Italienische Genüsse unter den Linden in Berlin-City – Interview mit Deniz Cakal von Calice d‘Oro

Raus aus dem Büroalltag – rein in eine mediterrane Oase. Wie das mitten in Berlin funktioniert, zeigt das Calice d’Oro. Hier erwartet die Kunden nicht einfach eine weitere Pizzaria, sondern ein echtes kleines Fleckchen Italien, ganz in der Nähe des Brandenburger Tors. Das mediterrane Ambiente ist edel und doch dezent. Kulinarisch gibt es dort eine Reihe von Speisen sowie viele gute Bekannte vom Saltimbocca alla Romana bis zum Thunfischsteak in Sesamkruste. Doch das eigentliche Geheimnis des Goldenen Kelchs liegt in der Zubereitung der Speisen. Im Interview erklärt der Geschäftsführer Deniz Cakal, was die Kunden erwartet und wie er den original italienischen Geschmack in die Hauptstadt bringt.