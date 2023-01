Elektroautos: Einführung von Elektroflotten in Unternehmen

Die große Menge an Kohlenmonoxid und anderen giftigen Gasen, die von Autos in die Luft ausgestoßen werden, sind ein großes Problem für die Welt. Den Autoherstellern wird vorgeworfen, dass sie ihre Gewinne über die Gesundheit der Umwelt und ihrer Bewohner stellen. Aber auch Unternehmen, die große Fahrzeugflotten verwalten, wie Taxiunternehmen und Autovermietungen, sind von diesen Vorwürfen betroffen. Dies mag einer der Gründe dafür sein, dass Uber im Jahr 2020 angekündigt hat, bis 2040 zu 100 % mit Elektroautos zu fahren.

Elektrische Flotten

Eine der einflussreichsten Einführungen in die menschliche Mobilität war der Induktionsmotor. Dieser wird auch Drehstrom-Asynchronmaschine genannt. Der Name verrät schon seine Eigenschaft: Der äußere Teil ist nicht beweglich, während sich der innere Teil dreht.

Der gesamte Aufbau eines Induktionsmotors erinnert an einen Transformator und arbeitet mit Magnetfeldern. Dieses Gerät hat es den Herstellern von Personenkraftwagen ermöglicht, den Schwerpunkt von benzinbetriebenen Verbrennungsmotoren auf elektrisch betriebene Autos zu verlagern.

In Deutschland gibt es mittlerweile etwa 4.000 Elektroautos im Carsharing, die in den Großstädten verteilt sind. Dies ist ein Teil der über 26.000 Autos, die in Deutschland für Carsharing zur Verfügung stehen. Dies macht gut 15 Prozent aller Carsharing-Fahrzeuge aus. Dies ist ein kleiner Hinweis darauf, dass die meisten Unternehmen, die einen Fuhrpark verwalten, in Zukunft dazu übergehen werden, den technologischen Fortschritt vollständig zu nutzen.

Dies wird jedoch stark davon abhängen, ob die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen in der Öffentlichkeit steigt. Viele Interessengruppen, darunter auch die Regierung, wollen erreichen, dass mehr Menschen ausschließlich Elektroautos fahren. Besonders Klimaschützer und dem verbundene Parteien fordern lautstark eine sogenannte Verkehrswende. Andererseits ist es allerdings auch die Regierung, die die für eine solche Verkehrswende nötige Infrastruktur bisher noch nicht ausreichend ausgebaut hat.

Elektroautos haben Vorteile für Arbeitgeber

Ein erster Vorteil ist die Tatsache, dass Elektroautos oft mit moderner Technologie wie Sensoren und anderen Modulen ausgestattet, die die Sicherheit der Fahrzeuge im Straßenverkehr verbessern.

Auch die Konnektivität mit Satelliten und Kartierungssoftware ist ein großartiges Merkmal. Es ermöglicht Arbeitgebern, genau zu wissen, wohin die Fahrzeuge fahren und können so Daten für Verbesserungen sammeln.

Andere Technologien wie Onboard-CPUs ermöglichen es zudem vielen Elektroautos, funktionale Internetanwendungen zu speichern und auszuführen.

Sie bringen auch Nachteile mit sich

Trotz dieses revolutionären Schritts nach vorn gibt es derzeit noch viele Probleme. Sie behindern die Entwicklung dieser Autos in einem relevanten Umfang, der notwendig ist, um die Autos mit alten Antriebsmitteln zu ersetzen.

Die Technologie, die für die Herstellung dieser Autos benötigt wird, stützt sich häufig auf endliche Rohstoffe, die beim Abbau erhebliche Probleme in Bezug auf Wasserverschmutzung, Bodenerosion und Abholzung verursachen. Doch auch neue Technologien, die beispielsweise mit Wasserstoff arbeiten, sind bereits in Planung.

Leider ist in Deutschland die Infrastruktur für E-Mobilität noch nicht zufriedenstellend ausgebaut. Auch wenn es immer mehr werden, sind dennoch noch lange nicht genug Ladestationen vorhanden, um für Unternehmen eine absolute Umstellung auf Elektroautos zu einer sinnvollen Lösung zu machen.

Besonders wenn öfter mal lange Strecken gefahren werden müssen, sind Elektroautos nicht ideal. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich dieser Umstand in den nächsten Jahren rasant ändern wird.

Im privaten Bereich gibt es bereits Entwicklungen, um Ladestationen unkompliziert errichten zu können.

Das Flottenmanagement von Elektroautos in der Praxis

Führerscheinkontrollen durch den Arbeitgeber spielen eine wichtige Rolle bei der Verwaltung von Elektroautoflotten. Sie sind gesetzlich notwendig, um die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten und die Fahrpraxis einer Person zu ermitteln. Die Überprüfung des Führerscheins liefert Arbeitgebern wertvolle Informationen über das Fahrverhalten einer Person. Zum Beispiel geht es hier um Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung oder kriminelle Aktivitäten, die beim Betrieb eines Elektrofahrzeugs ein Risiko darstellen könnten.

Darüber hinaus können Arbeitgeber mit Hilfe des Führerscheinprüfungssystems feststellen, wie lange ein Bewerber schon Auto fährt. Auf dieser Basis können fundiertere Entscheidungen darüber getroffen werden, wer für das Führen eines Elektroautos geeignet ist. Führerscheinkontrollen sind also eine entscheidende Komponente eines effektiven Flottenmanagements für die Sicherheit der Fahrer und der Fahrzeuge selbst.

Elektroautos gehört die Zukunft

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Innovation der Elektrifizierung von Autos die Art und Weise, wie Autos betrachtet werden, verändern wird. Es ist zwar noch ein relativ langer Weg, bis die Zahl der Elektroautos die der konventionellen Fahrzeuge auf den Straßen übersteigt. Jedoch scheint dieser Weg unausweichlich zu sein.

Der Trend zur Einführung von Elektrofahrzeugen auf den Straßen wird von Unternehmen angeführt, die zusammen mit den Herstellern auf den Betrieb von Flotten angewiesen sind. Sie schaffen eine Nachfrage, die zumindest im Moment noch deutlich unter dem Angebot zu liegen scheint. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis vermutlich in Anbetracht der nahenden Klimakatastrophe auch politische Konsequenzen gezogen werden. Entsprechende Regeln und Gesetze werden kommen, die eine Verkehrswende unausweichlich machen.

Besonders für Autovermietungen ist es jedoch ratsam, möglichst rasch auf Elektroautos umzusteigen. Dies ist einerseits eine Investition in die Zukunft, die sich lohnen wird. Andererseits ist es höchstwahrscheinlich auch ein Marketingvorteil gegenüber anderen Autovermietungen. Immer mehr Menschen achten auf eine umweltbewusste Lebensweise. Zudem werden Elektroautos gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen als umweltschonender wahrgenommen.

Generell ist zudem zu empfehlen, das eigene Flottenmanagement permanent zu optimieren.