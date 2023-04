New York besuchen: Alles, was Sie wissen sollten!

Die Geschichte New Yorks

New Yorks Geschichte reicht weit zurück und ist geprägt von einer Vielzahl verschiedener Kulturen und Einflüsse. Die Stadt wurde ursprünglich von den Lenape-Indianern bewohnt, bevor sie im 17. Jahrhundert von europäischen Siedlern entdeckt wurde.

1626 erwarb der niederländische Kaufmann Peter Minuit die Insel Manhattan von den Lenape und gründete die Siedlung Nieuw Amsterdam. 1664 eroberten die Engländer das Gebiet und benannten es in New York um, nach dem Herzog von York.

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Stadt zu einem wichtigen Handelszentrum und ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Die Stadt war ein wichtiger Einwanderungshafen und trug zur ethnischen Vielfalt Amerikas bei. Heute ist New York eine der größten und einflussreichsten Städte der Welt, die in Wirtschaft, Kunst, Kultur und Politik eine bedeutende Rolle spielt.

New Yorks Bezirke

New York City ist in fünf Bezirke aufgeteilt, die jeweils ihren eigenen Charme und Charakter haben. Diese sind:

Manhattan: Das Herz der Stadt und das Finanzzentrum der Welt. Hier finden Sie den berühmten Times Square, das Empire State Building und den Central Park.

Brooklyn: Ein kulturell vielfältiger und künstlerischer Bezirk. Typisch in Brooklyn sind die Brownstone-Häuser. Das Wahrzeichen des Bezirks ist die Brooklyn Bridge.

Queens: Der größte der fünf Bezirke, der für seine ethnische Vielfalt und seine vielfältige Küche bekannt ist. Hier befindet sich auch der Flughafen JFK.

Die Bronx: Die Heimat des berühmten Bronx Zoo, des Yankee Stadium und der New York Botanical Gardens.

Staten Island: Eine eher ländliche Gegend, die sich durch ihre natürliche Schönheit auszeichnet. Der Staten Island Ferry bietet einen atemberaubenden Blick auf die Freiheitsstatue.

Jeder Bezirk bietet außerdem eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Architektur und historische Gebäude

New York ist bekannt für seine beeindruckende Architektur und eine Vielzahl von historischen Gebäuden. Die Stadt bietet eine Mischung aus verschiedenen Baustilen, darunter Wolkenkratzer, historische Kirchen und charmante Brownstones.

Auch das ehemals höchste Gebäude der Welt, das Empire State Building, befindet sich in New York. Mittlerweile wurde es als Rekordhalter jedoch schon mehrfach abgelöst. Aktuell trägt der Burj Khalifa in Dubai diesen Titel.

Einige der bekanntesten architektonischen Wahrzeichen sind zudem das Flatiron Building, die St. Patrick’s Cathedral, das Woolworth Building und das One World Trade Center. Bei einem Spaziergang durch die Stadt werden Sie auf Schritt und Tritt auf faszinierende Bauten stoßen.

Top-Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten

Der Big Apple hat unzählige Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zu bieten. Hier sind einige der wichtigsten Attraktionen, die Sie nicht verpassen sollten:

Die Freiheitsstatue war ein Geschenk der Franzosen an die USA zu ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien. Sie war das Erste, was Siedler bei der Überfahrt in die USA bei Ihrer Ankunft am New Yorker Hafen sahen. (Bild: © THANANIT | stock.adobe.com)

Die Freiheitsstatue: Ein Symbol für Freiheit und Demokratie. Sie war 1886 ein Geschenk Frankreichs zur Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Großbritannien.

Der Central Park: Eine grüne Oase mitten im Herzen Manhattans, die sich über 843 Hektar erstreckt. Er bietet Stadtbewohnern und Touristen Raum für zahlreiche Aktivitäten wie Picknicken, Joggen und Bootfahren.

Das Empire State Building: Ein weltbekanntes Wahrzeichen, das Ihnen einen atemberaubenden Blick auf die Skyline bietet. Besuchen Sie die Aussichtsplattformen im 86. und 102. Stockwerk.

Das 9/11 Memorial und Museum: Eine beeindruckende Gedenkstätte und ein Museum, das den Opfern der Terroranschläge vom 11. September 2001 gewidmet ist.

Das Museum of Modern Art (MoMA): Eines der bedeutendsten Museen für moderne Kunst der Welt. Im MoMA befinden sich Werke von Künstlern wie Picasso, van Gogh und Warhol.

Parks und Grünflächen

Neben dem berühmten Central Park gibt es zahlreiche weitere Parks und Grünflächen, die als Ruheoasen in der geschäftigen Metropole dienen.

Einige der bemerkenswertesten Parks sind der Brooklyn Bridge Park, der Riverside Park, der Battery Park und der High Line Park. Letzterer ist einzigartig, denn er wurde auf einer stillgelegten Hochbahntrasse angelegt.

Der Highline Park ist ein einzigartiger öffentlicher Park. Er wurde auf einer stillgelegten Hochtrasse angelegt und bietet atemberaubende Ausblicke. (Bild: © Albachiaraa | stock.adobe.com)

Vor allem in den Sommermonaten finden auf den Grünflächen zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten statt, die Sie im Freien genießen können. Konsultieren Sie dazu die Veranstaltungskalender New Yorks und planen Sie Ihren Besuch entsprechend.

Kunst- und Kulturzentrum der USA

New York ist ein weltweit führendes Zentrum für Kunst und Kultur und nimmt auch innerhalb der USA eine Vorreiterrolle ein. Hier befinden sich bedeutende Museen und Kunstausstellungen, Theater- und Musicalvorstellungen sowie kulinarische Highlights, die Sie sich bei einem Besuch nicht entgehen lassen sollten.

Bedeutende Museen

Die Stadt beherbergt eine Fülle von Museen, Galerien und Kunstveranstaltungen. Neben dem bereits erwähnten Museum of Modern Art (MoMA) sind weitere bedeutende Kunstinstitutionen das Metropolitan Museum of Art, das Guggenheim Museum und das Whitney Museum of American Art.

In der Stadt gibt es auch zahlreiche Kunstgalerien, die Werke aufstrebender Künstler ausstellen und den Besuchern die Möglichkeit bieten, sich von der kreativen Energie New Yorks inspirieren zu lassen.

Broadway

New York City ist das Zentrum der amerikanischen Theaterwelt, und der Broadway ist der Inbegriff dieser Kultur. Die Theatermeile erstreckt sich über mehrere Blocks und beheimatet einige der bekanntesten Theater der Welt, in denen ständig neue und klassische Produktionen aufgeführt werden. Der Besuch einer Broadway-Show ist ein absolutes Muss!

Veranstaltungen und Festivals

New York ist Gastgeber für eine Vielzahl von Veranstaltungen und Festivals das ganze Jahr über. Einige der bekanntesten sind:

Die Macy’s Thanksgiving Day Parade: Eine jährliche Parade, die am Thanksgiving-Tag stattfindet und mit riesigen Ballons, Festwagen und Live-Auftritten begeistert.

Die New York Fashion Week: Eine der weltweit wichtigsten Modewochen, die zweimal im Jahr stattfindet. Sie zieht Designer, Models und Modebegeisterte aus der ganzen Welt an.

Die Tribeca Film Festival: Das renommierte Filmfestival findet jedes Jahr im April statt. Es zeigt unabhängige Filmproduktionen und bietet Filmgespräche sowie Veranstaltungen.

Der New York City Marathon: Einer der größten und bekanntesten Marathons der Welt. Jedes Jahr im November laufen tausende Teilnehmer durch alle fünf Bezirke der Stadt.

Die Rockefeller Center Weihnachtsbaumbeleuchtung: Sie läutet in einer festlichen Zeremonie Ende November die Weihnachtszeit ein.

Kulinarisches New York

In New York erwartet Sie eine beeindruckende kulinarische Vielfalt: Von einfachen Street Food-Ständen bis hin zu erstklassigen Restaurants mit Michelin-Sternen ist hier für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. In der vielfältigen Küche der Stadt zeigt sich die lange Einwanderungsgeschichte: Gerichte aus den verschiedensten Weltküchen und Kulturen werden hier neu interpretiert und bereichern jeden Gaumen. Über Jahrhunderte war die Stadt der Ort, an dem Siedler aus der Alten Welt die USA erreichten. Sie hinterließen hier ihre landestypischen Rezepte und Zutaten.

New York’s Leckereien

Probieren Sie einige der typischen Gerichte der Stadt, wie zum Beispiel:

New York-style Pizza: Eine dünne, knusprige Kruste mit einer herzhaften Tomatensoße und reichlich Käse.

Bagels: Ein dichtes, ringförmiges Brötchen, das oft mit Frischkäse, Lachs oder anderen Belägen serviert wird.

Pretzels: Die bayerische Breze neu interpretiert: Ein Laugengebäck, das oft mit Senf serviert wird – ideal für einen schnellen Snack unterwegs.

Knishes: Eine herzhafte Teigtasche, gefüllt mit Kartoffeln, Zwiebeln und verschiedenen Gewürzen.

Pastrami-Sandwich: Ein köstliches Sandwich mit dünn geschnittener, geräucherter Pastrami, oft serviert auf Roggenbrot mit Senf und sauren Gurken.

Restaurants & Bars

Auch eine Fülle von Restaurants und Bars für jeden Geschmack befinden sich in New York. Einige der besten sind:

Katz’s Delicatessen: Ein legendäres Deli in Lower Manhattan, das für seine Pastrami-Sandwiches und andere jüdische Delikatessen bekannt ist.

Shake Shack: Eine beliebte Fast-Food-Kette, wo Sie amerikanische Klassiker wie Burger und Milchshakes serviert bekommen.

Russ & Daughters: Ein berühmtes jüdisches Geschäft auf der Lower East Side, das geräucherten Fisch und Bagels anbietet.

The Dead Rabbit: Eine preisgekrönte Bar im Financial District, die für ihre handgefertigten Cocktails und ihre nostalgische Atmosphäre bekannt ist.

Shopping in New York

New York ist ein wahres Paradies für Shoppingliebhaber. Von luxuriösen Kaufhäusern wie Saks Fifth Avenue und Bergdorf Goodman bis hin zu trendigen Boutiquen und Märkten – hier finden Sie alles, was das Herz begehrt.

Einige der bekanntesten Einkaufsstraßen und Einkaufszentren sind:

Fifth Avenue: Die bekannteste und glamouröseste Einkaufsstraße der Stadt, die für ihre edlen Geschäfte, wie Tiffany & Co. und Saks Fifth Avenue, bekannt ist.

SoHo: Ein trendiges Viertel in Lower Manhattan, wo sich unabhängige Boutiquen und Designerläden befinden.

Brooklyn Flea Market: Ein riesiger Flohmarkt in Brooklyn, auf dem Sie Vintage-Kleidung, Schmuck, Möbel und vieles mehr finden können.

Westfield World Trade Center: Ein luxuriöses Einkaufszentrum im Herzen von Lower Manhattan, das eine beeindruckende Auswahl an Geschäften und Restaurants bietet.

New York ist ein Paradies für Shopaholics und bietet eine Fülle von Einkaufsmöglichkeiten für jeden Geschmack und jedes Budget.

New York und seine Sportmannschaften

Wollen Sie mal in einem New Yorker Stadion so richtig jubeln? Dann besuchen Sie ein Match der zahlreichen Profi-Sportmannschaften, die in New York ihre Heimspiele bestreiten. Zu ihnen gehören unter anderem die New York Yankees (Baseball), die New York Knicks (Basketball), die New York Rangers (Eishockey) und die New York Giants (American Football).

Besuchen Sie ein Spiel und erleben Sie die leidenschaftliche Atmosphäre der New Yorker Fans.

Fortbewegung in New York

Um von A nach B zu kommen, brauchen Sie in New York kein eigenes Auto. Die New Yorker U-Bahn ist sehr gut ausgebaut. Sie ist das schnellste und effizienteste Fortbewegungsmittel und verbindet alle fünf Bezirke miteinander. Allerdings kam es dort im vergangenen Jahr (2022) besonders häufig zu gewaltsamen Übergriffen. Je nach Bezirk und Uhrzeit sollten Reisende also lieber auf andere Verkehrsmittel wie die berühmten Yellow Taxis umsteigen. Auch Busse sind ein geeignetes Verkehrsmittel in der Stadt.

Taxis und Uber sind ebenfalls weit verbreitet. Während der Hauptverkehrszeiten können sie allerdings teuer und langsam sein. Alternativ können Sie auch Fahrräder mieten oder zu Fuß gehen, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

Grundsätzliche Reise-Tipps: Das sollten Sie beim New-York-Besuch beachten

Um Ihre Zeit in der Stadt optimal auszunutzen sollten Sie diese 4 Tipps beherzigen:

Planen Sie im Voraus: New York ist eine sehr große Stadt, die immens viele Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten bietet. Planen Sie daher Ihre Reise im Voraus und machen Sie sich eine Liste mit den Dingen, die Sie unbedingt sehen oder tun wollen. Nehmen Sie bequeme Schuhe mit: Sie werden in New York viele Kilometer zu Fuß zurücklegen. Daher heißt es: Turnschuhe statt Highheels, wenn Sie keine Blasen bekommen wollen! Passen Sie auf Ihre Wertsachen auf: Wie in jeder großen Stadt gibt es auch in New York Taschendiebe und Betrüger, daher sollten Sie auf Ihre Wertsachen achten und Ihre Taschen und Geldbörsen eng am Körper halten. Bereiten Sie sich auf das Wetter vor: Das Wetter in New York kann sehr wechselhaft sein, daher ist es wichtig, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Nehmen Sie immer eine Regenjacke und einen Sonnenhut mit.

New York ist immer eine Reise Wert

New York ist eine faszinierende und vielfältige Stadt, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Egal, ob Sie an Kunst, Geschichte, Kulinarik oder Unterhaltung interessiert sind – in New York werden Sie garantiert fündig.

Selbst erfahrene New-York-Besucher entdecken bei jedem Besuch etwas Neues. Die Stadt ist unglaublich dynamisch und verändert sich daher ständig. Ihre Kombination aus Kultur, Geschichte, Unterhaltung und Geschäftigkeit macht sie zu einem unvergesslichen Reiseziel.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel bei der Planung Ihrer Reise nach New York geholfen hat und dass Sie die Stadt genauso lieben werden wie wir. Also packen Sie Ihre Koffer, bequeme Schuhe und bereiten Sie sich darauf vor, von der Stadt, die niemals schläft, verzaubert zu werden!