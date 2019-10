Sabbatical – Was sollte man bei der Auszeit vom Job bedenken?

Manchmal kommt das Gefühl auf, in einer Sackgasse zu stecken. Ob im Job oder privat. Dann kann eine grundlegende Neuorientierung helfen. Doch in welche Richtung? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Besonders wenn man jahrelang im selben Alltagstrott gefangen war. In solchen Situationen kann eine Auszeit vom Job – ein Sabbatical – die Lösung sein. Was Sie dazu wissen sollten und welche drei gängigen Modelle vorhanden sind, erfahren Sie im folgenden Beitrag.