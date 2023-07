London besuchen: Alles, was Sie wissen sollten

Geschichte Londons: Eine Reise durch die Zeit

Wenn Sie London besuchen, tauchen Sie tief in die Geschichtsbücher ein. Die Stadt hat ihre Wurzeln in der Römerzeit, als sie Londinium genannt wurde und ein wichtiger Handelsplatz war. Die römischen Mauern, die einst die Stadt umgaben, können Sie noch heute an einigen Orten erkennen.

Vom Mittelalter bis zur Moderne

Im Mittelalter, als London die Hauptstadt von England wurde, entstanden viele der heute bekannten Wahrzeichen, darunter die Westminster Abbey und der Tower of London. Besonders prägend war die Zeit der Tudors und Stuarts, während London einen Aufschwung erlebte und zur größten Stadt Europas aufstieg.

Industrielle Revolution und das moderne London

Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts veränderte die Stadt grundlegend. Sie wuchs rasant und neue Bezirke entstanden.

Sie werden feststellen, wenn Sie London besuchen, dass diese historische Phase tiefe Spuren in der Architektur hinterlassen hat. Die viktorianischen und edwardianischen Gebäude sind bis heute prägend für das Stadtbild.

Der Zweite Weltkrieg hinterließ viele Narben, aber auch dieser Schicksalsschlag konnte den unbeugsamen Geist Londons nicht brechen. Die Stadt wurde wiederaufgebaut und zu einer der führenden Metropolen der Welt.

Wenn Sie London besuchen, sehen Sie eine Stadt, die stolz auf ihre reiche Geschichte ist und gleichzeitig den Blick fest in die Zukunft gerichtet hat. Ein Besuch in London ist somit eine Reise durch die Jahrhunderte. An jeder Ecke ist die Geschichte der Stadt lebendig.

Luftaufnahme des Londoner Stadtzentrums, mit Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Bridge, Lambeth Bridge (Bild: © zgphotography | stock.adobe.com)

Die Top-Sehenswürdigkeiten, die Sie unbedingt in London besuchen sollten

Die Stadt strotzt nur so vor beeindruckenden Sehenswürdigkeiten und bietet für jeden Geschmack etwas. Hier sind die wichtigsten Orte, die Sie unbedingt besuchen sollten, wenn Sie London besuchen:

Der Buckingham Palace : Der Wohnsitz der Königin ist ein Muss für jeden London-Besucher. Sie können die berühmte Wachablösung beobachten oder sogar eine Tour durch die prunkvollen Staatsräume machen.

: Der Wohnsitz der Königin ist ein Muss für jeden London-Besucher. Sie können die berühmte Wachablösung beobachten oder sogar eine Tour durch die prunkvollen Staatsräume machen. Die Tower Bridge : Diese ikonische Brücke über die Themse ist ein Symbol Londons. Sie bietet zudem einen fantastischen Blick auf die Skyline der Stadt.

: Diese ikonische Brücke über die Themse ist ein Symbol Londons. Sie bietet zudem einen fantastischen Blick auf die Skyline der Stadt. Der Tower of London: Bei einem Besuch in London darf der historische Tower nicht fehlen. Hier können Sie die britischen Kronjuwelen bestaunen und mehr über die turbulente Geschichte des Landes erfahren.

Planen Sie diese Sehenwürdigkeiten unbedingt ein.

Kulturelle Highlights

Beim London besuchen kommen Kulturliebhaber voll auf ihre Kosten. Hier sind einige der Top-Attraktionen:

Das British Museum : Es ist eines der größten und umfassendsten Museen der Welt, und der Eintritt ist kostenlos!

: Es ist eines der größten und umfassendsten Museen der Welt, und der Eintritt ist kostenlos! Die National Gallery : Dieses renommierte Kunstmuseum beherbergt Werke von Meistern wie Van Gogh, Da Vinci und Renoir.

: Dieses renommierte Kunstmuseum beherbergt Werke von Meistern wie Van Gogh, Da Vinci und Renoir. Das West End: Für Theaterliebhaber ist ein Besuch im berühmten West End ein absolutes Muss. Hier können Sie Weltklasse-Shows wie „Der König der Löwen“ oder „Phantom der Oper“ sehen. Beachten Sie den aktuellen Spielplan.

Nehmen Sie sich Zeit für diese kulturellen Highlights.

Architektur in London: Eine faszinierende Mischung aus Alt und Neu

London ist eine Stadt der architektonischen Kontraste, die es zu entdecken lohnt.

Wenn Sie London besuchen, werden Sie schnell bemerken, dass historische Bauten, wie

der Tower of London

die St. Paul’s Cathedral

die Westminster Abbey

auf moderne architektonische Meisterwerke wie

The Shard

das Gherkin

den Millennium Dome

treffen.

Ebenso bemerkenswert sind die eleganten georgianischen Reihenhäuser in Bezirken wie Notting Hill oder Kensington. Sie haben eine ruhige Ausstrahlung inmitten des Großstadttrubels.

Wer modernes Design liebt, wird in der Skyline Londons fündig. Hochhäuser wie der Walkie-Talkie und das ikonische London Eye fügen sich nahtlos in das Stadtbild ein. Sie bieten beeindruckende Aussichtspunkte.

Ein Besuch in der englischen Hauptstadt ist daher auch eine Reise durch die Architekturgeschichte. Dabei können Sie die die Entwicklung der Stadt von der Antike bis zur Moderne gut nachvollziehen.

Tower Bridge in London (Bild: © Dario | stock.adobe.com)

Besondere Museen in London besuchen und kulturellen Schätze entdecken

London ist ein Paradies für Kulturliebhaber mit Museen und Kultureinrichtungen, die zu den besten der Welt gehören.

Ein Highlight ist zweifellos das British Museum , welches mehr als zwei Millionen Jahre Menschheitsgeschichte beherbergt. Hier können Sie Kunst und Artefakte aus der ganzen Welt bewundern, darunter die Stein von Rosetta und die Elgin Marbles.

, welches mehr als zwei Millionen Jahre Menschheitsgeschichte beherbergt. Hier können Sie Kunst und Artefakte aus der ganzen Welt bewundern, darunter die Stein von Rosetta und die Elgin Marbles. Das Victoria and Albert Museum ist das weltweit größte Museum für angewandte und dekorative Kunst und Design. Es beherbergt eine unglaubliche Sammlung von über 2,3 Millionen Objekten, die mehr als 5.000 Jahre Kreativität umfassen.

ist das weltweit größte Museum für angewandte und dekorative Kunst und Design. Es beherbergt eine unglaubliche Sammlung von über 2,3 Millionen Objekten, die mehr als 5.000 Jahre Kreativität umfassen. Für Liebhaber der modernen Kunst ist die Tate Modern ein absolutes Muss. In diesem beeindruckenden ehemaligen Kraftwerk finden Sie Werke von Künstlern wie Picasso, Warhol und Hockney.

ein absolutes Muss. In diesem beeindruckenden ehemaligen Kraftwerk finden Sie Werke von Künstlern wie Picasso, Warhol und Hockney. Ebenso empfehlenswert ist das Natural History Museum, besonders wenn Sie die britische Hauptstadt mit Kindern besuchen. Es beherbergt mehr als 80 Millionen Exemplare aus den Bereichen Botanik, Entomologie, Mineralogie, Paläontologie und Zoologie.

Wenn Sie also London besuchen, sollten Sie unbedingt Zeit für den Besuch dieser einzigartigen Museen und Kultureinrichtungen einplanen. Sie bieten ein unglaubliches Fenster in die Geschichte, Kunst und Wissenschaft unserer Welt.

London besuchen: Ein Fest für den Gaumen

Die kulinarische Vielfalt in London ist nahezu unbegrenzt. Wenn Sie London besuchen, können Sie Gerichte aus der ganzen Welt kosten. Jedoch gibt es auch typisch britische Speisen, die Sie unbedingt probieren sollten. Einige Besonderheiten sind:

Fish and Chips : Dieses traditionelle Gericht ist ein Muss für jeden Besucher. Knusprig gebackener Fisch, dazu goldbraune Pommes und oft serviert mit Erbsenpüree. Dies ist ein absoluter Klassiker, den man in Pubs und speziellen „Fish and Chips Shops“ findet.

: Dieses traditionelle Gericht ist ein Muss für jeden Besucher. Knusprig gebackener Fisch, dazu goldbraune Pommes und oft serviert mit Erbsenpüree. Dies ist ein absoluter Klassiker, den man in Pubs und speziellen „Fish and Chips Shops“ findet. Full English Breakfast : Wenn Sie einen langen Tag in London vor sich haben, sollten Sie diesen mit einem kräftigen Frühstück beginnen. Das Full English Breakfast besteht aus Eiern, Speck, Würstchen, gebackenen Bohnen, Tomaten, Pilzen und Toast. Unbedingt probieren.

: Wenn Sie einen langen Tag in London vor sich haben, sollten Sie diesen mit einem kräftigen Frühstück beginnen. Das Full English Breakfast besteht aus Eiern, Speck, Würstchen, gebackenen Bohnen, Tomaten, Pilzen und Toast. Unbedingt probieren. Afternoon Tea : Ein Besuch in London wäre nicht komplett ohne den traditionellen Afternoon Tea. Genießen Sie eine Auswahl an Sandwiches, Scones mit Clotted Cream und Marmelade sowie eine Vielzahl von süßen Leckereien. Dazu gibt es immer eine oder mehrere Tassen von feinstem English Tee.

: Ein Besuch in London wäre nicht komplett ohne den traditionellen Afternoon Tea. Genießen Sie eine Auswahl an Sandwiches, Scones mit Clotted Cream und Marmelade sowie eine Vielzahl von süßen Leckereien. Dazu gibt es immer eine oder mehrere Tassen von feinstem English Tee. Sunday Roast: Dieses traditionelle Sonntagsessen besteht aus gebratenem Fleisch, Yorkshire Pudding, Bratkartoffeln und Gemüse,. Dabei wird alles mit einer herzhaften Bratensauce übergossen.

Abseits der traditionellen britischen Küche bietet die Stadt auch eine bemerkenswerte Auswahl an internationalen Gerichten. Probieren Sie leckere indische Currys in Brick Lane oder genießen Sie Dim Sum in Chinatown.

Wenn Sie London besuchen, ist es somit nicht nur ein Fest für die Sinne, sondern auch für den Gaumen. Die Stadt bietet eine kulinarische Weltreise, die Sie unbedingt erleben sollten. Und hungrig gehen Sie nie ins Bett.

Das ist genauso wie in anderen Städten der Welt, in denen Kulinarik groß geschrieben wird, unter anderem in Paris, Wien, Prag und Rom.

Die grünen Oasen und Parks in London besuchen und entdecken

Trotz seiner Größe und Geschäftigkeit bietet die britische Hauptstadt zahlreiche Parks und Grünflächen. Sie gelten als als Ruhepole und sind der perfekte Ort, um zu entspannen und die Natur zu genießen. Einige davon sind:

Der Hyde Park ist einer der bekanntesten und größten Parks in London. Hier können Sie eine Bootsfahrt auf dem Serpentine See genießen oder bei der Speaker’s Corner eine Rede halten.

ist einer der bekanntesten und größten Parks in London. Hier können Sie eine Bootsfahrt auf dem Serpentine See genießen oder bei der Speaker’s Corner eine Rede halten. Ein weiterer bemerkenswerter Park ist der Regent’s Park . Dieser hat nicht nur wunderschöne Rosengärten, sondern beherbergt auch den Londoner Zoo.

. Dieser hat nicht nur wunderschöne Rosengärten, sondern beherbergt auch den Londoner Zoo. Der Greenwich Park , der älteste königliche Park Londons, bietet einen fantastischen Ausblick auf die Stadt und das Royal Observatory, die Heimat des Nullmeridians.

, der älteste königliche Park Londons, bietet einen fantastischen Ausblick auf die Stadt und das Royal Observatory, die Heimat des Nullmeridians. Nicht zu vergessen ist der Richmond Park . Er ist bekannt für seine Hirsche.

. Er ist bekannt für seine Hirsche. Besuchen Sie Hampstead Heath. Der Park liegt im Norden der Stadt und hat weitläufige Wiesen und Teiche.

Wenn Sie London besuchen, sollten Sie unbedingt Zeit für diese grünen Oasen einplanen. Sie bieten einen wunderbaren Kontrast zum urbanen Trubel. Sie sind ideale Orte, um eine Pause einzulegen, zu picknicken oder einfach die wunderbare Landschaft zu genießen.

Berühmte und verborgene Stadtviertel in London besuchen

Die Stadt besteht aus einer Vielzahl von Stadtteilen, jeder mit seinem eigenen Charakter und Charme. Wenn Sie London besuchen, sollten Sie neben den berühmten auch einige weniger bekannte Viertel erkunden.

Berühmte Stadtviertel

Zuden bekannten Viertel der Stadt gehören zum Beispiel:

Covent Garden : Dieses Stadtviertel ist bekannt für sein Theater- und Einkaufserlebnis. Dieser Bezirk bietet Straßenkünstler, den Apple Market, zahlreiche Boutiquen und Restaurants.

: Dieses Stadtviertel ist bekannt für sein Theater- und Einkaufserlebnis. Dieser Bezirk bietet Straßenkünstler, den Apple Market, zahlreiche Boutiquen und Restaurants. Soho : Dieses pulsierende Viertel ist bekannt für sein aufregendes Nachtleben, seine Musikszene und eine Vielzahl an Restaurants und Bars. Hier finden Sie auch den berühmten Carnaby Street.

: Dieses pulsierende Viertel ist bekannt für sein aufregendes Nachtleben, seine Musikszene und eine Vielzahl an Restaurants und Bars. Hier finden Sie auch den berühmten Carnaby Street. Notting Hill: Bekannt aus dem gleichnamigen Film, ist dieses Viertel berühmt für seine farbenfrohen Reihenhäuser und den jährlichen Karneval. Der Portobello Road Market ist ein weiteres Highlight.

Verborgene Schätze

Lassen Sie sich die Stadtviertel nicht entgehen:

Shoreditch : Dieses trendige Viertel im Osten Londons ist bekannt für seine Street Art, unabhängigen Geschäfte und trendigen Bars.

: Dieses trendige Viertel im Osten Londons ist bekannt für seine Street Art, unabhängigen Geschäfte und trendigen Bars. Camden : Abseits des berühmten Camden Market bietet dieses Viertel einen alternativen Charme mit seiner Musikszene und dem wunderschönen Regent’s Canal.

: Abseits des berühmten Camden Market bietet dieses Viertel einen alternativen Charme mit seiner Musikszene und dem wunderschönen Regent’s Canal. Greenwich: Dieses Viertel im Südosten Londons ist ein Weltkulturerbe mit dem Royal Observatory und dem wunderschönen Greenwich Park.

Bei einem Besuch in London sollten Sie sich also nicht nur auf die bekannten Sehenswürdigkeiten beschränken. Entdecken Sie auch die weniger bekannten Stadtteile und erleben Sie das wahre, vielfältige Leben der Stadt.

Denn London besuchen bedeutet auch, in die verschiedenen Kulturen und Lebensweisen einzutauchen, die in jedem Stadtteil einzigartig sind.

Unvergessliche Veranstaltungen und großartige Festivals in London besuchen

London ist bekannt für seine lebendige Veranstaltungsszene und eine Fülle von Festivals, die das ganze Jahr über stattfinden. Bei einem Besuch in London sollten Sie versuchen, mindestens eines dieser Festivals zu erleben.

Das Notting Hill Carnival ist ein jährliches Highlight, bei dem die Straßen mit farbenfrohen Paraden, Musik und Tanz zum Leben erweckt werden.

ist ein jährliches Highlight, bei dem die Straßen mit farbenfrohen Paraden, Musik und Tanz zum Leben erweckt werden. Die Wimbledon Tennis Championships ziehen jeden Sommer Tennisfans aus der ganzen Welt an.

ziehen jeden Sommer Tennisfans aus der ganzen Welt an. Das London Film Festival bietet im Herbst eine herausragende Auswahl an Filmen und ist ein Muss für Filmbegeisterte.

Egal, wann Sie London besuchen, es ist fast sicher, dass Sie ein Festival oder eine Veranstaltung erleben können. Prüfen Sie einfach vor Antritt Ihrer Reise einen der zahlreichen Veranstaltungskalender.

Das London Skyline Panorama (Bild: © Stewart Marsden | stock.adobe.com)

Das Nachtleben Londons erleben und genießen

Das Nachtleben in London ist ebenso vielfältig und dynamisch wie die Stadt selbst. Hier gibt es für jeden etwas.

Für diejenigen, die Live-Musik lieben, sind Orte wie The 100 Club in Soho oder The Dublin Castle in Camden ein Muss.

in Soho oder in Camden ein Muss. Clubgänger sollten den Ministry of Sound oder das Fabric besuchen, zwei der bekanntesten Clubs der Stadt.

oder das besuchen, zwei der bekanntesten Clubs der Stadt. Wer es lieber ruhiger mag, findet in jedem Stadtviertel eine Vielzahl an traditionellen Pubs.

Beim Besuch von London sollten Sie auf jeden Fall das pulsierende Nachtleben der Stadt erleben. Lassen Sie sich von der Energie und der Vielfalt mitreißen.

Shoppingparadies London besuchen und fühlen

Wenn Sie London besuchen und Shopping lieben, dann sind Sie hier genau richtig. Die Stadt bietet eine Fülle von Einkaufsmöglichkeiten, von weltbekannten Kaufhäusern bis hin zu einzigartigen Boutiquen. Die Oxford Street ist wohl die bekannteste Einkaufsstraße, mit über 300 Geschäften, darunter das berühmte Kaufhaus Selfridges.

ist wohl die bekannteste Einkaufsstraße, mit über 300 Geschäften, darunter das berühmte Kaufhaus Selfridges. Für Luxusmarken sollten Sie die Bond Street oder Knightsbridge mit dem renommierten Kaufhaus Harrods besuchen.

oder mit dem renommierten Kaufhaus Harrods besuchen. Wer nach etwas Einzigartigem sucht, wird in den vielen Märkten Londons fündig. Besuchen Sie den Portobello Road Market oder den Camden Market. Shopping in London ist ein Erlebnis für sich. Ein Shopping-Nachmittag sollte bei einem Besuch definitiv auf Ihrer To-Do-Liste stehen. Sie werden es lieben, auch als Shopping-Verweigerer. London und seine Sehenswürdigkeiten – bei Fernweh kann man sich diese Leinwand aus der Cities & Places-Kollektion von Inspiring Art auch zu Hause aufhängen (Bild: © Inspiring Art)

London besuchen und Sportaktivitäten in der Stadt unternehmen

Sport spielt eine große Rolle in in der englischen Hauptstadt. Für Sportfans bietet die Stadt ein reichhaltiges Angebot, sowohl zum Zuschauen als auch zum Mitmachen.

Die Stadt beheimatet ein Vielzahl an Premier League Clubs , unter anderem Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Chelsea. Erleben Sie ein Fußballspiel in einem der vielen berühmten Stadien wie dem Wembley-Stadion.

, unter anderem Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Chelsea. Erleben Sie ein in einem der vielen berühmten Stadien wie dem Wembley-Stadion. Cricket im Lord’s Cricket Ground zu erleben ist ein unvergessliches Erlebnis.

zu erleben ist ein unvergessliches Erlebnis. Für die Aktiven gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Laufen und Joggen , darunter der schöne Hyde Park oder entlang der Themse.

und , darunter der schöne Hyde Park oder entlang der Themse. Auch ein Fahrradausflug entlang des Regent’s Canal ist empfehlenswert.

Wenn Sie London besuchen und Sport lieben, finden Sie sicherlich etwas Passendes für sich.

Familienfreundliche Attraktionen in London besuchen und entdecken

Wenn Sie mit Ihren Kindern London besuchen, werden Sie feststellen, dass die Stadt viele Aktivitäten bietet. Eine kleine Auswahl für Ihren Besuch:

Das Naturhistorische Museum und das Science Museum begeistern kleine und große Wissenschaftsfans.

und begeistern kleine und große Wissenschaftsfans. Ein Besuch im London Zoo oder im Sea Life Aquarium bietet faszinierende Einblicke in die Tierwelt.

oder im bietet faszinierende Einblicke in die Tierwelt. Das berühmte Riesenrad London Eye und der Harry Potter Studio Tour sind ebenfalls Highlights für die ganze Familie.

Ein Besuch in London mit Kindern ist also alles andere als langweilig.

Ausflüge in die Umgebung, wenn Sie London besuchen

London besuchen bedeutet auch, die Möglichkeit zu haben, einige der schönsten Orte in der Umgebung zu erkunden:

Die historische Stadt Oxford , die für ihre Universität weltberühmt ist, ist nur eine kurze Zugfahrt entfernt.

, die für ihre Universität weltberühmt ist, ist nur eine kurze Zugfahrt entfernt. Ebenso ist die malerische Stadt Bath , bekannt für ihre römischen Bäder und die atemberaubende Architektur, ein lohnenswerter Tagesausflug.

, bekannt für ihre römischen Bäder und die atemberaubende Architektur, ein lohnenswerter Tagesausflug. Für Liebhaber von Geschichte und Architektur ist der Besuch von Windsor Castle , der Residenz der Queen, ein Muss.

, der Residenz der Queen, ein Muss. Auch die Kreidefelsen von Dover oder Stonehenge bieten einzigartige Erlebnisse.

Sie sollten sich die Gelegenheit für diese Ausflüge nicht entgehen lassen, wenn Sie London besuchen.

Die Skyline der Stadt London mit der Tower Bridge und den Wolkenkratzern des Finanzviertels (Bild: © moofushi | stock.adobe.com)

Hilfreiche Tipps und Hinweise für Ihren London-Besuch

Beste Reisezeit

Die britische Hauptstadt lässt sich das ganze Jahr über gut besuchen. Ein paar hilfreiche Hinweise:

Von März bis Mai sind die Temperaturen mild und die Parks blühen.

Sommer (Juni bis August) kann sehr warm sein, ist aber ideal für Open-Air-Veranstaltungen.

Der Herbst (September bis November) bietet angenehme Temperaturen und weniger Touristen.

Die Wintermonate (Dezember bis Februar) sind kühl, haben aber ihren eigenen Reiz, vor allem zur Weihnachtszeit.

Jede Reisezeit hat ihren eigenen Charme.

Tipps zur Sicherheit

London ist eine der sichersten Metropolen der Welt. Wie in jeder großen Stadt sollten jedoch gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Halten Sie Ihre Wertsachen stets im Auge und meiden Sie nachts einsame Straßen. Notrufnummer in Großbritannien ist 999. Hilfreich ist immer, wenn Sie sich vorab über die aktuelle Lage erkundigen, bevor Sie London besuchen.

Hinweise zur Kleidung

Die Kleidung sollte der Jahreszeit und den geplanten Aktivitäten angepasst sein.

Im Sommer sind leichte Kleidung und Sonnenschutz wichtig. Im Winter empfiehlt sich warme Kleidung. Regenschutz sollte immer griffbereit sein, da die englische Hauptstadt für seinen plötzlichen Regen bekannt ist.

Elegantere Kleidung kann erforderlich sein, wenn Sie eine Theateraufführung erleben oder in ein gehobenen Restaurant speisen möchten.

Kulturelle Besonderheiten

Die Briten sind bekannt für ihre Höflichkeit. Eine entschuldigende Bemerkung hier, ein freundliches „Bitte“ oder „Danke“ dort, gehört zur alltäglichen Etikette.

Die Londoner lieben ihre Pubs und das typische „After-Work-Beer“ ist eine weit verbreitete Tradition. Ein Besuch in einem traditionellen Pub sollte bei Ihrem London-Besuch auf jeden Fall auf der Agenda stehen.

Unterkünfte in London: Von Luxus bis Low-Budget

Die Stadt bietet eine Fülle von Übernachtungsmöglichkeiten für alle Budgets.

Luxusliebhaber finden zahlreiche Fünf-Sterne-Hotels, vor allem in Stadtteilen wie Mayfair oder Knightsbridge.

Boutique-Hotels bieten eine charmante Alternative mit individuellem Flair.

Wer preisbewusst die Stadt besuchen möchte, findet gute Angebote in Hostels oder Bed-and-Breakfast-Pensionen.

Eine weitere günstige Alternative ist die Miete eines Apartments oder eines Zimmers über Plattformen wie Airbnb.

Wenn Sie London besuchen, buchen Sie rechtzeitig die gewünschte Unterkunft.

Und denken Sie daran, dass Sie möglichst zentral übernachten oder eine gute Anbindung in die City haben. So können Sie die Stadt richtig erleben.

Anreise und Mobilität: London besuchen und entdecken

Die Stadt ist durch seinen internationalen Flughafen Heathrow und mehrere kleinere Flughäfen leicht zu erreichen. Außerdem verbinden zahlreiche Zug- und Buslinien London mit dem Rest von Großbritannien und Europa. Innerhalb der Stadt ist das öffentliche Verkehrsnetz sehr gut ausgebaut. Die Londoner U-Bahn, auch „Tube“ genannt, ist die schnellste Möglichkeit, um in der Stadt zu reisen. Busse und Taxis sind ebenfalls weit verbreitet. Für Besucher lohnt sich die Anschaffung einer Oyster Card, einer wiederaufladbaren Fahrkarte für den öffentlichen Verkehr. Hilfreiche ist auf alle Fälle dieser interaktive Stadtplan von London! Mit diesem kommen Sie sehr gut durch die Stadt.

London besuchen: Ein unvergessliches Erlebnis erwartet Sie

Es gibt keine andere Stadt auf der Welt, die so viel zu bieten hat. Die Kombination aus Geschichte, Kultur, Gastronomie, Architektur und lebendigem Stadtleben macht jeden Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis.

Ob Sie ein

Geschichtsbegeisterter

Kunstliebhaber

Shopping-Enthusiast

Naturliebhaber

neugieriger Reisender

sind, London wird Sie nicht enttäuschen. Mit so vielen Dingen, die man sehen und erleben kann, ist jeder Tag ein neues Abenteuer.

Es ist Zeit, Ihre Koffer zu packen, Ihre Reiseroute zu planen und das Abenteuer London zu beginnen. London besuchen, bedeutet, sich auf eine unvergessliche Entdeckungsreise zu begeben. Worauf warten Sie noch? London erwartet Sie!

