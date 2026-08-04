Arbeitszeiterfassung in Unternehmen: Was heute gilt und wie Sie sie umsetzen

Arbeitszeiterfassung in Unternehmen: Das Wichtigste im Überblick Bei der Arbeitszeiterfassung ist die Rechtsfrage beantwortet, die Gestaltungsfrage nicht. Fünf Punkte sind für die betriebliche Entscheidung maßgeblich. Seit dem 13. September 2022 verbindlich: Das Bundesarbeitsgericht verpflichtet Arbeitgeber unter dem Aktenzeichen 1 ABR 22/21 zur Aufzeichnung der gesamten Arbeitszeit. Die allgemeine Pflicht leitet das Gericht aus dem Arbeitsschutzgesetz ab. Im Arbeitszeitgesetz und im Mindestlohngesetz stehen daneben eigene, engere Aufzeichnungspflichten.

Das Bundesarbeitsgericht verpflichtet Arbeitgeber unter dem Aktenzeichen 1 ABR 22/21 zur Aufzeichnung der gesamten Arbeitszeit. Die allgemeine Pflicht leitet das Gericht aus dem Arbeitsschutzgesetz ab. Im Arbeitszeitgesetz und im Mindestlohngesetz stehen daneben eigene, engere Aufzeichnungspflichten. Beginn, Ende und Dauer sind der Pflichtinhalt: Zu dokumentieren ist der volle Arbeitstag jeder beschäftigten Person, unabhängig vom Arbeitsort. Die bloße Aufzeichnung von Überstunden genügt der Anforderung nicht.

Zu dokumentieren ist der volle Arbeitstag jeder beschäftigten Person, unabhängig vom Arbeitsort. Die bloße Aufzeichnung von Überstunden genügt der Anforderung nicht. Die Form bleibt vorerst frei: Das Bundesarbeitsministerium stellt klar, dass gegenwärtig keine Formvorschrift gilt. Papier ist zulässig; eine allgemeine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung besteht im August 2026 nicht.

Das Bundesarbeitsministerium stellt klar, dass gegenwärtig keine Formvorschrift gilt. Papier ist zulässig; eine allgemeine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung besteht im August 2026 nicht. Fast jeder fünfte ohne Nachweis: Bei 82 Prozent der 2023 Befragten wurde die Arbeitszeit aufgezeichnet, so die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Für 18 Prozent traf das nach eigener Kenntnis nicht zu. Die Lücke zum geltenden Recht ist damit messbar.

Bei 82 Prozent der 2023 Befragten wurde die Arbeitszeit aufgezeichnet, so die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Für 18 Prozent traf das nach eigener Kenntnis nicht zu. Die Lücke zum geltenden Recht ist damit messbar. Erst der Betrieb, dann die Software: Zuständigkeiten, Arbeitszeitregeln und Mitbestimmung gehören vor die Anbieterauswahl. Der Betriebsrat wirkt bei der Ausgestaltung mit; die Einführung selbst kann er nicht über die Einigungsstelle erzwingen. Fehlende oder lückenhafte Aufzeichnungen erschweren behördliche Prüfungen ebenso wie die Klärung strittiger Arbeitszeiten. Der Aufwand, das zu ändern, liegt weit überwiegend vor der Auswahl eines Systems.

Arbeitszeiterfassung: Diese Pflichten gelten heute

Über kaum ein Personalthema kursieren so viele halbrichtige Aussagen. Die Rechtslage selbst ist dabei klarer, als die öffentliche Diskussion vermuten lässt. Sie beruht auf zwei Gerichtsentscheidungen und einer Norm, die viele beim Thema Arbeitszeiterfassung im falschen Gesetz suchen.

Warum das Arbeitsschutzgesetz die Grundlage ist

Der Europäische Gerichtshof verpflichtete die Mitgliedstaaten bereits am 14. Mai 2019, Arbeitgeber zu einem objektiven, verlässlichen und zugänglichen Erfassungssystem anzuhalten. Für Deutschland blieb danach strittig, ob daraus schon eine unmittelbare Pflicht folgt.

Die Pflicht ist arbeitsschutzrechtlich begründet. Ohne Nachweis lässt sich weder die Einhaltung der Höchstarbeitszeit noch die der Ruhezeiten überprüfen. Die Arbeitszeiterfassung ist damit kein Selbstzweck, sondern das Mittel, mit dem sich Gesundheitsschutz kontrollieren lässt.

Diese Frage beantwortete das Bundesarbeitsgericht 2022. Es leitete die Pflicht aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes ab, ausgelegt im Licht des Unionsrechts. Wer die allgemeine Erfassungspflicht im Arbeitszeitgesetz sucht, findet sie dort nicht ausdrücklich geregelt. Die tragende Norm steht im Arbeitsschutzrecht, ergänzt um engere Sonderpflichten an anderer Stelle. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt zudem klar, dass Unternehmen nicht abwarten dürfen, bis der Gesetzgeber nachzieht.

Beginn, Ende und Dauer: der Pflichtinhalt

Für die betriebliche Praxis lässt sich der Pflichtumfang auf wenige Angaben herunterbrechen:

Arbeitsbeginn: Festzuhalten ist der Zeitpunkt, an dem die vertraglich geschuldete Leistung aufgenommen wird, und zwar je Kalendertag einzeln. Sammelangaben für eine ganze Woche erfüllen die Anforderung nicht.

Festzuhalten ist der Zeitpunkt, an dem die vertraglich geschuldete Leistung aufgenommen wird, und zwar je Kalendertag einzeln. Sammelangaben für eine ganze Woche erfüllen die Anforderung nicht. Arbeitsende: Der Zeitpunkt des Abschlusses ist ebenso zu erfassen, weil sich erst daraus die Ruhezeit bis zum Folgetag berechnen lässt. Ohne diese Angabe bleibt die zentrale Schutzvorgabe unprüfbar.

Der Zeitpunkt des Abschlusses ist ebenso zu erfassen, weil sich erst daraus die Ruhezeit bis zum Folgetag berechnen lässt. Ohne diese Angabe bleibt die zentrale Schutzvorgabe unprüfbar. Tägliche Dauer: Aus Beginn und Ende ergibt sich die geleistete Zeit abzüglich der Pausen. Sie ist der Wert, an dem sich eine Überschreitung der werktäglichen Höchstgrenze zeigt.

Aus Beginn und Ende ergibt sich die geleistete Zeit abzüglich der Pausen. Sie ist der Wert, an dem sich eine Überschreitung der werktäglichen Höchstgrenze zeigt. Alle Beschäftigten: Die Aufzeichnung umfasst sämtliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht allein gewerbliche Bereiche oder Teilzeitkräfte. Für leitende Angestellte gelten arbeitszeitrechtliche Sonderregeln, die im Einzelfall zu prüfen sind.

Die Aufzeichnung umfasst sämtliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht allein gewerbliche Bereiche oder Teilzeitkräfte. Für leitende Angestellte gelten arbeitszeitrechtliche Sonderregeln, die im Einzelfall zu prüfen sind. Jeder Arbeitsort: Ob Betriebsstätte, Wohnung, Fahrzeug oder Kundenstandort spielt für den Umfang der Pflicht keine Rolle. Der gesetzliche Rahmen knüpft an das Arbeitsverhältnis an, nicht an den Ort.

Ob Betriebsstätte, Wohnung, Fahrzeug oder Kundenstandort spielt für den Umfang der Pflicht keine Rolle. Der gesetzliche Rahmen knüpft an das Arbeitsverhältnis an, nicht an den Ort. Nachvollziehbarkeit: Die Aufzeichnung sollte so eindeutig geführt sein, dass eine prüfende Stelle Beginn, Ende und Dauer den einzelnen Arbeitstagen zuverlässig zuordnen kann. Nachträgliche Korrekturen sollten dabei als solche erkennbar bleiben.

Weitergehende Felder wie Kostenstelle oder Auftragsbezug sind betrieblich sinnvoll, gehören aber nicht zum geforderten Mindestumfang.

Die Arbeitszeiterfassung erstreckt sich auf den vollen Arbeitstag, nicht allein auf die Mehrarbeit. Nach ministerieller Darstellung gehören Beginn, Ende und Dauer des täglichen Einsatzes dazu, damit Höchstarbeitszeiten sowie tägliche und wöchentliche Ruhezeiten überhaupt überprüfbar werden.

Detailfestlegungen zum Inhalt der Dokumentation stehen bislang aus. Für die betriebliche Praxis heißt das: Wer diese drei Angaben je Arbeitstag sauber und nachvollziehbar festhält, erfüllt den Kern der Anforderung.

Zu unterscheiden ist dabei die Aufzeichnung von der Kontrolle. Gefordert ist ein System, mit dem sich die geleistete Zeit erfassen lässt. Eine lückenlose Überwachung des Tagesablaufs verlangt der Gesetzgeber nicht, und ein solcher Anspruch ließe sich mit dem Beschäftigtendatenschutz auch schwer vereinbaren.

Keine Formvorschrift für die Arbeitszeiterfassung

Zahlreiche Ratgeber und Anbieterseiten behaupten, eine digitale Arbeitszeiterfassung sei bereits vorgeschrieben. Das trifft nicht zu. Das Arbeitsministerium hält ausdrücklich fest, dass für die Aufzeichnung derzeit keine Formvorschrift besteht und sie auch handschriftlich erfolgen kann.

Für die allgemeine Arbeitszeiterfassung besteht damit im August 2026 keine gesetzliche Formvorgabe. Maßgeblich ist allein, dass das gewählte Verfahren objektiv, verlässlich und zugänglich bleibt und Beginn, Ende und Dauer je Arbeitstag festhält.

Für die Praxis ist diese Unterscheidung dennoch weniger entlastend, als sie zunächst wirkt. Wer heute auf Papier erfasst, erfüllt zwar die Pflicht, muss die Aufzeichnungen aber ebenso vollständig und prüfbar führen wie ein System. Der Aufwand verschiebt sich also nur, er verschwindet nicht. Hinzu kommt, dass Papier bei einer behördlichen Nachfrage erst zusammengesucht und ausgewertet werden muss, während eine Datenbank die Auskunft in wenigen Minuten liefert.

Wer die Einhaltung überwacht

Verantwortlich für die Organisation ist zunächst das Unternehmen selbst. Die Aufsicht über Arbeitszeit- und Arbeitsschutzrecht liegt jedoch bei den Ländern, konkret bei den nach Landesrecht bestimmten Behörden wie den Gewerbeaufsichtsämtern.

Diese Stellen können Nachbesserungen verlangen und bei Verstößen gegebenenfalls auch Bußgelder verhängen, deren Höhe sich nach der Schwere des Einzelfalls richtet. Verbindliche Entscheidungen über strittige Auslegungen treffen allein sie und im Streitfall die Gerichte.

Für Unternehmen folgt daraus ein praktischer Hinweis: Auskünfte der zuständigen Behörde wiegen schwerer als allgemeine Ratgeber. Wer eine Konstellation nicht eindeutig einordnen kann, etwa bei Rufbereitschaft oder Auslandseinsätzen, bezieht die zuständige Behörde oder arbeitsrechtliche Beratung früh ein und dokumentiert das Ergebnis. Eine formlose Auskunft ersetzt allerdings keine verbindliche Entscheidung im Einzelfall.

Aufbewahrung, Sonderpflichten und Beweislast

Drei Punkte werden in der Debatte um die Arbeitszeiterfassung regelmäßig übersehen, obwohl sie im Betrieb unmittelbar wirken. Sie betreffen die Dauer der Aufbewahrung, zusätzliche Pflichten für bestimmte Beschäftigtengruppen und die Folgen einer Lücke.

Für die nach § 16 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes aufzuzeichnende Mehrarbeit gilt eine Mindestaufbewahrung von zwei Jahren. Wer ohnehin vollständig dokumentiert, sollte diese Frist auf den gesamten Bestand anwenden, weil sich Teilbestände im Alltag kaum sauber trennen lassen.

Strenger fällt die Vorgabe des Mindestlohngesetzes aus. Nach § 17 Abs. 1 sind Beginn, Ende und Dauer des Arbeitstags für geringfügig Beschäftigte sowie für Beschäftigte in den vom Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz erfassten Wirtschaftszweigen spätestens binnen sieben Kalendertagen festzuhalten und zwei Jahre vorzuhalten. Betroffen sind damit unter anderem Bau, Gastgewerbe, Logistik und Gebäudereinigung, und zwar unabhängig davon, wie die übrige Belegschaft erfasst wird.

Die dritte Folge wird in Ratgebern häufig falsch dargestellt. Verlangt eine beschäftigte Person die Vergütung von Überstunden, verschiebt eine fehlende Aufzeichnung die Darlegungs- und Beweislast nicht.

Das Bundesarbeitsgericht entschied am 4. Mai 2022 unter dem Aktenzeichen 5 AZR 359/21, dass die Pflicht zur Messung der Arbeitszeit auf den Überstundenvergütungsprozess ohne Auswirkung bleibt. Beschäftigte müssen weiterhin darlegen, an welchen Tagen sie über die vereinbarte Zeit hinaus gearbeitet haben und dass der Betrieb diese Stunden angeordnet, gebilligt oder geduldet hat.

Entlastend wirkt eine vollständige Dokumentation trotzdem, und zwar für beide Seiten. Sie ersetzt Erinnerung durch Beleg und verkürzt die Klärung strittiger Zeiten erheblich.

Experten-Tipp!

Legen Sie vor jeder Systemauswahl schriftlich fest, was in Ihrem Betrieb als Arbeitsbeginn und Arbeitsende gilt. Diese Definition entscheidet später über jede Buchung, jede Korrektur und jede Auswertung.

Vom Anspruch zur Lösung: Was ein Zeiterfassungssystem leisten muss

Steht die rechtliche Ausgangslage fest, folgt die praktische Frage. Ein System für die Arbeitszeiterfassung muss zur Belegschaft passen, nicht zur längsten Funktionsliste. Entscheidend sind drei Ebenen: der Weg der Buchung, die abgebildeten Arbeitszeitmodelle und die Anbindung an die Nachbarsysteme.

Wege der Arbeitszeiterfassung in Büro, Produktion und Außendienst

Welcher Buchungsweg trägt, entscheidet sich an drei Fragen. Steht am Arbeitsplatz überhaupt ein Gerät bereit? Wechselt der Einsatzort im Tagesverlauf? Und greifen mehrere Personen nacheinander auf denselben Zugang zu?

Aus den Antworten folgt mehr als eine Gerätewahl. Ein gemeinsam genutzter Zugang braucht eine schnelle, eindeutige Anmeldung, sonst entstehen Warteschlangen am Schichtwechsel. Wo die Verbindung abreißen kann, muss die Buchung zwischengespeichert und später übertragen werden. Und wo Beschäftigte ohne dienstliches Endgerät arbeiten, scheidet eine reine App-Lösung praktisch aus.

Größere Organisationen stützen ihre Arbeitszeiterfassung deshalb selten auf einen einzigen Weg. Sie kombinieren, was zu den jeweiligen Tätigkeiten passt, und halten die Regeln dahinter einheitlich.

Ein Beispiel für diesen integrierten Ansatz ist das Arbeitszeitentracking von ISGUS. Die Lösung verbindet Buchungen über Browser, App und Terminal mit Zeitkonten, digitalen Workflows sowie Schnittstellen zu Lohn-, Personal- und Warenwirtschaftssystemen. Wie tief eine Lösung reichen muss, entscheidet die Zusammensetzung der Belegschaft.

Die folgende Übersicht ordnet Situationen, wie sie in Unternehmen häufig nebeneinander vorkommen, den passenden Zugängen zu und nennt die dort besonders relevanten Funktionen:

Einsatzbereich Geeigneter Zugang Besonders wichtige Funktionen Büro und Verwaltung Browser am Arbeitsplatzrechner Gleitzeit, Zeitkonten, Selbstauskunft Homeoffice und hybrides Arbeiten App oder Browser Ortsunabhängige Buchung, Erinnerungen Fertigung und Lager Stationäres Terminal Schichtmodelle, Zuschläge, Pausenerfassung Außendienst und Montage App mit Offline-Puffer Nachträge, mobile Freigaben, Wegezeiten Baustellen und Projektorte App mit Projektbezug Sammelbuchung für Kolonnen, Auftragszuordnung Filialen und Verkaufsflächen Gemeinsam genutztes Terminal Schnelle Anmeldung, eindeutige Nutzertrennung Mehrere Standorte Kombinierter Betrieb Zentrale Regeln, lokale Berechtigungen

Zuordnung von Einsatzbereich, Buchungsweg und Funktionsschwerpunkt

Die Zuordnung ist ein Ausgangspunkt, keine Schablone. Viele Unternehmen benötigen zwei Zugänge parallel, weil Verwaltung und Produktion unterschiedlich arbeiten. Weitere Hinweise zu mobilen Einsatzszenarien liefert unser Beitrag zur GPS-gestützten Erfassung in mobilen Arbeitswelten.

Arbeitszeitmodelle, Zeitkonten und Korrekturprozesse

Bei der Bewertung von Angeboten lohnt der Blick auf sechs Bereiche, die im Alltag Reibung erzeugen:

Modellvielfalt: Gleitzeit, Schicht, Teilzeit und Rufbereitschaft sollten parallel abbildbar sein, ohne dass Sonderfälle händisch nachgepflegt werden müssen. Sobald ein Modell nur über Umwege funktioniert, wächst der Aufwand mit jedem Monat.

Gleitzeit, Schicht, Teilzeit und Rufbereitschaft sollten parallel abbildbar sein, ohne dass Sonderfälle händisch nachgepflegt werden müssen. Sobald ein Modell nur über Umwege funktioniert, wächst der Aufwand mit jedem Monat. Kontenführung: Salden für Mehrarbeit, Urlaub und Freizeitausgleich brauchen eine nachvollziehbare Fortschreibung über den Jahreswechsel hinweg. Prüfen Sie, wie Kappungsgrenzen und Verfallregeln hinterlegt werden.

Salden für Mehrarbeit, Urlaub und Freizeitausgleich brauchen eine nachvollziehbare Fortschreibung über den Jahreswechsel hinweg. Prüfen Sie, wie Kappungsgrenzen und Verfallregeln hinterlegt werden. Pausenlogik: Das System sollte die tatsächlich genommenen Pausen abbilden und melden, wenn eine Pause fehlt oder zu kurz ausfällt. Ein pauschaler Abzug trägt nur, wenn er der gelebten Praxis entspricht und sich im Einzelfall korrigieren lässt.

Das System sollte die tatsächlich genommenen Pausen abbilden und melden, wenn eine Pause fehlt oder zu kurz ausfällt. Ein pauschaler Abzug trägt nur, wenn er der gelebten Praxis entspricht und sich im Einzelfall korrigieren lässt. Genehmigungswege: Anträge auf Korrektur, Abwesenheit oder Mehrarbeit laufen digital und hinterlassen eine prüfbare Spur. Klären Sie vorab, wer vertretungsweise freigeben darf, wenn die Führungskraft abwesend ist.

Anträge auf Korrektur, Abwesenheit oder Mehrarbeit laufen digital und hinterlassen eine prüfbare Spur. Klären Sie vorab, wer vertretungsweise freigeben darf, wenn die Führungskraft abwesend ist. Schwellenwerte: Das System weist auf drohende Überschreitungen von Höchstarbeitszeit oder Ruhezeit hin, bevor sie eintreten. Eine reine Auswertung im Nachhinein dokumentiert den Verstoß, verhindert ihn aber nicht.

Das System weist auf drohende Überschreitungen von Höchstarbeitszeit oder Ruhezeit hin, bevor sie eintreten. Eine reine Auswertung im Nachhinein dokumentiert den Verstoß, verhindert ihn aber nicht. Selbstauskunft: Beschäftigte sehen ihren eigenen Stand jederzeit ein, was Rückfragen in der Verwaltung spürbar reduziert. Der Zugriff auf fremde Salden bleibt dabei ausgeschlossen.

Welche dieser Bereiche schwer wiegen, hängt von der Belegschaft ab und wird im Anforderungskatalog gewichtet.

Eine Arbeitszeiterfassung bildet ab, was der Betrieb tatsächlich lebt. Gleitzeit, Schichtarbeit und Teilzeit stellen dabei sehr verschiedene Anforderungen. Hinzu kommen Zuschläge, Pausen- und Ruhezeitregeln sowie die Verwaltung von Urlaub und Abwesenheiten.

In der Fertigung entscheidet der Erfassungsweg darüber, ob die Dokumentation im Alltag trägt. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Unterschätzt wird regelmäßig der Umgang mit Abweichungen. Vergessene Buchungen, Dienstreisen und technische Störungen sind Alltag. Wer Korrektur- und Freigabewege nicht vorab regelt, erzeugt Nacharbeit in der Personalabteilung und Unmut in den Teams. Praktische Anregungen dazu bündelt unsere Übersicht mit sechs Tipps zur Erfassung durch Mitarbeiter.

Schnittstellen zu Lohnabrechnung, Personal- und Warenwirtschaft

Der Nutzen der Arbeitszeiterfassung entsteht erst im Zusammenspiel. Zeitdaten fließen in die Entgeltabrechnung, Stammdaten kommen aus dem Personalsystem, Auftragszeiten wandern in die Warenwirtschaft. Vor der Auswahl gehört deshalb geklärt, welches System führend ist und wie fehlerhafte Datensätze behandelt werden.

Für die Abrechnung ist das der spürbarste Hebel: Übertragungsfehler und Doppelerfassungen lassen sich deutlich verringern, wenn die Übergabe automatisiert läuft. Was der Beruf des Lohnbuchhalters heute umfasst, zeigt, wie stark diese Rolle inzwischen von sauberen Datenflüssen abhängt. Der Rahmen einer digitalen HR-Prozesslandschaft ordnet die Zeitwirtschaft in das größere Bild ein.

Zu klären ist außerdem die Richtung des Datenflusses. Personalstammdaten wandern in der Regel aus dem führenden System in die Zeitwirtschaft, während Salden und Abwesenheiten den umgekehrten Weg nehmen. Wer beide Richtungen ungeprüft aktiviert, erzeugt Rückschreibungen, die sich gegenseitig überholen.

Ebenso gehört der Fehlerfall geregelt. Was geschieht, wenn ein Datensatz abgewiesen wird, wer erfährt davon und in welchem Zeitfenster muss die Korrektur erfolgen? Ohne diese Festlegung bleiben abgewiesene Sätze unbemerkt liegen und fallen erst im Abschluss auf.

Praxisbeispiel: Vom Stundenzettel zur belastbaren Dokumentation

Ausgangslage: Ein Metallverarbeiter mit 140 Beschäftigten führt Arbeitszeiten auf Papierlisten, die Schichtführer wöchentlich einsammeln. In der Verwaltung überträgt eine Sachbearbeiterin die Werte in eine Tabelle. Bis zur Freigabe des Monatsabschlusses vergehen regelmäßig acht Arbeitstage, Rückfragen zu Zuschlägen häufen sich, und bei einer Prüfung durch die Aufsichtsbehörde lassen sich Ruhezeiten nur mit erheblichem Aufwand belegen. Erschwerend kommt hinzu, dass Monteure ihre Einsätze erst nach der Rückkehr notieren und Wochenendarbeit dadurch verspätet auftaucht.

Vorgehen: Das Unternehmen beschreibt zunächst die vorhandenen Abläufe: drei Schichtmodelle, zwei Zuschlagsarten, ein wiederkehrender Sonderfall bei Wartungseinsätzen am Wochenende. Erst danach werden Anbieter eingeladen und gebeten, genau diese Fälle vorzuführen. Die Wahl fällt auf eine Lösung mit Terminals an beiden Hallenzugängen und einer App für die Monteure. Die Übergabe an die Entgeltabrechnung wird vier Wochen lang parallel zum Papierverfahren getestet. Die Schichtführer erhalten eine eigene Einweisung, weil sie Korrekturen freigeben. Vor dem Start prüft das Unternehmen anhand der arbeits- und tarifvertraglichen Vorgaben, welche Umkleidezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit gelten, und hält das Ergebnis schriftlich fest. Zuvor war dieser Punkt je nach Halle unterschiedlich gehandhabt worden.

Ergebnis: Nach dem Wechsel steht der Monatsabschluss binnen zweier Arbeitstage. Die für eine Prüfung der Ruhezeiten nötigen Daten lassen sich ohne manuelle Zusammenführung auswerten, und die Sachbearbeiterin widmet ihre Zeit der Abwesenheitsplanung statt der Übertragung. Auch die Rückfragen zu Zuschlägen gingen deutlich zurück, weil die Berechnung nun im System hinterlegt und für die jeweils Betroffenen nachvollziehbar ist. Der nächste Schritt ist die Anbindung der Auftragszeiten an die Kalkulation.

Arbeitszeiterfassung bei Vertrauensarbeitszeit, Homeoffice und Außendienst

Bei der Arbeitszeiterfassung gelten drei Konstellationen als schwierig. Zu allen dreien hält das Arbeitsministerium eine klare Antwort bereit. Sie fällt regelmäßig anders aus, als es die betriebliche Diskussion erwarten lässt.

Warum Vertrauensarbeitszeit die Arbeitszeiterfassung nicht ausschließt

Die Sorge, ein flexibles Modell werde durch die Aufzeichnungspflicht ausgehebelt, hält sich hartnäckig. Das Ministerium widerspricht: Bei Vertrauensarbeitszeit entscheiden Beschäftigte eigenverantwortlich über Beginn und Ende ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, und eine Dokumentation steht dieser Vereinbarung nicht entgegen. Nachzulesen ist das in den Fragen und Antworten des Bundesministeriums zur Arbeitszeiterfassung.

Der Punkt ist ein anderer: Die Schutzvorgaben zu Höchstarbeitszeit und Ruhezeiten gelten in flexiblen Modellen unverändert weiter. Genau ihre Einhaltung soll die Aufzeichnung überprüfbar machen. Wer Vertrauen und Nachweis als Gegensatz denkt, verwechselt die Steuerung der Lage mit der Kontrolle des Umfangs.

Praktisch bedeutet das keine Rückkehr zur Anwesenheitskontrolle. Wer flexibel arbeitet, trägt weiterhin selbst ein, wann die Tätigkeit begann und endete. Der Unterschied liegt darin, dass diese Angabe nun vorliegt und im Zweifel belegt werden kann. Die zugrunde liegende Grundpflicht des Arbeitgebers ergibt sich aus § 3 des Arbeitsschutzgesetzes, der eine geeignete Organisation des Arbeitsschutzes verlangt.

Mobile Arbeit, Homeoffice und wechselnde Einsatzorte

Die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes gelten unabhängig vom Ort der Leistung. Für das häusliche Arbeitszimmer, den Coworking-Platz und die Baustelle gilt derselbe Rahmen wie für den Schreibtisch im Betrieb.

Bemerkenswert ist, dass gerade hier die Verbreitung zunimmt: Bei Arbeit von zu Hause stieg der Anteil der Beschäftigten mit erfasster Arbeitszeit auf 80 Prozent. Über ein Arbeitszeitkonto erfassten 2023 insgesamt 69 Prozent. Die Zahlen stammen aus der Arbeitszeitbefragung der Bundesanstalt und beziehen sich auf befragte Beschäftigte, nicht auf Unternehmen.

Für die Praxis heißt das vor allem, den Buchungsweg an den Einsatzort zu binden. Wer zwischen Kundenterminen erfasst, braucht eine Anwendung, die auch ohne stabile Verbindung funktioniert und die Eingabe später nachreicht. Fehlt diese Möglichkeit, entstehen Sammelbuchungen am Wochenende, die den Nachweiswert der Aufzeichnung schwächen.

Wenn Beschäftigte ihre Zeiten selbst eintragen

Die Aufzeichnung darf an die Beschäftigten übertragen werden. Nach Auffassung des Ministeriums bleibt der Arbeitgeber dabei für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben des Arbeitsschutzes verantwortlich.

Daraus entsteht für den Arbeitgeber eine klare Organisationsverantwortung. Wird nichts geregelt, öffnen sich Lücken, für die im Zweifel der Betrieb einsteht.

Fünf Vorkehrungen haben sich dafür als tragfähig erwiesen:

Erinnerung: Ein automatischer Hinweis bei fehlendem Eintrag wirkt zuverlässiger als jede Ermahnung. Er sollte die betroffene Person direkt erreichen, nicht deren Vorgesetzte.

Ein automatischer Hinweis bei fehlendem Eintrag wirkt zuverlässiger als jede Ermahnung. Er sollte die betroffene Person direkt erreichen, nicht deren Vorgesetzte. Nachtragsfenster: Legen Sie fest, bis wann rückwirkend gebucht werden darf. Eine Buchung, die erst Wochen später entsteht, verliert an Nachweisqualität.

Legen Sie fest, bis wann rückwirkend gebucht werden darf. Eine Buchung, die erst Wochen später entsteht, verliert an Nachweisqualität. Stichprobe: Eine regelmäßige Sichtung durch die Führungskraft deckt Muster auf, die im Einzelfall unauffällig bleiben. Wie oft sie nötig ist, richtet sich nach Arbeitszeitmodell und bisherigen Auffälligkeiten.

Eine regelmäßige Sichtung durch die Führungskraft deckt Muster auf, die im Einzelfall unauffällig bleiben. Wie oft sie nötig ist, richtet sich nach Arbeitszeitmodell und bisherigen Auffälligkeiten. Zuständigkeit: Benennen Sie eine Stelle, die bei Unklarheiten entscheidet. Sonst werden strittige Fälle stillschweigend nach Gewohnheit gelöst.

Benennen Sie eine Stelle, die bei Unklarheiten entscheidet. Sonst werden strittige Fälle stillschweigend nach Gewohnheit gelöst. Einweisung: Wer selbst bucht, braucht eine kurze Anleitung in verständlicher Sprache. Eine solche Einweisung dauert wenige Minuten und vermeidet spätere Korrekturen.

Zusammen kosten diese Vorkehrungen wenig und entscheiden darüber, ob am Ende eine formal erfüllte oder eine belastbare Dokumentation vorliegt.

Wie Unternehmen Arbeitszeit, Erreichbarkeit und Führung bei mobiler Arbeit zusammenführen, zeigt unser Beitrag zu New Work und Leadership im digitalen Wandel.

Experten-Tipp!

Prüfen Sie bei Vertrauensarbeitszeit regelmäßig und risikoorientiert die Ruhezeiten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Arbeitstagen. Diese Auswertung kostet nur wenige Minuten und liefert Hinweise auf wiederkehrende Verstöße gegen Ruhezeiten sowie auf betriebliche Belastungsspitzen.

Wo ein Betriebsrat besteht, entscheidet dessen Beteiligung über das Tempo der Umstellung auf eine systemgestützte Arbeitszeiterfassung. Sie prägt den Verlauf des gesamten Vorhabens. Die Rechtslage ist dabei feiner gegliedert, als sie oft dargestellt wird.

Welche Rechte der Betriebsrat tatsächlich hat

Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 des Betriebsverfassungsgesetzes ein Mitbestimmungsrecht bei Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die zur Überwachung von Verhalten oder Leistung bestimmt sind. Der Wortlaut findet sich in § 87 des Betriebsverfassungsgesetzes. Ein elektronisches Erfassungssystem fällt darunter, soweit bei der Ausgestaltung Spielraum bleibt.

Ein erzwingbares Initiativrecht zur Einführung eines elektronischen Systems besteht dagegen nicht. Das Bundesarbeitsgericht begründete das damit, dass der Arbeitgeber ohnehin gesetzlich verpflichtet ist. Das Gremium gestaltet also mit, erzwingt aber nicht den Start. Nachzulesen ist die Begründung im Beschluss des Bundesarbeitsgerichts vom 13. September 2022.

Damit ist die Sache jedoch nicht erschöpft. Für die Ausgestaltung des Systems erkennt dasselbe Gericht dem Gremium ein Initiativrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes zu. Der damalige Antrag scheiterte nur deshalb, weil er sich allein auf eine elektronische Lösung beschränkte.

Für die Praxis heißt das: Über das Ob wird nicht verhandelt, über das Wie sehr wohl, und zwar auf Anstoß beider Seiten. Wer das Gremium früh in die Auswahl einbezieht, verkürzt die spätere Abstimmung meist erheblich.

Daten aus der Arbeitszeiterfassung sind personenbezogen und damit erklärungsbedürftig. Ein tragfähiges Konzept klärt vor dem Start, wer welche Auswertung sehen darf und wie lange die Daten vorgehalten werden.

Die folgenden Punkte haben sich als Mindestumfang für die Abstimmung mit Datenschutzbeauftragten und Gremium erwiesen:

Prüfpunkt Leitfrage Übliche Festlegung Zweckbindung Wofür werden die Daten verwendet? Arbeitszeitnachweis und Entgelt, keine Leistungsbewertung Berechtigungen Wer sieht welche Auswertung? Rollenmodell mit Team-, Bereichs- und HR-Sicht Protokollierung Wie werden Änderungen nachvollziehbar? Nachvollziehbare, gegen unbemerkte Änderung geschützte Protokollierung Aufbewahrung Wie lange bleiben Daten gespeichert? Fristen je Datenart, danach automatische Löschung Auftragsverarbeitung Wer betreibt das System? Auftragsverarbeitungsvertrag, sofern der Anbieter als Auftragsverarbeiter tätig wird

Prüfpunkte für die Abstimmung mit Datenschutz und Mitbestimmung

Diese Festlegungen sollten gemeinsam mit den Arbeitszeitregeln in einem konsistenten Regelwerk gebündelt oder über eindeutig aufeinander abgestimmte Dokumente geregelt werden. Welche Anforderungen beim Umgang mit Beschäftigtendaten sonst noch gelten, vertieft unser Beitrag zum Datenschutz in der Personalabteilung.

Praxisbeispiel: Eine Betriebsvereinbarung ohne Eskalation

Ausgangslage: Ein Logistikdienstleister mit 320 Beschäftigten und aktivem Betriebsrat plant den Wechsel von Excel-Listen auf ein elektronisches System. Nach der ersten Ankündigung stockt das Vorhaben: Das Gremium befürchtet, Auswertungen könnten zur Bewertung einzelner Kommissionierleistungen genutzt werden, und verweigert die Zustimmung zur geplanten Konfiguration. Beide Seiten verhandeln zunächst über einzelne Auswertungsmasken, ohne dass ein gemeinsames Bild der Berechtigungen entsteht. Das Vorhaben verliert dadurch rund zwei Monate.

Vorgehen: Die Personalleitung ändert das Vorgehen und legt zuerst das Berechtigungskonzept offen. Gemeinsam wird festgelegt, welche Auswertungen überhaupt existieren, wer sie aufrufen darf und welche Kennzahlen ausdrücklich ausgeschlossen bleiben. Zwei Vertreter des Gremiums nehmen an den Anbieterterminen teil und testen die Rollenrechte selbst. Die Ergebnisse fließen wörtlich in den Entwurf der Vereinbarung ein. Ergänzend wird eine jährliche Überprüfung der Rechte vereinbart und im Text verankert. Für strittige Auswertungen entsteht zudem ein kurzes Verfahren: Sie werden erst freigeschaltet, wenn beide Seiten zugestimmt haben.

Ergebnis: Die Zustimmung erfolgt nach sieben Wochen ohne Einigungsstelle. Weil das Rollenmodell vor der Konfiguration stand, entfielen spätere Umbauten am System, und der Rollout begann ohne Verzögerung. Auch die Information der Belegschaft gestalteten beide Seiten gemeinsam. Der Betriebsrat begleitet seither die jährliche Überprüfung der Auswertungsrechte und wirkt an der Einweisung neuer Führungskräfte mit.

Arbeitszeiterfassung einführen: der Weg in acht Schritten

Der Weg zu einer digitalen Arbeitszeiterfassung gelingt selten am Stück. Bewährt hat sich eine Reihenfolge, die mit der Klärung des Betriebs beginnt und erst spät bei der Software ankommt. Die folgenden acht Schritte beschreiben diesen Weg und benennen jeweils die Stelle, an der Projekte erfahrungsgemäß ins Rutschen geraten.

Schritt 1: Projektteam aufsetzen und Ziele klären

Am Anfang steht die Besetzung. Eine Arbeitszeiterfassung berührt mehrere Bereiche zugleich, deshalb gehören Personalabteilung, Entgeltabrechnung, IT, Datenschutz, Führungskräfte und gegebenenfalls das Gremium von Beginn an dazu, ergänzt um Vertreter der wichtigsten Beschäftigtengruppen.

Ebenso wichtig ist die Zielklärung: Geht es vorrangig um Rechtssicherheit, um weniger Übertragungsaufwand oder um bessere Kapazitätssteuerung? Wer diese Frage offen lässt, bewertet Angebote später ohne Maßstab. Fällt die Besetzung zu klein aus, fehlt im Rollout die Rückendeckung in der Fläche.

Hilfreich ist eine benannte Projektleitung mit Entscheidungsbefugnis. Wo Zuständigkeit auf mehrere Schultern verteilt bleibt, verzögern sich gerade die Festlegungen zu Regeln und Rechten, die später alles andere bestimmen.

Schritt 2: Ist-Aufnahme, wie heute tatsächlich gearbeitet wird

Nun wird dokumentiert, wie die Arbeitszeiterfassung heute real abläuft, nicht was im Handbuch steht. Welche Beschäftigtengruppen gibt es, an welchen Orten arbeiten sie, welche Arbeitszeitmodelle laufen parallel? Welche Ausnahmen kehren jeden Monat wieder, wo entstehen Daten doppelt, und wer korrigiert heute fehlerhafte Einträge?

Strukturierte Gespräche in den betroffenen Bereichen bringen dabei mehr als ein Fragebogen. Dieser Schritt wird oft übersprungen, weil er unspektakulär wirkt und keine sichtbaren Ergebnisse liefert. Fehlt er, bildet das spätere System eine idealisierte Organisation ab, die es im Betrieb so nicht gibt, und jede Abweichung wird später als Softwaremangel gemeldet.

Schritt 3: Anforderungskatalog erstellen und gewichten

Aus der Bestandsaufnahme entsteht die Bewertungsgrundlage. Anforderungen werden in Pflichtkriterien, wünschenswerte Funktionen, optionale Erweiterungen und Ausschlusskriterien sortiert. Die Gewichtung ist wichtiger als die Länge der Liste, denn sie entscheidet, welche Abweichung im Vergleich schwer wiegt.

Der Anforderungskatalog entsteht vor der Anbieterauswahl. Er macht Angebote überhaupt erst vergleichbar. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Hilfreich ist eine bewusst knapp gehaltene Liste von Pflichtkriterien. Wer alles zur Pflicht erklärt, hat am Ende kein Auswahlkriterium mehr. Eine überdimensionierte Lösung bindet dauerhaft Betreuungsaufwand, eine zu einfache stößt binnen eines Jahres an Grenzen. Ohne Gewichtung gewinnt später das eindrucksvollste Angebot statt des passenden.

Schritt 4: Anbieter prüfen und auswählen

Statt einer allgemeinen Produktvorführung werden die eigenen Fälle durchgespielt: ein Schichtwechsel, eine vergessene Buchung, eine mehrtägige Dienstreise, die Genehmigung von Mehrarbeit, ein Teilzeitmodell und der Monatsabschluss einschließlich Übergabe an die Abrechnung.

Wer stattdessen Funktionslisten vergleicht, erfährt wenig über den Alltag. Referenzen aus derselben Branche und Größenordnung sagen mehr aus als Hochglanzunterlagen. Verhandelt wird auch der Support, nicht nur der Lizenzpreis. Sinnvoll ist es, den Anbietern vorab ein kurzes Drehbuch dieser Fälle zu schicken, damit alle dieselben Aufgaben lösen und die Vorführungen vergleichbar bleiben. Wer erst im Termin improvisiert, bewertet am Ende Präsentationsgeschick statt Funktionsumfang.

Schritt 5: Umsetzung planen

Sieben Festlegungen sollten vor der Konfiguration schriftlich vorliegen:

Zeitgrenzen: Ab welchem Moment gilt Arbeit als begonnen und wann endet sie, etwa beim Betreten des Betriebsgeländes oder erst beim Start der Tätigkeit? Von dieser Festlegung hängen Umkleide- und Rüstzeiten ab.

Ab welchem Moment gilt Arbeit als begonnen und wann endet sie, etwa beim Betreten des Betriebsgeländes oder erst beim Start der Tätigkeit? Von dieser Festlegung hängen Umkleide- und Rüstzeiten ab. Wegezeiten: Wie werden Dienstreisen, Fahrten zwischen zwei Einsatzstellen und Zeiten der Rufbereitschaft gewertet? Gerade im Außendienst entscheidet diese Regel über die Akzeptanz des gesamten Systems.

Wie werden Dienstreisen, Fahrten zwischen zwei Einsatzstellen und Zeiten der Rufbereitschaft gewertet? Gerade im Außendienst entscheidet diese Regel über die Akzeptanz des gesamten Systems. Pausenerfassung: Werden Pausen gebucht oder nach Zeitmodell automatisch abgezogen? Ein pauschaler Abzug muss der gelebten Praxis entsprechen und sich im Einzelfall korrigieren lassen. Je nach Beschäftigtengruppe können unterschiedliche Verfahren sinnvoll sein.

Werden Pausen gebucht oder nach Zeitmodell automatisch abgezogen? Ein pauschaler Abzug muss der gelebten Praxis entsprechen und sich im Einzelfall korrigieren lassen. Je nach Beschäftigtengruppe können unterschiedliche Verfahren sinnvoll sein. Korrekturrechte: Wer darf Buchungen ändern, in welchem Zeitfenster und mit wessen Freigabe? Ein zu enges Fenster erzeugt Nacharbeit, ein zu weites entwertet den Nachweis.

Wer darf Buchungen ändern, in welchem Zeitfenster und mit wessen Freigabe? Ein zu enges Fenster erzeugt Nacharbeit, ein zu weites entwertet den Nachweis. Rollenmodell: Welche Sicht erhalten Führungskräfte, Personalabteilung und Beschäftigte jeweils? Das Modell entscheidet später über die Zustimmung des Betriebsrats und sollte deshalb früh stehen.

Welche Sicht erhalten Führungskräfte, Personalabteilung und Beschäftigte jeweils? Das Modell entscheidet später über die Zustimmung des Betriebsrats und sollte deshalb früh stehen. Datenübergabe: Welches System ist bei widersprüchlichen Stammdaten führend, und wie werden abgewiesene Datensätze behandelt? Ohne benannte Zuständigkeit bleiben Fehler bis zum Abschluss liegen.

Welches System ist bei widersprüchlichen Stammdaten führend, und wie werden abgewiesene Datensätze behandelt? Ohne benannte Zuständigkeit bleiben Fehler bis zum Abschluss liegen. Altbestände: Wie werden vorhandene Salden übernommen und historische Nachweise archiviert? Für Altbestände gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen und betrieblichen Fristen unverändert weiter, auch nach dem Wechsel.

Jede dieser Festlegungen wird später zu einer Einstellung im System; fehlt sie hier, entsteht sie im Pilotbetrieb unter Zeitdruck.

Damit stehen Regeln, Rollen, Schnittstellen und Migrationsanforderungen fest, die anschließend im Pilotbetrieb geprüft werden. Wird dieser Schritt verkürzt, tauchen die offenen Punkte dort als vermeintliche Softwarefehler wieder auf.

Schritt 6: Pilotbetrieb mit repräsentativen Gruppen

Der Pilot prüft die Konfiguration unter realen Bedingungen. Entscheidend ist die Zusammensetzung: Neben der Verwaltung gehören Fertigung oder Lager, Teilzeitkräfte, mobil Arbeitende und mindestens eine Führungskraft dazu. Die Gruppe muss groß genug sein, um alle wesentlichen Arbeitszeitmodelle, Einsatzorte und Freigaberollen abzubilden; die Bandbreite zählt mehr als die Kopfzahl. Ein Pilot aus digital versierten Bürokräften bestätigt vor allem die eigene Erwartung.

Der Zeitraum sollte einen vollständigen Abrechnungszyklus umfassen, damit auch der Monatsabschluss einmal durchlaufen wird, bevor die Belegschaft folgt. Ebenso wichtig ist ein geordneter Rückkanal: Die Teilnehmenden brauchen eine benannte Stelle für Rückmeldungen und die Zusage, dass Änderungswünsche vor dem Rollout bewertet werden. Andernfalls verliert der Pilot seine Funktion und wird zur reinen Ankündigung.

Schritt 7: Rollout und Kommunikation

Vor dem Start brauchen Beschäftigte belastbare Antworten auf fünf Fragen:

Warum wird umgestellt: Der gesetzliche Hintergrund gehört genannt, damit die Umstellung nicht als Misstrauensvotum gelesen wird.

Der gesetzliche Hintergrund gehört genannt, damit die Umstellung nicht als Misstrauensvotum gelesen wird. Welche Daten entstehen: Benennen Sie konkret, was gespeichert wird, und ebenso konkret, was ausdrücklich nicht erhoben wird.

Benennen Sie konkret, was gespeichert wird, und ebenso konkret, was ausdrücklich nicht erhoben wird. Wer sieht welche Auswertung: Das Rollenmodell wird in verständlicher Sprache erklärt, nicht als Anlage zur Betriebsvereinbarung verteilt.

Das Rollenmodell wird in verständlicher Sprache erklärt, nicht als Anlage zur Betriebsvereinbarung verteilt. Wie werden Fehler korrigiert: Der Weg für vergessene oder falsche Buchungen muss vor dem ersten Tag bekannt und einfach begehbar sein.

Der Weg für vergessene oder falsche Buchungen muss vor dem ersten Tag bekannt und einfach begehbar sein. An wen wendet man sich: Eine benannte Person je Bereich wirkt besser als ein zentrales Postfach, gerade in den ersten Wochen.

Diese Antworten gehören in eine kurze schriftliche Information, nicht allein in eine Betriebsversammlung.

Schulungen werden nach Gruppen getrennt, weil eine Monteurin andere Fragen mitbringt als eine Sachbearbeiterin. Kurze Einheiten am Arbeitsplatz wirken dabei besser als eine einmalige Schulung im Konferenzraum.

Der Rollout selbst sollte nicht in eine Urlaubsspitze oder in den Jahresabschluss fallen. Unklare Kommunikation erzeugt Widerstand, den keine Funktion später auflöst.

Schritt 8: Nachsteuerung und Optimierung

Mit der Freischaltung ist die Arbeitszeiterfassung eingeführt, aber noch nicht eingespielt. In den ersten Wochen brauchen Supportwege, Zuständigkeiten und Eskalationsstufen besondere Klarheit. Nach dem ersten vollständigen Abrechnungszyklus folgt eine strukturierte Auswertung: Welche Korrekturen häufen sich, welche Regel wird missverstanden, welcher Sonderfall fehlt in der Konfiguration? Diese Runde ist der Punkt, an dem aus einem eingeführten System ein genutztes wird. Ohne sie verfestigen sich Behelfslösungen zur Gewohnheit.

Auffällig ist dabei ein Muster: Die folgenschwersten Versäumnisse liegen früh im Projekt, machen sich aber erst spät bemerkbar. Die nachstehende Infografik ordnet jeder Phase ihren häufigen Fehler zu und zeigt, wann er im Betrieb sichtbar wird.

Infografik: Versäumnisse entstehen früh und zeigen sich spät. Die Infografik ordnet Ursache und Wirkung zeitlich zu. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/08/arbeitszeiterfassung-pflichten-umsetzung-einfuehrungsphasen-fehler-infografik-agitano-scaled.webp" alt="Infografik zur Arbeitszeiterfassung: acht Einführungsphasen und ihre späten Fehlerwirkungen" width="900" height="2560" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/arbeitszeiterfassung-pflichten-umsetzung/168105" rel="noopener">Versäumnisse entstehen früh und zeigen sich spät. Die Infografik ordnet Ursache und Wirkung zeitlich zu. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Für die Projektsteuerung folgt daraus eine einfache Regel. Je früher eine Phase liegt, desto teurer wird ihr Versäumnis. Ausgelassene Klärungen in der Bestandsaufnahme führen im Rollout häufig zu aufwendigen Nacharbeiten. Wie sich solche Vorhaben in die längerfristige Personalarbeit einfügen, zeigt unser Leitfaden zur strategischen HR-Planung.

Experten-Tipp!

Setzen Sie den Pilotbetrieb so an, dass er mindestens einen kompletten Monatsabschluss umfasst. Erst in diesem Durchlauf zeigt sich, ob Schnittstelle, Zuschlagslogik und Korrekturwege im Zusammenspiel tatsächlich tragen.

Woran sich eine gelungene Arbeitszeiterfassung messen lässt

Ob die neue Arbeitszeiterfassung trägt, zeigt sich nicht am Tag der Freischaltung. Aussagekräftig sind wenige Größen, die sich aus dem System selbst ablesen lassen und die Qualität des Prozesses beschreiben.

Der Zeitpunkt der Betrachtung ist dabei wichtiger als die Auswahl der Werte. Wer erst nach einem halben Jahr hinsieht, findet eingespielte Behelfslösungen vor, die sich nur noch mit Aufwand zurückdrehen lassen. Eine erste Auswertung nach wenigen Wochen erlaubt dagegen kleine Korrekturen, die kaum jemand als Kursänderung wahrnimmt.

Kennzahlen einer belastbaren Arbeitszeiterfassung

Sinnvoll sind Werte, die eine Abweichung in der Arbeitszeiterfassung sichtbar machen, bevor sie zum Problem wird. Sie sollten sich ohne gesonderte Erhebung aus dem laufenden Betrieb ergeben, weil jede zusätzliche Datensammlung eigenen Aufwand erzeugt und schnell wieder einschläft.

Ebenso hilfreich ist ein fester Adressat. Eine Auswertung, für die sich niemand zuständig fühlt, wird zwar erstellt, aber nicht besprochen, und verliert damit ihren Zweck. Sinnvoll ist die Zuordnung an die Rolle, die auch die Regeln verantwortet.

Die folgende Zusammenstellung nennt Größen, die sich aus dem laufenden Betrieb ergeben:

Messgröße Was sie anzeigt Sinnvoller Rhythmus Anteil vollständig erfasster Arbeitstage Erfassungsqualität und Stabilität des Ablaufs Monatlich Zahl manueller Nachträge Passung der Buchungswege Monatlich Anteil verspäteter Buchungen Verankerung im Tagesablauf Monatlich Laufzeit bis zum Monatsabschluss Reibung an der Schnittstelle Je Abrechnungslauf Abgewiesene Datensätze bei der Übergabe Stabilität der Anbindung Je Abrechnungslauf Rückfragen an die Personalabteilung Verständlichkeit der Regeln Quartalsweise Auffälligkeiten bei Ruhezeiten Einhaltung der Schutzvorgaben Monatlich

Messgrößen zur Bewertung nach dem Start

Eine kleine, regelmäßig ausgewertete Auswahl sagt mehr als ein umfangreiches Kennzahlenset ohne Zuständigkeit. Wichtiger als die Zahl der Kennwerte ist, dass jemand sie ansieht und Abweichungen an die Zuständigen zurückspielt. Wie solche Auswertungen in die Führungsarbeit einfließen, beschreibt das Profil der HR-Managerin und des HR-Managers.

Was ausdrücklich keine Leistungskennzahl sein darf

Die oben genannten Werte beschreiben den Ablauf und die Einhaltung von Schutzvorgaben. Zur Bewertung einzelner Personen taugen sie nicht. Wer Buchungsdaten in Leistungsvergleiche überführt, verlässt den vereinbarten Zweck und riskiert zugleich den Konflikt mit dem Gremium und die Akzeptanz in der Belegschaft.

Fünf Auswertungen sollten deshalb ausdrücklich ausgeschlossen bleiben:

Ranglisten einzelner Personen: Eine Sortierung nach Anwesenheit oder Pünktlichkeit erzeugt Druck, ohne einen Fehler im Ablauf sichtbar zu machen.

Eine Sortierung nach Anwesenheit oder Pünktlichkeit erzeugt Druck, ohne einen Fehler im Ablauf sichtbar zu machen. Teamvergleich als Wettbewerb: Unterschiedliche Aufgaben führen zu unterschiedlichen Mustern. Ein Ranking bestraft dann die anspruchsvollere Tätigkeit.

Unterschiedliche Aufgaben führen zu unterschiedlichen Mustern. Ein Ranking bestraft dann die anspruchsvollere Tätigkeit. Bewegungs- und Standortprofile: Ortsdaten aus mobilen Anwendungen dienen der Zuordnung einer Buchung, nicht der Nachverfolgung eines Tagesablaufs.

Ortsdaten aus mobilen Anwendungen dienen der Zuordnung einer Buchung, nicht der Nachverfolgung eines Tagesablaufs. Pausenmuster einzelner Personen: Wer wann Pause macht, taugt nicht zur Leistungsbewertung. Für den Arbeitsschutz zählen Dauer und Lage dagegen sehr wohl: § 4 ArbZG verlangt im Voraus feststehende Ruhepausen und verbietet mehr als sechs Stunden Arbeit am Stück ohne Unterbrechung.

Wer wann Pause macht, taugt nicht zur Leistungsbewertung. Für den Arbeitsschutz zählen Dauer und Lage dagegen sehr wohl: § 4 ArbZG verlangt im Voraus feststehende Ruhepausen und verbietet mehr als sechs Stunden Arbeit am Stück ohne Unterbrechung. Rückschlüsse auf Gesundheit: Häufungen kurzer Abwesenheiten gehören nicht in eine Zeitauswertung. Dafür bestehen eigene und deutlich engere Regeln.

Diese Grenzen gehören in die Betriebsvereinbarung und werden zusätzlich über das Rollenmodell technisch abgesichert.

Der Unterschied ist nicht akademisch. Eine hohe Zahl an Nachträgen in einem Bereich verweist auf einen ungeeigneten Buchungsweg oder auf eine unklare Regel, nicht auf nachlässige Beschäftigte. Wer diese Kennzahl personenbezogen liest, behebt die Ursache nicht und beschädigt das Vertrauen in das System.

Die Trennlinie gehört schriftlich fixiert und technisch abgesichert. Personenbezogene Auswertungen bleiben auf klar benannte Zwecke und berechtigte Rollen begrenzt. Warum verlässliche Arbeits- und Ruhezeiten auch für den Gesundheitsschutz zählen, vertieft unser Beitrag zur psychischen Gesundheit im Job. Einen breiteren Überblick zum Thema bietet zudem unsere Einführung zur digitalen Zeiterfassung jenseits der Stempeluhr.

Arbeitszeiterfassung: Die Pflicht steht fest, den Weg gestalten Sie selbst

Bei der Arbeitszeiterfassung ist die rechtliche Frage beantwortet. Seit 2022 steht fest, dass die gesamte Arbeitszeit aufzuzeichnen ist, und das Arbeitsministerium widerspricht der Annahme, man dürfe auf eine gesetzliche Neuregelung warten. Offen ist allein das Wie, und dort entscheidet die Vorbereitung.

Wer zuerst die eigenen Abläufe dokumentiert, Regeln festlegt und die Mitbestimmung einbindet, verkürzt die Auswahl erheblich. Die Qualität eines Systems bemisst sich daran, wie gut es die reale Organisation abbildet. Wer umgekehrt mit der Produktvorführung beginnt, kauft eine Konfiguration für einen Betrieb, den es so nicht gibt, und zahlt die Differenz in Nacharbeit.

Für Unternehmen ohne System lohnt der Start deshalb nicht mit einer Anbieterliste, sondern mit einer strukturierten Bestandsaufnahme. Wer bereits erfasst, prüft die eigene Dokumentation gegen die drei Pflichtangaben und die geltenden Ruhezeitvorgaben. Beides kostet wenig und schafft die Grundlage für jede weitere Entscheidung. Der eigentliche Gewinn liegt ohnehin jenseits der Rechtssicherheit: Wer verlässlich weiß, wann gearbeitet wurde, plant Kapazitäten ruhiger und führt Gespräche über Belastung auf einer belastbaren Grundlage.

Häufige Fragen (FAQ) zur Arbeitszeiterfassung in Unternehmen

Wer ist zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet? Die Pflicht trifft Arbeitgeber unabhängig von Branche und Betriebsgröße. Sie ergibt sich aus dem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts vom 13. September 2022, der die Vorgabe aus dem Arbeitsschutzrecht im Licht des Unionsrechts auslegt. Aufzuzeichnen sind die Zeiten aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht nur einzelner Gruppen. Eine untere Schwelle für kleine Betriebe kennt die geltende Rechtslage nicht. Verantwortlich bleibt stets das Unternehmen, auch wenn es die Aufzeichnung organisatorisch anders verteilt. Leitende Angestellte sind vom Arbeitszeitgesetz teilweise ausgenommen, was im Einzelfall zu prüfen ist. Muss die Arbeitszeiterfassung elektronisch erfolgen? Bislang nicht. Das zuständige Ressort hält fest, dass es gegenwärtig keine Vorgabe zur Form gibt und eine Führung von Hand daher weiterhin genügt. Eine allgemeine gesetzliche Pflicht zur elektronischen Erfassung besteht im August 2026 nicht. Der Betrieb wählt das Medium daher grundsätzlich selbst; entscheidend ist, dass die Aufzeichnung nachvollziehbar geführt und im Prüfungsfall zugänglich ist. Praktisch sprechen Nachweisbarkeit, Auswertbarkeit und der Aufwand in größeren Organisationen früh für eine systemgestützte Lösung, weil Papierlisten mit wachsender Beschäftigtenzahl schlecht skalieren und bei einer behördlichen Prüfung nur mühsam auszuwerten sind. Welche Punkte sollte eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeiterfassung regeln? Sinnvoll sind sieben Bereiche: der Zweck der Erfassung, die Buchungswege je Beschäftigtengruppe, die Behandlung von Fahrt-, Rüst- und Pausenzeiten, die Korrektur- und Freigabewege, das Rollen- und Berechtigungskonzept, die Aufbewahrung samt Löschung sowie die ausdrücklich ausgeschlossenen Auswertungen. Ebenso gehört hinein, wer die Regelung überprüft und in welchem Abstand. Ebenso hilfreich ist eine Regelung dazu, wie mit technischen Störungen und mit vergessenen Buchungen umgegangen wird, weil beides im Alltag regelmäßig vorkommt. Werden Arbeitszeitregeln und Datenschutzvorgaben in getrennten Dokumenten geregelt, sollten diese ausdrücklich aufeinander abgestimmt bleiben, sonst entstehen Widersprüche. Dürfen Beschäftigte ihre Zeiten im Rahmen der Zeiterfassung selbst eintragen? Ja, das Eintragen lässt sich auf die Belegschaft verlagern. Nach Auffassung des Bundesarbeitsministeriums bleibt der Arbeitgeber gleichwohl für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzvorgaben verantwortlich. Eine Verlagerung entlastet also organisatorisch, nicht rechtlich. Sinnvoll sind deshalb klare schriftliche Regeln, automatische Erinnerungen bei fehlenden Einträgen und ein regelmäßiger Blick auf Auffälligkeiten. Ohne diese Begleitung entstehen Lücken, die dem Unternehmen zugerechnet werden. Bewährt hat sich zudem, die Selbsteintragung im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung ausdrücklich als Aufgabe zu benennen und den Zeitpunkt der Eingabe zu regeln. Was gilt, wenn das Zeiterfassungssystem technisch ausfällt? Die Pflicht besteht unabhängig von der Technik fort. Für Störungen gehört deshalb ein Ersatzverfahren vorab festgelegt, etwa eine Liste in Papierform oder eine Erfassung durch die Schichtführung. Nach der Behebung werden die Angaben zeitnah in das System übertragen und der Ausfall dokumentiert, damit die Lücke später erklärbar bleibt. Sinnvoll ist außerdem eine benannte Person je Bereich, die das Ersatzverfahren auslöst und die Belegschaft informiert. Ohne solche Vorbereitung entstehen genau die Erinnerungslücken, die eine Erfassung eigentlich vermeiden soll, und die Nachträge häufen sich über Tage. Wann hat der Betriebsrat mitzubestimmen? Sobald eine Technik geeignet ist, Verhalten oder Leistung zu kontrollieren, greift das Mitbestimmungsrecht aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Eine digitale Zeitwirtschaft zählt dazu, sofern bei ihrer Einrichtung noch Gestaltungsraum verbleibt. Die Einführung eines elektronischen Systems kann das Gremium nicht erzwingen, weil den Betrieb ohnehin eine gesetzliche Pflicht trifft. Bei der Ausgestaltung dagegen kann es eigene Regelungsvorschläge einbringen. Praktisch heißt das: Über das Ob wird nicht verhandelt, über die Ausgestaltung sehr wohl. Eine frühe Beteiligung an den Anbieterterminen zahlt sich deshalb aus: Sie erspart nachträgliche Umbauten an einer bereits eingerichteten Lösung. Wie lange dauert die Einführung eines Systems zur Arbeitszeiterfassung? Die Spanne ist groß und hängt stärker von der Vorbereitung ab als von der Technik. In überschaubaren Organisationen mit einem Arbeitszeitmodell und wenigen Schnittstellen sind einige Wochen realistisch. Bei mehreren Standorten, Schichtbetrieb und Mitbestimmung werden daraus schnell mehrere Monate. Den größten Anteil beansprucht selten die Installation, sondern das Festlegen betrieblicher Regeln sowie der Pilotbetrieb. Ein vollständiger Abrechnungszyklus sollte in jedem Fall eingeplant werden. Als Orientierung gilt: Je mehr Sonderfälle bestehen, desto früher beginnt die Klärung und desto später fällt die Anbieterentscheidung. Welche Schnittstellen sind bei der digitalen Zeiterfassung besonders wichtig? An erster Stelle steht die Verbindung zur Entgeltabrechnung, weil dort Fehler unmittelbar sichtbar und teuer werden. Ebenso relevant ist die Anbindung an das Personalsystem, aus dem Stammdaten stammen. In produzierenden Betrieben kommt die Warenwirtschaft hinzu, wenn Auftragszeiten zugeordnet werden. Vor der Auswahl gehört geklärt, welches System bei Widersprüchen führend ist. Ungeprüfte Übergaben fallen meist erst beim ersten Abschluss auf und kosten dann Zeit. Ratsam ist ein Testlauf mit realitätsnahen, datenschutzkonform ausgewählten oder pseudonymisierten Datensätzen, die auch die Sonderfälle abbilden. Gilt die Arbeitszeiterfassung auch im Homeoffice? Ja, der gesetzliche Rahmen für die Arbeitszeiterfassung knüpft nicht daran an, wo gearbeitet wird. Am Küchentisch, im Zug oder beim Kunden gelten dieselben Grenzen wie am Schreibtisch der Firma. Auch dort müssen Obergrenze und Erholungsphase gewahrt und die Zeiten festgehalten werden. Erfreulich ist, dass die Verbreitung gerade hier zugenommen hat. Technisch lösen das meist Anwendungen für Smartphone oder Browser, die ohne festen Arbeitsplatzrechner auskommen. Zu regeln ist zudem, wie kurze Unterbrechungen am Nachmittag und abendliche Nacharbeit behandelt werden. Woran erkennen Unternehmen eine gelungene Arbeitszeiterfassung? Ein gutes Zeichen ist, dass kaum jemand über die Arbeitszeiterfassung spricht. Messbar wird das an wenigen Größen: hoher Anteil vollständig erfasster Tage, wenige manuelle Nachträge, kurzer Weg bis zum Abschluss und Nachweisfähigkeit gegenüber der Aufsicht. Diese Werte beschreiben ausdrücklich die Qualität des Prozesses. Zur Bewertung einzelner Personen sind sie weder gedacht noch geeignet. Ein weiteres Indiz ist, dass Führungskräfte die Auswertungen von sich aus abrufen, statt sie anzufordern. Laufen Buchungs- und Korrekturwege stabil, spricht das für eine gelungene Einführung.

Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag gibt die Rechtslage im August 2026 wieder. Er dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Verbindliche Auskünfte zu Ihrem Betrieb erteilen die zuständige Aufsichtsbehörde des Landes oder eine Fachanwältin beziehungsweise ein Fachanwalt für Arbeitsrecht.