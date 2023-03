Sicherheitsdienst: Welche Aufgaben übernimmt er?

Prävention ist die beste Lösung

Noch immer kommen Einbrüche und Diebstähle häufig vor:

Im Jahr 2021 lag die Zahl der polizeilich erfassten Diebstähle bei 1,48 Millionen Fällen.

Zusätzlich fanden 2021 laut Kriminalstatistik der Polizei mehr als 54.000 Einbrüche und Einbruchsversuche statt.

Mehr als 24.000 Diebstähle auf Baustellen verzeichnet die Statistik für das Jahr 2018. Lediglich etwa 10 Prozent davon wurden aufgeklärt.

Um sich vor Diebstahl und Einbruch zu schützen, beauftragen immer mehr Unternehmen einen Sicherheitsdienst. Dessen Mitarbeiter sichern das Firmengelände oder die Baustelle 24/7 an 365 Tagen im Jahr.

Neben dem materiellen Verlust, der durch einen Diebstahl entsteht, geht Betroffenen oftmals auch das Sicherheitsgefühl verloren. Besonders wenn Täter in die Privatsphäre eingedrungen sind oder beispielsweise bei einem Raub gewaltsam vorgehen, haben die Opfer im Nachgang mit psychischen Problemen zu kämpfen. Selbst bei einer Aufklärung der Tat bleibt also ein Schaden zurück. Prävention ist daher die beste Möglichkeit, sich vor Kriminalität zu schützen. Dabei hilft ein Sicherheitsdienst.

Aufgaben eines Sicherheitsdienstes

Ein Sicherheitsdienst schützt nicht nur Objekte, sondern auch Veranstaltungen, Baustellen und kontrolliert den Zugang zu Werk oder Gelände. So sehen die Aufgaben im Detail aus:

Objektschutz und Werkschutz

Der Objektschutz und Werkschutz gehört zu den grundlegenden Aufgaben eines Sicherheitsdienstes. Ziel ist es, Gebäude, Anlagen und Betriebsgelände vor unbefugtem Zutritt, Vandalismus, Diebstahl und Sabotage zu schützen. Hierbei geht es sowohl um die Absicherung von Industrie- und Gewerbeobjekten als auch um die Bewachung von Bürokomplexen oder Wohnanlagen. Die Mitarbeiter eines Security Services führen regelmäßige Kontrollgänge durch, überprüfen Zugänge und erstellen individuelle Sicherheitskonzepte. Zudem sind sie für die Überwachung der technischen Sicherheitseinrichtungen, wie beispielsweise Videoüberwachung oder Alarmanlagen, zuständig.

Eventschutz und Veranstaltungsschutz

Unbeschwert feiern – damit das für die Gäste von Events und Veranstaltungen möglich ist, sorgt bei Großveranstaltungen fast immer ein Sicherheitsdienst für den reibungslosen Ablauf. Bei Veranstaltungen wie Konzerten, Messen, Sportereignissen oder Firmenfeiern sind sie dafür verantwortlich, die Sicherheit der Teilnehmer, Besucher und des Personals zu gewährleisten. Dazu gehören Maßnahmen wie Personen- und Taschenkontrollen, Zutrittskontrollen, Absicherung von Bühnen und VIP-Bereichen sowie die Überwachung von Rettungswegen. Sicherheitsdienste arbeiten hierbei häufig eng mit der Polizei und anderen Behörden zusammen, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Ein spezialisierter Sicherheitsdienst in Freiburg übernimmt dies beispielsweise für Feiern, Veranstaltungen und Events im westlichen Bundesgebiet.

Empfangsdienst

Oftmals übernehmen Sicherheitsdienste auch Zugangskontrollen, Pförtnertätigkeiten und den Empfangsdienst zu einem Gelände. So stellen sie sicher, das keine unbefugten Personen ein Areal betreten. Zudem sorgen die Security Mitarbeiter so auch für den professionellen und repräsentativen Erstkontakt für Besucher oder Kunden in einem Unternehmen oder einer Institution. Sie begrüßen ankommende Gäste, geben Besucherausweise aus, nehmen Telefonate an und leiten Anliegen weiter.

Baustellenbewachung durch Sicherheitsdienst

Der Diebstahl auf Baustellen ist ein großes finanzielles Risiko für Bauherren und Bauunternehmen. Zumal die Aufklärungsquote mit etwa 10 Prozent ziemlich gering ist. Prävention und Vorsorge sind hier also bares Geld wert.

Denn auf Baustellen befinden sich häufig wertvolles Baumaterial, teure Maschinen und teures Werkzeug. Aus diesem Grund sind sie oftmals das Ziel von Diebstahl und Vandalismus. Die Aufgaben eines Sicherheitsdienstes bei der Baustellenbewachung umfassen unter anderem die Überwachung des Baustellengeländes, das Führen von Zugangskontrollen sowie das Durchführen von regelmäßigen Kontrollgängen. Zudem kümmern sie sich um die Sicherung von Baumaschinen, Materiallagern und Baucontainern. Auch das Aufstellen von Bauzäunen zur Sicherung der Baustelle gehört zu den Aufgaben des Sicherheitsdienstes.

Sicherheitsdienste sorgen auch für die persönliche Sicherheit der Mitarbeiter auf der Baustelle, indem sie Straßenbaustellen absichern und für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften sorgen.

Sicherheitsdienst sorgt für Ordnung

Polizei und andere Behörden übernehmen die Garantie für die allgemeine Sicherheit. Sie schützen jedoch nicht einzelne Veranstaltungen oder Objekte. Hier kommen Sicherheitsdienste ins Spiel, die Bauherren, Unternehmen oder Eventveranstalter beauftragen können. Sie passen ihre Leistungen individuell an die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Kunden an. Die Investition lohnt sich, denn Diebstahl, Einbruch oder Vandalismus verursachen deutlich größere Schäden und damit auch Kosten als die Beauftragung eines Security Services.