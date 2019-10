Buchverlosung: „Das Husky-Prinzip: Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung“

Das neue Buch von Dr. Klaus Schirmer „Das Husky-Prinzip – Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung“ ist vor Kurzem erschienen. Der Trainer, Speaker und Apotheker zieht in diesem Werk den Vergleich zwischen den Strukturen und Gegebenheiten eines Hundeschlittens und den Spielregeln und Gesetzmäßigkeiten eines Teams innerhalb eines Unternehmens. Zu dieser Neuerscheinung verlost AGITANO drei Exemplare – jetzt teilnehmen und gewinnen!



Hinweis der Redaktion: Die Buchverlosung von „Das Husky-Prinzip: Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung“ von Dr. Klaus Schirmer läuft bis Freitag, den 11. Oktober 2019.

Das Husky-Prinzip: Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung

Die Leser erfahren in diesem Buch anhand zahlreicher Geschichten und Parallelen zur Welt der Schlittenhunde, wie sie Mitarbeiterführung mit den vom Autor selbst erlebten Elementen auf der Basis eines freundschaftlichen und vertrauensvollen Ansatzes für beide Seiten erfolgreich gestalten können. Klaus Schirmer erzählt sehr offen über seinen eigenen schwierigen Beginn als Besitzer einer Apotheke und Führungskraft und schildert anschaulich, wie aus verschiedenen unkoordinierten Einzelmitarbeitern ein umsetzungsstarkes, herzliches Erfolgsteam wurde, das sich stets aufeinander verlassen kann.

Über Dr. Klaus Schirmer

Dr. Klaus Schirmer ist Trainer, Speaker und im Hauptberuf Unternehmer und Apotheker. Der gebürtige Innsbrucker studierte Pharmazie und Psychologie, machte sich nach Stationen in der Wissenschaft und Industrie als zunächst Miteigentümer, dann Eigentümer der Oberen Apotheke in Villach selbständig und gründete gemeinsam mit acht anderen Apothekern das erste Apotheken-Franchise-System Österreichs, team santé. Als erste Apotheke in Europa gewann er 2017 den great place to work-award. 2019 wurden die team santé-Apotheken zu den drei besten Arbeitgebern Österreichs gewählt.

Seiner Leidenschaft als Lehrender geht Klaus Schirmer in seiner Funktion als Trainer und Universitätslektor der Universität Innsbruck nach. Er betreut Teams, Firmen und Einzelpersonen im ganzen europäischen Raum und wird als Keynote-Speaker für zahlreiche Veranstaltungen gebucht. Er ist Mitglied der GSA, der German Speakers Association, und seit 2018 unter den Top 100 Speakern von Speakers Excellence.

Dr. Klaus Schirmer ist verheiratet und lebt in Villach.

Dr. Klaus Schirmer im Interview zum Buch

Werfen Sie einen Blick in das neue Buch „Das Husky-Prinzip: Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung“ von Dr. Klaus Schirmer. Mehr über diese auf Freundschaft basierende Art der Führung und die daraus resultierenden Erfolge erfahren Sie in einer Interviewreihe, die nächste Woche am 8. Oktober 2019 startet. Im Anschluss verlost AGITANO unter allen TeilnehmerInnen drei Exemplare dieses Führungsbuches der etwas anderen Art.

Buchverlosung: 3 Exemplare von „Das Husky-Prinzip: Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung“

Die Buchverlosung zu „Das Husky-Prinzip: Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung“ von Dr. Klaus Schirmer läuft bis Freitag, 11. Oktober 2019, 23.59 Uhr. Die GewinnerInnen werden am Dienstag, 15. Oktober 2019, bekannt gegeben und per E-Mail benachrichtigt.

So einfach geht die Teilnahme:

Fan auf der AGITANO Facebook-Fanseite werden: www.facebook.com/AGITANO.Themenportal

werden: www.facebook.com/AGITANO.Themenportal FB-Beitrag zur Buchverlosung „Das Husky-Prinzip: Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung“ liken und darunter die Frage beantworten, „warum ich das Buch haben möchte“. Hier geht’s zum Post: Das Husky-Prinzip auf Facebook.

zur Buchverlosung „Das Husky-Prinzip: Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung“ liken und darunter die Frage beantworten, „warum ich das Buch haben möchte“. Hier geht’s zum Post: Das Husky-Prinzip auf Facebook. Bitte hinterlegen Sie unten im Formular Ihre Kontaktdaten, damit wir die Gewinner einfach und schnell informieren können.

Wir wünschen allen TeilnehmerInnen viel Erfolg!

Nehmen Sie an der Buchverlosung teil: Dr. Klaus Schirmer, Das Husky-Prinzip Anrede * Bitte auswählen Frau Herr

Vorname *

Nachname *

E-Mail-Adresse *

Unternehmen

Berufsbezeichnung

Land * Bitte auswählen Afghanistan Albanien Algerien Amerikanisch-Samoa Andorra Angola Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Australien Österreich Aserbaidschan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Weißrussland Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bosnien und Herzegowina Botswana Brasilien Brunei Bulgarien Burkina Faso Burundi Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Caymen Inseln Zentralafrikanische Republik Tschad Chile China Kolumbien Komoren Kongo, Demokratische Republik des Kongo, Republik des Costa Rica Côte d'Ivoire Kroatien Kuba Curaçao Zypern Tschechische Republik Dänemark Djibouti Dominica Dominikanische Republik Osttimor Ecuador Ägypten El Salvador Äquatorial Guinea Eritrea Estland Äthopien Färöer-Inseln Fidschi Finnland Frankreich Französisch-Polynesien Gabun Gambia Georgia Deutschland Ghana Griechenland Grönland Grenada Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong Ungarn Island Indien Indonesien Iran Irak Irland Israel Italien Jamaika Japan Jordanien Kasachstan Kenia Kiribati Nordkorea (Volksrepublik) Südkorea Kosovo Kuwait Kirgistan Laos Lettland Libanon Lesotho Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Mazedonien Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marshall-Inseln Mauretanien Mauritius Mexiko Mikronesien Moldawien Monaco Mongolei Montenegro Marokko Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Niederlande Neuseeland Nicaragua Niger Nigeria Nördliche Marianen Norwegen Oman Pakistan Palau Palästina, Bundesstaat Panama Papua Neu Guinea Paraguay Peru Philippinen Polen Portugal Puerto Rico Katar Rumänien Russland Ruanda St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Vincent und die Grenadinen St. Martin Samoa San Marino São Tomé und Príncipe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Singapur Sint Maarten Slowakei Slovenien Salomonen Somalia Südafrika Spanien Sri Lanka Sudan Südsudan Surinam Swasiland Schweden Schweiz Syrien Taiwan Tadschikistan Tanzania Thailand Togo Tonga Trinidad und Tobago Tunesien Türkei Turkmenistan Tuvalu Uganda Ukraine Vereinigte Arabische Emirate Großbritannien U.S.A. Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstadt Venezuela Vietnam Britische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln Jemen Sambia Simbabwe

Ich bin damit einverstanden, dass die in dieses Formular eingegebenen Daten ausschließlich für die Verlosung dreier Exemplare von „Das Husky-Prinzip: Von Leithunden, langen Leinen und Freundschaft in der Team-Führung“ von Dr. Klaus Schirmer verwendet werden. Diese Daten werden wieder gelöscht, sobald die Verlosung abgeschlossen ist. Dies ist nicht der Fall, wenn ich mich mit der nachfolgenden Auswahl für den AGITANO-Newsletter eintrage. * Ich bin einverstanden. Weitere Informationen finden Sie in unserer >Datenschutzerklärung

Ja, ich möchte den AGITANO-Newsletter bequem als E-Mail erhalten. Ich bin einverstanden.

Phone Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Diese Buchverlosung steht in keinerlei Verbindung mit Facebook.