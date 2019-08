Kauf, Verkauf, Aufbewahrung – wie klappt das mit Kryptogeld?

Was vor wenigen Jahren noch bei vielen Anlegern Schulterzucken auslöste, ist heute in aller Munde: Kryptowährungen. Mit diesen digitalen Währungen ist es möglich, international und dezentral Zahlungen zu tätigen. Darüber hinaus lassen sich satte Gewinne mit Kryptowährungen erzielen. Vorausgesetzt, Sie investieren zur richtigen Zeit in die richtige Kryptowährung. So weit, so klar. Aber wie geht man in der Praxis vor? Und wo sollte man die digitale Währung verstauen? Holen Sie sich hier einen Überblick zum Thema Kryptogeld sowie, wie Sie Bitcoins (BTC) und Co. sicher kaufen, verkaufen oder aufbewahren.