Mitarbeitermotivation steigern: Wie, wodurch, warum?

Mitarbeitermotivation steigern – diese Möglichkeiten gibt es

Um Mitarbeiter zu motivieren haben Führungskräfte verschiedene Möglichkeiten. Ziel der Mitarbeitermotivation ist es, das Leistungsverhalten und die Ergebnisse positiv zu beeinflussen. Generell unterscheidet man bei der Motivation zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Die extrinsische Motivation ist leichter zu beeinflussen als die intrinsische. Doch auch die intrinsische Motivation von Mitarbeitern lässt sich durch verschiedene Maßnahmen verbessern.

Was ist extrinsische Mitarbeitermotivation?

Bei der extrinsischen Motivation führen äußere Reize dazu, das jemand eine Tätigkeit ausübt. Allgemein spricht man von negativen Anreizen wie Strafen und positiven Anreizen wie Belohnungen. Die Angst vor Strafe spielt jedoch im beruflichen Kontext keine relevante Rolle als extrinsische Motivation. Im Arbeitsumfeld ist jedoch die Bezahlung die größte extrinsische Motivation – ohne sie würde wohl kaum jemand jeden Tag am Arbeitsplatz erscheinen.

Wie kann man die extrinsische Mitarbeitermotivation steigern?

Neben der Bezahlung gibt es jedoch noch weitere Möglichkeiten, die extrinsische Mitarbeitermotivation zu steigern. Als Arbeitgeber sollte man sich dabei vergegenwärtigen, dass es nicht darum geht, Mitarbeiter ausschließlich durch Benefits, Sach- oder Geldleistungen zu motivieren. Vielmehr sind die materiellen Anreize auch ein Zeichen der Anerkennung der Leistung der Mitarbeiter und ein Weg, Wertschätzung auszudrücken.

Um die extrinsische Motivation zu steigern, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Lob und Anerkennung ausdrücken, Dank aussprechen: Führungskräfte sollten darauf achten, konkrete Leistungen und Errungenschaften hervorzuheben und nicht pauschal „Das haben Sie gut gemacht“ zu sagen.

Wertschätzung durch Geschenke ausdrücken: Mitarbeitergeschenke zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Jubiläen zeigen Angestellten, dass sie mehr als nur eine Nummer sind. Der Mensch sollte beim Schenken im Mittelpunkt stehen. Allerdings gibt es aus steuerrechtlicher Sicht einiges zu beachten. In diesem Artikel finden Sie wichtige Informationen, wie Sie Geschenke korrekt von der Steuer absetzen.

Prämien oder Boni: Im Verkauf und im Vertrieb ist es üblich, bei erfolgreichen Abschlüssen Prämien oder Boni zu zahlen. Dies soll Mitarbeiter dazu motivieren, bessere Verkaufsleistungen zu erbringen.

Auch Benefits wie Tankgutscheine oder Essensgutscheine zählen zu den Möglichkeiten der externen Mitarbeitermotivation.

Was ist intrinsische Motivation?

Die intrinsische Motivation kommt aus dem Inneren heraus. Sie lässt sich also nicht durch äußere Anreize oder Benefits beeinflussen, sondern kommt aus der Tätigkeit an sich. Freude an der Arbeit kann beispielsweise intrinsische Motivation hervorrufen. Ebenso, wenn die Tätigkeit als sinnvoll erachtet wird.

Zudem ist die intrinsische Motivation dauerhafter und nicht so stark von äußeren Einflüssen abhängig wie die extrinsische Motivation. So wirkt eine Gehaltserhöhung kurzfristig positiv auf die Motivation, dies flaut jedoch schnell wieder ab. Dauerhaft motivierte Mitarbeiter hingegen sind intrinsisch motiviert.

Wie lässt sich die intrinsische Motivation verbessern?

Die intrinsische Mitarbeitermotivation zu steigern ist anspruchsvoller als einfach mit Belohnungen zu arbeiten. Hier brauchen Führungskräfte psychologische Kenntnisse und Sozialkompetenz. Zudem ist das Unternehmen als Ganzes und seine Vision entscheidend: Denn der Sinn, den Mitarbeiter in ihrer Tätigkeit sehen, hat einen großen Einfluss auf ihre intrinsische Motivation. Aber auch Benefits, ein gutes Gehalt, Lob und Anerkennung wirken sich mittel- bis langfristig auf die intrinsische Motivation der Mitarbeiter aus. Denn sie zeigen, dass sich der Arbeitgeber Gedanken um das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter macht. Dadurch hebt er sich von anderen Arbeitgebern ab.

So können Führungskräfte und Unternehmen die intrinsische Motivation ihrer Mitarbeiter positiv beeinflussen:

Gute Arbeitsbedingungen und ein angenehmes Betriebsklima schaffen

Individuelle Fähigkeiten fördern und Weiterbildung ermöglichen

Open-Door-Policy: Für Fragen, Anregungen und Wünsche als Führungskraft zur Verfügung stehen

Mitarbeitern die Möglichkeiten einräumen, ihre Tätigkeiten und ihr Arbeitsumfeld selbst zu gestalten. Ebenso die Chance geben, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten.

Bei der intrinsischen Motivation der Mitarbeiter geht es also vor allem darum, Wirksamkeit im eigenen Tun zu erfahren. Auch dies können Führungskräfte auf der individuellen Ebene ermöglichen. Auf der organisatorischen Ebene ist hierfür das Unternehmen zuständig, indem es – idealerweise gemeinsam mit der Belegschaft – eine Zukunftsvision entwickelt.

Warum sollte man sich mit Mitarbeitermotivation befassen?

Mitarbeitermotivation ist kein Wohlfühlthema, um das man sich als Unternehmen kümmern kann – aber nicht muss. Vielmehr profitieren Unternehmen stark von motivierten Mitarbeitern. Die Steigerung der Mitarbeitermotivation ist daher eine Investition ins Unternehmen, die sich direkt auszahlt. Und zwar durch:

Bessere Mitarbeiterbindung: Die Fluktuation sinkt, die Dauer der Betriebszugehörigkeit steigt.

Höhere Produktivität: Motivierte Mitarbeiter sind leistungsbereiter und arbeiten effizienter.

Weniger Fehlzeiten: Motivation und eine positive Einstellung wirken sich auch positiv auf die Gesundheit aus. Fehlzeiten reduzieren sich so.

Unternehmen tun also gut daran, die Motivation ihrer Mitarbeiter zu steigern. Es lohnt sich, sowohl in externe Anreize als auch in Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes zu investieren – denn beides zahlt langfristig und dauerhaft auf die Arbeitsleistung ein.