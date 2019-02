Aktuelle Trends der Arbeitssicherheit: Wie Sie zukünftig Arbeitsunfälle noch besser vermeiden

Auch in Unternehmen, die klassische und verhaltensbasierte Ansätze zur Arbeitssicherheit sorgfältig umsetzen, passieren weiterhin Verletzungen und Arbeitsunfälle. Der Grund: Selbst in umfassenden Ansätzen wird ein entscheidendes Element allzu häufig übersehen. Entdecken Sie dieses fehlende Puzzleteil im Arbeitssicherheitsmanagement für sich und lernen Sie hochaktuelle Entwicklungen in der Arbeitssicherheit kennen! Im März 2019 haben Sie in drei Städten die Gelegenheit, sich dieses Wissen persönlich anzueignen und Fragen zu stellen. Dazu lädt SafeStart Deutschland zu Frühstücks-Workshops ein: am 12. März 2019 nach Mannheim, am 13. März 2019 nach Würzburg und am 14. März 2019 nach Regensburg.

Die großen Herausforderungen in der Arbeitssicherheit

Unfälle und arbeitsbedingte Verletzungen gehören nach wie vor zum Alltag in Unternehmen – allen Bemühungen des Sicherheitsmanagements zum Trotz. Bei der Frage nach den tatsächlichen Unfallursachen stehen viele vor einem Rätsel. Denn es sind gerade die risikoarmen Situationen, in denen folgenreiche Arbeitsunfälle und Verletzungen entstehen. Dies geschieht auch dann, wenn jedes ersichtliche Sicherheitsrisiko abgeschirmt und alle erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind.*

Warum Arbeitsunfälle wirklich passieren

Den entscheidenden Unterschied in der Arbeitssicherheit macht der Faktor Mensch. Denn wir alle kennen diese Momente, in denen eigentlich vorhandenes Wissen in den Hintergrund rückt – genau dann, wenn es darauf ankommt. Doch wie entsteht menschliches Fehlverhalten, welche Rolle spielt es im Unternehmenskontext – und wie lässt es sich vermeiden? Diesen Fragen können Sie im März auf den Grund gehen: SafeStart Deutschland veranstaltet kostenfreie Frühstücks-Workshops zum Thema „Der Faktor Mensch in der Arbeitssicherheit“.

Arbeitssicherheit verbessern: Darauf dürfen Sie sich freuen

Bei köstlichen Snacks in entspannter Atmosphäre bietet sich Ihnen die Möglichkeit, an der fachlichen Diskussionsrunde teilzunehmen. Dabei erfahren Sie mehr zu den aktuellen Trends und Entwicklungen zu den folgenden Kernthemen der Arbeitssicherheit:

Sicherheitsmanagement: Die verschiedenen Ansätze im Vergleich Der menschliche Faktor und seine Bedeutung im Unternehmen Integration des Faktor Mensch in ein bestehendes Sicherheitsmanagementsystem.

Im Laufe des Workshops erhalten Sie unter anderem die Antworten auf diese Fragestellungen im Kontext des Arbeitssicherheitsmanagements:

Warum reicht es nicht aus, sich im Arbeitssicherheitsmanagement darauf zu beschränken, hohe Risiken einzudämmen?

Wie bedingen sich die menschlichen Faktoren, eine zeitweise erhöhte Fehleranfälligkeit und damit größeres Sicherheitsrisiko gegenseitig?

Wie lassen sich kritische Fehler vermeiden, noch bevor ein Arbeitsunfall oder eine arbeitsbedingte Verletzung entstehen?

Was können die Mitarbeiter im Unternehmen selbst tun, um weniger Fehler zu machen?

Welche Effekte stellen sich ein, wenn die menschlichen Faktoren im Sicherheitsmanagement berücksichtigt wird?

Von welchen weiteren Vorteilen kann ein Unternehmen profitieren, auch außerhalb sicherheitsrelevanter Themen?

Der Austausch baut auf sachbezogenen Beispielen auf und berücksichtigt auch spezifische Arbeitsbedingungen. Selbstverständlich haben Sie zudem die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Feedback zu den konkreten Herausforderungen in der Arbeitssicherheit in Ihrem Unternehmen zu erhalten.

Kostenlose Workshops zur Arbeitssicherheit: Nehmen Sie teil!

Nutzen Sie die Chance und erfahren Sie mehr zu den aktuellsten Trends in der Arbeitssicherheit. Die nächsten Workshop-Termine sind:

12. März 2019 in Mannheim , 10-13 Uhr (direkt zur Veranstaltung)

, 10-13 Uhr (direkt zur Veranstaltung) 13. März 2019 in Würzburg , 10-13 Uhr (direkt zur Veranstaltung)

, 10-13 Uhr (direkt zur Veranstaltung) 14. März 2019 in Regensburg, 10-13 Uhr (direkt zur Veranstaltung).

Die Anmeldung und weitere Informationen zu den Veranstaltungsorten sowie zur Anfahrt finden Sie auf der jeweiligen Veranstaltungsseite.

Weitere Termine für die Frühstücks-Workshops

Im März 2019 finden die ersten Frühstücks-Workshops zum Thema „Der Faktor Mensch in der Arbeitssicherheit“ statt. Falls Sie für keinen der März-Termine Zeit haben sollten, passt Ihnen vielleicht einer der Folgetermine im Mai, September oder November 2019? Diese finden in Locations in ganz Deutschland statt. Alle Termine und weitere spannende Events finden Sie im Detail auf der Veranstaltungsseite von SafeStart Deutschland aufgelistet.

Über SafeStart

SafeStart wurde bereits in 3.000 Unternehmen in mehr als 60 Ländern eingeführt. Das Ergebnis: sie konnten innerhalb kürzester Zeit ihre Unfall- und Verletzungszahlen um bis zu 50 Prozent reduzieren. Die beiden wichtigsten Werkzeuge dazu sind Sicherheitsbewusstsein und die notwendige Achtsamkeit im Umgang mit Gefahrenpotenzialen – in Echtzeit. So kann jeder Einzelne aktiv dazu beitragen, Arbeitsunfälle zu reduzieren und Verletzungen zu vermeiden. SafeStart fügt sich in Ihr bestehendes Sicherheitskonzept nahtlos ein und erweitert die Arbeitssicherheit in Ihrem Unternehmen um den entscheidenden Faktor, der häufig übersehen wird: Menschliches Fehlverhalten.

Weitere Informationen zu SafeStart finden Sie auf dem Unternehmensprofil hier auf AGITANO sowie unter de.safestart.com.

Empfehlung: Schärfen Sie gezielt Ihr Sicherheitsbewusstsein mit der aktuellen Paradigmenwechsel-Reihe rund um Arbeitssicherheit.

—

*Laut einer Statistik des DGUV (Seite 8) passieren die häufigsten Arbeitsunfälle beim Transport zu Fuß.