Ersatzstrom – sichere Versorgung bei Stromausfall

Selbst in der heutigen Zeit gibt es noch viele Gründe, warum der Strom ausfällt. Sehr häufig kommt es zu einer Überlastung des öffentlichen Stromnetzes, zum Beispiel an heißen Sommertagen, wenn zusätzlich die Klima-Anlagen auf Hochtouren laufen. Manchmal sind auch Wartungsarbeiten oder extreme Wetterphänomene daran Schuld. Da mittlerweile die meisten Haushalte und gewerblich genutzten Gebäude ohne Strom nicht mehr richtig funktionieren, kann eine längere Unterbrechung zu großen Problemen führen. Alarmanlagen, Computer, Heizungen, Fernseher, Kühlschränke, Lichtquellen, Öfen, Wasserkocher, Warmwasserboiler und auch Photovoltaikanlagen sind auf einen durchgehenden Strombetrieb angewiesen. In manchen Fällen dauern Stromausfälle extrem lange, sodass die Not sehr groß ist. Selbst wer in seinem Haushalt einen großen Anteil des Stroms mithilfe einer Photovoltaikanlage bezieht, wird mit dieser Problematik konfrontiert. Als zweckdienliche Lösung bietet sich Ersatzstrom an, um schnell und zuverlässig eine alternative Stromversorgung zu aktivieren.