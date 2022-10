Welche Aufgaben übernimmt eine WordPress-Agentur?

WordPress – was ist das eigentlich?

Bei WordPress handelt es sich um ein Open-Source-Contentmanagement-System (CMS), das von der WordPress Foundation entwickelt und betrieben wird. Millionen Menschen nutzen es, um Websites zu erstellen und zu betreiben. Aktuellen Zahlen zufolge werden rund 40 Prozent aller Websites weltweit auf Basis von WordPress entwickelt und betrieben.

WordPress ist als kostenloser Download erhältlich und kann schnell und unkompliziert installiert und eingerichtet werden. Es bietet eine Vielzahl an Funktionen und Erweiterungen. Durch sie können Nutzer ihre Websites ganz nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Es basiert auf der Programmiersprache PHP und dem Datenbankmanagementsystem MySQL. Zusätzlich stellt WordPress eine Weboberfläche zur Verfügung, die sich über einen Webbrowser wie Firefox, Chrome oder Safari bedienen lässt.

Was sind die Vorteile von WordPress?

WordPress ist eines der beliebtesten Contentmanagement-Systeme (CMS) weltweit. Viele Unternehmen und Organisationen entscheiden sich für WordPress, um ihre Webseiten und Blogs zu erstellen und zu verwalten. Dafür setzen die meisten Unternehmen auf die Services von sogenannten WordPress-Agenturen. Diese übernehmen Webdesign und Webentwicklung übernehmen. Eine versierte WordPress-Agentur finden, ist deshalb besonders wichtig.

Das WordPress-CMS bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Vorteile, wie zum Beispiel:

WordPress ist sehr einfach zu bedienen. Selbst Personen ohne technische Kenntnisse können das CMS verwenden, um eine Webseite oder einen Blog zu erstellen und zu verwalten. Flexibilität: WordPress ist sehr flexibel. Es gibt Tausende von kostenlosen Themes und Plug-ins, die Sie installieren können. So lassen sich Ihre Webseite oder Ihr Blog an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

WordPress ist äußerst suchmaschinenfreundlich. Die meisten WordPress-Themes sind so entwickelt, dass sie die wichtigsten SEO-Standards erfüllen. Dies bedeutet, dass Ihre WordPress-Website oder Ihr Blog besser von Suchmaschinen wie Google gefunden wird. Unterstützung: WordPress hat eine sehr aktive Community mit Millionen von Nutzern weltweit. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie leicht online nach Lösungen suchen oder sich an die Community wenden.

Was macht eine WordPress-Agentur?

Eine WordPress-Agentur ist eine Agentur, die sich auf die Erstellung und die Verwaltung von WordPress-Websites spezialisiert hat.

WordPress ist ein Contentmanagement-System (CMS), mit dem Websites erstellt und gepflegt werden können. WordPress-Agenturen übernehmen die Planung, Konzeption, Gestaltung, Programmierung, Suchmaschinenoptimierung und den technischen Support für WordPress-Websites.

WordPress ist ein sehr flexibles CMS und kann sowohl für kleine Websites als auch für große Unternehmenswebsites eingesetzt werden. Einige der weltweit größten Websites, darunter The Guardian, Forbes und The New York Times, verwenden WordPress.

Die meisten WordPress-Agenturen bieten ihren Kunden ein Vollservice-Paket, das alle Aspekte der Website-Erstellung und -Pflege umfasst:

Beratung zur strategischen Planung der Website

Erstellung eines ansprechenden Designs

Programmierung der Website

Suchmaschinenoptimierung

technischer Support und Wartung

Wenn Sie eine neue WordPress-Website erstellen oder Ihre bestehende Website auf WordPress umstellen möchten, sollten Sie sich an eine WordPress-Agentur wenden. Eine gute Agentur wird Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen und dabei das beste aus Ihrer Zeit und Ihrem Budget herauszuholen.

Welche Dienstleistungen stellt eine WordPress-Agentur bereit?

Eine WordPress-Agentur ist ein professioneller Dienstleister, der sich auf die Erstellung, Konzeption und Pflege von WordPress-Websites spezialisiert. Die Schwerpunkte liegen hierbei in der Suchmaschinenoptimierung (SEO), dem Webdesign und der technischen Umsetzung.

Webdesign und Webentwicklung

Eine WordPress-Agentur übernimmt die Aufgaben Webdesign und Webentwicklung für ihre Kunden. Im Bereich Webdesign kümmert sie sich um die Gestaltung der Website, also um das Erscheinungsbild der Seite. Dazu gehört zum Beispiel das Erstellen von Mockups, das Definieren der Farben und des Layouts der Seite.

Auch die Erstellung von Grafiken und Bildern fällt in den Aufgabenbereich des Webdesigns. Im Bereich der Webentwicklung kümmert sich die Agentur um die technische Umsetzung der Website. Dazu gehört zum Beispiel das Schreiben von Code, das Einbinden von Funktionen und das Testen der Website.

Suchmaschinenoptimierung

Eine der wichtigsten Dienstleistungen einer WordPress-Agentur ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Die Betreiber einer Website wollen natürlich, dass ihre Zielgruppe sie auch findet. Deshalb legt die Agentur großen Wert auf wirkungsvolle SEO-Maßnahmen.

WordPress berücksichtigt dabei unter anderem die Verwendung von relevanten Keywords, die Optimierung der Meta-Daten und der Inhalte sowie die Erstellung von Sitemaps und Robots.txt-Dateien. Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass Ihre Website technisch einwandfrei ist und keine Fehler aufweist.

Entwicklung von Plug-ins und Themes

WordPress-Agenturen kümmern sich auch um die Entwicklung von Plug-ins und Themes für WordPress. Sie sorgen dafür, dass WordPress-Websites möglichst effektiv und reibungslos funktionieren. Dabei entwickeln sie neue Funktionen und erweitern bestehende, sodass WordPress-Nutzer immer auf dem neuesten Stand sind. Darüber hinaus übernehmen sie die technische Wartung der Websites und stellen sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.

Online-Marketing-Dienstleistungen

Eine gute WordPress-Agentur bietet in der Regel eine Reihe von Online-Marketing-Dienstleistungen. Dazu gehören zum Beispiel

Eine erfolgreiche WordPress-Website setzt voraus, dass diese Aufgaben regelmäßig und mit den richtigen Tools sowie Methoden umgesetzt werden.

Fazit

Eine WordPress-Agentur übernimmt viele verschiedene Aufgaben, die darauf abzielen, Ihre WordPress-Website zu entwickeln und kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehören das Erstellen und Aktualisieren von Inhalten, das Optimieren der Website für Suchmaschinen, das Entwickeln von Erweiterungen und das Bereitstellen von technischem Support. Eine WordPress-Agentur kann Ihnen helfen, Ihre Website auf dem neuesten Stand zu halten und alle Anforderungen optimal umzusetzen, sodass sie reibungslos funktioniert.