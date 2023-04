Prag besuchen: Alles, was Sie wissen sollten

Die Geschichte Prags

Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, ist eine der ältesten und faszinierendsten Städte Europas. Ihre Geschichte reicht mehr als tausend Jahre zurück. Jährlich zieht die Stadt Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt an.

Prag ist das Herzstück Böhmens und liegt an den Ufern der Moldau. Die tschechische Metropole ist bekannt für ihre beeindruckende Architektur und reiche Kultur.

Die Geschichte Prags beginnt im 9. Jahrhundert, als das Fürstentum Böhmen gegründet wurde. 870 nach Christus wurde die Prager Burg erbaut, die heute das größte geschlossene Burgareal der Welt ist. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Stadt rund um die Burg und breitete sich auf beiden Seiten der Moldau aus.

Im 14. Jahrhundert erreichte Prag unter der Herrschaft von Karl IV., dem Heiligen Römischen Kaiser und König von Böhmen, seinen Höhepunkt. Während seiner Regierungszeit wurde die berühmte Karlsbrücke erbaut. Prag wurde zum kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Zentrum Europas. Ebenfalls in diese Zeit fällt die Gründung der Karls-Universität im Jahr 1348. Bei ihr handelt es sich um die älteste Universität in Mitteleuropa.

Prag spielte auch eine wichtige Rolle während der Hussitenkriege im 15. Jahrhundert und der Reformation im 16. Jahrhundert. In der Neuzeit dann wurde Prag zur Hauptstadt der Habsburgermonarchie und später zur Hauptstadt der Tschechoslowakei.

Die Stadt hat den Zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschadet überstanden und konnte dadurch ihren historischen Charme bewahren. Im Anschluss an den Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 hat Prag eine rasante Entwicklung erlebt. Heute ist die Stadt eine pulsierende Metropole, die Tradition und Moderne auf faszinierende Weise verbindet.

Prag besuchen: Das sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Prag hat viele historische Sehenswürdigkeiten zu bieten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Die Karlsbrücke gehört mit ihren 30 Statuen und dem Blick auf die Prager Burg zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der tschechischen Hauptstadt. (Bild: © LianeM | stock.adobe.com)

Die Prager Burg ist eine beeindruckende Burganlage und zugleich der Sitz des tschechischen Präsidenten. Es handelt sich um das größte geschlossene Burgareal der Welt. Sie beherbergt mehrere historische Gebäude, zum Beispiel die beeindruckende St.-Veits-Kathedrale, den Alten Königspalast und die malerische Goldene Gasse. Die Prager Burg ist zugleich der Ursprung der Stadt: Um sie herum entwickelte sich Prag.

Die Karlsbrücke : Diese berühmte Fußgängerbrücke verbindet die Altstadt mit der Kleinseite. Sie ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Prags, gesäumt von 30 Statuen. Wenn Sie Prag besuchen, gehört ein Spaziergang über die Karlsbrücke unbedingt dazu. Überqueren Sie die Karlsbrücke und genießen Sie den herrlichen Blick auf die Moldau un die Prager Burg.

Der Altstädter Ring : Dieser Platz im Herzen des historischen Zentrums ist von beeindruckenden Gebäuden umgeben. Genießen Sie den Blick auf die gotische Teynkirche, die barocke St.-Nikolaus-Kirche und das Altstädter Rathaus mit seiner berühmten astronomischen Uhr, der Prager Orloj. Von hier aus können Prag-Besucher engen Gassen der Altstadt erkunden.

Das jüdische Viertel (Josefov) in Prag zeugt von der langen Geschichte und dem kulturellen Erbe der jüdischen Gemeinschaft in der Stadt. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten dort gehören die alte Synagoge, der alte jüdische Friedhof und das jüdische Museum.

Der Wenzelsplatz: Der Wenzelsplatz ist einer der größten Plätze Europas und das moderne Zentrum von Prag. Umgeben von Geschäften, Restaurants und Cafés ist der Platz ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Hier finden Sie auch das Nationalmuseum und das imposante Reiterstandbild des heiligen Wenzel.

Museen in Prag besuchen: 7 Highlights

Die reiche Geschichte und Kultur der tschechischen Hauptstadt zeigen sich auch in den zahlreichen Museen, die sich in Prag besuchen lassen.

Nationalmuseum

Am oberen Ende des Wenzelsplatzes befindet sich das Nationalmuseum (Národní Muzeum). Es besteht aus mehreren Gebäuden und beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Artefakten, die die Naturgeschichte, Archäologie, Kunst und Kultur des Landes dokumentieren.

Jüdisches Museum

Das Jüdische Museum (Židovské Muzeum) ist eine Sammlung von Synagogen und anderen jüdischen Denkmälern im Josefov-Viertel. Es dokumentiert die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Prag. Sie erhalten dort einen tiefen Einblick in das jüdische Leben, die Traditionen und die jüdische Geschichte während des Holocausts.

Museum der Hauptstadt Prag

Das Museum der Hauptstadt Prag (Muzeum Hlavního Města Prahy) konzentriert sich auf die Geschichte Prags von der Urzeit bis zur Gegenwart. Besucher können hier archäologische Funde, historische Dokumente, Kunstwerke und Modelle von Prag aus verschiedenen Epochen bestaunen.

Mucha-Museum

Das Mucha-Museum (Muchovo Muzeum) ist dem berühmten tschechischen Jugendstilkünstler Alfons Mucha gewidmet. Hier finden Sie eine Sammlung seiner Gemälde, Plakate und Fotografien. Ausgestellte persönlichen Gegenstände bieten einen Einblick in Leben und Werk des Künstlers.

Franz-Kafka-Museum

Dieses Museum widmet sich dem Leben und Werk des berühmten Prager Schriftstellers Franz Kafka. Es zeigt Manuskripte, Fotos, Briefe und andere persönliche Gegenstände, die Kafkas Beziehung zu Prag und seiner Familie beleuchten.

Technisches Nationalmuseum

Dieses Národní Technické Muzeum, deutsch: Technisches Nationalmuseum, ist ein Paradies für Technikbegeisterte! Es präsentiert die Entwicklung von Wissenschaft und Technik in der Tschechischen Republik. Hier finden Sie eine beeindruckende Sammlung von historischen Fahrzeugen, Flugzeugen, Maschinen und anderen technischen Geräten.

Museum Kampa

Das Museum Kampa befindet sich auf der malerischen Kampa-Insel. Es handelt sich um ein modernes Kunstzentrum, das tschechische und internationale Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts präsentiert. Hier finden Sie Werke von František Kupka, Otto Gutfreund und anderen bedeutenden Künstlern.

Viele weitere Museen und Galerien in Prag sind einen Besuch wert. Sie bieten Ihnen einen Einblick in die tschechische Kultur, Geschichte und Kunst. Nehmen Sie sich die Zeit, diese Schätze zu entdecken, wenn Sie Prag besuchen!

Herzhafte Küche genießen in Tschechiens Hauptstadt

Die tschechische Küche ist herzhaft und schmackhaft, mit vielen Fleischgerichten und herzhaften Saucen. Wenn Sie Prag besuchen, sollten Sie unbedingt einige der traditionellen Gerichte probieren. Eines davon ist zum Beispiel Svíčková (Rinderbraten in einer Sahnesoße mit Preiselbeeren).

Gerichte wie Gulasch und Knödel sind inzwischen auch in der deutschen Küche mittlerweile heimisch geworden. Aber sie in Prag zu probieren, sollten Sie sich dennoch nicht entgehen lassen.

Dazu genießen Sie am besten ein kühles tschechisches Bier, für das das Land bekannt ist. Tschechien hat eine lange Brautradition. Die landestypische Pilsner Brauart hat sich inzwischen global verbreitet. Tschechisches Bier bekommen Sie in den zahlreichen kleinen Kneipen der Stadt sowie auch in den Biergärten Prags.

Besuchen Sie traditionelle tschechische Veranstaltungen und Feste

Prag ist das ganze Jahr über Schauplatz zahlreicher Feste und Veranstaltungen, die die tschechische Kultur und Traditionen feiern. Wenn Sie Prag besuchen, planen Sie mit dem Veranstaltungskalender!

Jedes Jahr im Mai findet das Prager Frühlingsfestival statt. Es handelt sich dabei um eines der wichtigsten Musikfestivals der Welt und bietet eine Vielzahl von klassischen Konzerten und Opernaufführungen.

Die Feierlichkeiten zum Tag des Heiligen Wenzel am 28. September bieten Paraden und Live-Musik, zudem kulturelle Veranstaltungen. Der 28.09. ist zugleich der tschechische Nationalfeiertag.

Im Dezember locken die Prager Weihnachtsmärkte Besucher aus aller Welt an. Auf ihnen können Sie traditionelles tschechisches Kunsthandwerk, festliche Speisen und Getränke sowie Unterhaltung genießen.

Das Nachtleben von Prag erleben

Nicht nur die Restaurants und Biergärten, sondern auch das Nachtleben Prags kann sich sehen lassen. Das lebendige Nachtleben der Stadt hat für jeden Geschmack etwas zu bieten! Wer es urig und gemütlich mag, genießt in Kneipen und traditionellen Bierkellern das berühmte tschechische Bier und Snacks.

Doch auch stilvolles und mondänes Feiern bietet die Stadt allen, die Prag besuchen. Schicke Cocktailbars und pulsierende Nachtclubs sind bis in die frühen Morgenstunden geöffnet. Die Auswahl ist groß!

Ein besonderes Highlight ist der Besuch einer der vielen Jazzclubs der Stadt. Berühmt sind zum Beispiel der AghaRTA oder das Reduta, in denen regelmäßig Live-Auftritte stattfinden.

Parks und Gärten in Prag besuchen: Aussichtspunkte im Grünen

Wer am nächsten Tag verkatert ist, kann sich bei einem Spaziergang oder beim Sonnenbaden im Park erst einmal erholen. Denn Prag ist nicht nur für seine beeindruckende Architektur und historischen Stätten bekannt, sondern auch für seine zahlreichen Grünflächen. Dort können Sie bei schönem Wetter entspannen und Natur genießen.

Der größte Park der Stadt ist der Stromovka-Park. Er bietet Besuchern weitläufige Wiesen, Teiche und schattige Wege, die zum Spazierengehen und Picknicken einladen.

Im Petřín-Park, der sich auf dem gleichnamigen Hügel erstreckt, befindet sich auch der Petřín-Aussichtsturm. Von dort aus haben Sie einen traumhaften Ausblick auf die Stadt und – bei klarer Sicht – auf ganz Böhmen. Zudem beherbergt der Park einen Rosengarten und ein Labyrinth aus Hecken.

Der Letná-Park bietet nicht nur große Grünflächen, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf die Prager Altstadt und die Moldau.

Die Umgebung von Prag besuchen lohnt sich

Prag ist eine faszinierende Stadt. Wahrscheinlich haben Sie gar nicht genug Zeit, alles zu entdecken, was Sie interessiert. Dennoch sollten Sie auch einen Ausflug in die Umgebung der Stadt machen.

Einer der bekanntesten und beliebtesten Tagesausflüge führt nach Kutná Hora. Das ist eine historischen Stadt, die für ihre beeindruckende gotische Kathedrale bekannt ist. Dort befindet sich auch das Knochenhaus von Sedlec, das zum UNESCO-Welterbe gehört.

Schaurig schön: Das Beinhaus von Sedlec in Kutná Hora ist mit menschlichen Knochen, Schädeln und Skeletten geschmückt. Es gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. (Bild: © watman | stock.adobe.com)

Ein weiterer lohnenswerter Ausflug ist die Stadt Český Krumlov, die ebenfalls zum UNESCO-Welterbe gehört. Mit ihrer gut erhaltenen Altstadt und der malerischen Schlossanlage begeistert sie alle Besucher.

Erleben Sie die besondere Atmosphäre auf den Prager Inseln

Die Moldau, die sich durch Prag schlängelt, beherbergt mehrere Inseln. Auf ihnen lassen sich natürliche Schönheit und eine entspannte Atmosphäre genießen. Die Insel Kampa befindet sich direkt unterhalb der Karlsbrücke. Sie bietet eine malerische Flusslandschaft, ein charmantes Café und die berühmte Lennon Wall, die mit Graffiti und Friedensbotschaften verziert ist.

Die Insel Štvanice ist ein idealer Ort für sportliche Aktivitäten wie Tennis, Inlineskaten oder Eislaufen im Winter.

Die Inseln bieten auch regelmäßig Veranstaltungen und Festivals, die für Besucher und Einheimische gleichermaßen interessant sind.

Geheimtipps: Unbekannte Viertel in Prag besuchen

Abseits der ausgetretenen Touristenpfade gibt es in Prag einige aufstrebende Viertel, die es zu erkunden lohnt. Zu ihnen gehört zum Beispiel Vinohrady. Das elegante Viertel ist seine gut erhaltenen Jugendstilgebäude, trendigen Cafés und Restaurants sowie den Riegrovy Sady-Park bekannt. Von dort aus haben Prag Besucher einen beeindruckenden Blick auf die Prager Skyline.

Auch Holešovice, ein ehemaliges Industriegebiet, hat sich in den letzten Jahren zu einem lebendigen Kunst- und Kulturzentrum entwickelt. Hier kommen Kunstinteressierte Prag Besucher auf ihre Kosten. In Holešovice befinden sich zahlreiche Galerien, innovative Gastronomie und Veranstaltungsorte für Live-Musik.

Shopping in Prag

Prag bietet eine vielfältige Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten, von internationalen Marken und Designern bis hin zu einzigartigen lokalen Produkten und Souvenirs.

Die Einkaufsstraße Na Příkopě ist die Haupteinkaufsmeile der Stadt. Dort finden Sie von Luxusmarken bis hin zu bekannten Modeketten alles, was das Herz begehrt.

Für traditionelle tschechische Produkte und Kunsthandwerk sollten Sie den Havelská-Markt oder die kleinen Läden in der Altstadt von Prag besuchen.

Die böhmischen Glasereien und ihre Produkte sind weltberühmt. Um Souvenirs zu shoppen, besuchen Sie am besten den Havelská-Markt oder kleine Geschäfte in der Altstadt. (Bild: © Fiedels | stock.adobe.com)

Prag ist auch berühmt für sein böhmischen Glas, das Sie in zahlreichen Galerien und Geschäften in der Stadt erwerben können.

Übernachten in Prag für jedes Budget

Besonders während der Hauptreisezeit von April bis Oktober sollten Sie Ihre Unterkunft im Voraus buchen. Nur so erhalten Sie die größte Auswahl und die besten Preise.

Prag besuchen mit allem Komfort: 3 Tipps für luxuriöse Hotels

Prag bietet eine Vielzahl von luxuriösen Hotels für anspruchsvolle Reisende. Diese drei Luxushotels sind für ihren erstklassigen Service, ihre exzellente Lage und ihre eleganten Unterkünfte bekannt:

Four Seasons Hotel Prague: Das Four Seasons Hotel Prague liegt in bester Lage an der Moldau. Es bietet einen atemberaubenden Blick auf die Prager Burg und die Karlsbrücke. Dieses 5-Sterne-Hotel verbindet historische Gebäude aus verschiedenen Stilepochen und verfügt über luxuriöse Zimmer und Suiten, ein preisgekröntes Restaurant, einen Wellnessbereich und einen Innenpool. Durch die zentrale Lage können Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt bequem zu Fuß zu erreichen. Veleslavínova 1098/2a, 110 00 Staré Město, Tschechien

Mandarin Oriental, Prague: Das Mandarin Oriental befindet sich in einem ehemaligen Kloster aus dem 14. Jahrhundert im malerischen Viertel Malá Strana. Es bietet eine einzigartige Mischung aus historischem Charme und modernem Luxus. Die elegant eingerichteten Zimmer und Suiten bieten modernen Komfort und stilvolles Design. Das Hotel verfügt über ein exquisites Restaurant, einen beeindruckenden Wellnessbereich und einen ruhigen Garten, der zum Entspannen einlädt. Nebovidská 459/1, 118 00 Malá Strana, Tschechien

The Grand Mark Prague: Dieses 5-Sterne-Hotel befindet sich in einem historischen Palais im Herzen von Prag, nur wenige Gehminuten von der Altstadt und dem Wenzelsplatz entfernt. The Grand Mark Prague verfügt über geräumige Zimmer und Suiten, die mit modernen Annehmlichkeiten und luxuriösen Möbeln ausgestattet sind. Das Hotel bietet ein Gourmet-Restaurant, eine stilvolle Bar, einen Wellnessbereich und einen Garten, der eine Oase der Ruhe inmitten der belebten Stadt darstellt. Hybernská 12, 110 00 Nové Město, Tschechien

Alle drei Luxushotels bieten ein unvergleichliches Erlebnis in Prag, das Komfort, Service und erstklassige Annehmlichkeiten miteinander verbindet.

Prag besuchen mit kleinem Budget

Prag bietet auch zahlreiche preisgünstige Unterkünfte für Reisende mit einem begrenzten Budget. Diese drei Low-Budget-Optionen bieten Komfort und eine gute Lage zu erschwinglichen Preisen:

Czech Inn: Das Czech Inn ist eine stilvolle und moderne Herberge. Sie befindet sich im lebhaften Stadtteil Vinohrady befindet. Es bietet eine Auswahl an Schlafsälen und Privatzimmern, die sauber, geräumig und komfortabel sind. Die Herberge verfügt über eine gemütliche Bar, eine Gemeinschaftsküche und kostenfreies WLAN. Die nahe gelegene Straßenbahn- und U-Bahn-Verbindung ermöglicht es Ihnen, das Stadtzentrum bequem zu erreichen. Francouzská 76, 101 00 Praha 10, Tschechien

Hostel One Home: Das Hostel One Home ist eine freundliche und einladende Unterkunft im Herzen von Prag. Die Altstadt und der Wenzelsplatz sind nur wenige Gehminuten entfernt. Es bietet Schlafsäle und private Zimmer, eine Gemeinschaftsküche, ein gemütliches Wohnzimmer und kostenfreies WLAN. Die Mitarbeiter organisieren täglich Veranstaltungen und Aktivitäten, um Ihren Aufenthalt in Prag noch interessanter zu gestalten. Hybernská 22, 110 00 Nové Město, Tschechien

Sir Toby’s Hostel: Sir Toby’s Hostel befindet sich im charmanten Viertel Holešovice in einer historischen Umgebung. Die Atmosphäre ist entspannt. Das Hostel verfügt über gemischte und frauenfreundliche Schlafsäle sowie Privatzimmer, eine Gemeinschaftsküche, eine Bar und einen Biergarten. Die nahe gelegene Straßenbahnhaltestelle bietet eine direkte Verbindung ins Zentrum von Prag. Dělnická 24, 170 00 Praha 7, Tschechien

Alle drei Low-Budget-Unterkünfte bieten eine gute Balance zwischen Komfort und Preis. Hier können Sie Ihren Aufenthalt in Prag genießen können, ohne Ihr Budget zu sprengen.

Anreise und Fortbewegung in Prag

Prag ist gut an das internationale Verkehrsnetz angebunden und kann leicht mit dem Flugzeug, Zug oder Bus erreicht werden. Der internationale Flughafen Prag Václav Havel liegt etwa 20 Kilometer westlich des Stadtzentrums. Er bietet Flugverbindungen zu vielen wichtigen Städten in Europa und der Welt. Vom Flughafen aus können Sie das Stadtzentrum bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr oder Taxi erreichen.

Prag verfügt über ein ausgezeichnetes öffentliches Verkehrssystem, das aus U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen besteht. Die Verkehrsmittel sind sauber, sicher, effizient und relativ günstig. Für längere Aufenthalte empfiehlt es sich, eine mehrere Tage gültige Fahrkarte oder eine Touristenkarte zu erwerben.

Prag besuchen lohnt sich!

Prag besuchen bedeutet, in eine Welt voller Geschichte, Kultur und atemberaubender Schönheit einzutauchen. Genießen Sie in der tschechischen Metropole eine Fülle von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten.

Denn diese zauberhafte Stadt hat für jeden etwas zu bieten. Egal ob Sie an Architektur, Geschichte oder einfach nur am Genuss guter Speisen und Getränke interessiert sind – ein Besuch in Prag lohnt sich. Lernen Sie die Goldene Stadt kennen und lassen Sie sich mitreißen von der Begeisterung für eine historische und zugleich moderne Stadt!