Kopenhagen besuchen: Alles, was Sie wissen sollten

Geschichte Kopenhagens: Die Stadt der Wikinger und Könige

Wer Kopenhagen besucht, tritt eine Reise durch die Zeit an. Angefangen bei den bescheidenen Anfängen als Fischerdorf im 10. Jahrhundert, entwickelte sich Kopenhagen im Laufe der Jahrhunderte zu einer bedeutenden Handelsstadt der Wikinger.

Von der Wikingerzeit bis zur frühen Neuzeit

In der Wikingerzeit diente Kopenhagen als Ausgangspunkt für Seefahrten und Handelsmissionen. Seine strategische Lage an der Ostsee trug dazu bei, dass Kopenhagen schnell an Bedeutung gewann. Mit dem Aufkommen der Hanse im Mittelalter stieg die Stadt zur wichtigsten Handelsmetropole Skandinaviens auf. Sie wurde 1417 zur Hauptstadt Dänemarks und zum Sitz der Könige ernannt.

Von der Neuzeit bis heute

Die folgenden Jahrhunderte waren geprägt von Kriegen, Seuchen und Bränden. Gleichzeitig gabe s auch Phasen der Erneuerung und des Wachstums. Durch die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und die Erweiterung des Hafens wurde Kopenhagen zu einem wichtigen Handels- und Industriezentrum.

Heute ist dänische Hauptstadt eine pulsierende und moderne Stadt, die sich dennoch ihrer reichen Geschichte bewusst ist. Wenn Sie Kopenhagen besuchen, werden Sie auf Schritt und Tritt mit der vielseitigen Geschichte der Stadt konfrontiert.

Von den historischen Gebäuden und Plätzen bis hin zu den Museen und Denkmälern – die Geschichte ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Charmes dieser Stadt. Kopenhagen besuchen bedeutet daher auch, eine tiefe Wertschätzung für die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe der Stadt zu entwickeln.

Wunderschöne Luftaufnahme der Innenstadts Kopenhagen (Bild: © Gian | stock.adobe.com)

Kopenhagen besuchen: Die unverzichtbaren Sehenswürdigkeiten

Kopenhagen hat eine Fülle von Sehenswürdigkeiten, die Sie bei Ihrem Besuch nicht verpassen sollten. Jede von ihnen bietet einen einzigartigen Einblick in das Herz und die Seele dieser faszinierenden Stadt.

Kulturelle Wahrzeichen

Kopenhagen besuchen bedeutet auch, kulturelle Wahrzeichen zu erkunden, die das Stadtgesicht prägen:

Der Kleine Meerjungfrau : Eine Hommage an das berühmte Märchen von Hans Christian Andersen, ist diese kleine Bronzestatue ein Symbol der Stadt.

: Eine Hommage an das berühmte Märchen von Hans Christian Andersen, ist diese kleine Bronzestatue ein Symbol der Stadt. Rosenborg Schloss : Dieses prächtige Renaissance-Schloss beherbergt die königlichen Schätze und die Kronjuwelen.

: Dieses prächtige Renaissance-Schloss beherbergt die königlichen Schätze und die Kronjuwelen. Amalienborg: Die Winterresidenz der dänischen Königsfamilie besticht durch ihre einzigartige Architektur und den prächtigen Platz.

Historische Stätten

Ein weiteres Highlight, wenn Sie Kopenhagen besuchen, sind die historischen Stätten. Sie erzählen von der reichen Vergangenheit der Stadt:

Rundetårn : Der Rundturm bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Es ist einer der vielen erstaunlichen Ausblicke, die Sie genießen können, wenn Sie Kopenhagen besuchen.

: Der Rundturm bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Es ist einer der vielen erstaunlichen Ausblicke, die Sie genießen können, wenn Sie Kopenhagen besuchen. Christiansborg Palast: Auf der kleinen Insel Slotsholmen gelegen, ist es heute Sitz des dänischen Parlaments, des Obersten Gerichts und des Ministerpräsidenten.

Moderne Attraktionen

Schließlich sollten Sie bei Ihrem Besuch in Kopenhagen auch die modernen Attraktionen der Stadt erkunden:

Tivoli Gärten : Dieser historische Vergnügungspark mitten in der Stadt bietet Attraktionen für alle Altersgruppen.

: Dieser historische Vergnügungspark mitten in der Stadt bietet Attraktionen für alle Altersgruppen. Die Blaue Planet: Nordens größtes Aquarium mit tausenden von Meerestieren.

Wenn Sie Kopenhagen besuchen, bereiten Sie sich auf eine Stadt vor, die Vergangenheit und Gegenwart, Kultur und Natur, Tradition und Innovation auf eindrucksvolle Weise miteinander verbindet.

Architektur in Kopenhagen: Besuchen und bestaunen

Wer Kopenhagen besucht, sollte sich die Zeit nehmen, die einzigartigen architektonischen Schätze der Stadt zu bewundern. Die Architektur Kopenhagens ist eine faszinierende Mischung aus Alt und Neu. Hier vermischen sich Jahrhunderte alte Gebäude mit modernen architektonischen Meisterwerken.

Nyhavn : Dieser malerische Hafen mit seinen bunten Häusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist eines der bekanntesten Bilder Kopenhagens.

: Dieser malerische Hafen mit seinen bunten Häusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist eines der bekanntesten Bilder Kopenhagens. Grundtvigskirche : Sie ist ein beeindruckendes Beispiel für die expressionistische Architektur. Ihre massiven Formen und ihr skulpturaler Charakter sind einzigartig.

: Sie ist ein beeindruckendes Beispiel für die expressionistische Architektur. Ihre massiven Formen und ihr skulpturaler Charakter sind einzigartig. Blox: Dieses moderne Bauwerk am Hafen ist ein Zentrum für Architektur und Design. Es symbolisiert den innovativen Geist der dänischen Hauptstadt.

Ein Besuch in Kopenhagen bietet also ein beeindruckendes Panorama von Architekturstilen. Dies gibt Ihnen einen tiefen Einblick in die Stadtgeschichte und ihre kulturelle Entwicklung.

Nyhavn, Kopenhagen (Bild: © Scanrail | stock.adobe.com)

Museen und Kultur: Kopenhagen besuchen für Kunst- und Kulturliebhaber

Kopenhagen ist ein wahres Paradies für Kunst- und Kulturliebhaber. Eine Vielzahl an Museen und Kultureinrichtungen laden dazu ein, bei einem Besuch in Kopenhagen in die Welt der Kunst, Geschichte und Wissenschaft einzutauchen.

Nationalmuseum : Als das größte Museum für Kulturgeschichte Dänemarks bietet es eine beeindruckende Sammlung, die von der Steinzeit bis zur modernen Geschichte reicht.

: Als das größte Museum für Kulturgeschichte Dänemarks bietet es eine beeindruckende Sammlung, die von der Steinzeit bis zur modernen Geschichte reicht. Louisiana Museum für Moderne Kunst : Dieses Museum, etwa 35 Kilometer nördlich der dänischen Hauptstadt, bietet eine fantastische Sammlung moderner Kunst und einen herrlichen Blick auf die Ostsee.

: Dieses Museum, etwa 35 Kilometer nördlich der dänischen Hauptstadt, bietet eine fantastische Sammlung moderner Kunst und einen herrlichen Blick auf die Ostsee. Glyptothek Ny Carlsberg: Das Museum beherbergt eine beeindruckende Sammlung antiker und moderner Kunst, darunter Werke von Künstlern wie Rodin, Degas und Gauguin.

Kopenhagen besuchen bedeutet auch, sich von der Vielfalt und Qualität seiner kulturellen Einrichtungen begeistern zu lassen. Ob Sie klassische Meisterwerke bewundern, in die Geschichte eintauchen oder avantgardistische Installationen erleben möchten – in dieser Stadt wird jeder Kunst- und Kulturliebhaber fündig.

Kulinarik in Kopenhagen: Besuchen und kosten

Ein Besuch in Kopenhagen wäre nicht vollständig, ohne die vielfältige und aufregende kulinarische Szene der Stadt zu entdecken. Die Stadt bietet eine Mischung aus traditioneller skandinavischer Küche und innovativen kulinarischen Konzepten.

Traditionelle dänische Küche ist bekannt für ihre schmackhaften und herzhaften Gerichte. Wenn Sie Kopenhagen besuchen, sollten Sie unbedingt diese klassischen dänischen Spezialitäten probieren:

Smørrebrød : Diese offenen Sandwiches sind ein Grundnahrungsmittel der dänischen Küche und kommen in unzähligen Variationen.

: Diese offenen Sandwiches sind ein Grundnahrungsmittel der dänischen Küche und kommen in unzähligen Variationen. Frikadeller : Diese dänischen Fleischbällchen werden oft mit Kartoffeln und einer braunen Soße serviert.

: Diese dänischen Fleischbällchen werden oft mit Kartoffeln und einer braunen Soße serviert. Stegt flæsk: Gegrillter Bauchspeck mit Petersiliensoße ist Dänemarks Nationalgericht.

Die dänische Hauptstadt ist auch ein Hotspot für Gourmet-Essen. Die Stadt beherbergt eine beeindruckende Anzahl an Sternerestaurants, darunter das weltberühmte „Noma“.

Gleichzeitig blüht die Streetfood-Szene in Kopenhagen. Orte wie „Reffen“ und der „Copenhagen Street Food Market“ bieten eine beeindruckende Auswahl an Gerichten aus aller Welt.

Egal, ob Sie

traditionelle dänische Gerichte kosten

ein Gourmet-Abendessen genießen

Streetfood entdecken möchten,

Kopenhagen besuchen heißt auch, in eine vielfältige und aufregende kulinarische Welt einzutauchen. Bon appétit, oder wie die Dänen sagen, Velbekomme!

Grüne Oasen in Kopenhagen besuchen und genießen

Kopenhagen, die grünste Hauptstadt Skandinaviens, bietet zahlreiche Parks und Grünanlagen. Diese Orte der Ruhe und Entspannung sollte man bei einem Besuch unbedingt erleben.

Kongens Have (Der Königsgarten ): Er ist der älteste und am meisten besuchte Park in in der dänischen Hauptstadt. Mit seinen wunderschön gestalteten Gartenanlagen und dem historischen Rosenborg Schloss ist er ein perfekter Ort zum Entspannen.

): Er ist der älteste und am meisten besuchte Park in in der dänischen Hauptstadt. Mit seinen wunderschön gestalteten Gartenanlagen und dem historischen Rosenborg Schloss ist er ein perfekter Ort zum Entspannen. Frederiksberg Have : Dieser romantische Landschaftspark bietet weitläufige Wiesen, malerische Seen und eine beeindruckende Aussicht auf das Frederiksberg Schloss.

: Dieser romantische Landschaftspark bietet weitläufige Wiesen, malerische Seen und eine beeindruckende Aussicht auf das Frederiksberg Schloss. Botanischer Garten: Der Garten beherbergt eine Vielzahl exotischer Pflanzen und ist besonders für sein beeindruckendes Gewächshaus bekannt.

Kopenhagen besuchen bedeutet auch, in eine Welt voller Grün einzutauchen und die Vielfalt und Schönheit der dänischen Natur zu entdecken.

Ob

für einen entspannenden Spaziergang

ein Picknick im Freien

nur zum Genießen der Aussicht,

die Parks und Grünanlagen Kopenhagens sind ein absolutes Muss für jeden Besucher.

Panoramabild: Luftaufnahme von Kopenhagen im Sommer (Bild: © wagner_md | stock.adobe.com)

Stadtviertel Kopenhagens: Besuchen und entdecken

Wenn Sie Kopenhagen besuchen, lohnt es sich, die vielen verschiedenen Stadtviertel zu erkunden. Jedes hat seinen eigenen Charme und Charakter und bietet einzigartige Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse.

Berühmte Stadtviertel

Entdecken Sie die bekannten Viertel der Stadt, unter anderem:

Indre By : Dies ist das historische Zentrum der dänischen Hauptstadt, wo Sie viele der berühmtesten Sehenswürdigkeiten wie das Königliche Theater, den Nyhavn und den Amalienborg-Palast finden.

: Dies ist das historische Zentrum der dänischen Hauptstadt, wo Sie viele der berühmtesten Sehenswürdigkeiten wie das Königliche Theater, den Nyhavn und den Amalienborg-Palast finden. Vesterbro : Einst ein Arbeiterviertel, ist es heute ein beliebtes Viertel mit vielen Bars, Restaurants und Boutiquen.

: Einst ein Arbeiterviertel, ist es heute ein beliebtes Viertel mit vielen Bars, Restaurants und Boutiquen. Nørrebro: Dieses multikulturelle und lebendige Viertel ist bekannt für seine Straßenkunst, Vintage-Läden und zahlreichen Parks.

Verborgene Schätze: Unbekannte Stadtviertel

Wenn Sie Kopenhagen besuchen, lassen Sie sich nicht die Chance entgehen, auch einige der weniger bekannten Stadtviertel zu erkunden. Østerbro : Dieses entspannte und familienfreundliche Viertel ist bekannt für seine schönen alten Villen, kleinen Parks und den charmanten Hafen.

: Dieses entspannte und familienfreundliche Viertel ist bekannt für seine schönen alten Villen, kleinen Parks und den charmanten Hafen. Frederiksberg : Trotz seiner zentralen Lage ist dieses Viertel ein ruhiger Rückzugsort mit vielen Grünflächen und einer eleganten, fast königlichen Atmosphäre.

: Trotz seiner zentralen Lage ist dieses Viertel ein ruhiger Rückzugsort mit vielen Grünflächen und einer eleganten, fast königlichen Atmosphäre. Amager: Einmal ein Industrieviertel, hat es sich in den letzten Jahren zu einem kulturellen Hotspot entwickelt und bietet einige der besten Strände der Stadt. Ein Besuch in Kopenhagen bedeutet, eine Stadt voller Vielfalt und Kontraste zu erleben. Jedes Viertel hat seinen eigenen Charakter und Charme und bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Lebensstil. Entdecken Sie die bekannten und verborgenen Schätze der Stadt auf Ihrer nächsten Reise. Kopenhagen und seine Sehenswürdigkeiten – bei Fernweh kann man sich diese Leinwand aus der Cities & Places-Kollektion von Inspiring Art auch zu Hause aufhängen (Bild: © Inspiring Art)

Kopenhagen besuchen und auf Festivals mitfeiern

Die Stadt beherbergt eine Reihe bemerkenswerter Veranstaltungen und Festivals, die die kulturelle Vielfalt und Lebendigkeit der Stadt widerspiegeln.

Der „ Distortion Festival “ ist eine fünftägige Feier des Kopenhagener Nachtlebens und der Straßenkultur. Tausende von Menschen strömen in die Straßen und Nachtclubs der Stadt, um zu tanzen und Musik zu feiern.

“ ist eine fünftägige Feier des Kopenhagener Nachtlebens und der Straßenkultur. Tausende von Menschen strömen in die Straßen und Nachtclubs der Stadt, um zu tanzen und Musik zu feiern. Das „ Copenhagen Jazz Festival “, eines der größten Jazzfestivals in Europa, findet jedes Jahr im Juli statt.

“, eines der größten Jazzfestivals in Europa, findet jedes Jahr im Juli statt. Wenn Sie die dänische Hauptstadt im Winter besuchen, dürfen Sie das „Lichtfestival“ nicht verpassen. Die gesamte Stadt verwandelt sich in eine atemberaubende Lichtinstallation, die die dunklen Wintertage erhellt.

Wenn Sie Kopenhagen besuchen, lassen Sie sich die lokalen Veranstaltungen nicht entgehen.

Nachtleben in Kopenhagen: Ein Erlebnis für sich

Das Nachtleben in Kopenhagen ist so vielfältig wie die Stadt selbst. Es reicht von gemütlichen Kneipen und stilvollen Cocktailbars in Vesterbro bis hin zu pulsierenden Clubs in der Innenstadt.

Einer der besten Orte, um das Nachtleben von Kopenhagen zu erleben, ist der Bezirk Meatpacking. Dieses ehemalige Industrieviertel ist heute ein Hotspot für Nachtschwärmer mit einer Vielzahl von Bars, Clubs und Restaurants.

Wenn Sie Kopenhagen besuchen, sollten Sie sich das Nachtleben nicht entgehen lassen.

Panoramablick auf das Kunstwerk Eternal Sundown von Mads Vegas, das eine Szenerie vom Sonnenuntergang bis zur Morgendämmerung am Kanal mit einem abstrakten Sonnenaufgangsspektrum darstellt (Bild: © Roberto | stock.adobe.com)

Einkaufen in Kopenhagen: Von Design bis Vintage

Die Stadt ist ein wahres Paradies für Shopping-Begeisterte. Die dänische Hauptstadt bietet eine Mischung aus internationalen Marken, lokalem Design und Vintage-Shops.

Die Haupteinkaufsstraße, die „ Strøget „, ist eine der längsten Fußgängerzonen Europas und bietet eine breite Palette von Geschäften.

„, ist eine der längsten Fußgängerzonen Europas und bietet eine breite Palette von Geschäften. Besuchen Sie das charmante Viertel Nørrebro für eine große Auswahl an Secondhand-Läden.

für eine große Auswahl an Secondhand-Läden. Im stylische Viertel Vesterbro finden Sie trendige dänische Designgeschäfte.

Kopenhagen besuchen bedeutet auch, seine einzigartige Shopping-Szene zu erleben.

Sportaktivitäten: Kopenhagen aktiv erleben

Kopenhagen besuchen bedeutet, eine aktive Stadt zu erleben. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Sportarten.

Besonders beliebt ist das Radfahren . Dank der hervorragenden Fahrradinfrastruktur ist das Erkunden der Stadt auf zwei Rädern ein Kinderspiel.

. Dank der hervorragenden Fahrradinfrastruktur ist das Erkunden der Stadt auf zwei Rädern ein Kinderspiel. Für Laufbegeisterte gibt es viele Parks und Laufstrecken, darunter der Kastellet-Park oder entlang der malerischen Kanäle.

gibt es viele Parks und Laufstrecken, darunter der Kastellet-Park oder entlang der malerischen Kanäle. Auch das Wasser ist nie weit entfernt, sodass Kajakfahren oder Stand-Up-Paddling weitere sportliche Alternativen sind.

Wenn Sie vor Ort sind, sollten Sie sich Zeit für sportliche Aktivitäten nehmen.

Familienattraktionen in Kopenhagen besuchen und mit den Kindern erleben

Wenn Sie mit Ihrer Familie Kopenhagen besuchen, erwarten Sie viele familienfreundliche Attraktionen.

Der berühmte Tivoli Vergnügungspark im Herzen der Stadt bietet Fahrgeschäfte für jedes Alter und ist ein absolutes Muss.

Vergnügungspark im Herzen der Stadt bietet Fahrgeschäfte für jedes Alter und ist ein absolutes Muss. Der Zoo von Kopenhagen und das Blå Planet , Nordeuropas größtes Aquarium, sind weitere Highlights.

von Kopenhagen und das , Nordeuropas größtes Aquarium, sind weitere Highlights. Für spielerisches Lernen ist das Experimentarium , ein interaktives Wissenschaftszentrum, die perfekte Wahl.

, ein interaktives Wissenschaftszentrum, die perfekte Wahl. Ein Besuch in der Freetown Christiania ist ein unvergessliches Erlebnis. Es ist eine selbstverwaltete Gemeinschaft mit farbenfrohen Häusern und skurrilen Kunstwerken.

Lassen Sie sich diese Attraktionen nicht entgehen, wenn Sie Kopenhagen besuchen.

Ausflüge rund um Kopenhagen: Entdecken Sie mehr als nur die dänische Hauptstadt

Kopenhagen besuchen bedeutet nicht nur, die Stadt selbst zu erkunden, sondern auch ihre Umgebung.

Eine kurze Zugfahrt entfernt liegt das beeindruckende Schloss Frederiksborg in Hillerød. Es ist das größte Renaissancebauwerk Skandinaviens und liegt malerisch an einem See.

in Hillerød. Es ist das größte Renaissancebauwerk Skandinaviens und liegt malerisch an einem See. Ein weiteres Highlight ist die Stadt Roskilde , bekannt für ihre gotische Kathedrale und das Wikingerschiffsmuseum.

, bekannt für ihre gotische Kathedrale und das Wikingerschiffsmuseum. Für Naturbegeisterte bietet der Nationalpark Møns Klint mit seinen weißen Kreidefelsen ein einzigartiges Naturschauspiel.

mit seinen weißen Kreidefelsen ein einzigartiges Naturschauspiel. Zuletzt empfehlen wir einen Besuch in der Kunststadt Louisiana, die für ihre beeindruckende moderne Kunst und wunderschönen Parkanlagen bekannt ist.

Neben Sie sich Zeit, auch die (näherer) Umgebung der dänischen Hauptstadt zu entdecken.

Kopenhagen Panorama (Bild: © Sergii Figurnyi | stock.adobe.com)

Wissenswertes für den Besuch in Kopenhagen

Wir haben Ihnen einige wichtige Tipps zusammengestellt, wenn Sie Kopenhagen besuchen. Hilfreiche Informationen hat auch die Tourismus-Website der Stadt: Visit Copenhagen.

Beste Reisezeit

Wenn Sie Kopenhagen besuchen möchten, sind Frühling und Sommer ideal. Von April bis September liegen die Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad. Besonders im Sommer sind die Tage lang und sonnig, perfekt für Stadterkundungen und Ausflüge in die Natur. Allerdings kann es zu dieser Zeit auch recht belebt sein.

Sicherheitstipps

Kopenhagen gilt generell als sehr sicher. Dennoch sollten Sie wie in jeder Großstadt übliche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Bewahren Sie Wertsachen sicher auf und seien Sie aufmerksam in Menschenmassen. Die Einhaltung der Verkehrsregeln ist besonders wichtig, wenn Sie die Stadt mit dem Fahrrad erkunden.

Kleidungsstil und Wetter

Da das Wetter in der dänischen Hauptstadt wechselhaft sein kann, empfiehlt es sich, Schichten zu tragen. Eine wasserdichte Jacke und bequeme Schuhe sind ein Muss für Stadtspaziergänge. Selbst im Sommer können die Temperaturen nachts fallen, also packen Sie immer einen Pullover ein.

Kulturelle Besonderheiten

Wenn Sie Kopenhagen besuchen, werden Sie schnell die entspannte und freundliche Atmosphäre bemerken. Die Dänen sind bekannt für ihr „Hygge“-Konzept, eine besondere Art von Gemütlichkeit und Wohlbehagen. Seien Sie also bereit, das Leben zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit für die kleinen Dinge – das ist der dänische Weg.

Übernachten in Kopenhagen: Unterkünfte für jeden Geldbeutel

Egal ob Sie Luxus suchen oder mit einem schmaleren Budget Kopenhagen besuchen, die Stadt bietet eine Vielfalt an Unterkunftsoptionen.

Luxushotels wie das Hotel d’Angleterre oder das Nobis Hotel Kopenhagen lassen keine Wünsche offen.

Mittelklassehotels wie das Absalon Hotel bieten hervorragenden Komfort zu einem vernünftigen Preis.

Und für diejenigen, die Geld sparen möchten, gibt es zahlreiche Hostels und Ferienwohnungen in der Stadt.

Vergessen Sie nicht, im Voraus zu buchen, besonders in der Hochsaison.

Anreise und Mobilität in Kopenhagen

Einen Besuch in Kopenhagen zu planen, beinhaltet auch die Organisation der Anreise und der Mobilität vor Ort. Sie können die Stadt leicht mit dem Flugzeug, der Bahn oder dem Auto erreichen. Der Flughafen Kopenhagen-Kastrup ist gut angebunden und nur 8 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Innerhalb der Stadt ist das Fahrrad das beliebteste Verkehrsmittel. Jedoch ist auch das öffentliche Verkehrsnetz mit Bussen, Bahnen und Metro ist ausgezeichnet. Taxis und Mietwagen stehen ebenfalls zur Verfügung, sind aber teurer. Ein Tipp: Mit der Copenhagen Card haben Sie freien Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und vielen Attraktionen. Sie können mit ihr bares Geld sparen.

Kopenhagen besuchen und die Stadt der Gegensätze entdecken

Es gibt unzählige Gründe, warum Sie unbedingt Kopenhagen besuchen sollten. Die Stadt überzeugt mit

ihrer Mischung aus historischer Pracht und modernem Charme

ihrer außergewöhnlichen Architektur

erstklassigen Museen

einzigartigen kulinarischen Highlights.

Ob Sie

durch malerische Stadtviertel schlendern

in einem der zahlreichen Parks entspannen

die skandinavische Gastfreundschaft in den lokalen Cafés und Restaurants genießen,

Kopenhagen bietet all dies und noch vieles mehr.

Lassen Sie sich von der entspannten Lebensweise der Dänen inspirieren. Genießen Sie die vielfältige Kunst- und Kulturszene. Entdecken Sie die versteckten Schätze dieser wunderbaren Stadt.

Kopenhagen ist definitiv eine Stadt, die man mindestens einmal im Leben besucht haben muss. Also worauf warten Sie noch? Machen Sie sich auf und entdecken Sie, was die dänische Hauptstadt zu bieten hat!

