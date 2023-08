Singapur besuchen: Alles, was Sie wissen sollten

Die Geschichte Singapurs – Ein kurzer Überblick

Um Singapur in seiner ganzen Fülle zu verstehen, ist ein Einblick in seine reiche Geschichte unerlässlich. Die Geschichte Singapurs ist so vielfältig wie die Stadt selbst. Sie ist geprägt von kulturellem Austausch, Kolonialismus und schließlich einem Streben nach Unabhängigkeit und Modernität.

Die frühen Jahre

Singapur wurde im 14. Jahrhundert erstmals in chinesischen Texten als „Insel am Ende der Halbinsel“ erwähnt. Bekannt wurde die Stadt jedoch im 19. Jahrhundert, als Sir Stamford Raffles im Jahr 1819 eine britische Handelsstation auf der Insel gründete.

Kolonialzeit und Unabhängigkeit

Die darauf folgenden Jahre waren von Kolonialherrschaft geprägt. Zunächst war dies durch die Briten der Fall und während des Zweiten Weltkriegs durch die Japaner. Singapur erlangte 1965 die Unabhängigkeit und startete in eine Ära des rasanten wirtschaftlichen Aufschwungs.

Singapur heute

Heute ist die Stadt ein globaler Knotenpunkt für Handel, Finanzen und Tourismus. Die Stadt ist ein Beispiel für gelungene Modernisierung, ohne dabei ihre Wurzeln zu vergessen.

Wenn Sie Singapur besuchen, werden Sie schnell bemerken, wie Geschichte und Moderne hier Hand in Hand gehen. Ob Sie durch die Straßen von Chinatown schlendern oder die atemberaubende Skyline bewundern, Sie werden stets Zeuge der beeindruckenden Reise dieser Stadt vom Fischerdorf zur Metropole sein.

Must-See Sehenswürdigkeiten in Singapur besuchen

Wenn Sie Singapur besuchen, erwartet Sie eine beeindruckende Palette an Sehenswürdigkeiten. Hier finden Sie eine Liste mit einigen Highlights, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten.

Marina Bay Sands : Das Marina Bay Sands ist wohl das bekannteste Wahrzeichen Singapurs. Dieses architektonische Wunder bietet neben Luxushotels auch ein riesiges Einkaufszentrum und ein Museum. Zudem hat es das beste Panorama der Stadt von der berühmten SkyPark-Aussichtsplattform.

: Das Marina Bay Sands ist wohl das bekannteste Wahrzeichen Singapurs. Dieses architektonische Wunder bietet neben Luxushotels auch ein riesiges Einkaufszentrum und ein Museum. Zudem hat es das beste Panorama der Stadt von der berühmten SkyPark-Aussichtsplattform. Gärten am Wasser : Die Gardens by the Bay sind ein weiteres Muss, wenn Sie Singapur besuchen. Die futuristischen „Super Trees“ und die beiden riesigen Gewächshäuser, der Flower Dome und der Cloud Forest, sind ein beeindruckendes Beispiel für innovative Gartenkunst.

: Die Gardens by the Bay sind ein weiteres Muss, wenn Sie Singapur besuchen. Die futuristischen „Super Trees“ und die beiden riesigen Gewächshäuser, der Flower Dome und der Cloud Forest, sind ein beeindruckendes Beispiel für innovative Gartenkunst. Sentosa Island : Sentosa Island, eine Insel voller Unterhaltungsmöglichkeiten, ist ein beliebter Ort für Familien. Von Stränden über Themenparks bis hin zu historischen Sehenswürdigkeiten gibt es hier für jeden etwas.

: Sentosa Island, eine Insel voller Unterhaltungsmöglichkeiten, ist ein beliebter Ort für Familien. Von Stränden über Themenparks bis hin zu historischen Sehenswürdigkeiten gibt es hier für jeden etwas. Chinatown und Little India : Die lebhaften Stadtviertel Chinatown und Little India sind Orte, an denen Sie in die vielfältige Kultur Singapurs eintauchen können. Hier finden Sie alles, von Tempeln und Moscheen bis hin zu bunten Märkten und köstlicher Straßenküche.

: Die lebhaften Stadtviertel Chinatown und Little India sind Orte, an denen Sie in die vielfältige Kultur Singapurs eintauchen können. Hier finden Sie alles, von Tempeln und Moscheen bis hin zu bunten Märkten und köstlicher Straßenküche. Orchard Road : Für Shopping-Fans ist die Orchard Road ein absolutes Muss. Diese Einkaufsmeile ist bekannt für ihre luxuriösen Boutiquen, Kaufhäuser und Einkaufszentren.

: Für Shopping-Fans ist die Orchard Road ein absolutes Muss. Diese Einkaufsmeile ist bekannt für ihre luxuriösen Boutiquen, Kaufhäuser und Einkaufszentren. Merlion Park: Schließlich sollten Sie bei einem Besuch in Singapur den Merlion Park nicht verpassen. Der Merlion, eine Statue mit dem Kopf eines Löwen und dem Körper eines Fisches, ist das nationale Symbol Singapurs und ein beliebtes Fotomotiv.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Singapur zu bieten hat. Die vielfältige Stadt lädt Sie ein, sie in Ihrem eigenen Tempo zu entdecken und ihre unzähligen Wunder zu erleben.

Blick auf die Gardens By The Bay, Singapur (Bild: © Tomas | stock.adobe.com)

Architektonische Highlights in Singapur erleben

Ein Aspekt, der einen Besuch in Singapur so unvergesslich macht, ist die beeindruckende Architektur der Stadt. Sie bietet eine harmonische Mischung aus historischen Gebäuden und futuristischen Strukturen.

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der Marina Bay Sands Komplex . Mit seiner unverwechselbaren Form prägt sie einen wesentlichen Teil der Skyline Singapurs. Dieses architektonische Meisterwerk beherbergt ein Luxushotel, ein Casino, ein Museum und einen Infinity-Pool auf dem Dach mit atemberaubendem Blick auf die Stadt.

. Mit seiner unverwechselbaren Form prägt sie einen wesentlichen Teil der Skyline Singapurs. Dieses architektonische Meisterwerk beherbergt ein Luxushotel, ein Casino, ein Museum und einen Infinity-Pool auf dem Dach mit atemberaubendem Blick auf die Stadt. Im Kontrast dazu stehen die charmanten Shophouses in Chinatown und Little India. Diese traditionellen zweistöckigen Gebäude aus der Kolonialzeit sind eng aneinandergereiht. Sie bestechen durch ihre bunten Fassaden und aufwendigen Verzierungen.

in Chinatown und Little India. Diese traditionellen zweistöckigen Gebäude aus der Kolonialzeit sind eng aneinandergereiht. Sie bestechen durch ihre bunten Fassaden und aufwendigen Verzierungen. Ein weiterer Höhepunkt sind die Gärten am Wasser. Hier finden Sie die futuristischen „Super Trees“ und die beeindruckenden Gewächshäuser. Sie sind eine atemberaubende Kombination aus Natur und Hightech-Design.

Die Architektur Singapurs ist ein Spiegelbild seiner vielfältigen Kultur und Geschichte und ein absolutes Highlight für jeden Besucher.

Singapur besuchen: Museen und Kulturstätten, die Sie nicht verpassen sollten

Wenn Sie Singapur besuchen und ein Liebhaber von Kunst und Kultur sind, werden Sie von der Vielfalt der Museen und kulturellen Einrichtungen begeistert sein.

Das ArtScience Museum am Marina Bay Sands ist eines der bemerkenswertesten Museen Singapurs. Es verbindet Kunst, Wissenschaft, Kultur und Technologie auf innovative Weise. Das Museum präsentiert wechselnde Ausstellungen in einem futuristisch geformten Gebäude.

am Marina Bay Sands ist eines der bemerkenswertesten Museen Singapurs. Es verbindet Kunst, Wissenschaft, Kultur und Technologie auf innovative Weise. Das Museum präsentiert wechselnde Ausstellungen in einem futuristisch geformten Gebäude. In Chinatown befindet sich das Buddha Tooth Relic Temple and Museum . Es ist ein beeindruckender Tempel und Museum, der eine heilige Reliquie des Buddha beherbergt. Er bietet einen tiefen Einblick in die buddhistische Kultur und ist ein Must-see, wenn Sie Singapur besuchen.

. Es ist ein beeindruckender Tempel und Museum, der eine heilige Reliquie des Buddha beherbergt. Er bietet einen tiefen Einblick in die buddhistische Kultur und ist ein Must-see, wenn Sie Singapur besuchen. Wenn Sie mehr über die Geschichte der Stadt erfahren möchten, sollten Sie das National Museum of Singapore besuchen. Es ist das älteste Museum des Landes und erzählt die faszinierende Geschichte Singapurs von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.

besuchen. Es ist das älteste Museum des Landes und erzählt die faszinierende Geschichte Singapurs von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Das Peranakan Museum und das Asian Civilisations Museum sind weitere Höhepunkte. Sie gebeneinen tiefen Einblick in die reiche kulturelle Vielfalt der Region.

Ein Besuch in Singapur ist nicht vollständig, ohne mindestens eines dieser großartigen Museen zu erkunden. Sie bieten einzigartige Einblicke in die reiche Geschichte und Kultur der Stadt.

Kulinarische Entdeckungen, wenn Sie Singapur besuchen

Eines der Highlights, wenn Sie Singapur besuchen, ist definitiv das kulinarische Erlebnis. Die Stadt ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und dies spiegelt sich auch in ihrer Küche wider. Hier sind einige der köstlichen Gerichte, die Sie nicht verpassen sollten:

Hainanese Chicken Rice : Dieses einfache, jedoch schmackhafte Gericht besteht aus zartem, gedämpftem Hühnerfleisch, serviert mit duftendem Reis und einer Auswahl an Dips. Es ist so beliebt, dass es oft als Nationalgericht Singapurs bezeichnet wird.

: Dieses einfache, jedoch schmackhafte Gericht besteht aus zartem, gedämpftem Hühnerfleisch, serviert mit duftendem Reis und einer Auswahl an Dips. Es ist so beliebt, dass es oft als Nationalgericht Singapurs bezeichnet wird. Chilli Crab : Chilli Crab ist ein weiteres Muss für jeden Besucher. Saftige Krabben werden in einer scharfen, süß-sauren Soße gekocht und traditionell mit dampfenden „Mantou“-Brötchen serviert.

: Chilli Crab ist ein weiteres Muss für jeden Besucher. Saftige Krabben werden in einer scharfen, süß-sauren Soße gekocht und traditionell mit dampfenden „Mantou“-Brötchen serviert. Laksa : Laksa, eine würzige Nudelsuppe mit Kokosmilch, Tofu, Shrimps und Hühnerfleisch. Es ist ein weiteres Gericht, das Sie probieren sollten, wenn Sie Singapur besuchen.

: Laksa, eine würzige Nudelsuppe mit Kokosmilch, Tofu, Shrimps und Hühnerfleisch. Es ist ein weiteres Gericht, das Sie probieren sollten, wenn Sie Singapur besuchen. Satay: Satay sind gegrillte Fleischspieße, die in einer süßen Erdnusssoße serviert werden. Sie sind ein beliebter Snack und ein hervorragender Einstieg in die Straßenküche Singapurs.

Die beste Möglichkeit, diese und andere lokale Spezialitäten zu entdecken, ist ein Besuch in einem der vielen Hawker Centers der Stadt. Gehen Sie zum Beispiel in das berühmten Maxwell Food Centre oder zum Lau Pa Sat. Diese lebhaften Food-Courts sind der beste Ort, um die vielfältige und leckere Küche Singapurs zu erkunden.

Erleben Sie bei Ihrem Besuch in Singapur das umfangreiche kulinarische Angebot. Lassen Sie sich von der Vielfalt und den intensiven Aromen begeistern. Die Stadt ist wirklich ein Paradies für jeden Feinschmecker.

Panorama der Gardens by the Bay mit bunter Beleuchtung zur blauen Stunde in Singapur (Bild: © bennymarty | stock.adobe.com)

Grüne Oasen: Parks und Grünanlagen in Singapur besuchen

Trotz seiner urbanen Skyline ist Singapur auch für seine zahlreichen grünen Oasen bekannt. Wenn Sie Singapur besuchen, sollten Sie unbedingt einige der beeindruckenden Parks und Grünanlagen der Stadt erkunden:

Gärten an der Bucht : Die Gardens by the Bay sind wohl die berühmtesten Gärten Singapurs. Sie beherbergen die futuristischen „Super Trees“ und das weltgrößte Glashaus. Der nächtliche Licht- und Musik-Lasershow ist ein absolutes Highlight.

: Die Gardens by the Bay sind wohl die berühmtesten Gärten Singapurs. Sie beherbergen die futuristischen „Super Trees“ und das weltgrößte Glashaus. Der nächtliche Licht- und Musik-Lasershow ist ein absolutes Highlight. Botanischer Garten : Der Singapurer Botanische Garten ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und eine grüne Oase mitten in der Stadt. Er beherbergt eine erstaunliche Vielfalt an Pflanzen, darunter auch die größte Orchideensammlung der Welt.

: Der Singapurer Botanische Garten ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und eine grüne Oase mitten in der Stadt. Er beherbergt eine erstaunliche Vielfalt an Pflanzen, darunter auch die größte Orchideensammlung der Welt. East Coast Park: Dieser Strandpark ist perfekt für Aktivitäten wie Radfahren, Skaten und Barbecue. Oder entspannen Sie einfach nur am Strand.

Diese grünen Schätze bieten eine perfekte Gelegenheit, um dem hektischen Stadtleben zu entfliehen und die Natur zu genießen. Bei einem Besuch in Singapur sollten Sie sich diese grünen Oasen nicht entgehen lassen.

Singapur besuchen: Viertel und Stadtteile, die Sie erkunden sollten

Einer der faszinierendsten Aspekte bei einem Besuch in Singapur ist die Vielfalt der Viertel und Stadtteile. Sie prägen den bunten Charakter der Stadt. Jedes hat seinen eigenen einzigartigen Charme und bietet eine Vielfalt an Erfahrungen.

Marina Bay: Das strahlende Zentrum

Dieses lebhafte und glamouröse Viertel ist das Herzstück des modernen Stadtstaats. Hier finden Sie ikonische Sehenswürdigkeiten wie die Marina Bay Sands, das ArtScience Museum und die Gardens by the Bay. Ein Spaziergang entlang der Marina Bay Promenade bei Nacht ist ein absolutes Muss, wenn Sie Singapur besuchen.

Chinatown und Little India: Ein Schmelztiegel der Kulturen

Chinatown und Little India sind lebendige Viertel, die die kulturelle Vielfalt der Stadt widerspiegeln.

Chinatown ist das kulturelle Herz der chinesischen Gemeinde in Singapur. Mit seinen bunten Geschäften, Tempeln und Märkten bietet dieses Viertel ein aufregendes, traditionelles Erlebnis.

ist das kulturelle Herz der chinesischen Gemeinde in Singapur. Mit seinen bunten Geschäften, Tempeln und Märkten bietet dieses Viertel ein aufregendes, traditionelles Erlebnis. Little India ist ein weiterer Stadtteil, der Sie mit seiner lebendigen Atmosphäre und den bunten Straßenmärkten verzaubern wird. Der Mustafa Centre, ein 24-Stunden-Shopping-Mekka, und der Sri Veeramakaliamman Tempel sind nur einige der Highlights dieses Viertels.

Schlendern Sie durch die farbenfrohen Straßen. Probieren Sie authentische Küche. Und entdecken Sie Tempel und Moscheen in diesen faszinierenden Vierteln.

Junge Frau mit Rucksack und Hut in Chinatown in Singapur (Bild: © Travel man | stock.adobe.com)

Tiong Bahru: Das hippe Viertel

Einer der ältesten, jedoch auch trendigsten Stadtteile Singapurs ist Tiong Bahru. Mit seinen kreativen Boutiquen, trendigen Cafés und der charmanten Art-Deco-Architektur bietet dieses Viertel einen reizvollen Kontrast zum modernen Singapur.

Kampong Glam: Arabisches Flair in Singapur

Dieses malaiisch-arabische Viertel ist berühmt für seine farbenfrohe Sultan-Moschee, die trendige Haji Lane und den lebhaften Arab Street Market. Ein Besuch in diesem Viertel ist wie eine Reise in eine andere Welt. Es ist ein lebendiges Beispiel für die kulturelle Mischung der Stadt.

Joo Chiat und Katong: Das unbekannte Singapur

Jenseits der bekannten Touristenpfade lohnt es sich, die charmanten und weniger bekannten Viertel Joo Chiat und Katong zu besuchen. Hier finden Sie prächtige Peranakan-Häuser, lokale Lebensmittelmärkte und eine entspannte Atmosphäre abseits der Hektik der Innenstadt.

Und verpassen Sie nicht Sentosa Island. Diese Insel ist der ultimative Spielplatz, mit Stränden, Resorts, dem Universal Studios Themenpark und vielem mehr.

Wenn Sie Singapur besuchen, nehmen Sie sich die Zeit, diese Viertel zu erkunden. Entdecken Sie den einzigartigen Charakter jeder Nachbarschaft. Sie werden die Stadt aus einer völlig neuen Perspektive erleben.

Feste und Veranstaltungen in Singapur besuchen und feiern

Die Millionenstadt ist bekannt für seine lebendigen und bunten Feste, die das ganze Jahr über stattfinden. Sie spiegeln die Vielfalt und das kulturelle Erbe der Stadt wider.

Ein Highlight ist das Chinesische Neujahr . Dies wird mit aufwendigen Paraden, Drachen- und Löwentänzen und prächtigen Laternen feierlich begangen.

. Dies wird mit aufwendigen Paraden, Drachen- und Löwentänzen und prächtigen Laternen feierlich begangen. Das Vesakh-Fest , auch als Buddha Purnima bekannt, zieht buddhistische Gläubige aus dem ganzen Land an, um an Prozessionen teilzunehmen und zu meditieren.

, auch als Buddha Purnima bekannt, zieht buddhistische Gläubige aus dem ganzen Land an, um an Prozessionen teilzunehmen und zu meditieren. Das Deepavali oder Lichterfest, ist ein Hindu-Fest, das mit leuchtenden Laternen und Feuerwerk gefeiert wird.

Wenn Sie Singapur besuchen, sollten Sie unbedingt eines dieser Feste erleben. Um nichts zu verpassen, schauen Sie einfach bei VisitSingapore unter „Festivals und Events“ nach.

Singapurs Nachtleben: Eine besondere Erfahrung für sich

Das pulsierende Nachtleben von Singapur ist ein Muss für jeden Besucher.

Die Clarke Quay ist das Herz des Nachtlebens mit einer Vielzahl von Bars, Pubs und Nachtclubs. Hier können Sie bis in die frühen Morgenstunden tanzen und feiern.

ist das Herz des Nachtlebens mit einer Vielzahl von Bars, Pubs und Nachtclubs. Hier können Sie bis in die frühen Morgenstunden tanzen und feiern. Die Marina Bay Sands Rooftop Bar bietet einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt. Genießen Sie einen Cocktail und bewundern Sie das nächtliche Lichterspiel der Stadt.

Tauchen Sie ein in die funkelnde Nachtatmosphäre, wenn Sie Singapur besuchen!

Luftaufnahme der Skyline von Singapur (Bild: © Kalyakan | stock.adobe.com)

Shopping in Singapur: Eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten

Die Millionenmetropole ist ein wahres Paradies für Shopping-Begeisterte. Von luxuriösen Einkaufszentren bis hin zu traditionellen Märkten bietet die Stadt für jeden etwas.

Die Orchard Road , auch als „Shopping Street“ bekannt, beherbergt zahlreiche Einkaufszentren und Boutiquen bekannter Marken.

, auch als „Shopping Street“ bekannt, beherbergt zahlreiche Einkaufszentren und Boutiquen bekannter Marken. Für traditionelles Shopping besuchen Sie die Chinatown Street Market oder die Tekka Market in Little India. Dor finden Sie eine Vielzahl von Waren und Souvenirs.

Egal ob Luxuswaren oder lokale Handwerkskunst, beim Besuch von Singapur ist das Shopping-Erlebnis garantiert vielseitig und einzigartig.

Sportaktivitäten in Singapur: Aktiv die Stadt erleben

Für Sportliebhaber bietet die Metropole eine Vielzahl von Aktivitäten.

Die zahlreichen Parkanlagen und Grünflächen, wie der East Coast Park, sind ideal für Radfahren , Joggen oder Inline-Skating .

, oder . Liebhaber von Wassersport kommen am Kallang Fluss auf ihre Kosten. Dort können Sie Kanufahren, Wasserski fahren oder Stand-Up-Paddling ausprobieren.

Wenn Sie Singapur besuchen, nutzen Sie die Gelegenheit, sich sportlich zu betätigen und gleichzeitig die Stadt zu entdecken.

Familienfreundliche Attraktionen: Singapur besuchen und gemeinsam erleben

Singapur ist ein großartiges Reiseziel für Familien, mit einer Fülle von Attraktionen, die Kinder begeistern werden.

Der Singapore Zoo und der Jurong Bird Park bieten spannende Tiererlebnisse.

bieten spannende Tiererlebnisse. Universal Studios Singapore und das S.E.A. Aquarium auf Sentosa Island sind perfekte Orte für einen aufregenden Familienausflug.

und das auf Sentosa Island sind perfekte Orte für einen aufregenden Familienausflug. Der Gardens by the Bay ist ein magischer Ort für Kinder. Vor allem mit seinen riesigen Supertrees und dem faszinierenden Cloud Forest ist er ein Muss für den Familienbesuch.

Planen Sie bei Ihrem Besuch in Singapur unbedingt einen Familientag ein.

Ausflüge rund um Singapur: Entdecken Sie die Umgebung

Wenn Sie Singapur besuchen, sollten Sie unbedingt die faszinierende Umgebung erkunden.

Die Insel Pulau Ubin bietet eine einzigartige Gelegenheit, das traditionelle kampung Leben zu erleben. Sie ist ein Paradies für Natur- und Wanderliebhaber.

bietet eine einzigartige Gelegenheit, das traditionelle kampung Leben zu erleben. Sie ist ein Paradies für Natur- und Wanderliebhaber. Die Insel Sentosa , bekannt als „Insel der Freude“, bietet Strände, Resorts und spannende Attraktionen für Familien.

, bekannt als „Insel der Freude“, bietet Strände, Resorts und spannende Attraktionen für Familien. Ein Ausflug zur Nachbarinsel Batam in Indonesien ist eine tolle Möglichkeit, eine andere Kultur zu erleben. Zudem bietet sich richtig Entspannung vom Trubel der Millionen-Metropole.

Nutzen Sie Ihre Reise nach Singapur, um auch die faszinierende Umgebung zu entdecken.

Praktische Tipps und Ratschläge für Ihre Reise: Singapur besuchen

Wir haben Ihnen einige wichtige Tipps zusammengestellt, wenn Sie Singapur besuchen. Hilfreiche Informationen hat auch die Tourismus-Website der Stadt: VisitSingapore. Sie können sich auch hier das Infopaket zur Stadt herunterladen.

Die beste Reisezeit

Singapur ist ein Stadtstaat am Äquator und hat daher ganzjährig gleichbleibend hohe Temperaturen. Dennoch ist die beste Zeit, um Singapur zu besuchen, während der Trockenperiode von Februar bis April. Zu dieser Zeit sind die Temperaturen angenehm und es gibt weniger Regen.

Tipps zur Sicherheit

Singapur ist bekannt als eine der sichersten Städte der Welt. Trotzdem sollten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, wie zum Beispiel Wertgegenstände sicher aufzubewahren.

Beachten Sie unbedingt, dass Singapur strenge Regeln und Gesetze hat. Deren Nichtbeachtung hohe kann Strafen nach sich ziehen.

Hinweise zur Kleidung

Wenn Sie Singapur besuchen, sollten Sie aufgrund des tropischen Klimas leichte und atmungsaktive Kleidung tragen. Für den Besuch von religiösen Stätten ist angemessene Kleidung erforderlich: Schultern und Knie sollten bedeckt sein.

Kulturelle Besonderheiten

Singapur ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Respektieren Sie die unterschiedlichen kulturellen und religiösen Bräuche und Traditionen. Rauchen in öffentlichen Bereichen, Kaugummi kauen und Littering sind streng verboten und können mit hohen Geldstrafen geahndet werden.

Bevor Sie Singapur besuchen, ist es ratsam, sich über die lokalen Gebräuche und Regeln zu informieren.

Übernachten in Singapur: Von Luxus bis Low-Budget

Wenn Sie Singapur besuchen, werden Sie eine breite Palette an Unterkunftsmöglichkeiten finden.

Die Luxushotels der Stadt bieten Exklusivität und erstklassigen Service. Hier wären wie das berühmte Marina Bay Sands und das Raffles Hotel zu erwähnen.

Sie können auch in günstigen Hostels im Zentrum von Little India und Chinatown übernachten. Es gibt Optionen für jedes Budget.

Für ein authentischeres Erlebnis sollten Sie in einem der traditionellen Shophouses übernachten, die in Boutique-Hotels umgewandelt wurden.

Sie werden auf alle Fälle immer die richtige Bleibe für sich finden.

Anreise und Mobilität in Singapur

Singapur ist bequem per Flugzeug über den Changi International Airport erreichbar. Dieser wird regelmäßig als einer der besten Flughäfen der Welt ausgezeichnet. Sobald Sie in der Stadt sind, ist das MRT (Mass Rapid Transit) die beste Möglichkeit, sich fortzubewegen. Das Netzwerk ist umfangreich und deckt fast jeden Teil der Stadt ab. Alternativ können Sie auch Taxis oder Grab, den lokalen Fahrdienst, nutzen. Wenn Sie Singapur besuchen, vergessen Sie nicht, sich einen Singapore Tourist Pass zu organisieren. Dieser lohnt sich definitiv.

Singapur besuchen: Ein unvergessliches Erlebnis wartet auf Sie

Wenn Sie noch darüber nachdenken, ob Sie Singapur besuchen sollten, lassen Sie uns Sie überzeugen. Dieses pulsierende Juwel Südostasiens ist eine Explosion der Kulturen, Farben und Aromen, die in keiner anderen Stadt der Welt zu finden sind.

Diese Metropole bietet eine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne, von atemberaubenden Wolkenkratzern und futuristischer Architektur bis hin zu bunten, geschichtsträchtigen Vierteln.

Es gibt hier ein Erlebnis für jeden – ob Sie

ein leidenschaftlicher Foodie

ein Naturfreak

ein Kulturinteressierter

nur ein Stadtbummler

sind. Wenn Sie Singapur besuchen, werden Sie sich in die Stadt verlieben. Denn sie hat die bemerkenswerte Fähigkeit, jedem Reisenden etwas Besonderes zu bieten.

Packen Sie Ihre Koffer. Machen Sie sich bereit, denn Singapur wartet darauf, Sie mit offenen Armen zu begrüßen. Sie wird Ihnen eine unvergessliche Zeit bescheren!

