Wie erreichen Sie adäquates Management im eigenen Unternehmen?

Generell gilt: Gutes Management ist leistungs- und ergebnisbezogen. Es geht von den Anforderungen der Umgebung, den Anforderungen der Kunden, den Bedürfnissen der Märkte und den Entwicklungserfordernissen der Gesellschaft aus. Daraus entstehen Aufgaben, welche zu absolvieren sind, um die Voraussetzungen angemessen zu erfüllen. Beispiele für Aufgaben des Managements innerhalb einer Firma sind die Gestaltung der Organisationsstrukturen, kooperative Prozesse und der benötigten Qualifikationen, welche den festgesetzten Aufgaben entsprechen und dadurch geeignet sind, die Leistungen zu bewerkstelligen.

Gewinnbringendes Management ist Handeln, das an bestimmten Kriterien identifizierbar ist:

Sich selbst führen

Die Führung des Managements basiert auf der Fähigkeit eines Managers, sich selbst führen zu können. Schon lange ist bekannt, dass nur jemand managen kann, der fähig ist, sich selbst zu lenken. Eine Führungskraft, die bei der Führung des eigenen Lebens, der Arbeit, der eigenen Zeit und Termine versagt, wird wahrscheinlich keine nützliche Führungskraft in einem Unternehmen sein.

Ergebnisse erzielen

Die Organisation in einem Unternehmen ist dafür da, um für die Kunden Ergebnisse zu erzielen. Dabei ist es unwichtig, um welche Form von Organisation es sich handelt. Die Ergebnisse sind in einer Druckerei, einer Universität oder einem Finanzunternehmen zwar verschieden, der Weg an das Ziel ist jedoch derselbe: die Organisation. Das Erreichen der geplanten Ergebnisse ist daher ein zuverlässiges Beurteilungskriterium für die Funktionalität eines Managements. Die Qualität eines Managements wird nämlich an seinen Resultaten gemessen. Diese kann durch verschiedene Hilfsmittel wie die Digitalisierung von Prozessen, in Form von Softwares wie Innenraumkameras für das Auto oder anderweitigen Tools verbessert werden.

Ergebnisse durchsetzen

Stärken nutzen

Ein vernünftiger Manager nutzt die Stärken des Unternehmens und der Mitarbeiter, um Ziele zu erreichen. Im Alltag fällt gewöhnlich das auf, was nicht funktioniert, da dabei Arbeitsprozesse gestört werden. Gegebenheiten, welche funktionieren, werden hingegen häufig übersehen. Die Stärken der Mitarbeiter zu erweitern, um Neues in Angriff zu nehmen, ist effektiv und ökonomisch. Gute Manager erkennen das Potenzial ihrer Mitarbeiter, wissen dieses zu fördern und anschließend zu nutzen.

Positiv denken

Für positives Management ist eine Haltung notwendig, die Chancen wahrnimmt und sich nicht auf Probleme fokussiert. Ohne dass Herausforderungen und Probleme geleugnet werden sollen, geht es um das Erkennen und Nutzen von Möglichkeiten.

Energien zu mobilisieren, in Problemen versteckte Chancen zu erkennen und Dinge zu ändern, anstatt über sie zu jammern, macht eine erfolgreiche Führungsebene aus. Ein gewinnbringendes Management lässt sich nicht von Grenzen im Kopf aufhalten, sondern nutzt die bestehenden Optionen, akzeptiert jedoch auch, wenn etwas nicht geändert werden kann.

Gutes Management zeichnet sich durch Ideen, strategische Planung und Umsetzungsstärke aus. (Bild: © Mykola Velychko | stock.adobe.com)

Prioritäten setzen

Im Job eines Managers geschieht es häufig, dass man sich in Abläufen, Planungen und Ideen verzettelt. Das sollte tunlichst vermieden werden. Die wichtigsten Themen und priorisierten Aufgaben sollten zumindest dem Management stets präsent sein, damit diese im Alltagsgeschehen nicht untergehen. Das trifft vordergründig auf hochrangige Kunden zu, welche oftmals ein gewisses „Mehr” an Aufmerksamkeit erwarten. Die Prioritäten falsch zu setzen oder nicht zu fokussieren kann dazu führen, dass dem Unternehmen wichtige Aufträge entgehen.

Klare Entscheidungen treffen

Klare Entscheidungen zu treffen, bedeutet organisationsintern Unsicherheiten entgegenzuwirken. Mitarbeiter bekommen eine konkrete Aufgabe von der Führungsebene zugeteilt und wissen danach genau, was von ihnen erwartet wird. Wenn das Management Entscheidungen nicht klar kommuniziert, können die Angestellten nicht effektiv handeln, was das Arbeitsgeschehen nachteilig beeinflusst.