Möglichkeiten für Unterstützungen und Beihilfen durch Arbeitgeber

Der Begriff „Beihilfe“ bezeichnet ein eigenständiges beamtenrechtliches Versorgungssystem, das der Tatsache Rechnung tragen soll, dass Beamte von der Versicherungspflicht befreit sind. Beamte können also jederzeit eine private Krankenversicherung abschließen. Der Dienstherr hat nach dem Konzept der Beihilfe eine soziale Verantwortung gegenüber dem Beamten und seiner Familie: Er muss sich nämlich an den Kosten für Krankheit, Pflege und auch für die Geburt eines Kindes beteiligen. Im Grunde genommen ist die Beihilfe für Beamte also eine zusätzliche Form der Unterstützung über die Bezüge hinaus. Aber auch in der Privatwirtschaft gibt es Beihilfen, mit denen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter unterstützen können.