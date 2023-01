Neon Signs – 5 Tipps für Deko und Werbung

Neon Signs bringen die 80er zurück

Schwarzlicht in der Disco, pinke oder neongelbe Schriftzüge an den Wänden, geometrische Muster in Knallfarben, weiße Tennissocken und toupiertes Haar: Schrill, bunt, laut – das sind die 80er! Ein Spaß-Jahrzehnt, in dem die Bedrohung durch die Atombombe und den Kampf der Supermächte allgegenwärtig war. Vielleicht flüchteten sich deshalb viele in Spaß und Konsum – morgen konnte schließlich alles vorbei sein.

Auch heute leben wir wieder in einer Krisenzeit. Der Krieg in der Ukraine und die Klimakrise bedrohen die Welt, so wie wir sie kennen. Und die Mode und Ästhetik der 80er Jahre kommt seit einigen Jahren zurück. Auch heute pflegen wir wieder eine Art Eskapismus. Fluchten aus den Bedrohungsszenarien, die uns umgeben, sind bunt, knallig – und leuchten. Neon Signs zieren die Wände in Bars, Cafés, Clubs und Wohnzimmern.

Neon Schriftzug zu Hause aufhängen

Wer für zu Hause ein Neon Sign kaufen will, hat die Qual der Wahl. Online-Shops bieten eine große Auswahl an Motiven, Schriftarten, Größen und Farben an. Wer mit der Standard-Auswahl nicht zufrieden ist, kann auch personalisierte Neon Signs erstellen und kaufen. Wer darüber nachdenkt, sich für zu Hause ein Neon Sign zu kaufen, der sollte ein paar Punkte beachten.

Für welchen Raum ist das Neon Schild gedacht?

Je nach Raum eignen sich verschiedene Schriftzüge oder Motive.

In der Küche macht sich der Schriftzug „Kaffee“ an der Wand gut

Ins Schlafzimmer passt „Love“

„Relax“ passt gut in Bad oder Wohnzimmer

Auch Sprüche oder Zitate lassen sich als Neon Schriftzug gestalten. Dabei sollte man jedoch darauf achten, dass genügend Platz zur Verfügung steht. Ein längeres Zitat sollte ja noch lesbar sein, daher muss es relativ groß sein.

Wie Bilder sollte auch leuchtende Dekoration an den Wänden an Möbelstücken ausgerichtet werden, also zum Beispiel mittig über dem Sofa. Bei Neon Signs sollte man zusätzlich darauf achten, dass sie in einem eher dunklen Bereich des Raumes hängen, damit sie voll zur Geltung kommen.

Neon Sign richtig montieren

Neon Signs sind meist auf einer Plexiglas-Platte angebracht, die mit Vorbohrungen für Schrauben versehen ist. Diese wird mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt. Wenn man den Ort aussucht, an dem man das Neon Sign aufhängen möchte, dann sollte man darauf achten, dass sich eine Steckdose in unmittelbarer Nähe befindet. Das Kabel vom Neon Sign sollte möglichst senkrecht und unauffällig nach unten hängen. Ist es notwendig, Verlängerungskabel zu ziehen, sollte man diese am Boden verlaufen lassen. Am besten versteckt man sie hinter der Sockelleiste, um unschönen Kabelsalat zu vermeiden.

Farbauswahl beachten

Neon Signs sind ein knalliger Hingucker und das ist auch so gewollt. Dennoch sollte man bei der Farbwahl darauf achten, dass es nicht „Zuviel“ wird. Ist das Wohnzimmer zum Beispiel schon mit einem blauen Sofa, einem orangen Regal und einem gelben Sessel ausgestattet, sollte vielleicht nicht auch noch ein pinkes Leuchtschild dazukommen. Bleiben Sie dann besser bei einer Farbe, die schon vorhanden ist und entscheiden sich beispielsweise für ein blaues oder gelbes Neon Sign. So bleibt die Farbharmonie erhalten.

Neon Signs als Leuchtreklame nutzen

Ursprünglich wurden Neon Signs als Leuchtreklame in der Außenwerbung genutzt, vermutlich erstmals gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin.

Aufmerksamkeit!

Dass Neon Signs als Werbung eingesetzt werden, ist ganz logisch. Nichts generiert schließlich mehr Aufmerksamkeit als Licht im Dunklen! Heute leuchtet es in Städten nahezu überall. Geschäfte, Restaurants, Cafés, Bars und Clubs haben ihre Namen in leuchtenden Buchstaben über dem Eingang. Logos und Slogans sind meist ebenfalls Bestandteil der kommerziellen Neon Signs. Sie werden individuell für die Kunden hergestellt.

Damit sie besser sichtbar sind und zum Schutz vor Graffiti-Sprayern werden die Neon Schilder im Außenbereich in einer Höhe von über drei Metern angebracht.

Gestalterische Vorgaben für Neon Signs im Außenbereich

Um einen ästhetischen Gesamteindruck zu erzielen, sollte man die Leuchtreklame hinsichtlich Farbe, Schriftart und Größe an die bauliche Umgebung anpassen. In historischen Stadtkernen gibt es zumeist auch Vorgaben seitens der Behörden, ob und wie eine Leuchtreklame außen an Gebäuden angebracht werden darf.

Deko in Bars, Cafés oder in Clubs

In Bars, Cafés oder Clubs, die abends und nachts ihren Hauptumsatz haben, eignen sich Neon Signs sehr gut als Dekoration. Sie sorgen durch die indirekte Beleuchtung hinter der Bar oder an der Tanzfläche für die richtige Stimmung. Die kann entweder, wie in einem Café, anheimelnd-romantisch sein. Oder, wie in einer Bar oder einem Club, für Partystimmung und einen gewissen Coolness-Faktor sorgen. Auf jeden Fall sorgt es für ein trendy 80er Jahre-Flair, das derzeit schwer angesagt ist.

Neon Signs als individuelles Gestaltungselement einsetzen

Leuchtende Schrift, Bilder oder Logos an den Wänden eignet sich prima als individuelles Gestaltungselement. Sowohl in den eigenen vier Wänden als auch in der Gastronomie oder als Außenwerbung. Neon Signs sind dekorativ, setzen Akzente und sind individuell. Einige gestalterische Grundregeln sollte man dennoch beachten und so stilvolle Hingucker schaffen.