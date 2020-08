„Ein typisches IT-Problem vieler Unternehmen ist eine zu große Zahl von Einzellösungen“ – David Sprenger von der Zimmer IT-Com im Interview

Auch wenn das Thema Digitalisierung längst Einzug in die Agenda vieler Unternehmen erhalten hat, stellt es doch noch immer zahlreiche Verantwortliche vor Probleme. Vor allem der falsche Umgang mit IT-Störungen zieht nicht selten empfindliche wirtschaftliche Folgen nach sich. Entsprechend gewinnt eine zuverlässige IT-Betreuung immer mehr an Bedeutung. Sie ermöglicht es, Probleme zu antizipieren und frühzeitig effiziente Gegenmaßnahmen einzuleiten. In unserem heutigen Interview erklärt uns der Geschäftsführer der Zimmer IT-Com, David Sprenger, mit welchen Problemen Unternehmen typischerweise zu kämpfen haben und welche Entwicklungen im IT-Bereich in Zukunft eine Rolle spielen werden.