücken

Jede Kombination bringt eine zweite Datenwelt mit sich, zwei kostenpflichtige Werkzeuge zudem einen zweiten Vertrag. Legen Sie deshalb für jede Kennzahl fest, welches System die maßgebliche Quelle ist, bevor die ersten Berichte entstehen.

Beginnen Sie mit dem System, das den größten Teil der wöchentlichen Arbeit trägt, und ergänzen Sie Spezialwerkzeuge erst bei einer konkreten Lücke. Die Preise der einzelnen Bausteine stehen in Tabelle 3.

Experten-Tipp!

Benennen Sie für jede Ahrefs-Aufgabe eine Person, die sie im neuen Setup verantwortet. So fällt früh auf, wenn eine Aufgabe nach dem Wechsel keinen Platz mehr hat, etwa das jährliche Linkaudit.

Praxisbeispiel: Wie eine Agentur Linkanalyse und Kundenreporting trennte

Ausgangslage: Eine Agentur mit zwölf Mandaten aus Handel und Industrie nutzte Ahrefs Standard für alle Aufgaben. Kundenberichte entstanden per Export und Tabellenkalkulation und banden jeden Monat mehrere Arbeitstage. Gleichzeitig fragten erste Kunden, ob ihre Marke in ChatGPT oder den AI Overviews genannt wird, und diese Frage ließ sich nur stichprobenartig beantworten.

Vorgehen: Die Agentur trennte die Aufgaben. Rankings, Audits, KI-Sichtbarkeit und Berichte laufen seitdem in einer Suite mit White-Label-Funktion, jedes Mandat erhält einen eigenen Lesezugang. Für Linkaudits zu Mandatsbeginn und für die Suche nach Linkquellen bucht die Agentur einen Linkspezialisten mit historischem Index. Je Kunde legte das Team 30 bis 50 Prompts fest, die monatlich ausgewertet werden. Vor der Umstellung liefen beide Systeme zwei Monate parallel, die Kunden erhielten eine kurze Notiz zum Methodenwechsel und eine Erläuterung der neuen Kennzahlen.

Ergebnis: Die Monatsberichte entstehen seitdem automatisiert und enthalten einen eigenen Abschnitt zur KI-Sichtbarkeit. Kunden sehen erstmals, in welchen KI-Antworten ihre Marke vorkommt und welche Quellen dort zitiert werden. Linkaudits stützen sich auf eine zweite, unabhängige Datenquelle. Die Kosten verteilen sich auf zwei Verträge, lassen sich je Mandat aber klar zuordnen.

Fazit: Die passende Ahrefs Alternative folgt Ihren Aufgaben, nicht der Funktionsliste

Ein Werkzeug mit identischem Profil wie Ahrefs gibt es nicht, ersetzen lässt sich die Plattform trotzdem gut. Wer die eigenen Aufgaben kennt, findet unter den sechs Tools und den Google-Werkzeugen eine Kombination, die zu Budget und Aufgaben passt und neue Anforderungen wie KI-Sichtbarkeit abdeckt.

SE Ranking bündelt Suche, KI-Sichtbarkeit und Automatisierung, Semrush die Kanalbreite, Sistrix die lange Historie im DACH-Raum. Mangools und Ubersuggest bedienen kleinere Budgets, Majestic die spezialisierte Linkanalyse. Die Google-Werkzeuge liefern in jedem Setup die gemessene Basis. Welche Ahrefs Alternative am Ende passt, zeigt ein Test mit echten Projekten schneller als jede Funktionsliste.

Entscheidend ist ein geordneter Wechsel: Daten sichern, bevor das Abo endet, Systeme parallel betreiben und Zuständigkeiten klar verteilen. Wer so vorgeht, reduziert das Risiko von Datenlücken beim Umstieg und gewinnt Spielraum für die Aufgaben, die in den kommenden Jahren zählen.

Häufige Fragen (FAQ) zu Ahrefs Alternativen

Gibt es eine kostenlose Ahrefs Alternative für Profis? Eine kostenlose Lösung deckt die Arbeit von Ahrefs nicht vollständig ab. Die Google-Werkzeuge liefern gemessene Daten zur eigenen Domain, seit Ende August 2026 auch KI-Impressionen in der Search Console. Wettbewerbsdaten, fremde Linkprofile und Keyword-Lücken fehlen dort jedoch. Gratiszugänge kommerzieller Anbieter sind stark begrenzt und eignen sich eher für einen ersten Eindruck. Für professionelle Wettbewerbs- und Linkanalysen braucht es deshalb ein bezahltes Werkzeug. Sinnvoll ist eine Kombination, bei der die kostenlosen Dienste als Messbasis dienen und das bezahlte Werkzeug den Blick auf den Markt öffnet. Welche Ahrefs Alternative bietet den größten Backlink-Index? Eine verlässliche Rangfolge lässt sich aus den Angaben der Anbieter nicht ableiten, weil jede Plattform Links nach eigener Methode zählt, filtert und bereinigt. Majestic ist auf Linkdaten spezialisiert und führt neben dem Fresh Index einen historischen Index. SE Ranking weist selbst darauf hin, dass sein Index kleiner ausfällt als der von Ahrefs. Wichtiger als die reine Größe ist, wie schnell ein Index neue und verlorene Links in Ihrem Markt erfasst. Genau das entscheidet über den Nutzen im Alltag von Linkaufbau und Audit. Lassen sich Daten aus Ahrefs in ein anderes Tool übernehmen? Teilweise. Übertragen lassen sich vor allem Rohdaten, proprietäre Kennzahlen wie das Domain Rating dagegen nicht. Sichern sollten Sie vier Bestände: Keyword-Sets mit ihren Tags und Standorten, den Positionsverlauf der wichtigsten Begriffe, die Linklisten zentraler Mitbewerber und die offenen Befunde aus dem Site Audit. Mehrere Anbieter importieren Projekte und Ranking-Historien direkt. Da der volle Exportzugriff mit dem bezahlten Tarif endet, lohnt eine Liste der benötigten Dateien, bevor die Restlaufzeit beginnt. Halten Sie außerdem den Stichtag fest, an dem das neue System übernimmt, damit spätere Berichte den Bruch erklären. Warum weichen Domain Rating, Trust Flow und Sichtbarkeitsindex voneinander ab? Die Kennzahlen messen Unterschiedliches. Das Domain Rating von Ahrefs beschreibt die Stärke eines Backlink-Profils im Vergleich zu anderen Websites. Trust Flow von Majestic beschreibt die Autorität im Linkgraphen. Der Sichtbarkeitsindex von Sistrix misst die Präsenz in den organischen Google-Suchergebnissen. Jede Formel beruht auf eigenen Daten und Gewichtungen, ein direkter Vergleich der Zahlen führt deshalb in die Irre. Nutzen Sie jede Kennzahl nur innerhalb ihres Systems und betrachten Sie Entwicklungen und Abstände zu Mitbewerbern statt absoluter Werte. So bleiben Aussagen auch nach einem Toolwechsel belastbar. Lohnt sich ein SEO-Tool mit MCP-Anbindung schon für kleine Teams? Gerade kleine Teams profitieren, weil ihnen häufig Entwicklerressourcen für API-Projekte fehlen. Über MCP fragen Sie Daten im Dialog ab, etwa welche Seiten seit dem letzten Monat Rankings verloren haben oder welche Mitbewerber in KI-Antworten genannt werden. Der Assistent bereitet die Antwort direkt als Tabelle oder Kurzbericht auf. Wichtig sind klare Zugriffsrechte und ein Blick auf den Verbrauch, denn Abfragen zählen je nach Anbieter gegen API-Einheiten oder Tariflimits. Testen Sie zunächst zwei oder drei wiederkehrende Fragen, bevor Sie ganze Abläufe umstellen. Wie viele Prompts braucht ein aussagekräftiges KI-Monitoring? Eine feste Zahl gibt es nicht, weil Antworten je nach Formulierung, Modell und Kontext schwanken. Für eine erste Standortbestimmung reichen einige Dutzend Fragen aus den wichtigsten Themenfeldern und Kaufphasen. Aussagekräftige Verläufe setzen voraus, dass dasselbe Set über mehrere Modelle und in festen Abständen geprüft wird. Wichtiger als die Menge ist deshalb die Stabilität der Auswahl. Ergänzen Sie neue Prompts gebündelt, dokumentieren Sie den Zeitpunkt und bewerten Sie Veränderungen erst über mehrere Messungen hinweg, damit Zufallsschwankungen der Modelle nicht als Trend erscheinen. Für Agenturen mit White-Label-Berichten: Welche Ahrefs Alternative passt? Für Agenturen zählen drei Dinge: Berichte im eigenen Branding, Zugänge für Kunden und eine Projektzahl, die mit den Mandaten wächst. SE Ranking deckt das mit dem Tarif Growth und dem Agency Pack ab, Sistrix bietet Berichte im eigenen Branding ab dem Paket Professional, Semrush über ein Report-Add-on. Kalkulieren Sie pro Mandat: Grundpreis, Add-ons und Plätze geteilt durch die Zahl der betreuten Kunden ergeben den tatsächlichen Stückpreis. Prüfen Sie im Test außerdem, wie flexibel sich Vorlagen an Kundenwünsche und Corporate Design anpassen lassen. Ist Ahrefs Starter eine sinnvolle Zwischenlösung? Für einzelne Stichproben kann der Tarif Starter reichen, der mit 27 Euro im Monat deutlich unter Lite liegt. Er richtet sich nach Anbieterangabe an die Beobachtung einzelner Suchbegriffe und Mitbewerber. Für laufende Teamarbeit, regelmäßige Audits oder Kundenberichte ist das Kontingent zu knapp. Als Übergang eignet sich Starter vor allem, um während eines Parallelbetriebs gelegentlich Linkdaten gegenzuprüfen. Legen Sie dafür vorab fest, welche Abfragen Sie im alten System noch brauchen, und beenden Sie den Tarif nach dem Wechsel. Wie testen Sie eine Ahrefs Alternative in 14 Tagen sinnvoll? Planen Sie den Test vor dem Start. Legen Sie drei bis fünf Aufgaben fest, die Ihr Team regelmäßig erledigt, etwa eine Wettbewerbsanalyse, ein Audit und einen Kundenbericht. Übertragen Sie ein echtes Projekt mit Keywords, Standorten und Mitbewerbern und vergleichen Sie die Ergebnisse mit Ahrefs. Achten Sie auf Datenabweichungen, Bedienzeit und die Qualität der Exporte. Beziehen Sie alle künftigen Nutzer ein, weil sich Schwächen oft erst im Team zeigen. Halten Sie am Ende fest, welche Aufgaben vollständig, teilweise oder gar nicht abgedeckt sind. Wie oft sollten Profis ihr Tool-Setup überprüfen? Einmal im Jahr, spätestens vor der Vertragsverlängerung, lohnt eine strukturierte und dokumentierte Prüfung. Anbieter ändern Tarife, Limits und Funktionen in kurzen Abständen, wie die neuen KI-Module und MCP-Server des Jahres 2026 zeigen. Vergleichen Sie dabei den gebuchten Umfang mit der tatsächlichen Nutzung und prüfen Sie, ob neue Anforderungen hinzugekommen sind. Zusätzlich lohnt ein Blick, wenn sich Teamgröße, Mandatszahl oder Marktfokus deutlich verändern. So vermeiden Sie, dass ein gewachsenes Setup Kosten verursacht, ohne den Bedarf noch abzubilden.

Über den Autor

Oliver Foitzik ist Herausgeber von AGITANO und verantwortet die redaktionelle Einordnung dieses Beitrags.

Funktionen, Grenzen und Preise der sechs vorgestellten Tools und der Google-Werkzeuge hat die Redaktion im September 2026 auf den Seiten der Anbieter geprüft. Einen eigenen Produkttest gab es nicht. Die redaktionellen Einordnungen stützen sich auf die geprüften Anbieterangaben und die im Text genannten Primärquellen. Da sich Tarife, Limits und Funktionen kurzfristig ändern können, gilt jeweils der Stand beim Anbieter zum Zeitpunkt Ihrer Entscheidung.