Metall be- und verarbeiten: Was ist eigentlich Metalldrücken?

Die Anzahl der Verfahren für die gezielte und hochpräzise Verarbeitung von verschiedensten Werkstoffen nimmt kontinuierlich zu. Nicht nur zunächst unscheinbare 3D-Drucker eröffnen in dieser Hinsicht zahlreiche Möglichkeiten. Denn auch von einem einfachen Ausgangsmaterial wie Blechscheiben, die in Rotation versetzt werden, lassen sich vielseitige Bedarfe in unterschiedlichsten Branchen bedienen. Dieses Verfahren nennt sich Metalldrücken – oder auch nur Drücken – und bietet ein ganzes Spektrum an Vorteilen, Formen, Endverarbeitungen und Einsatzmöglichkeiten.