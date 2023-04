Dubai: Alles was Sie über Dubai wissen sollten

Die Geschichte Dubais

Dubai hat eine lange Geschichte, die bis ins 3. Jahrtausend v. Chr. zurückreicht. Ursprünglich lebten in dieser Region Beduinenstämme, die vom Fischfang, der Perlenfischerei und dem Handel lebten. Erst im 19. Jahrhundert begann die Stadt aufgrund ihrer günstigen Lage zwischen Europa und Asien an Bedeutung zu gewinnen und entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Handelszentrum.

Der eigentliche Aufschwung begann jedoch in den 1960er Jahren mit der Entdeckung von Erdöl. Dank der enormen Einnahmen aus dem Ölgeschäft konnte Dubai umfangreiche Infrastrukturprojekte finanzieren. So entwickelte sich die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) binnen kürzester Zeit zu einer modernen Metropole. Heute hat sich die Stadt erfolgreich von ihrer Abhängigkeit vom Erdöl gelöst und ist ein globales Zentrum für Handel, Finanzen und Tourismus.

Als Frau allein nach Dubai?

Besonders Frauen machen sich vor einer Reise nach Dubai Gedanken. Ist es sicher für sie, allein in ein muslimisch geprägtes Land zu reisen? Hier besteht jedoch kein Grund zur Sorge. Weder müssen Frauen in Dubai rigide Kleidervorschriften befolgen, noch mit aufdringlichen Flirtversuchen rechnen. Sitte und Anstand gebieten es, sich Frauen respektvoll und distanziert zu nähern. Tatsächlich sind die Vereinigten Arabischen Emirate eines der sichersten Reiseziele weltweit mit einer äußerst niedrigen Kriminalitätsrate.

Frauen müssen kein Kopftuch tragen. Allerdings sollten sie sich aus Respekt vor der einheimischen Kultur angemessen kleiden. Das bedeutet Schultern und Knie zu bedecken, auf zu kurze oder transparente Kleidungsstücke zu verzichten. Einen gesetzlichen Zwang dazu gibt es jedoch nicht.

Dubai liegt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gastfreundschaft gilt im arabischen Kulturkreis als einer der wichtigsten Werte – auch heute noch. Einheimische tun daher fast alles, damit Reisende beiderlei Geschlechts sich wohl fühlen.

Architektur: Von traditionellen Vierteln bis zum höchsten Gebäude der Welt

Dubai ist bekannt für seine atemberaubende Architektur und seine rekordverdächtigen Wolkenkratzer. Der Burj Khalifa, mit einer Höhe von 828 Metern das höchste Gebäude der Welt, dominiert die Skyline der Stadt. Ein absolutes Muss für Dubai-Besucher! Die Aussichtsplattform „At the Top“ bietet einen spektakulären Blick auf die Stadt und die umliegende Wüste.

Ein weiteres Highlight ist der Burj Al Arab, das luxuriöseste Hotel der Welt. Er wurde auf einer künstlichen Insel im Persischen Golf erbaut und hat die Form eines Segels. Auch die Palm Jumeirah, eine künstliche Inselgruppe in Form einer Palme, ist ein beeindruckendes Beispiel für Dubais Hang zur Extravaganz. Dubai: Die Stadt ist gepräft durch ihren Ehrgeiz, das Unmögliche möglich zu machen.

Einkaufsparadies Dubai

Dubai ist ein wahres Einkaufsparadies und bietet eine Vielzahl an erstklassigen Shoppingmalls, traditionellen Souks und luxuriösen Boutiquen. Die Dubai Mall, die größte Mall der Welt, beherbergt über 1.200 Geschäfte, ein riesiges Aquarium und einen Indoor-Freizeitpark. In der Mall of the Emirates können Sie nicht nur einkaufen. Sie können außerdem in der riesigen Indoor-Skianlage Ski Dubai die Pisten hinunterfahren.

In den traditionelle Souks, wie dem Gold-Souk oder dem Gewürz-Souk, können Sie in die orientalische Kultur eintauchen. Dort können Sie außerdem einzigartige Souvenirs und Geschenke erstehen. Besuchen Sie auch die luxuriösen Boutiquen der Stadt, wo Sie die neuesten Kollektionen internationaler Designer finden. Lassen Sie sich von der Vielfalt der angebotenen Waren inspirieren!

Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten

Dubai bietet nicht nur Luxus und Shopping, sondern auch eine Vielzahl an kulturellen Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten.

Al Fahidi Historical Neighborhood

Die Al Fahidi Historical Neighborhood ist ein historischer Stadtteil, der einen Einblick in das Leben im alten Dubai bietet. Die schmalen Gassen und traditionellen Gebäude aus Korallenstein und Gips geben Ihnen einen Eindruck davon, wie die Stadt vor ihrer rasanten Modernisierung aussah.

Im historischen Stadtviertel Al Fahidi kann man einen Blick in Dubais Vergangenheit werfen. (Bild: © hossein1351 | stock.adobe.com)

Dubai Museum

Ein Besuch im Dubai Museum, das sich in der Festung Al Fahidi aus dem 18. Jahrhundert befindet, ist ebenfalls empfehlenswert, um mehr über die Geschichte und Kultur der Region zu erfahren.

Jumeirah Moschee

In der Jumeirah Moschee, einer der größten und schönsten Moscheen in Dubai, können Sie an geführten Touren teilnehmen und die islamische Architektur bestaunen.

Kulinarische Highlights

Die vielfältige Küche Dubais spiegelt die kosmopolitische Atmosphäre der Stadt wider. Hier finden Sie eine Fülle von Restaurants, die Gerichte aus aller Welt anbieten. Von authentischer lokaler Küche bis hin zu exquisiten internationalen Speisen – in Dubai werden Sie kulinarisch verwöhnt.

Probieren Sie unbedingt das traditionelle Emirati-Gericht „Machboos“, ein schmackhaftes Reisgericht mit Fleisch oder Fisch, das mit aromatischen Gewürzen wie Safran, Kardamom und Nelken zubereitet wird. Besuchen Sie auch eines der vielen indischen, persischen oder libanesischen Restaurants, um die köstlichen Aromen des Nahen Ostens und Asiens zu genießen.

Natur genießen und Outdoor-Aktivitäten rundum Dubai

Trotz seiner Lage inmitten der Wüste bietet Dubai eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten und beeindruckenden Landschaften. Unternehmen Sie eine Wüstensafari, um die faszinierende Landschaft der Arabischen Wüste zu erkunden, oder begeben Sie sich auf eine Bootsfahrt entlang der malerischen Küste.

Rund um Dubai bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten – zum Beispiel eine Wüstensafari. (Bild: © napa74 | stock.adobe.com)

Für Adrenalinjunkies gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie Skydiving, Sandboarding oder Kitesurfen. Wer Entspannung sucht, kann sich an einem der vielen traumhaften Strände der Stadt erholen oder die Flora und Fauna im Ras Al Khor Wildlife Sanctuary bewundern. Dabei handelt es sich um ein geschütztes Feuchtgebiet, das eine wichtige Raststätte für Zugvögel darstellt.

Familienfreundliche Aktivitäten und Attraktionen in Dubai

Dubai ist ein ideales Reiseziel für Familien, da es eine Fülle von familienfreundlichen Aktivitäten und Attraktionen bietet. Eines der Highlights ist das IMG Worlds of Adventure, der größte Indoor-Freizeitpark der Welt, der zahlreiche Fahrgeschäfte und Attraktionen für Jung und Alt bietet. Im Wild Wadi Water Park oder im Aquaventure Waterpark können sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen an heißen Tagen abkühlen und Spaß haben.

Ein Besuch im Dubai Aquarium & Underwater Zoo, das sich in der Dubai Mall befindet, ist ebenfalls empfehlenswert, um die beeindruckende Unterwasserwelt und ihre Bewohner hautnah zu erleben. Green Planet, ein Indoor-Regenwald mit über 3.000 Pflanzen und Tieren, bietet einen spannenden und lehrreichen Einblick in die faszinierende Welt des Regenwaldes.

Wellness- und Spa-Angebote

Der arabische Raum hat eine lange Tradition an Wellness- und Beauty-Behandlungen. Hamams und Dampfbäder sind Teil einer uralten Luxus-Badekultur. Auch Schönheitsbehandlungen für Haut und Haare sind seit Jahrhunderten Teil der arabischen Kultur. Duftende Öle zur Pflege sind auch heute noch Teil kosmetischer Behandlungen. Zu diesen gehört auch die Entfernung von Körperhaaren oder das Zupfen und Formen der Augenbrauen – bei Frauen ebenso wie bei Männern.

So ist auch Dubai bekannt für seine luxuriösen Wellness- und Spa-Angebote, die Körper und Geist verwöhnen und erfrischen. In der Stadt gibt es zahlreiche erstklassige Spas, die eine breite Palette an entspannenden Beauty-Behandlungen anbieten. Die Palette reicht von traditionellen Hammams und aromatischen Massagen bis hin zu modernen Schönheitsbehandlungen und Fitnessangeboten.

Das Talise Ottoman Spa im Jumeirah Zabeel Saray Hotel und das One&Only Royal Mirage Spa sind nur zwei Beispiele für die exquisiten Wellnessoasen, die Sie in Dubai finden können. Gönnen Sie sich während Ihres Aufenthalts in der Stadt ein luxuriöses Spa-Erlebnis und genießen Sie die wohltuenden Anwendungen in einer atemberaubenden Umgebung.

Feiern in Dubai: Nachtleben und Veranstaltungen

Das pulsierende Nachtleben Dubais ist ein weiterer Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt. Die Stadt beherbergt eine Vielzahl von erstklassigen Bars, Clubs und Restaurants, in denen Sie bis in die frühen Morgenstunden feiern und die aufregende Atmosphäre genießen können. Von schicken Rooftop-Bars mit atemberaubendem Blick auf die Skyline, wie der 40 Kong oder der Mercury Lounge, bis hin zu bekannten Clubs wie dem White Dubai oder dem Cavalli Club – in Dubai ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Trotz muslimischer Prägung ist in Dubai der Konsum von Alkohol legal und erlaubt – allerdings erst ab einem Alter von 21 Jahren. Bis Januar 2023 wurde eine 30-prozentige Steuer auf Alkohol erhoben, diese wurde jedoch mittlerweile aufgehoben.

Neben dem Nachtleben bietet Dubai auch das ganze Jahr über eine Vielzahl von Veranstaltungen und Festivals, wie das Dubai Shopping Festival, das Dubai International Film Festival oder das Dubai Jazz Festival, die ein breites Publikum ansprechen und für Unterhaltung sorgen. Informieren Sie sich vor Ihrer Reise über die aktuellen Veranstaltungen und planen Sie Ihren Besuch entsprechend, um das Beste aus Ihrem Dubai-Erlebnis herauszuholen.

Ein Besuch in Dubai lohnt sich

Dubai ist eine Stadt der Superlative, die ihren Besuchern unvergessliche Erlebnisse und eine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne bietet.

Egal, ob Sie die luxuriösen Hotels, die atemberaubende Architektur, die erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten, die vielfältige Kultur oder die beeindruckenden Naturschönheiten erleben möchten – Dubai bietet für jeden Geschmack etwas und wird Sie mit Sicherheit in seinen Bann ziehen. Beginnen Sie noch heute mit der Planung Ihrer Reise und entdecken Sie selbst, was diese faszinierende Stadt zu bieten hat.

Wir wünschen Ihnen eine unvergessliche Zeit in der Metropole der Superlative, die Sie sicherlich nicht enttäuschen wird.