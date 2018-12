Wie strategisch indirekter Einkauf ungeahnte Potenziale eröffnet

Unnötige Kosten einsparen ist wohl ein Ziel, das allen Unternehmen gemein ist – aus offensichtlichen Gründen. Ebenso sinnvoll ist der Einsatz von Ressourcen und Informationen, wenn sie bereits vorhanden sind. Interessanterweise liegt hier ein unterschätztes Potenzial brach, denn gerade im indirekten Einkauf mangelt es häufig an Struktur und Strategie. Das liegt unter anderem an der fehlenden Transparenz innerhalb des Unternehmens. Dabei sollten die wiederkehrenden Unternehmen in den Zeiten von Big Data immer einfacher zu interpretieren sein – oder? Während sich hier ein ganz neues Berufsfeld* auftut, bieten wir zunächst einen kurzen Einblick in das Thema des strategisch indirekten Einkaufs und zeigen auf, welche Vorteile sich dadurch ergeben.