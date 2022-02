So finden Sie heraus, wieviel Ihr Haus wert ist

Immobilienbesitzer sind im Allgemeinen daran interessiert, wie hoch der Wert ihres Hauses ist. Wer sein Haus jetzt oder in naher Zukunft verkaufen möchte, braucht eine solide Vorstellung davon, wie viel Gewinn er aus seiner Investition erzielen kann oder was er im Immobilientopf hat. Da die staatliche Stempelsteuerbefreiung in der Schweiz nun offiziell beendet ist, belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für einen Umzug auf satte 11.777 Euro, so dass man vor dem Verkauf zweifellos wissen möchten, ob sich das Aufstellen des Schildes „Zu verkaufen“ lohnt. Schließlich möchte niemand Verluste machen. Ganz gleich, ob ein Umzug ansteht, eine Hypothek aufgenommen werden soll, die Immobilie vermietet werden soll oder der Besitzer einfach nur neugierig ist: Welche Möglichkeiten gibt es, um den Wert eines Hauses herauszufinden?