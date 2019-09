Wie werden Videos zu effektiven Marketingtools? – Interview mit Sebastian Knoll von Mainfilm Filmproduktion Frankfurt

Bei großen wie kleinen Unternehmen gehören Videos längst zur Basis der PR- und Marketingstrategien. Nicht nur in klassischen Werbespots und Imagefilmen, sondern vor allem auf sozialen Netzwerken gewinnt der Einsatz von Videos zunehmend an Bedeutung. Es braucht jedoch mehr als Bewegtbilder. Damit sich die aufwändige Produktion lohnt, müssen ansprechende Inhalte und eine stabile Marketingstrategie hinter den Videos stehen. Was Sie hier im Blick behalten sollten und wie Videos als wichtige Marketingtools funktionieren können, verrät Sebastian Knoll, Geschäftsführer von Mainfilm Filmproduktion Frankfurt, im AGITANO-Interview.